Tạo video microlearning mà nhân viên thực sự hoàn thành
Các khóa đào tạo 60 phút của bạn chỉ đạt tỷ lệ hoàn thành 35%. Nhân viên nói rằng họ không có thời gian. Dù sao thì họ cũng quên sạch trong vòng một tuần. Hãy chia nhỏ khóa học thành các video tập trung dài 3–5 phút. Tỷ lệ hoàn thành tăng vọt lên 90%. Kiến thức thực sự được ghi nhớ.
Nút thắt nội dung L&D
Vấn Đề Huấn Luyện Dài Hạn
Nhân viên thường không hoàn thành các chương trình đào tạo dài. Các khóa đào tạo tuân thủ và đào tạo sản phẩm kéo dài hàng giờ chỉ đạt tỷ lệ hoàn thành thấp, khoảng 35%, với phần lớn người học bỏ cuộc trong 10–15 phút đầu. Nguyên nhân không hẳn do thiếu động lực, mà do thiếu thời gian hoặc lịch làm việc bận rộn chỉ cho phép những khoảng thời gian học rất ngắn. Ngay cả khi các khóa học dài được hoàn thành, việc quá tải thông tin cũng làm giảm khả năng hiểu và ghi nhớ. Khả năng tập trung thường đạt đỉnh trong khoảng 8–10 phút, khiến các buổi đào tạo kéo dài trở nên kém hiệu quả. Hệ quả là mức độ gắn kết giảm, nhiều kỹ năng quan trọng bị bỏ sót và đào tạo không tạo ra được cải thiện về hiệu suất. Nghiên cứu cho thấy nhân viên học hiệu quả hơn thông qua các khóa đào tạo ngắn, tập trung, được triển khai theo từng đợt, đúng thời điểm cần thiết.
Giải pháp HeyGen
Microlearning cung cấp các khóa đào tạo qua video ngắn tập trung từ 2–10 phút, mỗi mô-đun chỉ tập trung vào một chủ đề, kỹ năng hoặc quy trình. Thay vì các khóa học dài, đội ngũ của bạn học đúng những gì họ cần, vào đúng thời điểm họ cần. Nhân viên kinh doanh có thể xem lại một video 3–5 phút về cách xử lý từ chối trước cuộc gọi và áp dụng kỹ thuật ngay lập tức, giúp ghi nhớ tốt hơn thông qua việc sử dụng trong thời gian thực. Microlearning hòa vào nhịp làm việc bận rộn một cách tự nhiên, cho phép nhân viên học giữa các cuộc họp, trong giờ nghỉ hoặc khi đang di chuyển. HeyGen giúp microlearning trở nên dễ dàng bằng cách chuyển đổi nội dung sẵn có thành các video ngắn chuyên nghiệp, được tối ưu cho việc xem trên thiết bị di động, với tính năng theo dõi hoàn thành tích hợp và mức độ tương tác cao hơn.
Nhiều nhóm sử dụng microlearning để bổ trợ cho video đào tạo nhân viên mới theo chương trình bài bản, giúp củng cố các khái niệm quan trọng theo thời gian thay vì khiến nhân viên mới bị quá tải ngay trong tuần đầu tiên.
Mọi thứ mà các nhóm L&D cần để đào tạo trên quy mô lớn
Hoàn hảo cho video tập trung dài 2–10 phút
HeyGen tự động tạo ra độ dài lý tưởng cho microlearning. Các avatar AI truyền tải nội dung súc tích, không lan man. Ba phút về kỹ thuật lắng nghe chủ động. Năm phút về cách nộp báo cáo chi phí. Bảy phút giới thiệu tính năng mới. Tập trung, đầy đủ, có thể áp dụng ngay. Hãy chọn từ các mẫu chuyên nghiệp và phong cách phù hợp với thương hiệu của bạn.
Không lan man, không dài dòng. Chỉ có nội dung cốt lõi mà nhân viên có thể tiếp thu và áp dụng ngay. Định dạng hoàn hảo cho khoảng chú ý hiện đại và việc xem trên thiết bị di động.
