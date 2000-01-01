Tạo video đào tạo sản phẩm giúp tăng tốc hiệu suất bán hàng
Nhân bản các quản lý sản phẩm và kỹ sư giải pháp của bạn thành những avatar AI có thể đào tạo không giới hạn thành viên trong đội ngũ. Cập nhật đào tạo sản phẩm ngay lập tức khi tính năng thay đổi. Mở rộng kiến thức sản phẩm cho các đội ngũ bán hàng, hỗ trợ và đối tác mà không cần sắp xếp thêm bất kỳ buổi đào tạo trực tiếp nào.
- Không cần thẻ tín dụng
- Bao gồm xuất SCORM
Nút thắt cổ chai nội dung L&D
Đội ngũ sản phẩm của bạn đang mắc kẹt trong việc lặp đi lặp lại cùng một khóa đào tạo trong khi kiến thức về sản phẩm ngày càng tụt hậu. Các product manager tốn hàng giờ để giải thích lại tính năng, nhân viên sales mới phải chờ đào tạo, đội ngũ hỗ trợ và customer success chật vật theo kịp các bản phát hành gần đây, và đối tác thì demo sản phẩm sai cách. Với hàng chục bản cập nhật được tung ra mỗi quý, đào tạo trực tiếp không thể mở rộng, nhân viên sales mất nhiều tháng để lên hiệu suất, chất lượng demo phụ thuộc vào từng cá nhân, và những chuyên gia sản phẩm giỏi nhất của bạn mất đi thời gian xây dựng sản phẩm để đi đào tạo. Tài liệu thì không ai đọc, các bản ghi Zoom chất lượng thấp rất khó cập nhật, và đội sales của bạn đánh mất thương vụ vào tay đối thủ có đội ngũ hiểu sản phẩm tốt hơn.
Giải pháp HeyGen
HeyGen nhân bản các chuyên gia nội dung của bạn thành các avatar AI có thể cung cấp đào tạo sản phẩm không giới hạn mà không tốn thời gian của họ. Hãy ghi hình quản lý sản phẩm, kỹ sư giải pháp hoặc nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất của bạn một lần, và bản sao kỹ thuật số của họ sẽ đào tạo mọi nhân viên mới, giải thích mọi tính năng và minh họa mọi trường hợp sử dụng. Khi sản phẩm thay đổi, chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại chương trình đào tạo chỉ trong vài phút để đội ngũ bán hàng nắm được các tính năng mới ngay trong ngày ra mắt. Chuẩn hóa bản demo hiệu quả nhất của bạn cho toàn bộ đội ngũ, đảm bảo các bản demo nhất quán, chất lượng cao thay vì kết quả khác nhau tùy từng nhân viên.
Mọi thứ mà các nhóm L&D cần để đào tạo trên quy mô lớn
Nhân bản Chuyên gia Chủ đề
Quản lý sản phẩm của bạn đang là nút thắt cổ chai. Hãy nhân bản họ thành một avatar AI. Phiên bản số của họ có thể trình bày tổng quan sản phẩm, đào sâu tính năng, định vị cạnh tranh và kiến trúc kỹ thuật. Họ chỉ cần ghi lại một lần, rồi được huấn luyện và sử dụng mãi mãi. Kỹ sư giải pháp quá bận để đào tạo đối tác? Hãy nhân bản họ. Nhân viên top đầu có bài demo tốt nhất? Hãy nhân bản họ.
Ghi nhận chuyên gia một lần cho vô số khóa đào tạo
Nhân bản các quản lý sản phẩm, kỹ sư bán hàng và những nhân viên xuất sắc nhất
Chuyên gia số sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Giải phóng các doanh nghiệp vừa và nhỏ khỏi việc đào tạo lặp đi lặp lại
Đào tạo phát hành tính năng tức thì
Các công ty SaaS phát hành bản cập nhật hàng tuần hoặc hàng tháng. Hãy tạo đào tạo về tính năng ngay trong ngày bạn phát hành. Quản lý sản phẩm của bạn ghi một bản cập nhật dài 10 phút. Tạo video. Triển khai ngay cho các đội ngũ bán hàng, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Mọi người đều nắm được tính năng mới trước khi khách hàng bắt đầu hỏi. Đợt phát hành tháng sau? Cập nhật kịch bản, tạo lại video.
Đào tạo triển khai tính năng trong ngày
Cập nhật khóa đào tạo chỉ trong vài phút
Theo kịp tốc độ phát triển sản phẩm
Không cần chuyên gia ghi âm lại cho các bản cập nhật
Chất lượng bản demo nhất quán
Nhân viên bán hàng giỏi nhất của bạn chốt nhiều thương vụ gấp 3 lần mức trung bình. Lý do là cách họ demo. Hãy biến demo của họ thành tiêu chuẩn để mọi người cùng học. Ghi lại quy trình demo tốt nhất của họ, kịch bản nói và cách xử lý từ chối. Mọi nhân viên mới đều được học phương pháp đã được kiểm chứng này. Chất lượng demo trở thành lợi thế cạnh tranh của bạn.
