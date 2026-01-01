Tái định nghĩa danh tính số với độ chính xác và chất lượng vượt trội Chúng tôi tập trung vào việc tạo avatar với khả năng kiểm soát cao, tính nhất quán và chất lượng vượt trội. Bằng cách phát triển công nghệ sáng tạo dựa trên AI, chúng tôi giúp avatar phản chiếu một cách liền mạch biểu cảm và hành vi của con người, thu hẹp khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới số.

Các mô hình ngôn ngữ đa phương thức cung cấp sức mạnh cho trí tuệ video We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.

Xóa bỏ rào cản ngôn ngữ với các giải pháp đa phương thức Tận dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các giải pháp dịch video đa phương thức, chúng tôi hướng tới mục tiêu giúp giao tiếp toàn cầu trở nên dễ tiếp cận hơn. Bằng cách tích hợp liền mạch văn bản, giọng nói và hình ảnh, chúng tôi chuyển đổi video thành nội dung mà ai cũng có thể hiểu, qua đó tăng cường kết nối giữa các nền văn hóa.

Tương tác theo thời gian thực thông qua đổi mới đa phương thức Được hỗ trợ bởi khả năng kết xuất thời gian thực và các giải pháp đa phương thức tiên tiến, avatar tương tác của chúng tôi mang các cuộc trò chuyện trở nên sống động. Những avatar này không chỉ phản hồi một cách linh hoạt mà còn tái định nghĩa cách người dùng tương tác, giúp công nghệ trở nên hấp dẫn và gần gũi với con người hơn.

Emotion AI dành cho các nhân vật số biểu cảm và chân thực Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.