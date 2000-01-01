Trình Tạo Video Giải Thích AI: Tạo Video Miễn Phí Ngay Lập Tức

Biến văn bản tĩnh và các chủ đề phức tạp thành các video giải thích ngắn giúp mọi người hiểu rõ hơn. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra các video giải thích với người dẫn chương trình kết hợp giọng nói, hình ảnh và cấu trúc rõ ràng, tất cả mà không cần máy quay hay chỉnh sửa video. Giáo dục khách hàng, đội ngũ và người học một cách nhanh chóng thông qua việc tạo video đảm bảo thương hiệu và dễ dàng cập nhật.

Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Giới thiệu sản phẩm và tính năng

Giới thiệu sản phẩm và tính năng

Hướng dẫn đào tạo nội bộ và quy trình

Hướng dẫn đào tạo nội bộ và quy trình

Chuyển đổi tài liệu nội bộ thành video hướng dẫn bằng trí tuệ nhân tạo cho việc đào tạo nhập môn, tuân thủ và quy trình. Nhân viên mới và nhân viên hiện tại có thể xem lại bài học bất cứ khi nào họ cần. Điều này giảm bớt gánh nặng hỗ trợ và duy trì các tiêu chuẩn một cách nhất quán.

Nội dung giáo dục khách hàng và trung tâm hỗ trợ

Nội dung giáo dục khách hàng và trung tâm hỗ trợ

Chuyển đổi các bài viết trợ giúp và câu hỏi thường gặp thành video giới thiệu giúp người xem hiểu rõ hơn thông qua việc quan sát. Sử dụng hình ảnh màn hình và lời kể thân thiện trong công cụ làm video giới thiệu để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi. Những nguồn tài nguyên tự phục vụ tốt hơn có nghĩa là ít yêu cầu hỗ trợ hơn và người dùng hạnh phúc hơn.

Kích hoạt bán hàng và giải thích lời thuyết phục

Kích hoạt bán hàng và giải thích lời thuyết phục

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng giải thích các đề xuất phức tạp với những đoạn video giới thiệu ngắn gọn, dễ chia sẻ. Cung cấp cho khách hàng tiềm năng cái nhìn tổng quan đơn giản mà họ có thể xem lại hoặc chia sẻ với các bên liên quan. Điều này giúp tăng tốc độ hiểu biết bên trong nhóm mua hàng.

Các mô-đun khóa học và giải thích học thuật

Các mô-đun khóa học và giải thích học thuật

Giáo viên và người tạo khóa học có thể chuyển đổi nội dung bài học thành video giải thích có cấu trúc. Nhịp độ rõ ràng và hình ảnh hỗ trợ các phong cách học khác nhau. Học sinh được hưởng lợi từ các bài học ngắn gọn dễ dàng ôn tập.

Chính sách, tuân thủ và giao tiếp thay đổi

Chính sách, tuân thủ và giao tiếp thay đổi

Giải thích các chính sách mới, cập nhật bảo mật, hoặc thay đổi hệ thống bằng những video rõ ràng, có cấu trúc. Mọi người sẽ thấy được điều gì đang thay đổi, tại sao nó quan trọng, và họ nên làm gì tiếp theo. Điều này cải thiện việc tiếp nhận và giảm bối rối trong các đội ngũ.

Tại sao nên chọn HeyGen cho Video Giới thiệu AI

HeyGen giúp việc chuyển đổi nội dung dày đặc thành các video giải thích dễ hiểu chỉ trong vài phút trở nên đơn giản. Bắt đầu từ một tài liệu, kịch bản, hoặc URL và để AI phác thảo cảnh, thêm lời kể, và cấu trúc thông điệp của bạn. Bạn sẽ nhận được những video giải thích có vẻ chuyên nghiệp, đồng thời vẫn giữ được tính linh hoạt cho việc chỉnh sửa nhanh chóng và tạo ra các phiên bản mới.

Làm cho các chủ đề phức tạp trở nên dễ hiểu

Chia nhỏ các tài liệu dài, hướng dẫn kỹ thuật, hoặc quy trình chi tiết thành các phân đoạn ngắn, tập trung. Văn bản trên màn hình, hình ảnh minh họa, và lời kể cùng nhau giúp người xem nắm bắt ý chính nhanh chóng. Điều này cải thiện việc học và giảm bối rối cho khán giả của bạn.