Ghi lại bản demo tốt nhất làm tài liệu đào tạo chuẩn
Chất lượng demo đồng nhất trong toàn đội
Kịch bản hội thoại đã được kiểm chứng cho mọi nhân viên kinh doanh
Các câu hỏi khám phá tiêu chuẩn hóa
Tăng tốc nhanh thời gian mở rộng doanh số
Nhân viên mới thường mất sáu tháng để trở nên thực sự hiệu quả. Hãy rút ngắn thời gian làm quen bằng chương trình đào tạo sản phẩm toàn diện mà họ có thể hoàn thành theo lịch của riêng mình. Ngay ngày đầu tiên, họ đã bắt đầu xem các khóa học được xây dựng từ những chuyên gia giỏi nhất của bạn. Tuần thứ hai, họ nắm được các tính năng cốt lõi. Hết tháng đầu, họ có thể demo một cách tự tin. Thời gian trung bình để chốt được thương vụ đầu tiên giảm từ sáu tháng xuống còn ba tháng.
Giảm thời gian triển khai 40–60%
Chương trình tự học cho nhân viên mới
Kiến thức sản phẩm theo yêu cầu
Rút ngắn thời gian để có thương vụ đầu tiên
Các đội ngũ toàn cầu đa ngôn ngữ
Các đội ngũ bán hàng, hỗ trợ và đối tác quốc tế cần được đào tạo sản phẩm bằng ngôn ngữ của họ. Chỉ cần tạo khóa đào tạo một lần bằng tiếng Anh. Sau đó dịch sang tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Quan thoại. Công nghệ nhân bản giọng nói mang đến nội dung đào tạo bằng giọng nói tự nhiên, không phải kiểu lồng tiếng gượng gạo. Các đội ngũ toàn cầu có thể hiểu sản phẩm sâu sắc như trụ sở chính.
Hơn 175 ngôn ngữ từ một nguồn duy nhất
Nhân bản giọng nói tự nhiên theo từng ngôn ngữ
Tăng cường năng lực cho đội ngũ toàn cầu
Đào tạo quốc tế trong ngày
Mở rộng quy mô mà không cần tuyển thêm nhân sự
Đội ngũ enablement 2 người của bạn đang phục vụ 200 nhân sự và sẽ tăng lên 400. Hãy “nhân bản” các chuyên gia nội bộ (SME) của bạn. Các avatar của họ có thể đảm nhận khối lượng đào tạo không giới hạn. Lớp đào tạo nhân viên mới 50 người? Không thành vấn đề. Năng lực đào tạo của bạn trở nên vô hạn mà không cần tăng thêm nhân sự.
Dung lượng đào tạo không giới hạn
Không cần thêm nhân sự
Phục vụ các tổ chức đang phát triển
Mở rộng nhanh hơn so với việc tuyển dụng thêm
Từ nhu cầu đào tạo đến khóa học được xuất bản chỉ với 3 bước
Ghi lại kiến thức về sản phẩm
Bắt đầu với các chuyên gia về sản phẩm của bạn: quản lý sản phẩm, kỹ sư giải pháp, những nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Hãy ghi hình họ giải thích về sản phẩm, trình bày các tính năng, thực hiện demo. Hoặc tải lên các bài thuyết trình sẵn có. Chuyên môn đó đã có sẵn rồi. HeyGen giúp bạn tái sử dụng nó.
Tạo hồ sơ chuyên gia SME
Biến các bản ghi hình thành avatar AI. Quản lý sản phẩm của bạn trở thành người dẫn chương trình kỹ thuật số, cung cấp các khóa đào tạo theo yêu cầu. Chọn avatar chuyên nghiệp hoặc tạo bản sao tùy chỉnh từ video. Chuyên môn của chuyên gia nội bộ được nhân rộng mà không tốn thêm thời gian của họ.
Triển khai và cập nhật liên tục
Triển khai cho đội ngũ bán hàng, thành công khách hàng, hỗ trợ và đối tác. Lưu trữ trong LMS của bạn, nhúng vào các kho kiến thức, chia sẻ qua đường dẫn. Khi sản phẩm thay đổi, chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại trong vài phút. Tài liệu đào tạo của bạn phát triển cùng với sản phẩm.
