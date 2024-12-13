Acerca de Repurpose.io
Repurpose.io es una herramienta de automatización de contenido que permite a creadores y empresas convertir y publicar automáticamente videos, podcasts y transmisiones en vivo en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y LinkedIn. Simplifica la distribución de contenido, ahorrando tiempo y maximizando el alcance al transformar una pieza de contenido en muchas, optimizadas para cada canal.
HeyGen y Repurpose.io
La integración de HeyGen y Repurpose.io permite a los usuarios distribuir automáticamente videos generados por IA en múltiples plataformas de redes sociales y de contenido. Esto agiliza el flujo de trabajo de marketing de video, permitiendo una entrega de contenido consistente y de amplio alcance con mensajes de video similares a los humanos creados a gran escala.
Casos de uso
- Distribución de contenido multiplataforma: Publica automáticamente vídeos generados por IA desde HeyGen en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram y LinkedIn utilizando Repurpose.io, asegurando una presencia de marca consistente a través de los canales.
- Reutilización de guiones de vídeo en contenido breve: Convierte vídeos largos de IA en clips cortos o resúmenes y usa Repurpose.io para distribuirlos ampliamente, ideal para reempaquetar webinars, entrevistas o contenido educativo en formatos pequeños y compartibles.
- Campañas de video en redes sociales automatizadas: Configura flujos de trabajo donde los videos de HeyGen se activan por eventos o campañas (como lanzamientos de productos o promociones), luego se programan y distribuyen automáticamente a través de Repurpose.io para maximizar el alcance y la participación.