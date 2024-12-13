Localización de idiomas de IA
Lleva tu contenido al mundo un idioma a la vez
Localización de IA
Lleva tu contenido a nivel mundial.
Haz que cada vídeo parezca nativo.
HeyGen transforma la localización de vídeos con IA de última generación, asegurando que tu mensaje se sienta natural en cualquier idioma. La localización con un solo clic hace que escalar sea sin esfuerzo, ayudándote a conectar con audiencias globales mientras se mantiene la autenticidad cultural.
Múltiples dialectos para un impacto en el mundo real
El dialecto adecuado marca toda la diferencia. Ya sea español argentino o español mexicano, la adaptación regional garantiza claridad y relevancia cultural.
Localización con un solo clic para cualquier idioma
Convierte tus vídeos al instante en más de 70 idiomas con tecnología precisa de sincronización labial por IA. Habla a tu audiencia de manera natural y construye confianza a través de las fronteras.
Suena como tú en todos los idiomas
Mantén tu voz, tono y personalidad únicos intactos. La síntesis de voz impulsada por IA asegura la adaptación del contenido cultural mientras preserva tu autenticidad.
Localización de vídeo
¿Qué es la localización de idiomas?
Habla el idioma local, al instante.
La localización de vídeos va más allá de la traducción. Asegura que el contenido parezca natural adaptándose a la cultura, el idioma y las expresiones locales. Las soluciones impulsadas por IA permiten a las marcas crear contenido de vídeo multilingüe que realmente parece autóctono.
Reutiliza vídeos antiguos para una audiencia global
Incorpora cualquier vídeo y la localización de vídeo potenciada por IA lo transformará a cualquier idioma. ¿Tienes una gran biblioteca de contenidos? Automatiza el proceso con nuestra API para contenido de vídeo multilingüe a gran escala.
Tu voz en más de 70 idiomas y 175 dialectos
Listo para lo social
Tu contenido no solo está localizado, sino que también está perfectamente empaquetado para YouTube, TikTok, portales de aprendizaje o cualquier lugar donde se encuentre tu audiencia.
Traducción por IA
Habla todos los idiomas.
Tu avatar habla cualquier idioma a la perfección.
Conviértete en el héroe de tu propio universo de contenido con tu gemelo digital. Tu avatar no solo replica tus gestos, expresiones y personalidad, los mejora. Tú, amplificado, posees superpoderes para crear, involucrar e inspirar, ¡todo ello sin necesitar nunca un descanso para el café!
Dialectos
Habla de manera natural en cualquier dialecto regional
Ya sea francés parisino o portugués brasileño, tus vídeos sonarán auténticos. La localización de idiomas impulsada por IA garantiza que cada voz resuene con el público local.
Cultura
Adaptación cultural que va más allá de la traducción
Tu contenido hace más que cambiar palabras: aprende el argot, los modismos y las expresiones culturales que generan confianza. La adaptación de contenido cultural hace que cada video se sienta autóctono.
Sincronización labial
Sincronización labial de IA para un emparejamiento de habla impecable
Di adiós a las palabras y movimientos de labios desajustados. La tecnología de sincronización labial por IA crea una sincronización del habla natural y perfectamente cronometrada entre idiomas.
Localización de vídeo
Habla al mundo.
Más de 70 idiomas, más de 175 dialectos
Convierte cualquier vídeo a más de 70 idiomas y 175 dialectos utilizando la traducción de vídeo impulsada por IA. No es necesario el doblaje ni actores de voz, solo la creación de avatares digitales auténticos que mantienen tu voz intacta.
