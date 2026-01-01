Cách tạo Bản sao số (Digital Twin)

Bạn muốn cá nhân hóa video của mình như chưa từng có trước đây? Với Digital Twins trong HeyGen, bạn có thể tạo một avatar trông và cảm nhận giống hệt bạn, từ phong cách, biểu cảm cho đến giọng nói. Đây là cách xuất hiện trong video mang tính cá nhân nhất, mà bạn không cần lúc nào cũng phải lên hình.

Bắt đầu trong tab Hình đại diện

Đăng nhập vào tài khoản HeyGen của bạn và mở tab Avatars từ bảng điều khiển. Tại đây, bạn có thể chọn một Digital Twin hiện có hoặc tạo một Digital Twin mới.

Nhấp vào Create Avatar, sau đó chọn Get Started. Xem lại các mẹo ghi hình để đảm bảo chất lượng tốt nhất có thể. Bạn cũng sẽ được hỏi có muốn bật tính năng nhận diện cử chỉ hay không; tính năng này sẽ ghi lại các chuyển động lớn trong video của bạn và lưu chúng thành các cử chỉ có thể tái sử dụng cho những video sau.

Tiếp theo, hãy chọn cách bạn muốn cung cấp video ghi hình. Bạn có thể tải lên một video, ghi trực tiếp bằng webcam, hoặc ghi hình bằng điện thoại.

Các phương pháp hay nhất khi ghi hình

Để đạt kết quả tối ưu, hãy tải lên hoặc quay một video dài khoảng hai phút. Giữ cho cử động của bạn tự nhiên và tránh các cử chỉ phóng đại để avatar của bạn không trông quá khoa trương.

Hãy sử dụng máy ảnh hoặc điện thoại thông minh có độ phân giải cao bất cứ khi nào có thể. Nếu bạn chỉ đang thử nghiệm, một đoạn video dài 30 giây là đủ. Bạn có thể tải đoạn quay của mình lên hoặc quay trực tiếp ngay trong trình duyệt.

Tải lên và gửi cảnh quay của bạn

Sau khi tải video của bạn lên, bạn sẽ có thể chọn thêm các tùy chọn khác, chẳng hạn như giữ lại âm thanh môi trường, chuẩn hóa âm lượng, xóa phông nền và xuất avatar của bạn ở độ phân giải 4K.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu ghi một video ngắn bằng webcam để xác minh, có thể thực hiện sau khi tạo avatar của bạn. HeyGen sẽ phân tích đoạn video và làm nổi bật bất kỳ phần nào có thể cần được cải thiện.

Khi mọi thứ trông ổn, hãy nhấp Gửi. HeyGen sẽ tạo Bản sao Kỹ thuật số của bạn và thêm nó vào thư viện tài sản của bạn.

Chỉnh sửa Digital Twin của bạn

Khi avatar của bạn đã được tạo, bạn có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Chọn avatar của bạn và nhấp vào Chỉnh sửa Avatar.

Tại đây, bạn có thể xóa hoặc điều chỉnh phông nền, thay đổi độ phân giải và chọn hoặc cập nhật giọng nói. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Tạo thêm diện mạo Avatar

Bạn cũng có thể tạo các Avatar Look để tăng thêm sự đa dạng cho video của mình. Các Look là những biến thể của Digital Twin của bạn, với các trang phục, tư thế hoặc phông nền khác nhau.

Để tạo một Look, hãy tải lên một video dài một phút hoặc một bộ ảnh tùy chỉnh. Đối với ảnh tải lên, hãy bao gồm cả ảnh cận cảnh và toàn thân với nhiều góc chụp và biểu cảm khác nhau. Sau khi được xác minh, các Look mới của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng trong bất kỳ dự án nào.

Giờ đây bạn đã có Digital Twin của riêng mình, sẵn sàng sử dụng trong HeyGen. Với các Look tùy chỉnh và khả năng biểu đạt phong phú, bạn có thể dễ dàng tạo ra những video hấp dẫn, được cá nhân hóa.