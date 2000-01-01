Chính sách, tuân thủ và giao tiếp thay đổi

Giải thích các chính sách mới, cập nhật bảo mật, hoặc thay đổi hệ thống bằng những video rõ ràng, có cấu trúc. Mọi người sẽ thấy được điều gì đang thay đổi, tại sao nó quan trọng, và họ nên làm gì tiếp theo. Điều này cải thiện việc tiếp nhận và giảm bối rối trong các đội ngũ.