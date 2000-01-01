Biến văn bản tĩnh và các chủ đề phức tạp thành các video giải thích ngắn giúp mọi người hiểu rõ hơn. Với HeyGen, bạn có thể tạo ra các video giải thích với người dẫn chương trình kết hợp giọng nói, hình ảnh và cấu trúc rõ ràng, tất cả mà không cần máy quay hay chỉnh sửa video. Giáo dục khách hàng, đội ngũ và người học một cách nhanh chóng thông qua việc tạo video đảm bảo thương hiệu và dễ dàng cập nhật.
Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi
Chuyển đổi tài liệu nội bộ thành video hướng dẫn bằng trí tuệ nhân tạo cho việc đào tạo nhập môn, tuân thủ và quy trình. Nhân viên mới và nhân viên hiện tại có thể xem lại bài học bất cứ khi nào họ cần. Điều này giảm bớt gánh nặng hỗ trợ và duy trì các tiêu chuẩn một cách nhất quán.
Chuyển đổi các bài viết trợ giúp và câu hỏi thường gặp thành video giới thiệu giúp người xem hiểu rõ hơn thông qua việc quan sát. Sử dụng hình ảnh màn hình và lời kể thân thiện trong công cụ làm video giới thiệu để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi. Những nguồn tài nguyên tự phục vụ tốt hơn có nghĩa là ít yêu cầu hỗ trợ hơn và người dùng hạnh phúc hơn.
Hỗ trợ đội ngũ bán hàng giải thích các đề xuất phức tạp với những đoạn video giới thiệu ngắn gọn, dễ chia sẻ. Cung cấp cho khách hàng tiềm năng cái nhìn tổng quan đơn giản mà họ có thể xem lại hoặc chia sẻ với các bên liên quan. Điều này giúp tăng tốc độ hiểu biết bên trong nhóm mua hàng.
Giáo viên và người tạo khóa học có thể chuyển đổi nội dung bài học thành video giải thích có cấu trúc. Nhịp độ rõ ràng và hình ảnh hỗ trợ các phong cách học khác nhau. Học sinh được hưởng lợi từ các bài học ngắn gọn dễ dàng ôn tập.
Giải thích các chính sách mới, cập nhật bảo mật, hoặc thay đổi hệ thống bằng những video rõ ràng, có cấu trúc. Mọi người sẽ thấy được điều gì đang thay đổi, tại sao nó quan trọng, và họ nên làm gì tiếp theo. Điều này cải thiện việc tiếp nhận và giảm bối rối trong các đội ngũ.
Tại sao nên chọn HeyGen cho Video Giới thiệu AI
HeyGen giúp việc chuyển đổi nội dung dày đặc thành các video giải thích dễ hiểu chỉ trong vài phút trở nên đơn giản. Bắt đầu từ một tài liệu, kịch bản, hoặc URL và để AI phác thảo cảnh, thêm lời kể, và cấu trúc thông điệp của bạn. Bạn sẽ nhận được những video giải thích có vẻ chuyên nghiệp, đồng thời vẫn giữ được tính linh hoạt cho việc chỉnh sửa nhanh chóng và tạo ra các phiên bản mới.
Chia nhỏ các tài liệu dài, hướng dẫn kỹ thuật, hoặc quy trình chi tiết thành các phân đoạn ngắn, tập trung. Văn bản trên màn hình, hình ảnh minh họa, và lời kể cùng nhau giúp người xem nắm bắt ý chính nhanh chóng. Điều này cải thiện việc học và giảm bối rối cho khán giả của bạn.
Bỏ qua quá trình thu âm lời bình, thuê người nói, hoặc học thiết kế đồ họa chuyển động. HeyGen sẽ xử lý việc chọn người trình bày, bố cục, và thời gian biểu cho bạn. Bạn chỉ cần tập trung vào nội dung cần giải thích thay vì cách xây dựng video.
Tái sử dụng các cấu trúc trong các sản phẩm, đội ngũ và khu vực khác nhau trong khi thay đổi nội dung và ngôn ngữ. Nhanh chóng làm mới các phần khi chi tiết thay đổi và giữ cho thư viện giải thích của bạn chính xác. Một quy trình làm việc hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau.
Tài liệu, kịch bản và URL đến video giới thiệu
Bắt đầu với các tệp PDF, bài viết cơ sở kiến thức, hoặc kịch bản và chuyển đổi chúng thành video giải thích nhanh chóng. HeyGen nhận diện các phần chính và sắp xếp chúng thành các cảnh với lời thoại và hình ảnh minh họa. Bạn có thể tinh chỉnh cấu trúc để phù hợp với dòng chảy ưa thích của mình.
Người dẫn chương trình AI và lời thoại tự nhiên
Chọn những người thuyết trình và giọng đọc chân thực để lồng tiếng cho nội dung của bạn bằng nhiều ngôn ngữ sử dụng công cụ làm video giải thích bằng AI. Sự truyền đạt thân thiện, rõ ràng trong video của bạn với AI giữ cho người xem hứng thú ngay cả khi các chủ đề phức tạp. Bạn có thể phối hợp giọng điệu với nhu cầu đào tạo, giáo dục sản phẩm, hoặc marketing.
