Những chuyên gia đào tạo giỏi nhất của bạn không thể có mặt ở mọi nơi. Hãy tạo các bản sao kỹ thuật số từ một đoạn video ngắn, rồi triển khai chuyên môn của họ trên vô số mô-đun đào tạo. Truyền tải nội dung nhất quán, không còn xung đột lịch trình và chấm dứt tình trạng “chúng ta đang chờ chuyên gia” gây trì hoãn.

• Sao chép kiến thức chuyên gia chỉ từ một bản ghi âm ngắn

• Tái sử dụng trên số lượng mô-đun không giới hạn

• Cập nhật kịch bản mà không cần ghi lại