Tạo các video giải thích mà không cần quay phim hay thiết kế

Bỏ qua quá trình thu âm lời bình, thuê người nói, hoặc học thiết kế đồ họa chuyển động. HeyGen sẽ xử lý việc chọn người trình bày, bố cục, và thời gian biểu cho bạn. Bạn chỉ cần tập trung vào nội dung cần giải thích thay vì cách xây dựng video.

Phát triển video giải thích cho mọi đối tượng khán giả

Tái sử dụng các cấu trúc trong các sản phẩm, đội ngũ và khu vực khác nhau trong khi thay đổi nội dung và ngôn ngữ. Nhanh chóng làm mới các phần khi chi tiết thay đổi và giữ cho thư viện giải thích của bạn chính xác. Một quy trình làm việc hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.

Tài liệu, kịch bản và URL đến video giới thiệu

Bắt đầu với các tệp PDF, bài viết cơ sở kiến thức, hoặc kịch bản và chuyển đổi chúng thành video giải thích nhanh chóng. HeyGen nhận diện các phần chính và sắp xếp chúng thành các cảnh với lời thoại và hình ảnh minh họa. Bạn có thể tinh chỉnh cấu trúc để phù hợp với dòng chảy ưa thích của mình.

Một phụ nữ trẻ nói trong một bài học video, với một lớp phủ hiển thị danh sách tiến trình gồm "Giới thiệu," "Chương 1," và "Chương 2" tất cả đều được đánh dấu là đã hoàn thành.

Người dẫn chương trình AI và lời thoại tự nhiên

Chọn những người thuyết trình và giọng đọc chân thực để lồng tiếng cho nội dung của bạn bằng nhiều ngôn ngữ sử dụng công cụ làm video giải thích bằng AI. Sự truyền đạt thân thiện, rõ ràng trong video của bạn với AI giữ cho người xem hứng thú ngay cả khi các chủ đề phức tạp. Bạn có thể phối hợp giọng điệu với nhu cầu đào tạo, giáo dục sản phẩm, hoặc marketing.

Hình đại diện của một người phụ nữ đang cười với menu 'Giọng điệu' hiển thị từ 'Bình tĩnh' được làm nổi bật, và một bong bóng chat nói 'Bình tĩnh: Hãy thở vào và thở ra chậm rãi'.

Bố cục hình ảnh, phương tiện truyền thông và phụ đề

Kết hợp văn bản, biểu tượng, điểm nhấn màn hình và phương tiện hỗ trợ vào bố cục gọn gàng. Phụ đề tự động cải thiện khả năng tiếp cận và giúp người xem theo dõi dễ dàng hơn trong môi trường không có âm thanh. Sự nhất quán về mặt hình ảnh cải thiện lòng tin và khả năng nhớ.

Người phụ nữ mỉm cười mặc áo khoác màu oải hương với chữ "CC" ở góc trên bên trái và "AI Captions" ở góc dưới bên phải.

Chỉnh sửa nhanh và xuất file chất lượng cao

Cập nhật kịch bản, cảnh quay và nhịp độ trong quá trình tạo video của bạn mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy xuất các video giới thiệu chất lượng cao phù hợp cho các nền tảng LMS, trung tâm hỗ trợ, trang web và kênh truyền thông xã hội. Nội dung của bạn vẫn dễ dàng tái sử dụng.

Giao diện hiển thị các tùy chọn xuất SCORM, phiên bản 1.2, có hình ảnh người đàn ông đang cười ở phía sau.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ làm video giải thích AI

HeyGen cung cấp cho bạn một quy trình làm việc hướng dẫn giúp biến những ý tưởng viết ra thành các video giải thích rõ ràng một cách nhanh chóng. Bạn không cần kinh nghiệm chỉnh sửa, chỉ cần một thông điệp mà bạn muốn truyền đạt tốt hơn.

Bước 1

Bắt đầu với nguồn nội dung của bạn

Tải lên một tài liệu, dán một đoạn mã, hoặc chia sẻ một URL với thông tin chính.

Bước 2

Chọn giọng nói, người dẫn chương trình, và phong cách

Chọn giọng nói và người thuyết trình phù hợp với khán giả và phong cách thương hiệu của bạn.

Bước 3

Tinh chỉnh cảnh và thông điệp chính

Xem xét từng cảnh và chỉnh sửa bản sao, ví dụ, và nhấn mạnh. Thêm hình ảnh hỗ trợ, biểu tượng, hoặc chụp màn hình nơi cần thiết.

