Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả video và tài sản bạn tạo ra. HeyGen sử dụng nguồn tài nguyên đã được cấp phép và kết quả tạo ra được cung cấp cho mục đích thương mại và giáo dục. Hãy đảm bảo rằng bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có quyền phù hợp để sử dụng trong trình tạo video hướng dẫn của bạn.