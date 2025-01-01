Đào tạo chỉ thực sự hiệu quả khi mọi người hoàn thành nó. Các bản trình chiếu dài dòng và tài liệu hướng dẫn dày đặc chữ dễ dàng làm giảm mức độ tương tác. Với HeyGen, các nhóm đào tạo và phát triển có thể dễ dàng tạo video đào tạo AI giúp tăng tỷ lệ hoàn thành, nâng cao khả năng ghi nhớ kiến thức và cải thiện hiệu suất làm việc.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
“Với HeyGen, mọi thứ trở nên bớt phức tạp và trực quan hơn. Dù việc sử dụng AI có thể gây e ngại, quy trình với HeyGen giúp việc thao tác trở nên dễ dàng, cho phép đội ngũ của chúng tôi tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho nhân viên Sibelco.”
Jean-Marie Petit
Quản lý Học tập Số tại Sibelco
How to create training videos with HeyGen
Bắt đầu tạo các video đào tạo chất lượng chuyên nghiệp chỉ trong vài phút—không cần đội ngũ sản xuất hay kỹ năng chỉnh sửa.
Các video đào tạo AI là những video ngắn, hấp dẫn được thiết kế để dạy các kỹ năng, quy trình làm việc hoặc các phương pháp hay nhất cụ thể. Chúng giúp doanh nghiệp truyền đạt kiến thức quan trọng, khơi gợi sự tương tác và mở rộng hoạt động học tập trên toàn bộ đội ngũ.
Video là một cách hiệu quả để tăng mức độ tương tác và giúp người học hiểu rõ hơn so với nội dung tĩnh. HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo các video đào tạo AI chất lượng cao mà không cần cả một đội ngũ sản xuất, từ đó đẩy nhanh quá trình xây dựng kỹ năng và chia sẻ kiến thức một cách nhất quán.
HeyGen sử dụng các công cụ tạo video được hỗ trợ bởi AI, bao gồm avatar sống động như thật, lồng tiếng tự động và các mẫu dựng sẵn. Các marketer, chuyên gia L&D hoặc bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào cũng có thể nhanh chóng sản xuất các video đào tạo bằng AI được trau chuốt mà không cần kỹ năng kỹ thuật nâng cao.
Có. HeyGen cho phép bạn áp dụng màu sắc thương hiệu, phông chữ, logo và các yếu tố hình ảnh khác, để video đào tạo AI của bạn thể hiện một bản sắc thương hiệu thống nhất. Bạn cũng có thể điều chỉnh giọng điệu và phong cách dựa trên đối tượng khán giả của mình.
Chắc chắn rồi. HeyGen hỗ trợ dịch thuật bằng AI và đồng bộ khẩu hình trong nhiều ngôn ngữ, cho phép bạn mở rộng nội dung đào tạo trên toàn cầu mà không tốn thêm chi phí sản xuất.
Không. HeyGen được xây dựng cho người dùng ở mọi trình độ. Các công cụ kéo‑thả trực quan và giao diện thân thiện giúp bạn tạo ra những video chỉn chu mà không cần có nền tảng về chỉnh sửa video.
Bạn có thể tạo video giới thiệu nhân viên mới, khóa đào tạo tuân thủ, mô-đun phát triển lãnh đạo, hướng dẫn sử dụng sản phẩm hoặc bất kỳ tài liệu đào tạo nào khác. Chỉ cần điều chỉnh video của bạn để phù hợp với nhu cầu của người học.
Thông thường, 2–5 phút là thời lượng lý tưởng cho một nội dung đào tạo tập trung. Tuy nhiên, bạn có thể tạo video dài hơn hoặc ngắn hơn tùy vào chủ đề và nền tảng mà bạn sẽ chia sẻ.
Bạn có thể phân phối video HeyGen trên nhiều kênh khác nhau: các nền tảng LMS, chiến dịch email, kho tri thức nội bộ của công ty hoặc mạng xã hội. Hãy cung cấp quyền truy cập dễ dàng để người học có thể xem vào thời gian phù hợp với lịch trình của riêng họ.
Với các tính năng AI của HeyGen, bạn có thể tạo một video đào tạo chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Quy trình tinh gọn này giúp bạn luôn cập nhật tài liệu đào tạo và dễ dàng đáp ứng các thời hạn gấp rút.
