Một quy trình onboarding hiệu quả giúp nhân viên mới sẵn sàng để thành công. Dù là giới thiệu văn hóa công ty, giải thích quy trình làm việc hay hướng dẫn các khóa đào tạo dành riêng cho từng đội nhóm, HeyGen cho phép các đội ngũ nhân sự tạo video onboarding nhanh chóng mà không cần đến một ê-kíp sản xuất hoàn chỉnh.
Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.
Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.
Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.
How to create onboarding videos with HeyGen
Đăng nhập vào HeyGen và bắt đầu tạo các video đào tạo onboarding do AI tạo hấp dẫn chỉ trong vài phút.
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI giúp các công ty nhanh chóng tạo video onboarding. Nền tảng này tối ưu hóa việc đào tạo nhân viên mới bằng cách cung cấp nội dung video linh hoạt, có thể mở rộng.
HeyGen loại bỏ nhu cầu phải sản xuất tốn kém, thuê người dẫn chương trình lên hình và chỉnh sửa kéo dài. Một avatar AI sẽ truyền tải nội dung định hướng một cách chuyên nghiệp, rút ngắn thời gian sản xuất và nâng cao hiệu quả đào tạo tổng thể.
Chắc chắn rồi. HeyGen cho phép bạn tùy chỉnh người dẫn chương trình ảo để phù hợp với nhận diện thương hiệu cụ thể. Bạn có thể thay đổi diện mạo, giọng điệu và kịch bản của họ để đảm bảo tính nhất quán cho trải nghiệm onboarding.
Chắc chắn rồi. HeyGen giúp các tổ chức tạo video onboarding được cá nhân hóa cho từng nhóm, từng vai trò hoặc từng phòng ban, để nhân viên mới nhận được nội dung đào tạo phù hợp.
HeyGen giúp việc chỉnh sửa video trở nên nhanh chóng và đơn giản. Thay đổi kịch bản hoặc hình ảnh và tạo lại nội dung chỉ trong vài phút — không cần quay lại.
Có, bạn có thể tối ưu hóa video HeyGen cho các cổng thông tin nhân sự, nền tảng học tập hoặc intranet. Điều này giúp nhân viên mới dễ dàng truy cập tài liệu đào tạo từ bất kỳ đâu.
Tùy vào nội dung và mức độ tùy chỉnh, HeyGen có thể giúp bạn tạo video onboarding chỉ trong vài giờ, rút ngắn đáng kể so với thời gian sản xuất thông thường.
Hoàn toàn không. Nhờ thiết kế thân thiện với người mới bắt đầu của HeyGen, nhân sự, quản lý và chuyên viên đào tạo có thể dễ dàng tạo video onboarding mà không cần kỹ năng kỹ thuật nâng cao.
Lý tưởng cho buổi định hướng nhân viên mới, xây dựng văn hóa, hướng dẫn chi tiết theo vai trò hoặc đào tạo tuân thủ. Nói ngắn gọn, ở bất cứ đâu bạn cần nội dung rõ ràng, hấp dẫn dành cho nhân viên mới, HeyGen đều có thể đáp ứng.
Đăng ký HeyGen, tận dụng các khả năng tạo video bằng AI của nền tảng và bắt đầu tạo ngay những video onboarding hiệu quả cho lực lượng lao động của bạn.