Được thiết kế cho mọi nhu cầu tập luyện
Đào tạo sản phẩm cho đội ngũ bán hàng
Trang bị cho đội ngũ kinh doanh kiến thức chuyên sâu về sản phẩm: tổng quan tính năng, so sánh với đối thủ, các trường hợp sử dụng theo ngành, giá cả, yêu cầu kỹ thuật, cách xử lý từ chối. Nhân viên mới phải hoàn thành chương trình đào tạo toàn diện trước khi thực hiện cuộc gọi đầu tiên cho khách hàng tiềm năng.
Trang bị cho nhân viên kinh doanh kiến thức chuyên sâu về sản phẩm ngay từ trước cuộc gọi đầu tiên với khách hàng tiềm năng. Nhiều đội ngũ kết hợp điều này với video đào tạo nhân viên mới được xây dựng bài bản để tăng tốc giai đoạn làm quen ban đầu.
Hỗ trợ Thành công Khách hàng
Đào tạo CSM về khả năng sản phẩm, các thực tiễn tốt nhất trong việc sử dụng tính năng, chiến lược thúc đẩy mức độ sử dụng và cơ hội mở rộng. CSM hiểu sản phẩm đủ sâu để thúc đẩy giá trị cho khách hàng và nhận diện cơ hội bán thêm.
Trường hợp sử dụng: Đội ngũ CSM gồm 40 người quản lý 2.000 tài khoản. Sản phẩm được phát hành hàng tháng. Quản lý CSM tạo nội dung đào tạo về tính năng ngay trong ngày phát hành. Mức độ khách hàng áp dụng tính năng tăng 60%.
Đào tạo Hỗ trợ Kỹ thuật
Tăng cường hỗ trợ với kiến thức kỹ thuật về sản phẩm: tính năng và cách hoạt động, hướng dẫn khắc phục sự cố, các vấn đề đã biết, chi tiết tích hợp, xử lý lỗi. Nhờ hiểu rõ sản phẩm một cách toàn diện, nhân viên hỗ trợ có thể giải quyết yêu cầu nhanh hơn.
Trường hợp sử dụng: Đội ngũ hỗ trợ toàn cầu trên ba múi giờ. Quản lý sản phẩm được nhân bản thành avatar để cung cấp đào tạo kỹ thuật. Thời gian xử lý vé hỗ trợ giảm 35%.
Tăng cường năng lực cho Đối tác và Kênh phân phối
Đào tạo các đại lý bán lại và đối tác triển khai về danh mục sản phẩm của bạn. Xây dựng chương trình đào tạo đối tác có thể mở rộng cho số lượng tổ chức đối tác không giới hạn mà không cần một đội ngũ chuyên trách cho việc hỗ trợ đối tác.
Trường hợp sử dụng: Nhà cung cấp phần mềm có 200 đối tác kênh phân phối. Quản lý đối tác xây dựng chương trình đào tạo sản phẩm. Các đối tác hoàn thành chứng nhận. Doanh thu do đối tác mang về tăng 45%.
Kết quả đã được xác thực: Các tổ chức báo cáo giảm 50% thời gian tăng tốc bán hàng khi sử dụng đào tạo sản phẩm qua video so với chỉ dùng tài liệu hướng dẫn.
Đào tạo về phát hành tính năng mới
Đào tạo đội ngũ về các tính năng mới ngay trong ngày ra mắt. Các quản lý sản phẩm tạo nhanh nội dung đào tạo cho bản phát hành mới. Đội ngũ bán hàng, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ luôn bắt kịp với quá trình phát triển sản phẩm liên tục.
Trường hợp sử dụng: Nền tảng SaaS phát hành bản cập nhật hàng tuần. Nhóm marketing sản phẩm tạo các khóa đào tạo về bản phát hành dài 5–10 phút. Các đội ngũ doanh thu có thể giới thiệu các tính năng mới chỉ sau vài ngày thay vì phải chờ vài tuần.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
SME cloning trong đào tạo sản phẩm là gì?
SME cloning tạo ra các AI avatar của chuyên gia sản phẩm, những người sẽ đào tạo theo đúng giọng nói và phong cách của họ. Nhiều đội ngũ còn mở rộng việc này vượt ra ngoài đào tạo sản phẩm, áp dụng vào các video đào tạo nội bộ để liên tục nâng cao năng lực cho nhiều vai trò khác nhau.
Làm thế nào để bạn giữ cho chương trình đào tạo luôn cập nhật khi các tính năng thay đổi liên tục?
Chỉnh sửa kịch bản với thông tin cập nhật và tạo lại chỉ trong vài phút. Avatar chuyên gia của bạn sẽ giải thích các tính năng mới mà không cần quay lại người thật. Tài liệu đào tạo luôn được đồng bộ với các bản phát hành sản phẩm. Cập nhật đào tạo nhanh như khi bạn triển khai mã.
