Bắt đầu từ văn bản, slide, PDF hoặc một bản tóm tắt ngắn và nhận được các mô-đun khóa học được đánh bóng mà không cần máy quay phim hay chỉnh sửa. HeyGen chuyển đổi tài liệu nguồn của bạn thành các bài giảng video có lời giảng, câu đố, phụ đề và đóng gói xuất khẩu để các đội ngũ và người sáng tạo có thể triển khai đào tạo nhanh hơn.
Quy trình đào tạo truyền thống cần các buổi học được quay phim, giáo viên trực tiếp và lên lịch. HeyGen biến các chính sách, bộ slide và điểm nổi bật thành các mô-đun đào tạo có người dẫn chương trình nhất quán, kèm theo các bài kiểm tra để nhân viên mới có thể nhanh chóng làm quen với công việc và bộ phận nhân sự cung cấp trải nghiệm có thể lặp lại.
Các cập nhật sản phẩm và đào tạo tính năng đòi hỏi phải thường xuyên làm mới. HeyGen tạo ra các video giới thiệu ngắn, hướng dẫn từng bước và kiểm tra đánh giá từ ghi chú phát hành hoặc URL để đội ngũ thành công của khách hàng cập nhật hướng dẫn mà không cần quay lại.
Nội dung tuân thủ cần chính xác và có thể truy vết. HeyGen sản xuất các bài học có chú thích, các bài kiểm tra có giới hạn thời gian, và hồ sơ hoàn thành có thể xuất khẩu đáp ứng yêu cầu đào tạo chính thức trong khi đơn giản hóa việc cập nhật và kiểm toán thông qua các giải pháp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
Những người tạo khóa học và giáo dục có thể chuyển đổi giáo án hoặc nghiên cứu thành các mô-đun khóa học trực tuyến đầy đủ với video, câu đố, và tài liệu có thể tải xuống sử dụng công cụ AI. HeyGen giảm thời gian sản xuất để những người sáng tạo có thể xuất bản nhiều khóa học hơn và đa dạng hóa các nguồn thu nhập.
Cần những bài giảng ngắn gọn hoặc giải thích nhanh? HeyGen’s trình tạo video AI tạo ra các đoạn video microlearning và hướng dẫn tham khảo nhanh từ các tài liệu nguồn dài hơn để người học có thể tiếp cận sự giúp đỡ cần thiết ngay khi họ cần.
Việc mở rộng sang các khu vực mới thường đòi hỏi phải ghi lại nội dung. Bộ dịch video HeyGen tái tạo lại lời thoại và phụ đề trong nhiều ngôn ngữ, bảo toàn thời gian và giọng điệu để việc học cảm thấy tự nhiên cho từng đối tượng người xem.
Tại sao Heygen là Công cụ Xây dựng Khóa học AI Tốt nhất
HeyGen tự động hóa quá trình sản xuất khóa học từ đầu đến cuối bằng cách sử dụng bản thảo thông minh, tạo video bằng AI và địa phương hóa để các tổ chức có thể tạo ra các khóa đào tạo nhất quán với quy mô lớn. Sản xuất các bài học do giáo viên hướng dẫn, microlearning và đánh giá với ít công sức và chi phí hơn.
Tạo bản nháp khóa học đầy đủ từ tài liệu hoặc liên kết chỉ trong vài phút. HeyGen viết kịch bản, sắp xếp cảnh và sản xuất video bài giảng có lời bình để bạn không cần quay phim, chỉnh sửa và chu kỳ sản xuất dài, tận dụng khả năng tạo khóa học bằng AI.
HeyGen kết hợp các bài học video với các bài kiểm tra, đánh giá và các yếu tố tương tác để nâng cao trải nghiệm học tập. Phụ đề tự động sinh, thang điểm và phân tích dữ liệu giúp việc xuất bản và theo dõi tiến độ học viên trở nên đơn giản.
