Giữ cho nhân viên hứng thú với các video đào tạo nội bộ luôn là một thách thức. Những tài liệu truyền thống như PDF, slide tĩnh và các video lỗi thời không thể thu hút sự chú ý. HeyGen đơn giản hóa việc tạo ra các video đào tạo doanh nghiệp hấp dẫn, đúng chuẩn thương hiệu. Dù là đào tạo tuân thủ hay phát triển năng lực lãnh đạo, bạn đều có thể cung cấp các chương trình đào tạo hiệu quả mà không phải vất vả với khâu sản xuất. Hãy xem các số liệu thống kê về mức độ tương tác với video đào tạo nội bộ.