Độ dài lý tưởng là khoảng 2–10 phút một cách tự nhiên
Nội dung tập trung, không lan man
Mỗi video chỉ nên tập trung vào một chủ đề để rõ ràng
Nắm trọn khái niệm chỉ trong vài phút
Mẫu chuyên nghiệp có thể tùy chỉnh
Tạo mô-đun nhanh hơn tốc độ nhân viên có thể xem chúng
Xây dựng một thư viện microlearning rất nhanh. Tạo một video 5 phút chỉ trong 10 phút. Mười mô-đun tập trung trong một buổi chiều. Khóa học dạng dài mà bạn mất hàng tuần để sản xuất? Hãy chia nhỏ nó thành 15 mô-đun siêu ngắn. Tạo tất cả chúng trong một ngày. Tốc độ là yếu tố then chốt khi bạn xây dựng các thư viện gồm hàng chục hoặc hàng trăm video tập trung.
Video 5 phút được tạo trong 10 phút
Xây dựng nhanh toàn bộ thư viện mô-đun
Không cần có chuyên môn về sản xuất video
Chất lượng chuyên nghiệp ở quy mô lớn
Triển khai nhanh chóng đến người học
Tối ưu cho học tập trên thiết bị di động mọi lúc mọi nơi
Đội ngũ bán hàng của bạn xem các khóa đào tạo giữa những buổi gặp khách hàng trên điện thoại của họ. Kỹ thuật viên dịch vụ học ngay tại công trình qua máy tính bảng. Nhân viên bán lẻ hoàn thành các mô-đun trong giờ nghỉ trên thiết bị của họ. Microlearning chính là học tập trên thiết bị di động. Video ngắn tải rất nhanh. Dung lượng tệp thân thiện với dữ liệu. Tạm dừng và tiếp tục một cách liền mạch. Học ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, trên bất kỳ thiết bị nào.
Định dạng video ưu tiên di động
Tải nhanh, tiết kiệm dữ liệu
Xem trên mọi thiết bị
Tạm dừng và tiếp tục ở bất kỳ đâu
Hoàn hảo cho nhân viên hiện trường
Xây dựng thư viện microlearning có thể tìm kiếm
Thay vì phải tua đi tua lại một video dài 90 phút chỉ để tìm một câu trả lời, nhân viên có thể tìm đúng mô-đun 4 phút mà họ cần. Thư viện nội dung được tổ chức rõ ràng, tập trung. Phân loại theo chủ đề. Có thể tìm kiếm bằng từ khóa. Truy cập đúng lúc vào chính xác những gì họ cần. Cần ôn lại cách xử lý khách hàng đang tức giận? Gõ tìm kiếm. Tìm video 3 phút. Xem. Áp dụng.
Nội dung được tổ chức và tập trung
Có thể tìm kiếm theo chủ đề
Thư viện tham khảo nhanh
Truy cập đúng thời điểm
Tìm câu trả lời chỉ trong vài phút
Cập nhật từng mô-đun riêng lẻ mà không phải làm lại mọi thứ
Khóa học dài cần cập nhật? Phải làm lại cả 60 phút. Mô-đun microlearning cần cập nhật? Chỉ cần tạo lại một video 4 phút. Cách tiếp cận theo mô-đun cho phép cập nhật chính xác như phẫu thuật. Quy trình thay đổi? Chỉ cập nhật video duy nhất nói về quy trình đó. Tính năng sản phẩm được cập nhật? Chỉ làm mới mô-đun 5 phút về tính năng đó.
Cập nhật từng mô-đun một cách độc lập
Không cải tổ lại toàn bộ khóa học
Làm mới nhanh và đúng trọng tâm
Bảo trì mô-đun
Thư viện nội dung luôn được cập nhật
Lặp lại ngắt quãng để ghi nhớ tốt hơn
Microlearning giúp việc lặp lại ngắt quãng diễn ra một cách tự nhiên. Thay vì một buổi học 60 phút, nhân viên xem các video liên quan dài 5 phút trong vài ngày hoặc vài tuần. Việc giãn cách thời gian học giúp tăng khả năng ghi nhớ lên 200–300%. Tuần 1: Giới thiệu về đàm phán (5 phút). Tuần 2: Chiến thuật chuẩn bị (4 phút). Tuần 3: Nước đi mở đầu (6 phút). Học ngắt quãng bám lâu trong trí nhớ, thay vì một buổi học dồn dập rồi nhanh chóng bị quên.
