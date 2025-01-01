Đào tạo tuân thủ là yếu tố thiết yếu để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý và duy trì các chuẩn mực đạo đức. Dù bạn cần đào tạo nhân viên về các chính sách đặc thù ngành, hướng dẫn an toàn tại nơi làm việc hay các quy định chống quấy rối, HeyGen cho phép freelancer, đội ngũ nhân sự và chuyên viên tuân thủ tạo video đào tạo tuân thủ một cách nhanh chóng mà không cần đến các ê-kíp sản xuất tốn kém.