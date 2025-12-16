HubSpot là một nền tảng quản lý quan hệ khách hàng (CRM) được hỗ trợ bởi AI, được các đội ngũ marketing, bán hàng và dịch vụ trên toàn thế giới sử dụng. Với sứ mệnh dẫn dắt việc ứng dụng AI trên toàn bộ tổ chức và tệp khách hàng của mình, HubSpot đã đầu tư mạnh mẽ vào việc tìm hiểu cách AI có thể tái định hình quy trình làm việc, giảm ma sát trong sản xuất và giúp các đội ngũ phát triển tốt hơn.

Đối với Nelson Chacón Guzman, phụ trách Marketing và Phát triển Khán giả, và Oscar Eduardo Estrada, Chuyên gia Công nghệ Video AI, công việc của họ hỗ trợ một trong những ưu tiên hàng đầu của HubSpot: giúp khách hàng hiểu và tận dụng các công cụ AI mới, đồng thời chính công ty cũng làm gương trong việc áp dụng chúng từ bên trong. Để đạt được mục tiêu đó, họ phải giải quyết một nút thắt lớn: thách thức trong việc tạo mới, cập nhật và bản địa hóa video với tốc độ mà doanh nghiệp cần.

Mọi thứ đã thay đổi khi nhóm bắt đầu sử dụng HeyGen. Nền tảng này giúp HubSpot tăng tốc sản xuất, chỉnh sửa video chỉ trong vài phút, dịch nội dung tức thì và trao quyền cho nhiều nhóm nội bộ hơn tạo ra các video chuyên nghiệp.

Loại bỏ những trở ngại của quy trình sản xuất video truyền thống

Trước khi sử dụng HeyGen, nhóm đã phải vật lộn với rào cản lớn nhất trong việc tạo video: thời gian.

“Thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải trước khi sử dụng HeyGen là thời gian của mọi người,” Oscar nói. “Nếu chúng tôi cần thay đổi những gì một người nói trong video, việc đó có thể mất vài ngày vì chúng tôi phải sắp xếp lịch không chỉ của talent mà còn của cả ekip quay video.”

Đây không chỉ là một sự bất tiện. Nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng.

“Những thay đổi nhỏ trong khâu hậu kỳ có thể dẫn đến việc trì hoãn dự án thêm nhiều ngày,” Oscar nói thêm.

Việc bản địa hóa đã tạo thêm một lớp phức tạp nữa. Việc tạo nội dung đa ngôn ngữ đòi hỏi các mốc thời gian dịch thuật rất dài. “Đôi khi bạn phải chờ một hoặc hai tuần để một số bản chép lời video này được dịch xong,” Nelson nói.

Đối với một thương hiệu toàn cầu thường xuyên ra mắt các sản phẩm được cập nhật, sự cứng nhắc của quy trình sản xuất video truyền thống đã cản trở tốc độ, tính nhất quán và chất lượng. Đội ngũ cần một giải pháp có thể thích ứng nhanh chóng như cách nhu cầu nội dung của HubSpot liên tục phát triển.

Từ quy trình phức tạp đến tạo video tức thì

HeyGen đã trở thành nền tảng loại bỏ những rào cản này và mở ra những khả năng sáng tạo mới.

Ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên, cả đội đã nhìn thấy tiềm năng của nó. “Tôi thực sự kinh ngạc về mức độ chân thực và việc nó gần như là một sản phẩm hoàn chỉnh ngay trong lần đầu bạn sử dụng,” Nelson nói.

Tính dễ sử dụng đã giúp việc áp dụng trở nên liền mạch giữa các nhóm. “Điều tôi thích ở HeyGen là nó cực kỳ đơn giản để sử dụng. Giao diện người dùng thực sự giảm bớt mọi rào cản và giúp bất kỳ ai, kể cả những người không có nền tảng về sản xuất video, cũng có thể tạo video với avatar của chính mình,” Oscar nói.

Tính dễ tiếp cận này đã trao quyền cho nhiều người hơn tại HubSpot tạo ra nội dung chuyên nghiệp mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào các đội ngũ sản xuất. Nó cũng mở ra những thử nghiệm trước đây ngoài tầm với, chẳng hạn như kết hợp các bài viết blog với video được tạo tức thì.

