Một quy trình onboarding hiệu quả giúp nhân viên mới sẵn sàng để thành công. Dù là giới thiệu văn hóa công ty, giải thích quy trình làm việc hay hướng dẫn các khóa đào tạo dành riêng cho từng đội nhóm, HeyGen cho phép các đội ngũ nhân sự tạo video onboarding nhanh chóng mà không cần đến một ê-kíp sản xuất hoàn chỉnh.