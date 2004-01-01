Tạo video đào tạo nội bộ mà đội ngũ của bạn thực sự muốn xem
Biến các bản PowerPoint, PDF và kiến thức nội bộ thành những video đào tạo hấp dẫn, có thể mở rộng cho mọi đội ngũ, mọi địa điểm và mọi ngôn ngữ—mà không cần studio, ekip quay phim hay phải chờ chuyên gia nội dung.
Nút thắt nội dung L&D
Nút thắt cổ chai về nội dung Đào tạo & Phát triển
Danh sách khóa đào tạo cần làm của bạn cứ dài thêm mãi. Nhân viên mới cần được onboarding. Các bản cập nhật sản phẩm cần được đào tạo. Ban lãnh đạo muốn có những chương trình phát triển kỹ năng. Nhưng để tạo video đào tạo, bạn phải phối hợp với các chuyên gia nội dung lúc nào cũng bận, đặt lịch studio, thuê ekip sản xuất, rồi chờ hàng tháng trời cho đến khi nội dung ra mắt thì đã lỗi thời. Trong khi đó, lực lượng lao động toàn cầu của bạn lại cần mọi thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau — và ngân sách của bạn thì không đủ để lồng tiếng cho từng thị trường. Slide tĩnh không thu hút người học. Buổi học trực tiếp thì không thể mở rộng quy mô. Và một đội chỉ có hai người thì không thể phục vụ nổi một tổ chức hàng nghìn nhân viên.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến các tài liệu đào tạo hiện có của bạn thành nội dung video chuyên nghiệp mà học viên thực sự hoàn thành. Tải lên PowerPoint, dán kịch bản hoặc để AI tạo nội dung từ tài liệu của bạn. Chọn một avatar AI — hoặc nhân bản chuyên gia nội dung của bạn— và tạo các video đào tạo được trau chuốt chỉ trong vài phút. Cần tiếp cận lực lượng lao động toàn cầu? Chỉ với một cú nhấp chuột, video của bạn được dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói nhân bản và đồng bộ khẩu hình. Việc cập nhật là tức thì: chỉnh sửa kịch bản, tạo lại, và LMS của bạn luôn được cập nhật mà không cần quay lại.
Mọi thứ mà các nhóm L&D cần để đào tạo trên quy mô lớn
PowerPoint sang Video
Đừng bắt người học phải đọc slide nữa. Chỉ cần tải lên các bộ slide hiện có, HeyGen sẽ chuyển chúng thành các mô-đun video do avatar dẫn dắt, với lời thuyết minh, chuyển cảnh mượt mà và phong cách chuyên nghiệp. Thư viện nội dung của bạn sẽ trở thành thư viện video—mà không cần làm lại từ đầu.
• Nhập PowerPoint, Google Slides hoặc PDF
• Giữ nguyên cấu trúc và mạch nội dung hiện có của bạn
• Tự động thêm người trình bày ảnh đại diện
Nhân bản Chuyên gia Chủ đề
Những chuyên gia đào tạo giỏi nhất của bạn không thể có mặt ở mọi nơi. Hãy tạo các bản sao kỹ thuật số từ một đoạn video ngắn, rồi triển khai chuyên môn của họ trên vô số mô-đun đào tạo. Truyền tải nội dung nhất quán, không còn xung đột lịch trình và chấm dứt tình trạng “chúng ta đang chờ chuyên gia” gây trì hoãn.
• Sao chép kiến thức chuyên gia chỉ từ một bản ghi âm ngắn
• Tái sử dụng trên số lượng mô-đun không giới hạn
• Cập nhật kịch bản mà không cần ghi lại
Bản địa hóa đào tạo toàn cầu
Một video đào tạo, cho mọi ngôn ngữ mà lực lượng lao động của bạn sử dụng. Dịch video bằng AI với công nghệ nhân bản giọng nói giúp nội dung onboarding của bạn nghe tự nhiên như bản địa bằng tiếng Tây Ban Nha, Quan Thoại, Đức và hơn 175 ngôn ngữ khác—chứ không giống nội dung lồng tiếng. Đào tạo mọi người bằng ngôn ngữ họ ưa thích chỉ từ một nguồn duy nhất.