Bước 4

Tạo, xuất và chia sẻ

Tạo video giải thích cuối cùng và xuất nó cho các kênh ưa thích của bạn. Nhúng vào trung tâm trợ giúp, cổng thông tin học tập, trung tâm nội bộ, hoặc trang web công cộng.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

AI video explainer là gì?

Một video giải thích AI là một đoạn video ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi văn bản, tài liệu hoặc lời nhắc thành các giải thích trực quan. Nó kết hợp giọng kể, cảnh quay và văn bản trên màn hình để đơn giản hóa ý tưởng giúp mọi người hiểu nhanh hơn và với ít nỗ lực hơn.

Tôi có cần kỹ năng thiết kế hay chỉnh sửa để sử dụng HeyGen không?

Không. HeyGen được thiết kế để các chuyên gia về nội dung, nhà tiếp thị và giáo viên có thể tạo video với AI mà không cần kỹ năng chỉnh sửa. Các mẫu và quy trình hướng dẫn sẽ xử lý bố cục và thời gian, giúp bạn tập trung vào thông điệp.

Tôi có thể tạo video giải thích từ các tài liệu hiện có không?

Đúng vậy. Bạn có thể tải lên các tệp PDF, kịch bản, hoặc nội dung dựa trên văn bản khác và sử dụng chúng làm nền tảng cho video giới thiệu của bạn. HeyGen giúp bạn tóm tắt và cấu trúc tài liệu thành một chuỗi các cảnh dễ theo dõi trong video giới thiệu AI của bạn.

HeyGen có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cho các bản giải thích không?

Vâng. Bạn có thể tạo ra lời thoại và phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ thông qua tính năng dịch video. Điều này giúp việc tuỳ chỉnh cùng một video giới thiệu cho các khu vực hoặc khán giả khác nhau trở nên đơn giản mà không cần xây dựng lại hình ảnh từ đầu.

Tôi có thể sử dụng trình giải thích video AI ở đâu?

Bạn có thể sử dụng video giới thiệu ở trung tâm hỗ trợ, nền tảng LMS, email bán hàng, trang đích, cổng thông tin nội bộ và các kênh truyền thông xã hội. Bất cứ nơi nào mọi người cần hiểu rõ về một chủ đề đều có thể hưởng lợi từ một video giới thiệu.

Video giới thiệu nên kéo dài bao lâu?

Nhiều video giới thiệu hoạt động tốt nhất từ một đến năm phút, tùy thuộc vào độ sâu của chủ đề. HeyGen cho phép bạn chia nhỏ các chủ đề dài thành các mô-đun nhỏ hơn trong video giới thiệu AI của bạn, để người xem có thể xem những gì họ cần khi họ cần.

Tôi có thể cập nhật một bản giải thích khi thông tin thay đổi không?

Đúng vậy. Bạn có thể mở lại dự án, điều chỉnh kịch bản hoặc cảnh, và chỉ tái tạo những gì đã thay đổi. Điều này giúp thư viện giới thiệu của bạn luôn được cập nhật mà không cần xây dựng lại toàn bộ mỗi khi có sự cập nhật.

Tôi có thể bao gồm hình ảnh và bản ghi màn hình của riêng mình không?

Vâng. Bạn có thể thêm ảnh chụp sản phẩm, sơ đồ và ghi hình màn hình trực tiếp vào bản giải thích của mình. Những yếu tố này giúp đơn giản hóa các ý tưởng trừu tượng và làm cho chúng dễ theo dõi hơn trong video giải thích của bạn.

Chất lượng đầu ra có phù hợp cho việc đào tạo chuyên nghiệp và nội dung khách hàng không?

Vâng. HeyGen xuất khẩu các video chất lượng cao phù hợp cho việc học chuyên nghiệp, đào tạo nhân viên mới, và trải nghiệm của khách hàng. Hình ảnh sạch sẽ, âm thanh rõ ràng, và phụ đề hỗ trợ các trường hợp sử dụng nghiêm túc.

Các đội có thể cộng tác để tạo ra các video giới thiệu không?

Vâng. Các đội có thể chia sẻ quyền truy cập vào dự án, xem xét kịch bản và đề xuất chỉnh sửa. Sự hợp tác giữ cho nội dung chính xác trong khi vẫn cho phép sản xuất video diễn ra nhanh chóng.

