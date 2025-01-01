Video là một cách hiệu quả để tăng mức độ tương tác và giúp người học hiểu rõ hơn so với nội dung tĩnh. HeyGen giúp bạn dễ dàng tạo các video đào tạo AI chất lượng cao mà không cần cả một đội ngũ sản xuất, từ đó đẩy nhanh quá trình xây dựng kỹ năng và chia sẻ kiến thức một cách nhất quán.