Lặp lại ngắt quãng một cách tự nhiên
Ghi nhớ tốt hơn nhờ việc giãn cách
Tránh quá tải thông tin
Củng cố việc học theo thời gian
Kiến thức đọng lại lâu dài
Từ nhu cầu đào tạo đến khóa học được xuất bản chỉ với 3 bước
Chia nội dung thành các chủ đề trọng tâm
Hãy lấy các tài liệu đào tạo hiện có của bạn. Xác định những chủ đề riêng biệt. Một buổi đào tạo sản phẩm dài một giờ? Hãy chia thành 12 tính năng sản phẩm riêng. Mỗi tính năng trở thành một video 5 phút. Tập trung. Dễ hoàn thành. Dễ tìm. Hoặc bắt đầu từ đầu: liệt kê các kỹ năng nhân viên cần. Tạo một video tập trung cho mỗi kỹ năng. Xây dựng thư viện đào tạo của bạn theo từng chủ đề.
Tạo video dài 2–10 phút
Chọn avatar chuyên nghiệp. Dán kịch bản trọng tâm của bạn. Ba phút về kỹ thuật quản lý thời gian. Năm phút về cách điều hướng CRM. Bảy phút về chiến thuật xoa dịu căng thẳng. Tạo ra các bài microlearning chuyên nghiệp tôn trọng khoảng chú ý của người học. Giữ mỗi video chỉ xoay quanh một mục tiêu học tập rõ ràng. Nhân viên nên kết thúc với suy nghĩ: "Tôi đã học được điều cụ thể này."
Triển khai thư viện thân thiện với thiết bị di động
Sắp xếp các mô-đun theo danh mục: kỹ năng, quy trình, sản phẩm, hệ thống. Nhân viên tìm kiếm theo nhu cầu. Họ tìm chính xác video 4 phút mà họ cần ngay lúc này. Xem trên điện thoại. Áp dụng ngay lập tức. Việc học trở thành “đúng lúc cần” thay vì “phòng khi cần”. Theo dõi mô-đun nào được xem nhiều nhất. Xác định khoảng trống kiến thức. Tạo nội dung vi mô có mục tiêu để lấp đầy những khoảng trống đó.
Được thiết kế cho mọi nhu cầu tập luyện
Ứng dụng kỹ năng đúng lúc
Nhân viên học đúng những gì họ cần, ngay trước khi họ cần. Nhân viên kinh doanh xem một video 3–4 phút về cách xử lý từ chối trước mỗi cuộc gọi và áp dụng ngay lập tức, giúp tỷ lệ chốt đơn tăng 28%.
Đào tạo lực lượng lao động di động
Các video hướng dẫn khắc phục sự cố ngắn gọn phù hợp một cách tự nhiên giữa các công việc. Kỹ thuật viên hiện trường xem các mô-đun dài 3–5 phút trên thiết bị của họ ngay tại nơi làm việc, giúp tăng tỷ lệ sửa xong ngay lần đầu lên 35% và giảm số lần phải quay lại.
Lặp lại ngắt quãng để ghi nhớ lâu dài
Thay vì các buổi workshop dài, hãy sử dụng những video ngắn được gửi theo thời gian. Việc chia nhỏ khóa đào tạo thành các mô-đun 5–7 phút triển khai hàng tuần giúp cải thiện khả năng ghi nhớ dài hạn hơn gấp 2 lần so với các buổi học kéo dài liên tục.
Cập nhật Quy trình và Hệ thống
Microlearning cho phép cập nhật nhanh chóng khi tính năng, quy trình hoặc chính sách thay đổi. Các nhóm nhận được video cập nhật dài 3–6 phút ngay trong ngày thay đổi được triển khai, giúp thúc đẩy việc áp dụng nhanh hơn.