• Công nghệ nhân bản giọng nói vẫn giữ được sự chân thực của người thuyết trình
• Đồng bộ khẩu hình khớp với chuyển động khuôn mặt
• Triển khai trên toàn cầu chỉ từ một video gốc
Tích hợp LMS
Xuất các mô-đun đào tạo trực tiếp sang hệ thống quản lý học tập (LMS) của bạn. Gói SCORM 1.2 và 2004 hoạt động với Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors và nhiều nền tảng khác. Theo dõi việc hoàn thành khóa học, đặt ngưỡng đạt yêu cầu và tích hợp với hệ sinh thái học tập hiện có của bạn.
• Xuất khẩu SCORM 1.2 và SCORM 2004
• Ngưỡng hoàn thành có thể tùy chỉnh
• Hỗ trợ tải lên trực tiếp lên LMS
Cập nhật nội dung nhanh chóng
Sản phẩm thay đổi. Quy trình phát triển. Chính sách được cập nhật. Khi nội dung đào tạo của bạn cần làm mới, chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video—trong vài phút, không phải vài tháng. Không cần quay lại, không cần thuê studio, không còn tồn đọng sản xuất. Tài liệu đào tạo của bạn luôn cập nhật kịp thời với tốc độ phát triển của doanh nghiệp.
• Các thay đổi trong script được triển khai chỉ trong vài phút
• Không cần quay lại
• Kiểm soát phiên bản cho nhật ký kiểm toán
Tính nhất quán thương hiệu
Cố định bản sắc hình ảnh của tổ chức bạn với Brand Kit. Màu sắc, phông chữ, logo và ảnh đại diện đã được phê duyệt sẽ đảm bảo mọi video đào tạo đều trông như được tạo ra bởi cùng một đội ngũ chuyên nghiệp — ngay cả khi chúng được thực hiện bởi những người khác nhau.Brand Glossary đảm bảo tên sản phẩm và thuật ngữ luôn được phát âm chính xác trong mọi trường hợp.
• Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn thương hiệu trên tất cả video
• Kiểm soát cách phát âm các thuật ngữ quan trọng
• Thư viện ảnh đại diện đã được phê duyệt cho nhóm của bạn
Từ nhu cầu đào tạo đến khóa học được xuất bản chỉ với 3 bước
Bắt đầu với những gì bạn có
Tải lên các bản PowerPoint hiện có, dán kịch bản từ tài liệu của bạn, hoặc để trình tạo kịch bản bằng AI tạo nội dung từ các mục tiêu học tập của bạn. Không còn nỗi lo “trang trắng” — hãy bắt đầu từ chính kiến thức sẵn có của bạn.
Chọn Người Thuyết Trình
Chọn từ hơn 200 avatar AI đa dạng hoặc tạo bản sao kỹ thuật số của huấn luyện viên của bạn. Chọn một giọng nói phù hợp với thương hiệu, hoặc nhân bản giọng của chuyên gia nội dung (SME) để tăng tính chân thực. Tùy chỉnh giao diện và phong cách để phù hợp với tổ chức của bạn.
Được thiết kế cho mọi nhu cầu tập luyện
Hội nhập nhân viên mới
Giúp nhân viên mới nhanh chóng làm việc hiệu quả hơn với quy trình onboarding nhất quán, không phụ thuộc vào lịch rảnh của người đào tạo. Video onboarding giới thiệu văn hóa công ty, hướng dẫn sử dụng hệ thống và kỳ vọng trong vai trò — được truyền tải theo cùng một cách, ở mọi thời điểm và mọi địa điểm.
Trường hợp sử dụng: Chuẩn hóa chương trình định hướng nhân viên mới trên tất cả văn phòng bằng các mô-đun video thay thế cho các buổi đào tạo trực tiếp.
Đào tạo phát triển kỹ năng
Xây dựng năng lực cho toàn bộ lực lượng lao động của bạn với đào tạo kỹ năng có thể mở rộng. Phát triển lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đào tạo kỹ thuật—tạo một lần, triển khai cho hàng nghìn người.
Trường hợp sử dụng: Triển khai khóa đào tạo quản lý cho mọi giám sát viên mới mà không cần sắp xếp các buổi hội thảo trực tiếp.
Đào tạo về Sản phẩm và Hệ thống
Giúp các nhóm luôn nắm bắt các cập nhật sản phẩm, thay đổi phần mềm và công cụ mới. Video hướng dẫn cho thấy chính xác cách hệ thống hoạt động — và được cập nhật ngay lập tức khi giao diện thay đổi.
