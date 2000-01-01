Triển khai các chương trình đào tạo về an toàn, tuân thủ, hội nhập nhân viên mới và vận hành bằng chính ngôn ngữ mà nhân viên hiểu. Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ của OSHA, nâng cao mức độ hiểu bài và giảm rủi ro bằng cách cung cấp đào tạo bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Quan Thoại, Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác. Các đội ngũ toàn cầu sử dụng chương trình đa ngôn ngữ, bao gồm cả video onboarding nhân viên , để duy trì tính nhất quán trong đào tạo trên nhiều khu vực mà không cần sản xuất riêng lẻ. Các tổ chức ghi nhận mức độ hiểu bài tăng trên 85% và số vụ việc mất an toàn giảm khi đào tạo được triển khai bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của nhân viên.

HeyGen biến đội ngũ L&D nhỏ của bạn thành một cỗ máy sản xuất đào tạo hùng mạnh. Chuyển đổi các bản PowerPoint hiện có, tài liệu và kiến thức chuyên gia thành các video đào tạo chuyên nghiệp. Tải lên slide từ hội thảo lãnh đạo năm ngoái. Dán kịch bản từ các sổ tay quy trình của bạn. Ghi hình những nhân sự xuất sắc nhất giải thích các thực tiễn tốt nhất. Tạo ra các video đào tạo chất lượng phát sóng chỉ trong vài phút.

Nhân bản các chuyên gia nội dung của bạn thành các avatar AI. Giám đốc truyền thông của bạn chỉ cần ghi hình một lần, nhưng có thể đào tạo không giới hạn nhân viên về kỹ năng thuyết trình. Chuyên môn của quản lý vận hành trở thành các khóa đào tạo quy trình có thể tái sử dụng. Trưởng bộ phận IT có thể đào tạo về hệ thống mà không cần rời khỏi bàn làm việc. Kiến thức của chuyên gia được nhân rộng mà không tốn thêm thời gian của họ.

Cập nhật nội dung đào tạo ngay lập tức khi có thay đổi. Quy trình được cải tiến? Chỉnh sửa kịch bản, tạo lại video trong năm phút. Hệ thống mới được triển khai? Cập nhật đào tạo ngay trong ngày. thư viện đào tạo của bạnluôn được cập nhật mà không cần làm lại mọi thứ từ đầu