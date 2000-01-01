Dịch nội dung đào tạo sang bất kỳ ngôn ngữ nào mà lực lượng lao động của bạn sử dụng. Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh + Châu Âu), tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, Tagalog, tiếng Ả Rập, tiếng Hindi, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Hàn, tiếng Nhật và hơn 165 ngôn ngữ khác. Tự nhiênCông nghệ nhân bản giọng nói bằng AImang đến nội dung đào tạo với giọng đọc chân thực trong từng ngôn ngữ. Không phải giọng máy đọc văn bản. Giọng đọc chất lượng như người thật, giữ trọn cảm xúc và ngữ điệu.

Hơn 175 ngôn ngữ và biến thể vùng miền

Nhân bản giọng nói tự nhiên theo từng ngôn ngữ

Chất lượng như người bản ngữ thực thụ

Giữ nguyên cảm xúc và giọng điệu khi chuyển đổi giữa các ngôn ngữ