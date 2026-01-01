Tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu đó với video AI

Sự ra đời của HeyGen đã mang đến một bước đột phá. Workday ban đầu tìm hiểu HeyGen như một cách để tăng tốc bước dịch thuật ban đầu, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng nó còn làm được nhiều hơn thế. "HeyGen thật sự rất kỳ diệu đối với chúng tôi," Meisinger chia sẻ. "Nó có thể dịch một video chỉ trong vài phút, và chúng tôi có thể đưa các chuyên gia ngôn ngữ của mình trực tiếp vào HeyGen để hiệu đính và chỉnh sửa nhỏ nhằm giữ vững giọng điệu thương hiệu của chúng tôi."

“Khoảnh khắc kỳ diệu chắc chắn là các avatar tùy chỉnh và khả năng thay đổi nội dung chỉ trong vài phút,” Johanna nói. “Tôi có thể có một video, họ có thể gửi cho tôi một video, và tôi có thể xuất nó ra ba ngôn ngữ để họ duyệt ngay trong ngày.”

Một lý do quan trọng để lựa chọn HeyGen là chức năng dựa trên bộ thuật ngữ, tích hợp với bộ bản dịch đã được phê duyệt sẵn của Workday cho các thuật ngữ chính. "Điều này cho phép chúng tôi tải lên bộ thuật ngữ của mình, nên khi AI dịch nội dung, nó đã sử dụng đúng ngôn ngữ rồi," anh ấy nói. "Đó là điều mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ nơi nào khác."

Một điểm thu hút lớn khác là các khả năng âm thanh tiên tiến của HeyGen. Ngay cả khi không có sẵn các bản thu âm gốc, HeyGen vẫn có thể tách giọng nói của người nói khỏi nhạc nền và tổng hợp lại bằng một ngôn ngữ khác, điều mà bình thường sẽ cần đến cả một đội ngũ sản xuất.

"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi tôi tải lên một video của chính mình, và chỉ vài phút sau, HeyGen tạo ra một video tôi đang nói tiếng Đức. Tôi đã mang video đó cho các đồng nghiệp người Đức xem, và họ hỏi tôi: 'Bạn biết nói tiếng Đức à?' Vì vậy, tôi nghĩ điều đó khiến mọi thứ trông thật sự như phép màu vậy," Meisinger nói.

Cuối cùng, HeyGen đã nổi bật như một đối tác cùng chia sẻ các giá trị của Workday về đổi mới và liêm chính. "Chúng tôi cũng là một công ty AI, nên chúng tôi rất coi trọng việc sử dụng AI một cách có đạo đức," Meisinger nhấn mạnh. "HeyGen đã mang lại cho chúng tôi sự kiểm soát và linh hoạt mà chúng tôi cần, mà không làm tổn hại đến các nguyên tắc của mình."

Trao quyền để đội ngũ Workday có thể nói “Chính tôi đã tạo ra điều này”

HeyGen đã hoàn toàn thay đổi cách Workday xử lý việc bản địa hóa. “Điều tôi thích ở HeyGen là tôi không còn phải từ chối các dự án nữa,” Meisinger nói. “Giống như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ của mình vậy. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn rất nhiều với những nguồn lực hiện có.”

“Để dịch một khóa học, trung bình sẽ mất từ 4 đến 6 tuần,” Johanna nói. “Hôm nay tôi có thể dịch phần nội dung media cho một trong các khóa học của chúng tôi chỉ trong vài tuần, và đôi khi chỉ mất vài ngày tùy vào dự án. Điều đó trước đây là điều không ai có thể tưởng tượng được.”

Bằng cách tích hợp HeyGen vào quy trình bản địa hóa của mình, Workday đã tái định hình chiến lược video toàn cầu, giúp nó nhanh hơn, thông minh hơn và mang tính đạo đức hơn. Kết quả là một quy trình có khả năng mở rộng, chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của lượng khán giả quốc tế ngày càng tăng.

Tốc độ và khả năng mở rộng : Thời gian hoàn thành bản địa hóa được rút ngắn từ vài tuần xuống còn vài phút, với 10–15 ngôn ngữ cho mỗi video, bao gồm cả các hội thảo trực tuyến kéo dài hai giờ.

: Thời gian hoàn thành bản địa hóa được rút ngắn từ vài tuần xuống còn vài phút, với 10–15 ngôn ngữ cho mỗi video, bao gồm cả các hội thảo trực tuyến kéo dài hai giờ. Hiệu quả chi phí : Tiết kiệm đáng kể nhờ mức giá cố định; tăng 100% năng lực mà không cần bổ sung nhân sự.

: Tiết kiệm đáng kể nhờ mức giá cố định; tăng 100% năng lực mà không cần bổ sung nhân sự. Tính toàn vẹn thương hiệu và đạo đức: Hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn thuật ngữ của Workday và việc sử dụng AI một cách có đạo đức, tránh các hành vi gây hiểu lầm như giả lập chuyển động môi.

Khi nhìn lại trải nghiệm này, Meisinger nhấn mạnh niềm tự hào nghề nghiệp đi kèm với việc tạo ra công việc chất lượng cao và hiệu quả. "Với tôi, về mặt nghề nghiệp, việc có thể làm được điều này là rất quan trọng. Không chỉ vì nó khiến tôi trông giỏi hơn, mà còn vì tôi có thể về nhà vào cuối ngày với cảm giác mình đã mang lại một sản phẩm chất lượng và khiến bản thân làm việc hiệu quả hơn," anh chia sẻ.

Đối với các nhóm khác đang cân nhắc sử dụng AI cho việc bản địa hóa, Workday có một thông điệp đơn giản: "Cứ thử đi. Việc dùng thử là miễn phí. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên về mức độ mà nó cải thiện quy trình làm việc của mình."

“Hãy mạnh dạn áp dụng, thử nghiệm và luôn tò mò. Tôi đã thực sự tìm thấy một số điều hay ho ngoài mong đợi, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại thêm giá trị cho quy trình làm việc của chúng tôi,” Johanna chia sẻ.