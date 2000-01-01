Tạo video đào tạo nội bộ giúp mở rộng quy mô cho đội ngũ L&D của bạn
Đội ngũ L&D gồm 3 người của bạn đang phục vụ 2.000 nhân viên. Mọi phòng ban đều muốn được đào tạo: phát triển lãnh đạo, hội nhập cho quản lý mới, đào tạo hệ thống, cập nhật quy trình, kỹ năng giao tiếp. Hãy mở rộng năng lực đào tạo của bạn mà không cần mở rộng quy mô đội ngũ.
Nút thắt nội dung L&D
Thách thức về năng lực đào tạo
Triển khai các chương trình đào tạo về an toàn, tuân thủ, hội nhập nhân viên mới và vận hành bằng chính ngôn ngữ mà nhân viên hiểu. Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ của OSHA, nâng cao mức độ hiểu bài và giảm rủi ro bằng cách cung cấp đào tạo bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Quan Thoại, Tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác. Các đội ngũ toàn cầu sử dụng chương trình đa ngôn ngữ, bao gồm cả video onboarding nhân viên, để duy trì tính nhất quán trong đào tạo trên nhiều khu vực mà không cần sản xuất riêng lẻ. Các tổ chức ghi nhận mức độ hiểu bài tăng trên 85% và số vụ việc mất an toàn giảm khi đào tạo được triển khai bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của nhân viên.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến đội ngũ L&D nhỏ của bạn thành một cỗ máy sản xuất đào tạo hùng mạnh. Chuyển đổi các bản PowerPoint hiện có, tài liệu và kiến thức chuyên gia thành các video đào tạo chuyên nghiệp. Tải lên slide từ hội thảo lãnh đạo năm ngoái. Dán kịch bản từ các sổ tay quy trình của bạn. Ghi hình những nhân sự xuất sắc nhất giải thích các thực tiễn tốt nhất. Tạo ra các video đào tạo chất lượng phát sóng chỉ trong vài phút.
Nhân bản các chuyên gia nội dung của bạn thành các avatar AI. Giám đốc truyền thông của bạn chỉ cần ghi hình một lần, nhưng có thể đào tạo không giới hạn nhân viên về kỹ năng thuyết trình. Chuyên môn của quản lý vận hành trở thành các khóa đào tạo quy trình có thể tái sử dụng. Trưởng bộ phận IT có thể đào tạo về hệ thống mà không cần rời khỏi bàn làm việc. Kiến thức của chuyên gia được nhân rộng mà không tốn thêm thời gian của họ.
Cập nhật nội dung đào tạo ngay lập tức khi có thay đổi. Quy trình được cải tiến? Chỉnh sửa kịch bản, tạo lại video trong năm phút. Hệ thống mới được triển khai? Cập nhật đào tạo ngay trong ngày. thư viện đào tạo của bạnluôn được cập nhật mà không cần làm lại mọi thứ từ đầu
Mọi thứ mà các nhóm L&D cần để đào tạo trên quy mô lớn
Chuyển đổi nội dung hiện có thành video
Tổ chức của bạn đã có sẵn rất nhiều nội dung đào tạo nằm rải rác trong các file PowerPoint, PDF, tài liệu Word và trong kiến thức của chuyên gia. Hãy tải các bài thuyết trình lên và HeyGen sẽ chuyển chúng thành các video đào tạo chuyên nghiệp. Sao chép kịch bản từ sổ tay hướng dẫn và tạo ngay các video đào tạo có thuyết minh. Toàn bộ công việc bạn đã làm sẽ được biến thành nội dung video sinh động, hấp dẫn.
Nhập PowerPoint, Google Slides, PDF
Biến tài liệu thành video đào tạo
Thêm người dẫn chương trình avatar chuyên nghiệp
Thương hiệu với màu sắc và logo của công ty
Nhân bản Chuyên gia Chủ đề
Nhân viên tuân thủ của bạn là người duy nhất thật sự hiểu rõ các chính sách. Nhân viên bán hàng giỏi nhất của bạn có những kỹ thuật đáng để chia sẻ. Giám đốc vận hành của bạn nắm rõ các quy trình hiệu quả. Hãy “nhân bản” họ thành các avatar AI. Chỉ cần ghi lại một lần, sau đó triển khai chuyên môn của họ không giới hạn số lần mà không phải sắp xếp lịch lặp đi lặp lại.