Trường hợp sử dụng: Tạo các video đào tạo CRM tự động cập nhật khi có tính năng mới được ra mắt.
Đào tạo lực lượng lao động toàn cầu
Đào tạo các đội ngũ quốc tế của bạn bằng chính ngôn ngữ bản địa của họ mà không cần sản xuất riêng cho từng thị trường. Cùng một nội dung, cùng một chất lượng, hơn 175 ngôn ngữ.
Trường hợp sử dụng: Triển khai đào tạo an toàn kho bãi bằng 12 ngôn ngữ tại các trung tâm phân phối trên toàn cầu.
Kết quả đã được kiểm chứng: Tập đoàn Würth đã tạo ra một bài thuyết trình đào tạo dài 65 phút bằng 8 ngôn ngữ chỉ trong 4 ngày, cắt giảm 80% chi phí dịch thuật.
Đào tạo về tuân thủ và an toàn
Đáp ứng các yêu cầu pháp lý với khóa đào tạo tuân thủ nhất quán và có thể theo dõi. Xuất SCORM giúp LMS của bạn ghi nhận hoàn thành khóa học để phục vụ tài liệu kiểm toán.
Trường hợp sử dụng: Phân phối các chứng nhận tuân thủ hằng năm và theo dõi việc hoàn thành trên toàn bộ các phòng ban.
Tăng cường năng lực Đối tác và Kênh phân phối
Mở rộng đào tạo không chỉ cho nhân viên mà còn cho đối tác, nhà phân phối và các đội ngũ kênh. Đảm bảo thông điệp nhất quán trên quy mô lớn mà không cần phải cử giảng viên đến từng địa điểm.
Trường hợp sử dụng: Hỗ trợ đội ngũ bán hàng của nhà phân phối trong các đợt ra mắt sản phẩm mới bằng các video đào tạo mà họ có thể tự hoàn thành vào thời gian rảnh.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Phần mềm video đào tạo là gì?
Phần mềm video đào tạo giúp các nhóm L&D tạo, quản lý và phân phối nội dung học tập dưới dạng video. HeyGen sử dụng avatar AI và công nghệ tổng hợp giọng nói để tạo ra các video đào tạo chuyên nghiệp từ kịch bản, slide hoặc tài liệu—không cần máy quay, studio hay ekip sản xuất. Kết quả là các chương trình đào tạo bằng video có thể mở rộng, dễ dàng cập nhật nhanh chóng và dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào.
Làm thế nào để tôi tạo video đào tạo nội bộ mà không cần studio?
Tải bản PowerPoint hiện có hoặc kịch bản đào tạo của bạn lên HeyGen. Chọn một avatar AI để làm người dẫn chương trình trên màn hình, chọn giọng đọc và tạo video của bạn. Toàn bộ quy trình chỉ mất vài phút, không phải vài tháng. Để nội dung mang tính cá nhân hơn, hãy nhân bản chuyên gia nội dung của bạnđể bản sao kỹ thuật số của họ trực tiếp truyền tải khóa đào tạo.
Tôi có thể chuyển các file PowerPoint hiện có của mình thành video đào tạo không?
Đúng vậy — đây là một trong những quy trình L&D phổ biến nhất của HeyGen. Bạn chỉ cần tải lên bộ slide PowerPoint hoặc Google Slides, và HeyGen sẽ chuyển từng slide thành một cảnh video với giọng đọc của avatar. Cấu trúc, nội dung và mạch trình bày hiện có của bạn đều được giữ nguyên. Bạn có thể chỉnh sửa lời thoại, điều chỉnh thời lượng và thêm hiệu ứng chuyển cảnh trước khi xuất bản video cuối cùng.
Việc huấn luyện đa ngôn ngữ hoạt động như thế nào?
Tạo video đào tạo của bạn một lần bằng ngôn ngữ chính. Sau đó sử dụng tính năng dịch của HeyGen để tạo các phiên bản bằng bất kỳ trong hơn 175 ngôn ngữ được hỗ trợ. Bản dịch bao gồm nhân bản giọng nói (giúp người thuyết trình nghe tự nhiên trong từng ngôn ngữ) và đồng bộ khẩu hình (giúp cử động miệng khớp với âm thanh đã dịch). Một video gốc, vươn tới khán giả toàn cầu.
HeyGen có tích hợp với hệ thống LMS của chúng tôi không?
