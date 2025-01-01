Tăng sản lượng video của đội ngũ, không phải khối lượng công việc của họ
HeyGen for Business mang đến cho tổ chức của bạn khả năng tạo video nhanh gấp 5 lần, video tương tác phục vụ đào tạo, SSO tự phục vụ, giới hạn độ dài video được mở rộng và còn nhiều hơn nữa. Dù bạn là một startup hay đang dẫn dắt các phòng ban, HeyGen cung cấp cho đội ngũ một phương thức dùng chung, được quản trị tập trung và có khả năng mở rộng để tạo và bản địa hóa video với tốc độ cao, khiến đây trở thành nền tảng video AI tốt nhất cho doanh nghiệp.
Được các đội ngũ tại những công ty sáng tạo nhất thế giới tin dùng.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, là bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có khả năng mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
HeyGen for Business là gì?
Gói HeyGen duy nhất được thiết kế riêng cho các nhóm. Nhận cộng tác trong không gian làm việc, dung lượng tạo video gấp 5 lần và quyền truy cập độc quyền vào các mô hình video AI tiên tiến, tất cả đều đi kèm hệ thống thanh toán tập trung.
Tăng gấp 5 lần khả năng tạo nội dung cho hình ảnh AI, âm thanh và nhiều hơn nữa.
Tạo và dịch video có thời lượng lên đến60 phút
Tạo 5 hình đại diện tùy chỉnh cho tổ chức của bạn
Thêm thành viên nhómđể cộng tác trong không gian làm việc
"HeyGen đã giúp các biên kịch của chúng tôi đạt được một mức độ sáng tạo tương đương với những gì tôi có trong quy trình của mình khi kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh."
Steve Sowrey
Learning Content Designer tại Miro
Việc tạo video giờ đây đã trở thành siêu năng lực của bạn
Tạo nội dung đào tạo, tiếp thị, bán hàng và nội bộ từ một không gian làm việc duy nhất với bảo mật cấp doanh nghiệp và các quyền kiểm soát dành cho quản trị viên.
Tạo nội dung tức thì với chất lượng chuẩn phòng thu
Biến các kịch bản, PDF và slide trình chiếu thành video avatar sống động chỉ trong vài phút. Không cần máy quay. Không cần chỉnh sửa timeline. Không tốn chi phí sản xuất. Chỉ cần nội dung nhanh chóng, đúng thương hiệu từ bất kỳ ai trong đội ngũ của bạn.
Một video. Mọi ngôn ngữ. Mọi thị trường.
Dịch nội dung hiện có sang hơn 175 ngôn ngữ với chất lượng bản địa, đồng bộ khẩu hình chính xác và tính năng hiệu đính tích hợp. HeyGen giúp các đội ngũ toàn cầu tiếp cận khán giả mới chỉ trong vài phút, thay vì hàng tháng.
Cá nhân hóa video ở quy mô lớn với sức ảnh hưởng như con người
Khiến từng người xem cảm thấy được thấu hiểu. Tạo ra những video chân thực, được cá nhân hóa cho từng người, giúp các đội ngũ bán hàng, marketing và đào tạo xây dựng mối liên kết bền chặt hơn ở mọi điểm chạm, mà không cần bất kỳ thao tác ghi hình thủ công nào.
Tích hợp liền mạch với quy trình làm việc hiện có của bạn
Tích hợp với Zapier, HubSpot, Make và n8n để tự động kích hoạt việc tạo video. Tạo nội dung được cá nhân hóa từ các cập nhật trong CRM, các biểu mẫu đã được điền hoặc bất kỳ sự kiện nào trong hệ thống của bạn.
Đăng nhập một lần (SSO) và quản trị cấp doanh nghiệp sẵn sàng
Giữ đúng định hướng thương hiệu và luôn kiểm soát với không gian làm việc cho nhóm, vai trò tùy chỉnh, đăng nhập một lần (SSO), hạn mức sử dụng dùng chung và các công cụ quản trị tập trung. Mở rộng quy mô một cách an toàn với SOC 2 Type II, GDPR và quản trị AI được tích hợp ngay từ ngày đầu.
Truy cập các mẫu video mới nhất
Đội ngũ của bạn sẽ được truy cập Avatar IV, Sora 2 và Veo 3 – những mô hình video AI tiên tiến nhất hiện có, tất cả trong cùng một không gian làm việc.
Avatar IV
Công nghệ avatar tiên tiến nhất. Tạo video dài đến 5 phút với chuyển động và biểu cảm tự nhiên.
Sora 2
Tạo nội dung video đột phá với Sora 2 của OpenAI. Mở ra những khả năng mới cho marketing và kể chuyện.
Veo 3
Chất lượng video cao cấp từ mô hình tiên tiến nhất của Google. Lý tưởng cho các nội dung đòi hỏi chất lượng tốt nhất.