Củng cố trong giai đoạn hội nhập
Mở rộng quá trình hội nhập nhân viên vượt ra ngoài tuần đầu tiên bằng các mô-đun vi học tập hàng tuần, được thiết kế sát với nhu cầu công việc thực tế. Cách tiếp cận theo giai đoạn này giúp giảm quá tải và rút ngắn thời gian đạt hiệu suất từ 87 ngày xuống còn 52 ngày.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 – và có lý do cho điều đó
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Video microlearning nên dài bao lâu?
2–10 phút là khoảng thời lượng lý tưởng. 3–5 phút cho các khái niệm đơn giản hoặc cập nhật nhanh. 5–7 phút cho quy trình hoặc kỹ năng. 7–10 phút cho các chủ đề phức tạp thực sự cần nhiều thời gian hơn. Trên 10 phút thì không còn là microlearning nữa. Nếu một chủ đề cần hơn 10 phút, hãy chia nó thành nhiều mô-đun nhỏ, tập trung.
Microlearning có thực sự cải thiện tỷ lệ hoàn thành khóa học không?
Đúng vậy. Dữ liệu trong ngành cho thấy tỷ lệ hoàn thành trên 90% đối với microlearning, so với chỉ 30–40% đối với các khóa e-learning dài truyền thống. Nhân viên hoàn thành các video ngắn vì chúng dễ sắp xếp vào lịch làm việc. Họ bỏ dở các khóa học dài vì gần như không thể tìm được 60 phút liên tục không bị gián đoạn.
Những chủ đề nào phù hợp nhất cho microlearning?
Các kỹ năng, quy trình, tính năng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng hệ thống và cập nhật chính sách đều rất phù hợp. Để có kiến thức chuyên sâu hơn về sản phẩm, các nhóm thường kết hợp microlearning với video đào tạo sản phẩm.
Bạn sắp xếp nhiều video ngắn như thế nào?
Xây dựng các thư viện có thể tìm kiếm được, được tổ chức theo danh mục: kỹ năng, quy trình, sản phẩm, tuân thủ, hệ thống. Gắn thẻ video bằng từ khóa. Tạo danh sách phát cho các lộ trình học tập. Nhân viên có thể tìm kiếm nội dung họ cần hoặc theo dõi các chuỗi nội dung được tuyển chọn sẵn.
Bạn có thể sử dụng microlearning cho các chương trình đào tạo phức tạp không?
Đúng, nhưng hãy thiết kế nó như một chuỗi nội dung. Chủ đề phức tạp cần 60 phút? Hãy tạo 12 video, mỗi video 5 phút. Nhân viên có thể hoàn thành trong vài ngày hoặc vài tuần thay vì xem một lần liền mạch. Việc lặp lại theo khoảng cách thời gian thực sự giúp tăng khả năng ghi nhớ đối với các chủ đề phức tạp.
Thời gian đào tạo ngắn hơn có nghĩa là học được ít hơn không?
Không. Tập trung thì hiệu quả hơn toàn diện. Nhân viên ghi nhớ được nhiều hơn từ năm video tập trung, mỗi video 5 phút, so với một video 25 phút bao quát cả năm chủ đề. Khi nói đến tải nhận thức và sự tập trung, ít mà chất lượng thì tốt hơn.
Microlearning hoạt động như thế nào với hệ thống LMS truyền thống?
Giống như bất kỳ khóa đào tạo video nào khác. Tải lên LMS, gắn thẻ để tìm kiếm, theo dõi việc hoàn thành. Các video chuẩn tuân thủ SCORM hoạt động được trên mọi LMS. Video ngắn thì dễ sắp xếp và tìm kiếm hơn video dài.
Vậy còn các khóa đào tạo thực hành cần luyện tập thì sao?
Microlearning hoạt động rất hiệu quả cho việc tiếp thu kiến thức và minh họa. Để thực hành trực tiếp, hãy kết hợp nhiều cách: video microlearning giải thích cách làm (5 phút), sau đó là buổi thực hành để áp dụng. Video giúp bạn học kỹ năng. Thực hành giúp bạn thành thạo.
Microlearning hoạt động như thế nào khi kết hợp với LMS?
Các video microlearning tích hợp liền mạch với bất kỳ LMS nào và rất dễ theo dõi, sắp xếp.video đào tạo nội bộ để hỗ trợ việc học tập liên tục và nâng cao kỹ năng.
