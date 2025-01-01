HeyGen for Business là một nền tảng video AI hướng đến làm việc nhóm, được thiết kế cho các tổ chức cần cộng tác an toàn, dùng chung tài nguyên và có khả năng sản xuất video ở quy mô lớn. Gói này bao gồm tín dụng dùng chung, quyền quản trị, đăng nhập một lần (SSO) và các tính năng quản trị không có trong các gói cá nhân. Nó cũng mang đến sức mạnh của một trình tạo video AI cho doanh nghiệp, được xây dựng chuyên biệt cho các đội ngũ toàn cầu.