“Một trong những điều chúng tôi luôn muốn làm là tạo video đi kèm với từng bài viết trên blog mà chúng tôi có,” Nelson nói. “Giờ đây, chúng tôi chỉ cần dán URL vào và trong vài phút là có thể tạo ra một kịch bản và có lớp bản nháp đầu tiên sẵn sàng để gửi cho biên tập viên.”

Giờ đây, bất kỳ ai cũng có thể làm được những việc mà trước đây cần đến các đội ngũ chuyên môn và những chu trình phối hợp kéo dài.

HeyGen cũng mang lại cho HubSpot sự linh hoạt để chỉnh sửa video ngay cả sau khi chúng đã được quay xong.

“Với HeyGen, chúng tôi có thể chỉnh sửa video sau khi chúng đã được tạo chỉ trong vài phút,” Oscar nói.

Điều này đã thay đổi cách đội ngũ tiếp cận các mốc thời gian và giúp họ tự tin thích ứng nhanh chóng. “Nếu có bất kỳ chỉnh sửa nào cần thực hiện sau đó, chúng tôi có thể tự tin áp dụng chúng bằng HeyGen mà không phải lo lắng về bất kỳ sự chậm trễ tiềm ẩn nào.”

Tạo nội dung đa ngôn ngữ liền mạch và chạm đúng cảm xúc người xem

Một trong những lợi ích có tác động lớn nhất của HeyGen đối với HubSpot là khả năng dịch thuật và bản địa hóa. Nelson đã mô tả trải nghiệm khi lần đầu tiên được nhìn thấy nội dung đa ngôn ngữ như sau:

“Tôi cảm thấy mình đã đạt được rất nhiều khi nhìn thấy phiên bản đầu tiên của một video mà bình thường bạn chỉ xem bằng tiếng Anh. Được thấy nó bằng ngôn ngữ bản địa thực sự vô cùng ấn tượng.”

Điều còn gây bất ngờ hơn nữa là mức độ chân thực. “Biết rằng người đó không biết một chữ tiếng Tây Ban Nha nào mà vẫn nghe anh ấy nói tiếng Tây Ban Nha gần như người bản xứ thì thực sự rất đáng kinh ngạc,” Nelson nói.

Đối với một công ty phục vụ khách hàng trên nhiều ngôn ngữ và khu vực, mức độ chân thực này đã tạo nên một sự thay đổi mang tính bước ngoặt.

Về phía khách hàng, Oscar nhận thấy một điều bất ngờ: mọi người hầu như không có phản ứng gì, và đó lại là một điều tốt. “Tương tác đáng ngạc nhiên nhất là khi không có tương tác nào, vì lúc đó cảm giác như HeyGen có thể hòa nhập một cách liền mạch.”

Nếu khách hàng không thể nhận ra phần nào của video đã được quay lại, dịch hoặc chỉnh sửa bằng AI, thì nội dung có thể được cập nhật nhanh chóng như các bản cập nhật sản phẩm của HubSpot.

Trao quyền cho nhiều nhóm hơn để sáng tạo và đổi mới với video

Vượt lên trên chất lượng và tốc độ nội dung, HeyGen đã giúp các nhóm tại HubSpot làm việc sáng tạo hơn và tự chủ hơn.

“Thật hào hứng khi có thể tạo ra nội dung chuyên nghiệp mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Điều đó làm giảm đi rất nhiều rào cản trong việc tạo video,” Oscar nói. “Nó trao quyền cho bất kỳ ai muốn kể một câu chuyện hay đều có thể kể được một câu chuyện hay.”

Đối với Nelson và Oscar, chính sự dân chủ hóa này là nơi HeyGen phù hợp nhất với sứ mệnh của HubSpot. Giúp khách hàng phát triển tốt hơn đồng nghĩa với việc hỗ trợ các nhóm nội bộ làm việc nhanh hơn, tạo ra nhiều nội dung hơn và chia sẻ những gì họ học được trong suốt hành trình.

Như Oscar đã nói: “HeyGen có rất nhiều sản phẩm khác nhau và họ luôn ra mắt các bản cập nhật mới. Điều đó thực sự mở ra khả năng thử nghiệm và khám phá xem giới hạn nằm ở đâu.”