Tạo nhanh chóng nhiều biến thể của khóa học. Sử dụng công cụ dịch thuật và dịch video để địa phương hóa lời thoại, phụ đề và hình ảnh sao cho phù hợp, giúp đào tạo đến được với đội ngũ toàn cầu mà không cần chỉnh sửa thủ công, nâng cao trải nghiệm khóa học trực tuyến.
Soạn thảo khóa học thông minh và tạo dàn ý
HeyGen phân tích các tài liệu được tải lên, bộ slide, hoặc một bản tóm tắt khóa học và tạo ra một khuôn khổ khóa học có cấu trúc với các mục tiêu học tập và sắp xếp các mô-đun. AI đề xuất độ dài bài học, phân đoạn, và các điểm đánh giá để những người thiết kế học liệu bắt đầu với một bản nháp hoàn chỉnh mà dễ dàng tinh chỉnh.
Bài giảng dạng video với giọng đọc tự nhiên
Chuyển đổi kịch bản thành video bài giảng chất lượng studio sử dụng trình tạo video AI và mô hình giọng nói của HeyGen. Hệ thống tạo ra lời thoại giống người, phụ đề đồng bộ, và tùy chọn người dẫn chương trình ảo với đồng bộ hóa môi chính xác để video trở nên mượt mà và chuyên nghiệp mà không cần thời gian tại studio.
Đánh giá tương tác và chấm điểm bằng AI
Tự động tạo các bài kiểm tra, câu hỏi trắc nghiệm, và câu hỏi tự luận từ nội dung bài học. HeyGen có thể tạo ra các thang điểm và cung cấp việc chấm điểm và phản hồi tức thì với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, giúp học viên nhận được đánh giá kịp thời, nhất quán, đồng thời giúp giáo viên tiết kiệm hàng giờ chấm bài thủ công thông qua công cụ AI.
Kiểm soát thương hiệu, mẫu và tính linh hoạt khi xuất dữ liệu
Áp dụng bộ nhận diện thương hiệu để thực hiện các logo, phông chữ, màu sắc và phong cách trình bày slide xuyên suốt các khóa học. Xuất gói học liệu dưới dạng SCORM hoặc LTI, xuất bản lên một LMS, hoặc chia sẻ qua đường link công cộng. Việc xuất hàng loạt và quy trình làm việc theo mẫu giúp việc triển khai thư viện khóa học trở nên đơn giản trên các đội ngũ và nền tảng khác nhau.
Cách sử dụng Công cụ Xây dựng Khóa học AI
Tạo các khóa học hoàn chỉnh trong bốn bước đơn giản từ nội dung gốc đến các mô-đun sẵn sàng cho người học.
Cung cấp bộ slide, tài liệu PDF, tài liệu văn bản, hoặc một dàn ý ngắn gọn. HeyGen phân tích tài liệu, trích xuất những điểm chính và đề xuất một cấu trúc khóa học cùng với các mục tiêu.
Chọn độ dài bài học, phong cách người thuyết trình, giọng điệu, và bộ nhận diện thương hiệu. Lựa chọn các mẫu cho bài kiểm tra và yếu tố tương tác để mỗi mô-đun phù hợp với tiêu chuẩn của bạn.
Xem lại các bài học video được tạo, chỉnh sửa kịch bản, sắp xếp lại cảnh, và thêm các bài kiểm tra hoặc trợ lý trò chuyện. Trình chỉnh sửa của HeyGen cho phép bạn tinh chỉnh nội dung mà không cần chỉnh sửa theo dòng thời gian truyền thống.
Xuất khẩu dưới dạng SCORM hoặc LTI, xuất bản trực tiếp lên một LMS, hoặc chia sẻ liên kết. Theo dõi tiến độ, hoàn thành và kết quả đánh giá với phân tích tích hợp để đo lường kết quả học tập.
Một trình tạo khóa học AI tự động hóa quá trình chuyển đổi tài liệu gốc thành các khóa học có cấu trúc. HeyGen tiếp nhận tài liệu, slide, hoặc bản tóm tắt và tạo ra các dàn ý, kịch bản bài học, video có lời dẫn, câu đố, và gói xuất khẩu để bạn sản xuất đầy đủ các khóa đào tạo mà không cần quay phim hay chỉnh sửa phức tạp.
