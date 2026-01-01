Coursera là một trong những nền tảng học trực tuyến hàng đầu thế giới, cam kết mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục đẳng cấp thế giới cho mọi người. Với hơn 100 triệu người học, hơn 7.000 khóa học và quan hệ hợp tác với hơn 300 trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu, Coursera đã định nghĩa lại cách con người học tập trong kỷ nguyên số.

Nhưng khi nền tảng mở rộng trên toàn cầu, một thách thức then chốt đã xuất hiện: làm thế nào để mang đến những trải nghiệm học tập được bản địa hóa thực sự, chạm đến cảm xúc người học ở nhiều ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau mà không làm mất đi tính chân thực hoặc phát sinh chi phí sản xuất vượt quá khả năng chịu đựng.

Mustafa Furniturewala, CTO tại Coursera, phụ trách đội ngũ kỹ sư và các nỗ lực về AI của Coursera. Công việc của ông tập trung vào việc xây dựng các công cụ AI tạo sinh (như lồng tiếng bằng AI, nhân bản giọng nói, đồng bộ khẩu hình, v.v.) và bảo đảm rằng những tiến bộ công nghệ phục vụ đúng sứ mệnh cốt lõi là tạo ra nền giáo dục cá nhân hóa, dễ tiếp cận và hiệu quả cho mọi người, ở mọi nơi.

“Coursera đang theo đuổi sứ mệnh mang đến các trải nghiệm học tập trên quy mô toàn cầu,” Mustafa nói. “Và để làm được điều đó một cách hiệu quả, chúng tôi phải xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, cá nhân hóa việc học và giữ nguyên chất lượng cũng như ý định ban đầu của nội dung giảng dạy. Đó chính là nơi mà công nghệ AI tạo sinh, và cụ thể là HeyGen, đã tạo nên những thay đổi mang tính đột phá.”

Mang đến những trải nghiệm học tập sống động do giảng viên dẫn dắt

Trước khi sử dụng HeyGen, Coursera đã triển khai thành công AI để mở rộng quy mô dịch thuật văn bản và âm thanh. Tuy nhiên, việc bản địa hóa video vẫn là một trở ngại lớn.

“Chúng tôi bắt đầu với văn bản,” Mustafa nói. “Điều đó còn có thể xử lý được, nhưng khi chuyển sang dịch nội dung video với giọng điệu, cảm xúc của giảng viên và khẩu hình miệng khớp với ngôn ngữ mới, thì gần như không thể thực hiện được. Chi phí quá đắt và quá phức tạp để có thể làm ở quy mô lớn.”

Bước đột phá đến khi Mustafa và nhóm của anh phát hiện ra HeyGen, đặc biệt là tính năng nhân bản giọng nói và đồng bộ khẩu hình. Coursera đã triển khai HeyGen để tạo ra các phiên bản bản địa hóa của những video do giảng viên dẫn dắt bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Đức và các ngôn ngữ khác, không chỉ giữ nguyên nội dung được nói mà còn cả cách thức thể hiện.

“Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên nhất là mọi thứ trông tự nhiên đến mức nào,” Mustafa nói. “Chúng tôi có thể lấy một video giảng viên nói tiếng Anh và khiến nó trông như họ đang nói tiếng Tây Ban Nha, trong khi vẫn giữ nguyên giọng điệu, nhịp điệu và cảm xúc của họ.”

Tính chân thực đó là điều Coursera không thể thỏa hiệp. Đội ngũ của họ luôn thận trọng với nội dung do AI tạo ra nếu nó mang cảm giác máy móc hoặc thiếu kết nối. “Chúng tôi không chỉ đơn thuần truyền đạt thông tin. Chúng tôi đang tạo ra những trải nghiệm học tập sống động, do giảng viên dẫn dắt,” Mustafa giải thích. “Nếu cảm xúc bị đánh mất, chất lượng việc học sẽ bị ảnh hưởng.”

Khả năng của HeyGen trong việc cung cấp nội dung chất lượng ở quy mô lớn mà không đánh mất cảm xúc hay sự hiện diện của giảng viên chính là điều Coursera đã chờ đợi bấy lâu.