"Chúng tôi bắt đầu với một video. Chỉ cần vậy là đủ để thấy được tác động. Một khi bạn đã trải nghiệm, bạn sẽ ngay lập tức nhận ra những điều mà nó có thể mở ra"
Mustafa Furniturewala
Giám đốc Công nghệ tại Coursera
Mức giá đơn giản được thiết kế cho doanh nghiệp
Doanh nghiệp
$20/ghế bổ sung. Hoàn hảo cho các tổ chức cần một cách thức an toàn, có khả năng mở rộng để các nhóm tạo, cá nhân hóa và bản địa hóa video AI chất lượng cao với tốc độ nhanh.
Sử dụng để tạo nội dung nhiều hơn gấp 5 lần
5 hình đại diện tùy chỉnh
Tự phục vụ SAML/SSO
Video tương tác cho eLearning
Xuất SCORM
Ghi màn hình
Cộng tác trong không gian làm việc
Nhận xét và chỉnh sửa bản nháp video
Lời mời và quản lý nhóm
Quyền sử dụng thương mại cho video
Dịch video lên đến 60 phút
Xử lý ưu tiên
Mở rộng thương hiệu của bạn với tài sản được quản lý tập trung
Tích hợp với Zapier, HubSpot, Make, n8n và nhiều công cụ khác
Thanh toán tập trung
Mở rộng quy mô video trên
mọi phòng ban
Biến các chiến dịch, blog và lần ra mắt sản phẩm thành video chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Tạo thêm nhiều nội dung mà không cần tăng nhân sự. Duy trì tính nhất quán thương hiệu trên mọi tài sản.
- Doanh số
Hơn 100 cách dùng AI tạo video dành cho nhà sáng tạo nội dung
Từ mạng xã hội và quảng cáo video đến tiếp thị và đào tạo, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo ra nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu.
Nhóm Học tập & Phát triển
Các nhóm Thành công Khách hàng
Nhóm Marketing
Nhóm đào tạo tuân thủ
Nhóm bán hàng
Các đại lý
Nhóm Tiếp Thị Sản Phẩm
Tính năng cấp doanh nghiệp. Tự thiết lập một cách dễ dàng.
Trao quyền cho doanh nghiệp của bạn với các công cụ an toàn, cộng tác hiệu quả và nhất quán với thương hiệu, được thiết kế để tối ưu hóa mọi bước trong quy trình tạo video.
SAML/SSO
Kích hoạt quyền truy cập nhóm an toàn, liền mạch với đăng nhập một lần (SSO) và quản lý danh tính đạt chuẩn doanh nghiệp.
Thanh toán tập trung
Thanh toán cho toàn bộ tổ chức tại một nơi. Không còn phải đối chiếu nhiều gói đăng ký khác nhau.
Quyền sử dụng thương mại
Tự tin tạo và xuất bản video với đầy đủ quyền thương mại để sử dụng trong doanh nghiệp.
Sẵn sàng tích hợp
Kết nối với Zapier, HubSpot, Make, n8n và nhiều công cụ khác. Tạo video ngay trong các quy trình làm việc hiện có của bạn.
Quản lý nhóm
Kiểm soát vai trò, quyền truy cập và tài sản dùng chung để mọi nhóm luôn thống nhất và đúng chuẩn thương hiệu.
Xử lý ưu tiên
Tạo video nhanh hơn với chế độ render ưu tiên. Người dùng doanh nghiệp sẽ được xử lý trước trong hàng đợi.
Tăng 5 lần mức độ sử dụng tạo nội dung
Nhận dung lượng tạo nội dung hàng tháng nhiều hơn đáng kể so với các gói cá nhân. Tạo nội dung ở quy mô lớn mà không lo chạm giới hạn.
Video dài đến 60 phút
Tạo và dịch video dài tới 60 phút. Hỗ trợ nội dung đào tạo dài, hội thảo trên web và bài thuyết trình.
Những khả năng chính mà doanh nghiệp yêu thích
Khám phá cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất video và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng video AI sáng tạo hàng đầu.
Bản sao số
Biến bất kỳ thành viên nào trong nhóm thành một người thuyết trình có khả năng mở rộng. Chỉ với một lần ghi hình, bạn tạo ra một avatar có thể xuất hiện trong số lượng video không giới hạn.
Nhân bản giọng nói
Khớp giọng nói thật của bạn với độ trung thực cao. Chỉnh sửa một câu hoặc cập nhật một đoạn văn mà không cần thu âm lại để giữ nguyên sự nhất quán về giọng điệu và năng lượng trên tất cả video.
Cập nhật dễ dàng
Chỉnh sửa kịch bản, thay một cảnh quay và nhấn tạo. Không cần quay mới, không chậm trễ. Giữ nội dung luôn cập nhật để bạn luôn có những video tốt nhất sẵn sàng.
Cộng tác
Làm việc cùng nhau trong các không gian làm việc dùng chung, nơi các nhóm có thể xem lại, nhận xét và chỉnh sửa video. Tạo nội dung nhanh hơn và luôn thống nhất mà không cần những vòng phản hồi kéo dài.