Ghi nhận chuyên gia một lần để đào tạo không giới hạn
Chuyên gia số sẵn sàng hỗ trợ 24/7
Giao hàng ổn định mọi lúc
Giải phóng các doanh nghiệp vừa và nhỏ khỏi những buổi làm việc lặp đi lặp lại
Chất lượng chuyên nghiệp mà không cần chuyên môn sản xuất
Các khóa đào tạo của bạn cần trông chuyên nghiệp như chính công ty của bạn. Không cần máy quay, ánh sáng, studio hay kỹ năng dựng video. Hãy chọn từ hơn 120 avatar chuyên nghiệp hoặc tạo bản sao tùy chỉnh. Chọn phông nền. Thêm nhận diện thương hiệu. Tạo ra các video đào tạo chất lượng phát sóng, thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp cho tổ chức của bạn.
Người thuyết trình chuyên nghiệp cho mọi chủ đề
Chất lượng đồng nhất cho toàn bộ khóa đào tạo
Không cần có chuyên môn về sản xuất video
Chất lượng phòng thu mà không cần phòng thu
Cập nhật khóa đào tạo trong vài phút
Doanh nghiệp thay đổi. Quy trình được cải tiến. Hệ thống được nâng cấp. Chính sách được điều chỉnh. Tổ chức được tái cơ cấu. Khi chương trình đào tạo của bạn cần cập nhật, chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video. Năm phút thay vì năm tuần. Thư viện đào tạo của bạn luôn được cập nhật cùng với sự phát triển của doanh nghiệp.
Các thay đổi trong script được triển khai ngay lập tức
Không cần quay lại
Kiểm soát phiên bản cho nhật ký kiểm toán
Giữ cho việc đào tạo luôn chính xác và phù hợp
Triển khai trên tất cả các địa điểm
Năm văn phòng. Ba ca làm. Nhân viên làm việc từ xa. Các đội ngũ quốc tế. Mọi người đều cần cùng một chương trình đào tạo nhưng cách truy cập lại khác nhau. Tạo một lần, triển khai mọi nơi. Truy cập theo nhu cầu nghĩa là ca đêm có thể xem lúc 2 giờ sáng, đội ngũ làm việc từ xa truy cập từ nhà, các văn phòng quốc tế được đào tạo theo múi giờ của họ.
Truy cập theo yêu cầu 24/7
Triển khai đa địa điểm
Hoạt động trên mọi ca làm việc
Học tập thân thiện trên thiết bị di động
Đa ngôn ngữ cho các đội ngũ toàn cầu
Các văn phòng quốc tế cần được đào tạo bằng ngôn ngữ của họ. Tạo nội dung bằng tiếng Anh, rồi dịch sang hơn 175 ngôn ngữ kèm theo giọng nói nhân bản. Văn phòng Đức nhận tài liệu đào tạo bằng tiếng Đức, đội ngũ Thượng Hải nhận tiếng Quan thoại, São Paulo nhận tiếng Bồ Đào Nha. Tất cả đều được tạo ra từ một nguồn nội dung duy nhất của bạn.
Hơn 175 ngôn ngữ chỉ từ một video
Nhân bản giọng nói tự nhiên theo từng ngôn ngữ
Đồng bộ khẩu hình khớp với cử động miệng
Đào tạo lực lượng lao động toàn cầu
Từ nhu cầu đào tạo đến khóa học được xuất bản chỉ với 3 bước
Bắt đầu với những gì bạn có
Tải lên các tài liệu đào tạo hiện có. Các bài thuyết trình PowerPoint từ hội thảo. Sổ tay hướng dẫn dạng PDF. Tài liệu mô tả quy trình. Kịch bản từ các buổi đào tạo trực tiếp. Hoặc ghi hình các chuyên gia nội dung giải thích những chủ đề họ phải giảng đi giảng lại. Nội dung đào tạo của bạn vốn đã tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. HeyGen chuyển chúng thành video chuyên nghiệp.
