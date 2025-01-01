Giữ cho nhân viên hứng thú với các video đào tạo nội bộ luôn là một thách thức. Những tài liệu truyền thống như PDF, slide tĩnh và các video lỗi thời không thể thu hút sự chú ý. HeyGen đơn giản hóa việc tạo ra các video đào tạo doanh nghiệp hấp dẫn, đúng chuẩn thương hiệu. Dù là đào tạo tuân thủ hay phát triển năng lực lãnh đạo, bạn đều có thể cung cấp các chương trình đào tạo hiệu quả mà không phải vất vả với khâu sản xuất. Hãy xem các số liệu thống kê về mức độ tương tác với video đào tạo nội bộ.
Employees retain information better when corporate training videos are visual and interactive. HeyGen’s asset-to-video feature allows you to transform any text-based course or slide into high-quality corporate training videos. This improves comprehension and knowledge retention without needing expensive production teams. It's a fantastic way to enhance corporate training videos using an AI video generator.
Stop waiting weeks for corporate training videos to be produced. With HeyGen’s AI avatars and customizable templates, corporate trainers can quickly create, update, and scale professional-quality training videos. This can be done without any video editing skills or a studio setup, making it easier to engage your audience with superb AI-generated videos. Discover strategies to improve knowledge retention in e-learning.
Need to train employees across multiple offices or languages? HeyGen offers instant video localization using AI-powered translations and lip-syncing. This ensures every employee, regardless of location, has consistent access to effective corporate training videos. Explore the benefits of multilingual corporate training, as the AI video translator feature makes it seamless.
With HeyGen, Würth produces professional, AI-powered videos in 10+ languages, transforming how they train employees and communicate with global teams.
“HeyGen đã cách mạng hóa cách chúng tôi tạo nội dung video và giúp chúng tôi sử dụng video như một hình thức giao tiếp. Nó đã khiến việc giao tiếp trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều và mang tính cá nhân hơn rất nhiều.”
Andreas Henschel
Trưởng nhóm Truyền thông Doanh nghiệp kiêm Trưởng bộ phận Dịch vụ Ngôn ngữ tại Tập đoàn Würth
How to create corporate training videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các video đào tạo doanh nghiệp chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bạn không cần đến đội ngũ sản xuất hay kỹ năng chỉnh sửa.
HeyGen cho phép bạn nhanh chóng tạo các video đào tạo nội bộ chuyên nghiệp mà không cần đội ngũ sản xuất, bằng cách sử dụng các mẫu tùy chỉnh và avatar AI. Với nền tảng thân thiện của HeyGen, bạn có thể bắt đầu tạo video ngay lập tức. Tìm hiểu thêm bằng cách đăng ký miễn phí.
Avatar AI của HeyGen trông như thật và có khả năng truyền tải nội dung đào tạo bằng nhiều ngôn ngữ với các tính năng dịch thuật và đồng bộ khẩu hình. Điều này giúp việc giao tiếp và đào tạo trở nên hiệu quả hơn cho các đội nhóm đa dạng ở nhiều địa điểm khác nhau. Khám phá các khả năng vượt trội cùng HeyGen ngay hôm nay.
Có, HeyGen hỗ trợ bản địa hóa video để cung cấp chương trình đào tạo nhất quán trên nhiều khu vực và ngôn ngữ khác nhau mà không cần quay lại cảnh quay. Bằng cách tận dụng AI, HeyGen giúp triển khai đào tạo doanh nghiệp trên toàn cầu một cách hiệu quả.
Không, nền tảng HeyGen rất dễ sử dụng, cho phép bất kỳ ai tạo video đào tạo chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng chỉnh sửa video. Bắt đầu sử dụng HeyGen một cách dễ dàng bằng cách đăng ký miễn phí tại đây.
Bằng cách tận dụng việc tạo video được hỗ trợ bởi AI, HeyGen giảm nhu cầu sử dụng các nguồn lực sản xuất tốn kém và đơn giản hóa việc cập nhật video đào tạo, từ đó có thể cắt giảm đáng kể tổng chi phí đào tạo.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.