Bắt đầu từ một kịch bản, bộ sưu tập slide, hoặc ghi hình màn hình và tạo ra các video hướng dẫn chuyên nghiệp với HeyGen. Tự động tạo ra lời thoại, phụ đề, sắp xếp cảnh quay, và xuất bản sản phẩm phù hợp với nền tảng để các đội ngũ có thể xuất bản các video đào tạo, giới thiệu sản phẩm, và hướng dẫn nhanh chóng mà không cần máy quay phim hay chỉnh sửa dòng thời gian.
Quá trình đào tạo nhân viên mới thường tạo ra các vấn đề về lịch trình và sản xuất. HeyGen chuyển đổi tài liệu chính sách và bộ slide thành các bài học đào tạo nhất quán với lời kể, phụ đề và các bài kiểm tra nhanh để nhân viên mới có thể nhanh chóng làm quen với công việc và bộ phận nhân sự mở rộng quy mô giao hàng.
Các đội ngũ sản phẩm cần cập nhật hướng dẫn thường xuyên sau khi phát hành. HeyGen chuyển đổi ghi chú phát hành và chụp màn hình thành các video giải thích ngắn gọn với các bước điều hướng rõ ràng, clip sử dụng mẫu và lớp phủ nổi bật để tăng tốc độ tiếp nhận và giảm tải cho bộ phận hỗ trợ.
Các đội ngũ hỗ trợ có thể chuyển đổi các bài viết cơ sở kiến thức thành các video hướng dẫn khắc phục sự cố ngắn. HeyGen tạo ra các bản ghi có thể tìm kiếm và các cảnh có dấu thời gian để khách hàng tìm thấy câu trả lời nhanh chóng và các đội giảm lượng yêu cầu hỗ trợ.
Giáo viên và người sáng tạo có thể tạo ra các mô-đun khóa học đầy đủ từ giáo án hoặc bộ slide. HeyGen tạo ra các video bài giảng, đề xuất đánh giá, và tài nguyên có thể tải xuống để giúp mở rộng danh mục khóa học có thu phí với giá trị sản xuất nhất quán.
Cần bổ sung nhanh cho các đội nhóm bận rộn? HeyGen tạo ra các đoạn clip học tập ngắn gọn và các hướng dẫn từng bước đơn giản để người học tiếp thu ngay trong công việc, cải thiện khả năng ghi nhớ với những bài học video ngắn, tập trung.
Các chương trình toàn cầu cần được địa phương hóa. Sử dụng trình dịch video của HeyGen để tái tạo lời thoại, phụ đề và thời gian biểu cho từng ngôn ngữ sao cho tài liệu chứng chỉ vẫn đồng bộ và phù hợp với văn hóa mà không cần quay lại.
Tại sao HeyGen là Công cụ Tạo Video Hướng dẫn AI Tốt nhất
HeyGen kết hợp việc tạo ra kịch bản, kể chuyện chính xác và mẫu thiết kế hướng dẫn để nhanh chóng sản xuất các video hướng dẫn chuyên nghiệp. Từ các mô-đun khóa học đến các video giải thích nhanh, các đội ngũ có thể mở rộng quy mô đào tạo mà vẫn giữ được chất lượng, thương hiệu và tính nhất quán về khả năng tiếp cận với công cụ làm video hướng dẫn.
Chuyển đổi văn bản hoặc slide thành video sẵn sàng cho bài học chỉ trong vài phút. HeyGen viết kịch bản cảnh, định thời gian cho lời thoại, và tổ chức hình ảnh để đội ngũ giáo dục bỏ qua các phiên ghi hình và chỉnh sửa thủ công.
HeyGen tự động sắp xếp ánh sáng, chuyển động camera và lồng tiếng rõ ràng để các video hướng dẫn trông và nghe chuyên nghiệp mà không cần sản xuất tại chỗ.
Tạo hàng loạt nhiều bài học, dịch kịch bản bằng công cụ dịch video và xuất ra lời thoại và phụ đề đặc thù cho từng ngôn ngữ để đào tạo có thể triển khai toàn cầu mà không cần thu âm lại.
Kịch bản và phân đoạn khóa học thông minh
Cung cấp một đ outline bài giảng hoặc dán toàn bộ kịch bản và HeyGen sẽ tự động cấu trúc nó thành các cảnh, tiêu đề và dấu hiệu thời gian. Hệ thống đề xuất mục tiêu học tập, chia nội dung thành các bài học nhỏ dễ tiêu hóa và chèn các dấu hiệu trắc nghiệm hoặc kêu gọi hành động để mỗi bài hướng dẫn tuân theo dòng chảy giáo dục đã được chứng minh và sẵn sàng để xuất bản.
Lồng tiếng tự nhiên và phụ đề đồng bộ
Tạo ra lời thoại nghe như người thật trong nhiều ngôn ngữ và giọng điệu khác nhau. HeyGen tạo ra đồng bộ hóa môi chính xác khi sử dụng người dẫn chương trình trên màn hình, tự động tạo phụ đề, và xuất phụ đề SRT hoặc phụ đề đã gắn vào video để đảm bảo tính năng tiếp cận và tương thích với Hệ thống Quản lý Học tập. Điều này đảm bảo việc truyền đạt âm thanh rõ ràng và bản ghi có thể tìm kiếm cho người học.
Bố cục hình ảnh và b-roll thông minh
HeyGen chuyển đổi các slide, ảnh chụp màn hình và bắt hình sản phẩm thành cảnh quay động với hiệu ứng chuyển động, phóng to và gợi ý b-roll. Nền tảng này áp dụng công nghệ làm mượt từ hình ảnh sang video, chèn đoạn mã hoặc ghi chú phụ, và điều chỉnh nhịp độ phù hợp với lời kể để các bản hướng dẫn và demo luôn hấp dẫn và dễ theo dõi.