HeyGen sử dụng công nghệ tiên tiến Chuyển văn bản thành video là một tính năng của trình tạo khóa học AI giúp đơn giản hóa việc tạo nội dung. và chuyển hình ảnh thành video Các quy trình kết hợp cùng mô hình giọng nói chất lượng cao được sử dụng để sản xuất các bài học chất lượng phát sóng với các thành phần do AI tạo ra. Bạn có thể chọn phong cách người dẫn chương trình hoặc người dẫn chương trình avatar và HeyGen áp dụng đồng bộ hóa môi, nhịp độ tự nhiên, và pha trộn âm thanh để tạo ra sản phẩm chuyên nghiệp.
HeyGen hỗ trợ các quy trình làm việc đa ngôn ngữ một cách rộng rãi. Sử dụng công cụ dịch video để chuyển đổi kịch bản và tạo lại lời thoại và phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ sao cho các khóa học cảm thấy gần gũi với khán giả địa phương mà vẫn giữ được thời gian và điệu độ.
Vâng, các công cụ hỗ trợ bởi AI có thể cải thiện việc tạo khóa học. Các bản nháp được tạo ra có thể chỉnh sửa hoàn toàn. Cập nhật kịch bản, thay đổi cảnh, điều chỉnh giọng điệu, hoặc tuỳ chỉnh các bài kiểm tra sử dụng công cụ tạo khóa học AI để trải nghiệm mượt mà. Chức năng tái tạo của HeyGen áp dụng các chỉnh sửa trên các biến thể để các thay đổi được mở rộng một cách hiệu quả.
Tải lên bộ nhận diện thương hiệu bao gồm logo, phông chữ và bảng màu để đảm bảo tiêu chuẩn hình ảnh. HeyGen cũng gợi ý các mục tiêu học tập, điểm đánh giá và các phương pháp tiến độ tốt nhất để chất lượng khóa học được nhất quán và phù hợp với các nguyên tắc thiết kế giáo dục.
Xuất khẩu dưới dạng SCORM hoặc LTI để tích hợp vào LMS, tải xuống video bài giảng dạng MP4, hoặc chia sẻ qua liên kết bảo mật. HeyGen cũng hỗ trợ nhúng khóa học, truy cập API cho tự động hóa, và tích hợp với các công cụ phổ biến để tối ưu hóa việc xuất bản và theo dõi.
Vâng. HeyGen tạo ra các bài kiểm tra và đánh giá dựa trên thang điểm. Nền tảng cung cấp tính năng chấm điểm tự động với sự hỗ trợ của AI cho cả câu trả lời khách quan và mở rộng, đồng thời cung cấp các mẫu phản hồi để học viên nhận được hướng dẫn kịp thời trong các khóa học trực tuyến.
HeyGen sử dụng các biện pháp bảo mật đẳng cấp doanh nghiệp, lưu trữ mã hóa và các biện pháp kiểm soát truy cập để bảo vệ nội dung và dữ liệu người học trong môi trường học tập hỗ trợ bởi AI. Các tùy chọn kiểm soát quản trị và kiểm toán có sẵn cho nhu cầu tuân thủ và quản lý.
Bắt đầu với mục tiêu học tập rõ ràng, cung cấp tài liệu nguồn ngắn gọn, chọn độ dài bài học phù hợp với sự chú ý, thêm các bài kiểm tra định kỳ, và địa phương hóa nội dung ở những nơi người học cần để tạo ra các khóa học hiệu quả. Tạo ra nhiều biến thể để kiểm tra sự tham gia và lặp lại dựa trên phân tích số liệu.
Bạn giữ quyền sở hữu đối với tất cả nội dung khóa học mà bạn tạo ra. HeyGen cung cấp tài sản được cấp phép và sản phẩm được tạo ra cho mục đích thương mại. Hãy đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào bạn tải lên đều có đủ quyền trước khi xuất bản.