Tạo video đào tạo chuyên nghiệp
Chọn người dẫn chương trình AI phù hợp với chủ đề của bạn. Người dẫn chuyên nghiệp cho các khóa đào tạo lãnh đạo. Gương mặt thân thiện cho kỹ năng mềm. Chuyên gia kỹ thuật cho đào tạo hệ thống. Tùy chỉnh theo nhận diện thương hiệu của bạn. Thêm logo công ty, màu sắc, phông chữ đã được phê duyệt. Tạo ra các video trông như được sản xuất từ một studio chuyên nghiệp.
Triển khai cho tổ chức của bạn
Xuất bản sang LMS của bạn với gói SCORM. Tải xuống để dùng trên intranet hoặc kho tri thức. Nhúng vào các cổng thông tin dành cho nhân viên. Chia sẻ qua đường dẫn. Khóa đào tạo của bạn sẽ đến được với nhân viên ở bất cứ nơi đâu họ học tập. Theo dõi việc hoàn thành, giám sát tiến độ, đo lường hiệu quả thông qua các hệ thống hiện có của bạn.
Được thiết kế cho mọi nhu cầu tập luyện
Lãnh đạo và Quản lý
Đào tạo Phát triển đội ngũ lãnh đạo ở mọi cấp độ với các chương trình đào tạo cho quản lý lần đầu, huấn luyện, ra quyết định và quản lý thay đổi. Nhiều tổ chức ghi nhận mức cải thiện lên đến 40% về hiệu quả quản lý sau khi triển khai các chương trình lãnh đạo được thiết kế bài bản.
Chương Trình Phát Triển Kỹ Năng
Xây dựng các kỹ năng nghề nghiệp cốt lõi như giao tiếp, giải quyết vấn đề, đàm phán và quản lý thời gian. Các khóa đào tạo tự học theo tiến độ cá nhân giúp nâng cao năng lực đội ngũ và mang lại những cải thiện đo lường được về mức độ hài lòng của khách hàng.
Đào tạo về quy trình và thủ tục
Chuẩn hóa quy trình làm việc và các phương pháp tốt nhất với chương trình đào tạo SOP nhất quán. Các nhóm áp dụng đào tạo quy trình dựa trên video giảm lỗi và cải thiện chất lượng hơn 30%.
Đào tạo Hệ thống và Công cụ
Đẩy nhanh việc áp dụng các hệ thống nội bộ như CRM, ERP và các công cụ năng suất. Đào tạo bằng video giúp nhân viên thành thạo nhanh hơn và sử dụng nhiều hơn so với chỉ đọc tài liệu hướng dẫn.
Đào tạo theo phòng ban
Triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt cho đội ngũ bán hàng, marketing, vận hành, nhân sự và chăm sóc khách hàng. Các nhóm có thể triển khai cập nhật trong vài ngày thay vì vài tuần, với cách thức đào tạo nhất quán và dễ dàng mở rộng.
Kết quả đã được xác minh
Các tổ chức đạt mức tăng năng suất đào tạo lên đến 10 lần khi sử dụng đào tạo dựa trên video so với các phương pháp truyền thống
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, là bạn) có thể tạo nội dung video chất lượng cao, dễ dàng mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Bạn có thể xây dựng những loại chương trình đào tạo nội bộ nào?
Bất kỳ chương trình đào tạo nào cho nhân viên: phát triển năng lực lãnh đạo, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm, đào tạo kỹ thuật, quy trình làm việc, đào tạo hệ thống, cập nhật tuân thủ, đào tạo theo từng phòng ban, phát triển chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, quản lý dự án, quản lý thời gian. Nếu bạn cần đào tạo nhân viên về điều đó, HeyGen đều có thể đảm nhận.
Điều này khác gì so với các khóa đào tạo có sẵn trên thị trường?
Các khóa học có sẵn thường rất chung chung. Tổ chức của bạn lại có quy trình, hệ thống, văn hóa, thuật ngữ rất riêng. HeyGen tạo ra chương trình đào tạo riêng cho từng công ty dựa trên nội dung của bạn, chuyên gia nội bộ của bạn và các ví dụ thực tế của bạn. Nhân viên sẽ học đúng những gì họ cần cho chính tổ chức của bạn.
Mất bao lâu để tạo một khóa đào tạo?