Tạo lô, quản lý phiên bản và xuất khẩu LMS
Tạo hàng trăm biến thể bài học từ bảng tính hoặc thư viện nội dung sử dụng quy trình làm việc hàng loạt để tối ưu hóa quá trình tạo video của bạn. HeyGen giữ các bộ nhận diện thương hiệu, mẫu và lịch sử phiên bản và xuất khẩu SCORM, LTI, MP4, và gói phụ đề để tải lên LMS một cách dễ dàng và phân phối trên các nền tảng sử dụng khả năng tạo video của mình.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ tạo video hướng dẫn AI
Tạo các video hướng dẫn đầy đủ trong bốn bước rõ ràng từ nội dung đến tài sản sẵn sàng cho người học.
Cung cấp các slide, bản ghi màn hình, tài liệu hoặc một kịch bản ngắn. HeyGen phân tích cấu trúc và trích xuất các điểm chính để xây dựng dàn ý bài học.
Chọn loại người thuyết trình, mô hình giọng nói, thời lượng và chủ đề hình ảnh. Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu của bạn để mỗi video sử dụng đúng phông chữ, màu sắc và lớp phủ.
Xem lại các bản nháp được tạo, chỉnh sửa kịch bản, chèn các bài kiểm tra hoặc lời nhắc, và tạo lại các phiên bản khác. Việc chỉnh sửa sẽ được áp dụng cho các biến thể để tiết kiệm thời gian.
Xuất file SCORM, LTI, MP4, và file phụ đề, hoặc công bố trực tiếp lên một hệ thống quản lý học tập (LMS). Sử dụng chức năng xuất hàng loạt để triển khai toàn bộ thư viện khóa học và theo dõi tiến trình học của người học.
Một video hướng dẫn AI là một video bài học được tạo ra từ văn bản, slide, hoặc chụp màn hình sử dụng kịch bản tự động, lời thoại, và sắp xếp cảnh quay với một AI video generator. HeyGen lấy nguyên liệu của bạn, phác thảo cấu trúc bài học, sản xuất lời thoại và phụ đề, và tổ chức hình ảnh thành video hướng dẫn có thể xuất bản sử dụng các kỹ thuật tạo video tiên tiến mà không cần quay phim thủ công.
Không. HeyGen sản xuất các video hướng dẫn chuyên nghiệp mà không cần máy quay hay phòng thu âm. Nếu bạn muốn, bạn có thể tải lên các bản ghi âm của mình, nhưng quy trình chuyển đổi văn bản thành video và chuyển đổi hình ảnh thành video của HeyGen tạo ra những bài học mài giũa từ nội dung sẵn có bằng cách sử dụng trình tạo video của họ.
HeyGen, một công cụ AI, soạn thảo các kịch bản tập trung vào chuyển đổi dựa trên thông tin bạn cung cấp và có thể tạo ra giọng đọc tự nhiên trong nhiều ngôn ngữ. Kịch bản có thể chỉnh sửa và HeyGen hỗ trợ sao chép giọng nói và lựa chọn giọng điệu để lời kể phù hợp với phong cách hướng dẫn của bạn.
Có, bạn có thể sử dụng trình chỉnh sửa video để cải thiện thêm. HeyGen hỗ trợ tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm và thang đánh giá từ nội dung bài học. Những thứ này có thể được nhúng vào dòng video hoặc xuất khẩu như các mục tương thích với LMS để theo dõi và chấm điểm.
Các tùy chọn xuất khẩu bao gồm tệp video MP4, phụ đề SRT/VTT, gói SCORM và xuất khẩu sẵn sàng cho LTI. HeyGen tích hợp với các nền tảng LMS phổ biến và hỗ trợ tải lên số lượng lớn cho các danh mục khóa học lớn.
Sử dụng công cụ dịch video để dịch kịch bản, tạo lại giọng đọc trong ngôn ngữ đích và tạo phụ đề đồng bộ. HeyGen điều chỉnh thời gian và đồng bộ hóa môi phù hợp nếu cần thiết để các bài học được địa phương hóa có cảm giác tự nhiên.
Vâng. Tải lên bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, phông chữ và bảng màu. HeyGen sẽ áp dụng tự động và hỗ trợ các mẫu cũng như các phần tử cố định để giữ cho hình ảnh và thông điệp bài học nhất quán.
Những bài học ngắn gọn có thể được hiển thị trong vài phút, trong khi những mô-đun dài hơn, nhiều cảnh có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào độ dài và độ phức tạp. Các công việc xử lý hàng loạt cho nhiều bài học được thực hiện đồng thời để có thể xử lý hiệu quả các danh mục lớn, làm cho việc tạo nội dung video trở nên dễ dàng hơn.
Vâng. HeyGen sản xuất các bài học có chú thích, có phiên bản và có thể xuất khẩu đáp ứng nhu cầu về khả năng tiếp cận và theo dõi. Sử dụng dữ liệu xuất khẩu và theo dõi hoàn thành để hỗ trợ chứng nhận và yêu cầu kiểm toán.
Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả video và tài sản bạn tạo ra. HeyGen sử dụng nguồn tài nguyên đã được cấp phép và kết quả tạo ra được cung cấp cho mục đích thương mại và giáo dục. Hãy đảm bảo rằng bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có quyền phù hợp để sử dụng trong trình tạo video hướng dẫn của bạn.
Biến ý tưởng của bạn thành video chuyên nghiệp với AI.