Phụ đề và thuyết minh
Tự động thêm phụ đề và chú thích chính xác để nội dung dễ xem và dễ tiếp cận. Hoàn hảo cho nội dung toàn cầu, xem ở chế độ tắt tiếng hoặc đa kênh.
Bộ nhận diện thương hiệu
Tải lên các yếu tố thương hiệu của bạn để đảm bảo mọi video luôn nhất quán. Giữ màu sắc, phông chữ và logo đồng bộ trên toàn bộ thư viện cho tất cả người dùng.
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất video và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng video AI sáng tạo hàng đầu.
Được các doanh nghiệp hàng đầu sử dụng để mở rộng sản xuất video
Trao cho đội ngũ của bạn toàn bộ sức mạnh của HeyGen với quyền riêng tư, quản trị và bảo mật được tích hợp sẵn. Mở rộng không gian làm việc một cách dễ dàng với số lượng ghế linh hoạt, credit và các quyền kiểm soát dành cho quản trị viên.
Miro
"It has empowered our editors to have the same level of creativity in their workflow that I have when it comes to visual storytelling media."
Steve Sowrey, Nhà thiết kế nội dung học tập
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
HeyGen for Business là gì?
HeyGen for Business là một nền tảng video AI hướng đến làm việc nhóm, được thiết kế cho các tổ chức cần cộng tác an toàn, dùng chung tài nguyên và có khả năng sản xuất video ở quy mô lớn. Gói này bao gồm tín dụng dùng chung, quyền quản trị, đăng nhập một lần (SSO) và các tính năng quản trị không có trong các gói cá nhân. Nó cũng mang đến sức mạnh của một trình tạo video AI cho doanh nghiệp, được xây dựng chuyên biệt cho các đội ngũ toàn cầu.
Gói Business khác gì so với các gói khác?
Các gói Cá nhân được thiết kế cho việc tạo video cho mục đích cá nhân. Gói Doanh nghiệp được xây dựng cho các nhóm, cung cấp không gian làm việc dùng chung, tín dụng dùng chung, chỗ ngồi với chi phí thấp hơn, thanh toán tập trung, vai trò tùy chỉnh và khả năng xác thực cũng như bảo mật đạt chuẩn doanh nghiệp.
Tín dụng gộp hoạt động như thế nào?
Mỗi không gian làm việc Business nhận được một lượng tín dụng tạo sinh hàng tháng mà tất cả người dùng cùng sử dụng chung. Số ghế không làm tăng tổng số tín dụng này, nhưng quản trị viên có thể bổ sung mức sử dụng thông qua tính năng tự động nạp thêm hoặc các gói mua thêm để mở rộng quy mô một cách dễ dự đoán.
Nhóm của tôi có thể cộng tác trực tiếp trong HeyGen không?
Có. Các thành viên trong nhóm có thể làm việc cùng nhau trong không gian làm việc dùng chung để xem lại, nhận xét và chỉnh sửa video một cách cộng tác. Tài sản dùng chung, mẫu, avatar và bộ nhận diện thương hiệu giúp mọi người luôn thống nhất với nhau.
HeyGen có hỗ trợ dịch thuật và bản địa hóa không?
Chắc chắn rồi. Bạn có thể dịch bất kỳ video nào sang hơn 175 ngôn ngữ và phương ngữ với khả năng đồng bộ khẩu hình tự nhiên và tính năng hiệu đính tích hợp sẵn. Điều này giúp việc giao tiếp và đào tạo trên toàn cầu trở nên nhanh chóng, nhất quán và tiết kiệm chi phí.
HeyGen for Business có an toàn không?
Có. HeyGen for Business bao gồm đăng nhập một lần (SSO), phân quyền theo vai trò và bảo mật cấp doanh nghiệp. HeyGen tuân thủ SOC 2 Type II, GDPR, CCPA và Data Privacy Framework, với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu của bạn.
HeyGen có phù hợp cho các tổ chức lớn không?
Có. Gói Business được thiết kế cho các công ty có từ 100 đến 100.000 nhân viên. Gói này giúp các nhóm nhanh chóng áp dụng video AI với thiết lập đơn giản, quản lý số lượng chỗ linh hoạt và tùy chọn nâng cấp lên các gói Enterprise khi sẵn sàng.
Nhóm của tôi có thể tạo những loại video nào?
Các nhóm có thể tạo mọi loại video, như đào tạo, onboarding, video giải thích sản phẩm, truyền thông nội bộ, nội dung marketing, tiếp cận bán hàng, hướng dẫn hỗ trợ khách hàng và nhiều hơn nữa. Bạn có thể tạo, cập nhật và bản địa hóa video chỉ trong vài phút với trình tạo video AI tốt nhất dành cho doanh nghiệp.
Bắt đầu tạo video bằng AI
Xem cách các doanh nghiệp giống như bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với giải pháp video AI sáng tạo nhất.