Có. HeyGen xuất các gói SCORM 1.2 và SCORM 2004 hoạt động với hầu hết các hệ thống quản lý học tập lớn, bao gồm Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb và nhiều hệ thống khác. Bạn có thể đặt ngưỡng hoàn thành, theo dõi tiến độ học viên và tích hợp với hệ sinh thái học tập hiện có của mình.
Làm thế nào để tôi tạo một bản sao kỹ thuật số của chuyên gia nội dung của chúng ta?
Tính năng AI clone của HeyGen tạo ra một bản sao kỹ thuật số từ một đoạn video ghi hình ngắn. Chuyên gia của bạn chỉ cần ghi hình một lần—tuân theo một số hướng dẫn đơn giản về ánh sáng và bố cục khung hình—và avatar của họ sau đó có thể dùng để truyền tải không giới hạn nội dung đào tạo. Khi họ bận, không sẵn sàng hoặc rời khỏi tổ chức, bạn vẫn giữ được chuyên môn của họ dưới dạng video.
Video đào tạo có thể dài bao lâu?
HeyGen hỗ trợ video với nhiều độ dài khác nhau. Các chương trình đào tạo hiệu quả nhất thường tuân theo nguyên tắc microlearning — các mô-đun dài 3–10 phút tập trung vào những mục tiêu học tập cụ thể. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạo nội dung dài hơn cho các chủ đề mang tính tổng quan. Với các khóa đào tạo kéo dài (trên 20 phút), hãy cân nhắc chia nội dung thành các chương để tăng mức độ tương tác và tỷ lệ hoàn thành của người học.
Nhiều người trong đội ngũ L&D của tôi có thể sử dụng HeyGen không?
Có.HeyGen for Business bao gồm không gian làm việc nhóm, nơi các nhà thiết kế học liệu, quản lý đào tạo và người sáng tạo nội dung có thể cộng tác. Thư viện tài nguyên dùng chung giúp toàn bộ nhóm của bạn dễ dàng truy cập các avatar đã được phê duyệt, yếu tố thương hiệu và mẫu nội dung. Các công cụ quản trị cho phép bạn quản lý quyền truy cập và theo dõi việc sử dụng.
HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống thì như thế nào?
Việc sản xuất video đào tạo theo cách truyền thống đòi hỏi phải sắp xếp lịch cho người thuyết trình, đặt studio, điều phối ekip quay và dựng hậu kỳ — thường mất 2–3 tháng và tốn từ 5.000–15.000+ đô la cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra video với chất lượng tương đương chỉ trong vài phút đến vài giờ, với số lần chỉnh sửa không giới hạn. Advantive ghi nhận giảm 50% thời gian tạo nội dung. Tập đoàn Würth cắt giảm 50% thời gian sản xuất và 80% chi phí dịch thuật.
Tôi có thể thêm câu hỏi trắc nghiệm hoặc tính năng tương tác vào video đào tạo của mình không?
HeyGen hỗ trợ các yếu tố tương tác như câu đố, bài kiểm tra kiến thức và các nhánh nội dung. Bạn có thể thêm câu hỏi trắc nghiệm, nhúng liên kết và tạo các điểm ra quyết định để cá nhân hóa trải nghiệm học tập. Các tính năng tương tác sẽ được xuất kèm trong gói SCORM của bạn để hệ thống LMS theo dõi.
Nội dung đào tạo của tôi có được bảo mật không?
HeyGen đã đạt chứng nhận SOC 2 Type II và tuân thủ GDPR. Nội dung của bạn được mã hóa khi truyền và khi lưu trữ. Đối với các nhóm L&D doanh nghiệp xử lý tài liệu đào tạo nhạy cảm, HeyGen cung cấp không gian làm việc riêng với tích hợp SSO và quản lý người dùng tập trung. Chúng tôi không sử dụng nội dung của bạn để huấn luyện các mô hình AI.
Những định dạng và chất lượng video nào được hỗ trợ?
HeyGen xuất video ở định dạng MP4 với độ phân giải lên đến 4K. Hầu hết các nhóm L&D sử dụng 1080p (Full HD) vì độ phân giải này cân bằng tốt giữa chất lượng và dung lượng tệp cho việc phân phối qua LMS và các yếu tố về băng thông. Bạn cũng có thể xuất ở 720p cho các môi trường ưu tiên di động hoặc bị giới hạn về băng thông.