Español (Idioma)
Argentina (Dialecto)
Bolivia (Dialecto)
Chile (Dialecto)
Colombia (Dialecto)
Costa Rica (Dialecto)
Cuba (Dialecto)
República Dominicana (Dialecto)
Ecuador (Dialecto)
El Salvador (Dialecto)
México (Dialecto)
Chino (Idioma)
Cantonés Tradicional (Dialecto)
Mandarín Jilu Simplificado (Dialecto)
Mandarín Simplificado (Dialecto)
Mandarín del noreste (Dialecto)
Mandarín del suroeste (Dialecto)
Mandarín Taiwanes (Dialecto)
Wu Simplificado (Dialecto)
Mandarín de Zhongyuan (Dialecto de Henan)
Inglés (Idioma)
Estados Unidos (Dialecto)
Australia (Dialecto)
Canadá (Dialecto)
RAE de Hong Kong (Dialecto)
India (Dialecto)
Irlanda (Dialecto)
Kenia (Dialecto)
Nueva Zelanda (Dialecto)
Nigeria (Dialecto)
Sudafricano (Dialecto)
Traducción en la que puedes confiar
No solo intercambiamos idiomas. Capturamos acentos locales, tono y patrones de habla para asegurar una comunicación auténtica.
Pronunciación perfecta
Si algo suena extraño, simplemente sube una grabación de voz y la inteligencia artificial aprenderá tu pronunciación perfecta.
Siempre en marca
Podemos utilizar la voz de tu marca — solo dinos cuál es tu voz y estilo y la pronunciación de cualquier palabra, producto o nombre comercial importante.
Utiliza nuestro X Bot para traducir tu cronología
Etiqueta a @HeyGenLabs en X para traducir videos
Es fácil. Etiqueta a @HeyGenLabs con el idioma que prefieras como respuesta en la publicación original. Recibirás una notificación de X cuando hayamos publicado tu video traducido. Bastante práctico, ¿verdad?
Tipos de Avatar
Infinitas maneras de representar tu avatar.
Clónate a ti mismo, genera con IA o elige de nuestra biblioteca de avatares de stock.
Clónate para crear un gemelo digital. Genera un avatar que no existe con la inteligencia artificial. Encuentra un avatar comunitario. O elige de nuestra biblioteca de imágenes. Tenemos más de 500 avatares para que elijas.
Avatar IV
Avatar IV es nuestro modelo más avanzado hasta la fecha. Convierte una sola foto y un guion en un avatar parlante realista, ya sea de humanos, mascotas, extraterrestres o cualquier cosa que puedas imaginar.
Avatar de Vídeo
Un avatar de vídeo te permite estar en dos lugares al mismo tiempo, perfecto para creadores de contenido, profesionales de negocios e influencers digitales.
Foto Avatar
Tu avatar fotográfico puede transformarse en una versión animada de ti mismo, proporcionando movimientos y expresiones realistas mientras mantiene una apariencia natural.
Avatar Generativo
Genera avatares de IA, fotos y vídeos a partir de textos, perfecto para negocios, redes sociales y más.
Avatar Interactivo
Lleva el compromiso al siguiente nivel con un avatar interactivo que responde en tiempo real, haciendo que las interacciones virtuales sean más auténticas.
Preguntas frecuentes sobre la localización de idiomas en IA
La localización de vídeos adapta el contenido a diferentes idiomas y culturas manteniéndolo natural. Amplía tu audiencia, mejora la participación y genera confianza. La localización impulsada por la IA de HeyGen hace que este proceso sea fluido.
La sincronización labial de IA ajusta los movimientos de los labios con el audio traducido, haciendo que los videos parezcan naturales. HeyGen garantiza una sincronización perfecta, creando una experiencia fluida e inmersiva.
Los avatares digitales son personajes generados por IA que se utilizan en vídeos. HeyGen permite a los usuarios crear avatares, clonarse a sí mismos o elegir entre más de 500 opciones. Las empresas los utilizan para mensajes personalizados, contenido multilingüe e interacciones automatizadas.
La adaptación cultural hace que el contenido parezca nativo mediante el uso de expresiones e idiomas locales. HeyGen garantiza que el contenido resuene con diferentes audiencias, mejorando la confianza y el compromiso.
Sí. HeyGen soporta más de 70 idiomas y 175 dialectos. Distingue entre variaciones regionales como el español mexicano y el argentino, asegurando una localización precisa.