Giải pháp này có thể thay thế hoàn toàn việc đào tạo sản phẩm trực tiếp không?
Để chuyển giao kiến thức và đào tạo demo thì có. Video rất hiệu quả trong việc giải thích tính năng và hướng dẫn cách truyền tải thông điệp. Với các bài đóng vai tương tác, hãy kết hợp video để nắm kiến thức với các buổi học trực tiếp để thực hành. Phần lớn các tổ chức sử dụng video cho khoảng 80% nội dung đào tạo sản phẩm.
Mất bao lâu để xây dựng một chương trình đào tạo sản phẩm toàn diện?
Đối với một sản phẩm SaaS điển hình, 2–4 giờ nội dung ghi hình là đủ để bao quát các tính năng cốt lõi, các trường hợp sử dụng và định vị sản phẩm. Hãy ghi hình chuyên gia của bạn trình bày từng chủ đề, sau đó tạo video từ đó. Hầu hết các tổ chức đều xây dựng xong chương trình đào tạo cốt lõi trong vòng một tuần.
Đào tạo bằng video có thực sự rút ngắn thời gian tăng tốc doanh số không?
Có. Các tổ chức ghi nhận giảm 40–60% thời gian để nhân viên mới đạt hiệu suất. Video tự học giúp nhân viên mới học nhanh theo đúng khả năng tiếp thu của họ, thay vì phải chờ các buổi đào tạo theo lịch. Việc nắm vững kiến thức sản phẩm ngay trong tháng đầu tiên giúp họ rút ngắn thời gian để chốt được thương vụ đầu tiên.
Điều này hoạt động như thế nào đối với việc hỗ trợ/đào tạo đối tác?
Tạo chương trình đào tạo chứng nhận cho đối tác. Đối tác có thể hoàn thành theo lịch trình của họ. Theo dõi việc hoàn thành để xác minh kiến thức. Nhiều nhà cung cấp phần mềm yêu cầu chứng nhận đối tác trước khi phê duyệt đăng ký cơ hội kinh doanh.
Video đào tạo có thể dài bao lâu?
HeyGen hỗ trợ video với nhiều độ dài khác nhau. Các khóa đào tạo hiệu quả nhất thường tuân theo nguyên tắc microlearning — các mô-đun dài 3–10 phút tập trung vào những mục tiêu học tập cụ thể. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tạo nội dung dài hơn cho các chủ đề mang tính tổng quan. Với các khóa đào tạo kéo dài (trên 20 phút), hãy cân nhắc chia nội dung thành các chương để tăng mức độ tương tác và tỷ lệ hoàn thành của người học.
Nhiều người trong nhóm L&D của tôi có thể sử dụng HeyGen không?
Có.HeyGen for Business bao gồm không gian làm việc nhóm, nơi các chuyên viên thiết kế học liệu, quản lý đào tạo và người tạo nội dung có thể cộng tác với nhau. Thư viện tài sản dùng chung giúp toàn bộ nhóm của bạn dễ dàng truy cập các avatar đã được phê duyệt, yếu tố thương hiệu và mẫu nội dung. Các công cụ quản trị cho phép bạn quản lý quyền truy cập và theo dõi việc sử dụng.
HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống thì như thế nào?
Việc sản xuất video đào tạo theo cách truyền thống đòi hỏi phải sắp xếp lịch cho người thuyết trình, đặt studio, điều phối ekip quay và dựng hậu kỳ — thường mất 2–3 tháng và tốn từ 5.000–15.000+ USD cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra video với chất lượng tương đương chỉ trong vài phút đến vài giờ, với số lần chỉnh sửa không giới hạn. Advantive ghi nhận giảm 50% thời gian tạo nội dung. Tập đoàn Würth cắt giảm 50% thời gian sản xuất và 80% chi phí dịch thuật.
Nếu quản lý sản phẩm của chúng ta không muốn bị ghi hình thì sao?
Hãy sử dụng avatar AI chuyên nghiệp thay vì nhân bản giọng nói hay hình ảnh. Kiến thức về sản phẩm của bạn sẽ được truyền tải bởi một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Chuyên môn về nội dung quan trọng hơn nhiều so với việc ai là người trình bày.
Bắt đầu tạo video đào tạo ngay hôm nay
Đừng chờ hàng tháng trời để nhận được nội dung đã lỗi thời ngay khi ra mắt. Hãy tạo video đào tạo chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào ngay lập tức và cập nhật dễ dàng khi doanh nghiệp thay đổi—không cần quay lại từ đầu. Hãy cùng các đội ngũ L&D tại Workday, Advantive và Würth Group thay đổi cách họ đào tạo.