Nhận ra “khoảnh khắc kỳ diệu” với HeyGen

Mustafa chia sẻ rằng những việc trước đây đòi hỏi khoản đầu tư lớn và nhiều thời gian thì giờ đây diễn ra rất linh hoạt. “Chúng tôi luôn nghĩ việc dịch video ở quy mô lớn sẽ cần khoản đầu tư khổng lồ vào sản xuất hoặc công nghệ,” anh nói. “Khi đội ngũ có thể xây dựng được giải pháp này chỉ trong vài sprint, vài tuần, chúng tôi đã rất bất ngờ về tốc độ mà mình có thể đạt đến quy mô như vậy.”

Đối với các giảng viên, việc thấy giọng nói và cảm xúc của mình được giữ nguyên trong các video đã dịch là một trải nghiệm rất mạnh mẽ. “Nó vẫn là họ,” Mustafa nói. “Các video đã dịch vẫn trông và nghe giống như các thầy cô của chúng tôi, chỉ là bằng một ngôn ngữ khác.”

Thành tựu về mặt kỹ thuật được cân bằng bởi phản ứng cảm xúc. “Khoảnh khắc kỳ diệu đối với chúng tôi là khi chúng tôi xem một video lồng tiếng với khả năng đồng bộ khẩu hình hoàn hảo và vẫn giữ trọn cảm xúc,” Mustafa nhớ lại. “Đó là lúc chúng tôi nhận ra đây không chỉ là một công cụ, mà là một nền tảng để mở rộng việc học mà không đánh mất yếu tố con người.”

HeyGen không chỉ cải thiện khâu hậu cần, mà còn mở ra những khả năng sáng tạo và vận hành mới. Các kỹ sư và nhà sáng tạo nội dung của Coursera giờ đây có thể nói, “Tôi đã làm ra thứ này”, không chỉ vì họ tạo ra tài liệu giáo dục, mà còn vì chính họ đã tự dịch và bản địa hóa nội dung đó, không cần phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ bên thứ ba.

“Điều đó thật đáng kinh ngạc,” Mustafa nói. “Video được làm bằng một ngôn ngữ hoàn toàn khác, nhưng vẫn giữ nguyên bối cảnh, cảm xúc và sự rõ ràng trong hướng dẫn như bản gốc. Mọi thứ vẫn rất tự nhiên.”

Cải thiện thời lượng xem và tỷ lệ hoàn thành

Kể từ khi triển khai HeyGen, Coursera đã đạt được những bước tiến có thể đo lường được về mức độ tương tác của người học, khả năng tiếp cận nền tảng và kết quả học tập.

Kết quả chính:

Tăng 40% thời lượng xem video – Ở các khu vực như Mỹ Latinh, nội dung video được bản địa hóa đã giúp tổng thời gian xem tăng lên đáng kể.

– Ở các khu vực như Mỹ Latinh, nội dung video được bản địa hóa đã giúp tổng thời gian xem tăng lên đáng kể. Tăng 25% tỷ lệ hoàn thành khóa học – Học viên có xu hướng hoàn thành khóa học nhiều hơn khi nội dung video được cung cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

– Học viên có xu hướng hoàn thành khóa học nhiều hơn khi nội dung video được cung cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Bản địa hóa chân thực, có khả năng mở rộng – Coursera hiện cung cấp nội dung video đã được dịch trên nhiều định dạng và ngôn ngữ khác nhau mà không cần tốn kém cho việc quay lại.

Mustafa khuyến khích các nhóm khác bắt đầu từ những bước nhỏ. “Chúng tôi bắt đầu chỉ với một video. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy được tác động,” anh nói. “Khi bạn tự mình trải nghiệm, bạn sẽ thấy ngay nó có thể mở ra những điều gì.”

Anh cũng nhấn mạnh tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, đặc biệt là HeyGen. “Lĩnh vực này thay đổi rất nhanh. Nếu bây giờ bạn không thử nghiệm, sau này bạn sẽ bị tụt lại phía sau. HeyGen đã trở thành một phần quan trọng trong hạ tầng của chúng tôi.”