Đào tạo quy trình đơn giản: 30 phút. Chương trình lãnh đạo toàn diện: một tuần. Nhanh hơn đáng kể so với cách sản xuất truyền thống (từ vài tuần đến vài tháng) hoặc thuê ngoài (mất nhiều tháng). Hầu hết các tổ chức xây dựng được cả thư viện đào tạo của họ ngay trong quý đầu tiên.
Nếu nội dung đào tạo của chúng tôi cần được cập nhật thì sao?
Chỉnh sửa kịch bản và tạo lại. Năm phút so với việc thuê nhà cung cấp hoặc quay lại. Quy trình thay đổi? Cập nhật đào tạo trong cùng ngày. Hệ thống được nâng cấp? Làm mới nội dung đào tạo ngay lập tức.
Đào tạo bằng video có thực sự giúp tăng tỷ lệ hoàn thành không?
Đúng vậy. Các tổ chức thường xuyên báo cáo tỷ lệ hoàn thành cao hơn gấp 2–3 lần đối với đào tạo bằng video so với đào tạo dựa trên tài liệu. Video hấp dẫn hơn, dễ tiếp thu hơn và phù hợp với quy trình làm việc hơn. Nhân viên thực sự hoàn thành các khóa đào tạo bằng video.
Điều này hoạt động như thế nào với hệ thống LMS của chúng tôi?
Xuất video dưới dạng gói SCORM tương thích với tất cả các hệ thống quản lý học tập (LMS) phổ biến. Hoặc tải xuống file MP4 để dùng cho cổng nội bộ, kho tri thức, intranet. Hoạt động với Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors hoặc bất kỳ LMS nào hỗ trợ SCORM.
Video đào tạo có thể dài bao lâu?
Nhiều người trong đội ngũ L&D của tôi có thể dùng HeyGen không?
Có.HeyGen dành cho Doanh nghiệp bao gồm không gian làm việc nhóm, nơi các chuyên viên thiết kế học liệu, quản lý đào tạo và nhà sáng tạo nội dung có thể cộng tác với nhau. Thư viện tài sản dùng chung giúp toàn bộ nhóm của bạn dễ dàng truy cập các avatar đã được phê duyệt, yếu tố thương hiệu và mẫu nội dung. Các công cụ quản trị cho phép bạn quản lý quyền truy cập và theo dõi việc sử dụng.
HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống thì như thế nào?
Việc sản xuất video đào tạo theo cách truyền thống đòi hỏi phải sắp xếp lịch cho người thuyết trình, đặt studio, điều phối ekip quay và dựng hậu kỳ — thường mất 2–3 tháng và tốn từ 5.000–15.000+ đô la cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra video với chất lượng tương đương chỉ trong vài phút đến vài giờ, với số lần chỉnh sửa không giới hạn. Advantive ghi nhận giảm 50% thời gian tạo nội dung. Tập đoàn Würth cắt giảm 50% thời gian sản xuất và 80% chi phí dịch thuật.
Còn việc đào tạo cho các nhóm trên toàn cầu thì sao?
Tạo khóa đào tạo bằng ngôn ngữ chính của bạn, dịch sang hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói nhân bản và đồng bộ khẩu hình. Cùng một nội dung đào tạo, được truyền tải tự nhiên ở từng ngôn ngữ. Lực lượng lao động toàn cầu nhận được chương trình đào tạo nhất quán bằng ngôn ngữ ưa thích của họ chỉ từ một đội ngũ L&D của bạn.
Những định dạng và chất lượng video nào được hỗ trợ?
HeyGen xuất video ở định dạng MP4 với độ phân giải lên đến 4K. Hầu hết các đội ngũ L&D sử dụng 1080p (Full HD) vì đây là lựa chọn cân bằng tốt giữa chất lượng và dung lượng tệp cho việc phân phối qua LMS và băng thông mạng. Bạn cũng có thể xuất ở 720p cho các môi trường ưu tiên di động hoặc bị hạn chế về băng thông.
Bắt đầu tạo video đào tạo ngay hôm nay
Đừng chờ hàng tháng trời để nhận được nội dung đã lỗi thời ngay khi ra mắt. Hãy tạo video đào tạo chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào ngay lập tức và cập nhật dễ dàng khi doanh nghiệp thay đổi—không cần quay lại từ đầu. Hãy cùng các đội ngũ L&D tại Workday, Advantive và Würth Group thay đổi cách họ đào tạo.
