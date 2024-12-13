Repurpose.io + HeyGen

Repurpose.io es una plataforma de automatización de contenido que ayuda a creadores y mercadólogos a reutilizar y distribuir automáticamente videos, podcasts y transmisiones en vivo en múltiples canales de redes sociales.

Acerca de Repurpose.io

Repurpose.io es una herramienta de automatización de contenido que permite a creadores y empresas convertir y publicar automáticamente videos, podcasts y transmisiones en vivo en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y LinkedIn. Simplifica la distribución de contenido, ahorrando tiempo y maximizando el alcance al transformar una pieza de contenido en muchas, optimizadas para cada canal.

HeyGen y Repurpose.io

La integración de HeyGen y Repurpose.io permite a los usuarios distribuir automáticamente videos generados por IA en múltiples plataformas de redes sociales y de contenido. Esto agiliza el flujo de trabajo de marketing de video, permitiendo una entrega de contenido consistente y de amplio alcance con mensajes de video similares a los humanos creados a gran escala.

Casos de uso

  • Distribución de contenido multiplataforma: Publica automáticamente vídeos generados por IA desde HeyGen en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y LinkedIn utilizando Repurpose.io, asegurando una presencia de marca consistente a través de los canales.
  • Reutilización de guiones de vídeo en contenido breve: Convierte vídeos largos de IA en clips cortos o resúmenes y usa Repurpose.io para distribuirlos ampliamente, ideal para reempaquetar webinars, entrevistas o contenido educativo en formatos pequeños y compartibles.
  • Campañas de video en redes sociales automatizadas: Configura flujos de trabajo donde los videos de HeyGen se activan por eventos o campañas (como lanzamientos de productos o promociones), luego se programan y distribuyen automáticamente a través de Repurpose.io para maximizar el alcance y la participación.
logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo