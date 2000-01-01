Tạo video đào tạo đa ngôn ngữ mà ai cũng hiểu
Nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha của bạn không hiểu khóa đào tạo an toàn bằng tiếng Anh. OSHA đã phạt bạn vì vi phạm yêu cầu về ngôn ngữ. Dịch theo cách truyền thống cho toàn bộ chương trình đào tạo của bạn được báo giá 50.000 đô la. Hãy tạo nội dung đào tạo bằng hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình. Một video có thể chuyển thành không giới hạn ngôn ngữ. Vẫn tuân thủ OSHA, chi phí rẻ hơn tới 90%.
Nút thắt nội dung L&D
Thử thách huấn luyện đa ngôn ngữ
Lực lượng lao động của bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng các khóa đào tạo về an toàn và tuân thủ quy định lại chỉ được triển khai bằng tiếng Anh. Nhiều nhân viên không thực sự hiểu đầy đủ nội dung, khiến tổ chức của bạn có nguy cơ vi phạm yêu cầu ngôn ngữ của OSHA và bị phạt lên đến 15.000 đô la cho mỗi trường hợp. Việc dịch các chương trình đào tạo theo cách truyền thống vừa chậm vừa tốn kém, thường tiêu tốn hàng nghìn đô la cho mỗi ngôn ngữ và tạo ra bản lồng tiếng kém chất lượng, làm giảm mức độ tương tác. Phụ đề cũng không giải quyết được vấn đề, vì chúng giả định người xem có kỹ năng đọc tốt và luôn bật âm thanh. Kết quả là nhân viên hiểu kém, tỷ lệ hoàn thành khóa học thấp và rủi ro pháp lý kéo dài, trong khi các tổ chức có chương trình đào tạo đa ngôn ngữ lại vận hành an toàn và tuân thủ trên tất cả các nhóm ngôn ngữ.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến nội dung đào tạo hiện có của bạn thành video đa ngôn ngữ bằng hơn 175 ngôn ngữ. Tải lên tài liệu đào tạo tiếng Anh và ngay lập tức tạo bản dịch tự nhiên với công nghệ nhân bản giọng nói AI và đồng bộ khẩu hình chính xác, mang lại chất lượng chuyên nghiệp mà không bị gượng gạo như lồng tiếng truyền thống. Khác với cách dịch thông thường có thể tốn hàng nghìn đô cho mỗi ngôn ngữ, gói thuê bao cố định của HeyGen cho phép bạn tạo không giới hạn video với không giới hạn ngôn ngữ, giúp giảm chi phí tới 90%. Khi nội dung đào tạo thay đổi, bạn chỉ cần cập nhật kịch bản một lần và tạo lại tất cả phiên bản ngôn ngữ trong vài phút, giúp thư viện đào tạo toàn cầu của bạn luôn chính xác, tuân thủ và được cập nhật liên tục.
Mọi thứ mà đội ngũ L&D cần để đào tạo ở quy mô lớn
Hơn 175 ngôn ngữ với tính năng nhân bản giọng nói
Dịch nội dung đào tạo sang bất kỳ ngôn ngữ nào mà lực lượng lao động của bạn sử dụng. Tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh + Châu Âu), tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, Tagalog, tiếng Ả Rập, tiếng Hindi, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ba Lan, tiếng Hàn, tiếng Nhật và hơn 165 ngôn ngữ khác. Tự nhiênCông nghệ nhân bản giọng nói bằng AImang đến nội dung đào tạo với giọng đọc chân thực trong từng ngôn ngữ. Không phải giọng máy đọc văn bản. Giọng đọc chất lượng như người thật, giữ trọn cảm xúc và ngữ điệu.
Hơn 175 ngôn ngữ và biến thể vùng miền
Nhân bản giọng nói tự nhiên theo từng ngôn ngữ
Chất lượng như người bản ngữ thực thụ
Giữ nguyên cảm xúc và giọng điệu khi chuyển đổi giữa các ngôn ngữ
Công nghệ đồng bộ khẩu hình chuyên nghiệp
Cử động miệng khớp với ngôn ngữ được nói. Đào tạo tiếng Tây Ban Nha hiển thị cử động môi theo tiếng Tây Ban Nha. Đào tạo tiếng Quan Thoại hiển thị khẩu hình theo tiếng Quan Thoại. Loại bỏ hiệu ứng lồng tiếng gượng gạo khi âm thanh không khớp với hình ảnh. Chất lượng trình bày chuyên nghiệp giúp xây dựng niềm tin và uy tín với người học. Nhân viên sẽ tương tác nhiều hơn với nội dung trông và nghe tự nhiên.
Đồng bộ khẩu hình trong hơn 175 ngôn ngữ
Chuyển động miệng tự nhiên theo từng ngôn ngữ
Không còn cảm giác lồng tiếng gượng gạo
Chất lượng trình bày chuyên nghiệp
Tuân thủ ngôn ngữ theo quy định OSHA
OSHA yêu cầu đào tạo bằng ngôn ngữ mà nhân viên hiểu. HeyGen cung cấp các khóa đào tạo an toàn tuân thủ quy định đa ngôn ngữ. Truyền đạt thông tin về hóa chất nguy hiểm, khóa và gắn thẻ thiết bị (lockout tagout), PPE, quy trình ứng phó khẩn cấp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của nhân viên. Ghi nhận việc tuân thủ thông qua theo dõi hoàn thành khóa học. Tránh bị phạt và xử lý vi phạm bằng các chương trình đào tạo mà nhân viên thực sự hiểu.
Đào tạo ngôn ngữ tuân thủ OSHA
Đào tạo an toàn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào
Mức độ nhân viên hiểu rõ đã được ghi nhận
Tránh các vi phạm về ngôn từ
Giảm 90% chi phí so với dịch thuật truyền thống
Các agency truyền thống: 3.000–8.000 đô mỗi ngôn ngữ cho mỗi video. HeyGen: gói thuê bao cố định cho số lượng ngôn ngữ không giới hạn. Chi phí như nhau dù bạn dùng một hay năm mươi ngôn ngữ. Vài video đa ngôn ngữ đầu tiên đã tự hoàn vốn. ROI khổng lồ cho các chương trình đào tạo toàn cầu. Đừng tiếp tục phải chọn xem mình đủ tiền cho ngôn ngữ nào. Hãy đào tạo mọi người bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Chi phí cố định, không giới hạn ngôn ngữ
Tiết kiệm 90% so với dịch thuật truyền thống
Không có mức giá riêng cho từng ngôn ngữ
ROI trên những video đầu tiên
Cập nhật tất cả ngôn ngữ cùng lúc
Cần cập nhật nội dung đào tạo? Chỉ cần chỉnh sửa kịch bản tiếng Anh. Tự động tạo lại tất cả các ngôn ngữ trong vài phút. Không còn phải điều phối tám dự án dịch riêng lẻ. Không phải chờ hàng tháng để có bản cập nhật. Tất cả phiên bản ngôn ngữ luôn được đồng bộ và cập nhật tự động. Thay đổi quy trình ảnh hưởng đến đào tạo an toàn? Cập nhật tất cả ngôn ngữ trong cùng một ngày.
Chỉnh sửa một lần, cập nhật cho mọi ngôn ngữ
Cập nhật đa ngôn ngữ đồng thời
Không cần điều phối dịch thuật
Chương trình đào tạo toàn cầu luôn được cập nhật
Triển khai toàn cầu trong ngày
Tạo khóa đào tạo tiếng Anh vào thứ Hai. Triển khai bằng 12 ngôn ngữ vào thứ Ba. Dịch thuật truyền thống mất hàng tuần hoặc hàng tháng. HeyGen mang đến khả năng triển khai đa ngôn ngữ trong cùng ngày. Ra mắt chương trình đào tạo trên toàn cầu mà không bị chậm trễ do dịch thuật. Phản hồi ngay lập tức trước các thay đổi về quy định cho tất cả nhóm nhân viên ở mọi ngôn ngữ.
Triển khai đa ngôn ngữ trong cùng ngày
Không phải chờ dịch thuật
Triển khai toàn cầu tức thì
Khả dụng ngôn ngữ ngay lập tức
Từ đào tạo tiếng Anh đến hơn 175 ngôn ngữ chỉ với 3 bước
Tạo bằng ngôn ngữ chính của bạn
Xây dựng khóa đào tạo bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ chính của bạn. Tải lên các bản PowerPoint hiện có, ghi hình các chuyên gia nội dung hoặc tạo nội dung mới. Đây sẽ là nguồn cho tất cả các phiên bản đã dịch.tài liệu đào tạocủa bạn vẫn sử dụng hoàn hảo. Không cần phải tạo lại nội dung từ đầu.
Chọn ngôn ngữ đích
Chọn những ngôn ngữ mà lực lượng lao động của bạn cần. Tiếng Tây Ban Nha cho cơ sở tại Texas. Tiếng Việt cho kho hàng ở California. Tiếng Quan Thoại cho văn phòng Thượng Hải. Tiếng Bồ Đào Nha cho Brazil. Có thể chọn một ngôn ngữ hoặc năm mươi. HeyGen sẽ tự động tạo giọng nói nhân bản tự nhiên và đồng bộ khẩu hình cho từng ngôn ngữ đã chọn.
Triển khai cho các nhóm trên toàn cầu
Triển khai các khóa đào tạo đa ngôn ngữ đến đúng địa điểm. Bản tiếng Tây Ban Nha dành cho nhân viên nói tiếng Tây Ban Nha. Bản tiếng Việt dành cho nhân viên nói tiếng Việt. Theo dõi việc hoàn thành theo từng ngôn ngữ. Đảm bảo tài liệu tuân thủ cho tất cả nhóm nhân viên theo ngôn ngữ. Hệ thống LMS của bạn xử lý nội dung đa ngôn ngữ giống như các khóa đào tạo bằng tiếng Anh.
Được thiết kế cho mọi nhu cầu tập luyện
Tuân thủ đào tạo an toàn theo OSHA
Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ của OSHA bằng cách cung cấp các khóa đào tạo an toàn mà nhân viên thực sự hiểu. Xây dựng chương trình đào tạo về truyền đạt thông tin nguy hiểm, khóa và gắn thẻ (lockout tagout) và trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, Quan thoại và nhiều ngôn ngữ khác. Các tổ chức báo cáo không còn bị phạt vì lý do ngôn ngữ sau khi triển khai đào tạo đa ngôn ngữ.
Đào tạo Doanh nghiệp Toàn cầu
Triển khai nhất quán các chương trình lãnh đạo, tuân thủ và hội nhập nhân viên trên toàn bộ các văn phòng quốc tế. Dịch các chương trình cốt lõi sang ngôn ngữ địa phương mà không cần sản xuất riêng bằng video giới thiệu nhân viên mới, giúp đảm bảo tính thống nhất trên toàn cầu và triển khai nhanh hơn.
Khóa đào tạo lực lượng lao động đa dạng tại Mỹ
Hỗ trợ lực lượng lao động đa ngôn ngữ trong các ngành bán lẻ, khách sạn và dịch vụ với các khóa đào tạo về an toàn thực phẩm, phòng chống quấy rối và dịch vụ khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ. Việc triển khai đa ngôn ngữ giúp tăng tỷ lệ hoàn thành khóa học từ khoảng 50% lên hơn 90% và đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ của từng bang.
Nhân viên y tế đa ngôn ngữ
Cung cấp các khóa đào tạo về an toàn cho bệnh nhân, HIPAA và kiểm soát nhiễm khuẩn bằng ngôn ngữ bản địa của nhân viên. Việc hiểu rõ ràng giúp giảm các sự cố hiểu nhầm và cải thiện kết quả an toàn cho bệnh nhân.
An toàn tại công trường xây dựng
Cung cấp các khóa đào tạo an toàn theo từng công trường bằng ngôn ngữ của đội ngũ, tập trung vào bảo vệ chống ngã, vận hành thiết bị và an toàn đào đất. Đào tạo phù hợp với ngôn ngữ giúp giảm sự cố và vượt qua các đợt thanh tra của OSHA mà không bị ghi nhận vi phạm.
Kết quả đã được xác minh
Các tổ chức ghi nhận mức độ hiểu bài cao hơn trên 85% khi đào tạo được thực hiện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của nhân viên, so với chỉ dùng tiếng Anh hoặc nội dung có phụ đề.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ đào tạo toàn cầu đến quảng cáo video, HeyGen giúp bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000 đội nhóm tin dùng vì chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Có những ngôn ngữ nào khả dụng?
Hơn 175 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha (Mỹ Latinh + Châu Âu), tiếng Quan Thoại, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha (Brazil + Châu Âu), tiếng Ả Rập, tiếng Hindi, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ba Lan, tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Thái và hơn 160 ngôn ngữ khác. Có các biến thể vùng miền cho những ngôn ngữ chính để đảm bảo phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ.
Điều này có đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ của OSHA không?
Đúng vậy. OSHA yêu cầu đào tạo bằng ngôn ngữ mà nhân viên có thể hiểu được. HeyGen cung cấp các khóa đào tạo bằng giọng nói tự nhiên với ghi nhận hoàn thành, hỗ trợ cho các cuộc kiểm tra tuân thủ. Nhiều nhóm kết hợp điều này với video đào tạo nội bộ để củng cố an toàn và quy trình trong thời gian dài.
Chi phí đào tạo đa ngôn ngữ là bao nhiêu?
Dịch thuật truyền thống: 3.000–8.000 USD cho mỗi ngôn ngữ cho mỗi video. Gói thuê bao cố định của HeyGen cho phép tạo không giới hạn video với không giới hạn ngôn ngữ. Chi phí như nhau cho một ngôn ngữ hay năm mươi ngôn ngữ. Mức tiết kiệm điển hình: 90% so với các dịch vụ dịch thuật truyền thống. Chỉ vài video đầu tiên thường đã đủ để bù chi phí thuê bao hằng năm.
Công nghệ nhân bản giọng nói khác gì so với lồng tiếng?
Công nghệ nhân bản giọng nói tạo ra giọng nói tự nhiên, giống con người trong từng ngôn ngữ. Lồng tiếng truyền thống thường nghe máy móc, gượng gạo và âm thanh không khớp với hình ảnh. HeyGen tích hợp tính năng đồng bộ khẩu hình, giúp cử động miệng khớp chuyên nghiệp với ngôn ngữ được nói. Nhân viên sẽ tập trung vào các nội dung đào tạo với giọng đọc tự nhiên, thay vì bật cười trước những bản lồng tiếng giả tạo.
Bạn có thể cập nhật khóa đào tạo bằng tất cả các ngôn ngữ không?
Có. Chỉ cần chỉnh sửa một lần bản gốc ngôn ngữ nguồn của bạn. Tạo lại tất cả các phiên bản ngôn ngữ trong vài phút. Mọi ngôn ngữ được cập nhật đồng thời. Không cần điều phối các dự án dịch riêng lẻ hay chờ đợi hàng tuần. Quy trình thay đổi? Cập nhật tất cả ngôn ngữ trong cùng một ngày.
Việc dịch thuật mất bao lâu?
Trong cùng một ngày. Chọn ngôn ngữ đích, tạo bản dịch với giọng nói nhân bản và đồng bộ khẩu hình. Triển khai ngay lập tức. Cách dịch truyền thống mất hàng tuần hoặc hàng tháng cho mỗi ngôn ngữ. HeyGen cho phép bạn tung ra toàn cầu ngay lập tức.
Còn các biến thể ngôn ngữ theo vùng thì sao?
Có sẵn cho các ngôn ngữ chính. Tiếng Tây Ban Nha Mỹ Latinh so với tiếng Tây Ban Nha châu Âu. Tiếng Bồ Đào Nha Brazil so với tiếng Bồ Đào Nha châu Âu. Tiếng Trung Giản thể so với tiếng Trung Phồn thể. Hãy chọn biến thể phù hợp cho lực lượng lao động của bạn để đảm bảo nội dung đào tạo tự nhiên và phù hợp với văn hóa.
Cái này có dùng được cho nội dung kỹ thuật không?
Có. Hãy tải lên các bảng thuật ngữ. HeyGen đảm bảo các thuật ngữ kỹ thuật, tên sản phẩm, thuật ngữ an toàn được dịch chính xác. Giữ được tính nhất quán giữa các ngôn ngữ cho nội dung chuyên ngành. Chất lượng đào tạo kỹ thuật vẫn được duy trì ở mức cao trên tất cả các ngôn ngữ.
HeyGen so với quy trình sản xuất video truyền thống thì như thế nào?
Việc sản xuất video đào tạo theo cách truyền thống đòi hỏi phải sắp xếp lịch cho người thuyết trình, đặt studio, điều phối ê-kíp quay và dựng hậu kỳ — thường mất 2–3 tháng và tốn từ 5.000–15.000+ USD cho mỗi video hoàn chỉnh. HeyGen tạo ra video với chất lượng tương đương chỉ trong vài phút đến vài giờ, với số lần chỉnh sửa không giới hạn. Advantive ghi nhận giảm 50% thời gian tạo nội dung. Tập đoàn Würth cắt giảm 50% thời gian sản xuất và 80% chi phí dịch thuật.
Bắt đầu tạo video đào tạo ngay hôm nay
Đừng chờ hàng tháng trời để rồi nội dung đã lỗi thời trước khi kịp ra mắt. Hãy tạo video đào tạo chuyên nghiệp chỉ trong vài phút, dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào ngay lập tức và cập nhật dễ dàng khi doanh nghiệp thay đổi—không cần quay lại. Tham gia cùng các đội ngũ L&D tại Workday, Advantive và Würth Group, những đơn vị đã thay đổi hoàn toàn cách họ đào tạo.
