Đào tạo tuân thủ là yếu tố thiết yếu để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý và duy trì các chuẩn mực đạo đức. Dù bạn cần đào tạo nhân viên về các chính sách đặc thù ngành, hướng dẫn an toàn tại nơi làm việc hay các quy định chống quấy rối, HeyGen cho phép freelancer, đội ngũ nhân sự và chuyên viên tuân thủ tạo video đào tạo tuân thủ một cách nhanh chóng mà không cần đến các ê-kíp sản xuất tốn kém.
Traditional compliance training videos often demand filming crews, lengthy editing processes, and significant budgets. HeyGen eliminates these barriers by letting businesses, freelancers, and compliance professionals quickly produce high-quality compliance training videos at scale, cutting costs and boosting efficiency.
Use realistic AI avatars to present compliance training videos in a professional yet captivating style. Bring your content to life with motion graphics, interactive touchpoints, and clear real-world examples, ensuring employees and stakeholders fully grasp best practices and critical regulations.
With HeyGen’s AI video platform, you can instantly update compliance policies, revise scripts, and translate compliance training videos into over 170 languages. Keep your global teams current and compliant with evolving regulations. No need for expensive reshoots or complicated edits.
How to create compliance training videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các video đào tạo tuân thủ do AI tạo ra một cách chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI giúp các doanh nghiệp, freelancer và chuyên gia tuân thủ xây dựng nhanh chóng các video đào tạo tuân thủ chất lượng cao. Giao diện thân thiện với người dùng của HeyGen thay thế sự phức tạp của quy trình sản xuất video truyền thống, giúp đơn giản hóa việc giáo dục về chính sách và đào tạo tuân thủ quy định.
Bằng cách sử dụng các avatar do AI hỗ trợ thay cho việc quay phim và chỉnh sửa tốn kém, HeyGen tối ưu hóa toàn bộ quy trình. Bạn có thể nhanh chóng tạo các video đào tạo tuân thủ với thông điệp chính xác, nhất quán — mà không phải chịu các chi phí sản xuất truyền thống.
Chắc chắn rồi. Các tùy chọn tùy chỉnh avatar của HeyGen cho phép bạn điều chỉnh các video đào tạo tuân thủ sao cho phù hợp với bản sắc và thông điệp của công ty, tạo nên trải nghiệm chuyên nghiệp và nhất quán với thương hiệu.
HeyGen đáp ứng các nhu cầu đặc thù theo ngành, dù là chăm sóc sức khỏe (HIPAA), quyền riêng tư dữ liệu (GDPR, CCPA), tài chính (AML) hay các chủ đề an toàn nơi làm việc nói chung — tất cả đều được thể hiện dưới dạng các video đào tạo tuân thủ hấp dẫn.
Hệ thống linh hoạt của HeyGen cho phép bạn nhanh chóng chỉnh sửa kịch bản hoặc hình ảnh, render lại và tạo ra một video đào tạo tuân thủ được cập nhật — loại bỏ chi phí và rắc rối của việc phải quay lại cảnh.
Có, HeyGen tích hợp liền mạch các video đào tạo tuân thủ của bạn vào hệ thống quản lý học tập, cổng thông tin nhân sự và các nền tảng intranet, giúp nhân viên dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào.
Tùy vào mức độ phức tạp và mức độ tùy chỉnh, HeyGen cho phép bạn hoàn thiện các video đào tạo tuân thủ chất lượng cao chỉ trong vài giờ thay vì mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần.
Hoàn toàn không. Giao diện trực quan của HeyGen được xây dựng dành cho các nhóm nhân sự, chuyên viên tuân thủ và cả freelancer, nên bất kỳ ai cũng có thể tạo video đào tạo tuân thủ — không cần kỹ năng nâng cao.
HeyGen rất phù hợp để triển khai nhiều chủ đề tuân thủ khác nhau—như HIPAA, GDPR, phòng chống quấy rối, an toàn nơi làm việc và đạo đức doanh nghiệp—thông qua các mô-đun video sinh động.
Đăng ký HeyGen, khám phá các công cụ tạo video được hỗ trợ bởi AI và bắt đầu sản xuất ngay các video đào tạo tuân thủ hấp dẫn cho nhân viên hoặc khách hàng của bạn.
