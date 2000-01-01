Nhân viên thường không hoàn thành các chương trình đào tạo dài. Các khóa đào tạo tuân thủ và đào tạo sản phẩm kéo dài hàng giờ chỉ đạt tỷ lệ hoàn thành thấp, khoảng 35%, với phần lớn người học bỏ cuộc trong 10–15 phút đầu. Nguyên nhân không hẳn do thiếu động lực, mà do thiếu thời gian hoặc lịch làm việc bận rộn chỉ cho phép những khoảng thời gian học rất ngắn. Ngay cả khi các khóa học dài được hoàn thành, việc quá tải thông tin cũng làm giảm khả năng hiểu và ghi nhớ. Khả năng tập trung thường đạt đỉnh trong khoảng 8–10 phút, khiến các buổi đào tạo kéo dài trở nên kém hiệu quả. Hệ quả là mức độ gắn kết giảm, nhiều kỹ năng quan trọng bị bỏ sót và đào tạo không tạo ra được cải thiện về hiệu suất. Nghiên cứu cho thấy nhân viên học hiệu quả hơn thông qua các khóa đào tạo ngắn, tập trung, được triển khai theo từng đợt, đúng thời điểm cần thiết.

Microlearning cung cấp các khóa đào tạo qua video ngắn tập trung từ 2–10 phút, mỗi mô-đun chỉ tập trung vào một chủ đề, kỹ năng hoặc quy trình. Thay vì các khóa học dài, đội ngũ của bạn học đúng những gì họ cần, vào đúng thời điểm họ cần. Nhân viên kinh doanh có thể xem lại một video 3–5 phút về cách xử lý từ chối trước cuộc gọi và áp dụng kỹ thuật ngay lập tức, giúp ghi nhớ tốt hơn thông qua việc sử dụng trong thời gian thực. Microlearning hòa vào nhịp làm việc bận rộn một cách tự nhiên, cho phép nhân viên học giữa các cuộc họp, trong giờ nghỉ hoặc khi đang di chuyển. HeyGen giúp microlearning trở nên dễ dàng bằng cách chuyển đổi nội dung sẵn có thành các video ngắn chuyên nghiệp, được tối ưu cho việc xem trên thiết bị di động, với tính năng theo dõi hoàn thành tích hợp và mức độ tương tác cao hơn.

Nhiều nhóm sử dụng microlearning để bổ trợ cho video đào tạo nhân viên mới theo chương trình bài bản, giúp củng cố các khái niệm quan trọng theo thời gian thay vì khiến nhân viên mới bị quá tải ngay trong tuần đầu tiên.