Bố cục hình ảnh, phương tiện truyền thông và phụ đề
Kết hợp văn bản, biểu tượng, điểm nhấn màn hình và phương tiện hỗ trợ vào bố cục gọn gàng. Phụ đề tự động cải thiện khả năng tiếp cận và giúp người xem theo dõi dễ dàng hơn trong môi trường không có âm thanh. Sự nhất quán về mặt hình ảnh cải thiện lòng tin và khả năng nhớ.
Chỉnh sửa nhanh và xuất file chất lượng cao
Cập nhật kịch bản, cảnh quay và nhịp độ trong quá trình tạo video của bạn mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy xuất các video giới thiệu chất lượng cao phù hợp cho các nền tảng LMS, trung tâm hỗ trợ, trang web và kênh truyền thông xã hội. Nội dung của bạn vẫn dễ dàng tái sử dụng.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh sang video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ làm video giải thích AI
HeyGen cung cấp cho bạn một quy trình làm việc hướng dẫn giúp biến những ý tưởng viết ra thành các video giải thích rõ ràng một cách nhanh chóng. Bạn không cần kinh nghiệm chỉnh sửa, chỉ cần một thông điệp mà bạn muốn truyền đạt tốt hơn.
Tải lên một tài liệu, dán một đoạn mã, hoặc chia sẻ một URL với thông tin chính.
Chọn giọng nói và người thuyết trình phù hợp với khán giả và phong cách thương hiệu của bạn.
Xem xét từng cảnh và chỉnh sửa bản sao, ví dụ, và nhấn mạnh. Thêm hình ảnh hỗ trợ, biểu tượng, hoặc chụp màn hình nơi cần thiết.
Tạo video giải thích cuối cùng và xuất nó cho các kênh ưa thích của bạn. Nhúng vào trung tâm trợ giúp, cổng thông tin học tập, trung tâm nội bộ, hoặc trang web công cộng.
Một video giải thích AI là một đoạn video ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chuyển đổi văn bản, tài liệu hoặc lời nhắc thành các giải thích trực quan. Nó kết hợp giọng kể, cảnh quay và văn bản trên màn hình để đơn giản hóa ý tưởng giúp mọi người hiểu nhanh hơn và với ít nỗ lực hơn.
Không. HeyGen được thiết kế để các chuyên gia về nội dung, nhà tiếp thị và giáo viên có thể tạo video với AI mà không cần kỹ năng chỉnh sửa. Các mẫu và quy trình hướng dẫn sẽ xử lý bố cục và thời gian, giúp bạn tập trung vào thông điệp.
Đúng vậy. Bạn có thể tải lên các tệp PDF, kịch bản, hoặc nội dung dựa trên văn bản khác và sử dụng chúng làm nền tảng cho video giới thiệu của bạn. HeyGen giúp bạn tóm tắt và cấu trúc tài liệu thành một chuỗi các cảnh dễ theo dõi trong video giới thiệu AI của bạn.
Vâng. Bạn có thể tạo ra lời thoại và phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ thông qua tính năng dịch video. Điều này giúp việc tuỳ chỉnh cùng một video giới thiệu cho các khu vực hoặc khán giả khác nhau trở nên đơn giản mà không cần xây dựng lại hình ảnh từ đầu.
Bạn có thể sử dụng video giới thiệu ở trung tâm hỗ trợ, nền tảng LMS, email bán hàng, trang đích, cổng thông tin nội bộ và các kênh truyền thông xã hội. Bất cứ nơi nào mọi người cần hiểu rõ về một chủ đề đều có thể hưởng lợi từ một video giới thiệu.
Nhiều video giới thiệu hoạt động tốt nhất từ một đến năm phút, tùy thuộc vào độ sâu của chủ đề. HeyGen cho phép bạn chia nhỏ các chủ đề dài thành các mô-đun nhỏ hơn trong video giới thiệu AI của bạn, để người xem có thể xem những gì họ cần khi họ cần.
Đúng vậy. Bạn có thể mở lại dự án, điều chỉnh kịch bản hoặc cảnh, và chỉ tái tạo những gì đã thay đổi. Điều này giúp thư viện giới thiệu của bạn luôn được cập nhật mà không cần xây dựng lại toàn bộ mỗi khi có sự cập nhật.
Vâng. Bạn có thể thêm ảnh chụp sản phẩm, sơ đồ và ghi hình màn hình trực tiếp vào bản giải thích của mình. Những yếu tố này giúp đơn giản hóa các ý tưởng trừu tượng và làm cho chúng dễ theo dõi hơn trong video giải thích của bạn.
Vâng. HeyGen xuất khẩu các video chất lượng cao phù hợp cho việc học chuyên nghiệp, đào tạo nhân viên mới, và trải nghiệm của khách hàng. Hình ảnh sạch sẽ, âm thanh rõ ràng, và phụ đề hỗ trợ các trường hợp sử dụng nghiêm túc.
Vâng. Các đội có thể chia sẻ quyền truy cập vào dự án, xem xét kịch bản và đề xuất chỉnh sửa. Sự hợp tác giữ cho nội dung chính xác trong khi vẫn cho phép sản xuất video diễn ra nhanh chóng.
