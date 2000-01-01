Quản lý sản phẩm của bạn đang là nút thắt cổ chai. Hãy nhân bản họ thành một avatar AI. Phiên bản số của họ có thể trình bày tổng quan sản phẩm, đào sâu tính năng, định vị cạnh tranh và kiến trúc kỹ thuật. Họ chỉ cần ghi lại một lần, rồi được huấn luyện và sử dụng mãi mãi. Kỹ sư giải pháp quá bận để đào tạo đối tác? Hãy nhân bản họ. Nhân viên top đầu có bài demo tốt nhất? Hãy nhân bản họ.

Ghi nhận chuyên gia một lần cho vô số khóa đào tạo

Nhân bản các quản lý sản phẩm, kỹ sư bán hàng và những nhân viên xuất sắc nhất

Chuyên gia số sẵn sàng hỗ trợ 24/7

Giải phóng các doanh nghiệp vừa và nhỏ khỏi việc đào tạo lặp đi lặp lại