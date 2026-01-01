Tạo video giới thiệu nhân viên mới mà họ thực sự muốn xem
Biến các bản trình chiếu PowerPoint và tài liệu onboarding thành những video đào tạo hấp dẫn, có thể mở rộng cho mọi nhân sự, mọi địa điểm và mọi ngôn ngữ. Không cần sắp xếp buổi đào tạo trực tiếp, không cần quay phim, không bị chậm trễ khi chính sách thay đổi.
Nút thắt cổ chai nội dung L&D
Nút thắt trong quy trình onboarding
Đội ngũ của bạn đang tuyển dụng rất nhanh, nhưng việc đào tạo hội nhập trực tiếp không thể mở rộng. Việc sắp xếp các buổi đào tạo khiến quản lý bị kéo khỏi công việc, nhân sự từ xa phải ngồi hàng giờ trên các cuộc gọi Zoom lệch múi giờ, và nội dung lại thay đổi tùy theo người trình bày. Bộ slide onboarding thì lỗi thời, chương trình đào tạo chỉ dùng tiếng Anh khiến nhân sự toàn cầu bị bỏ lại phía sau, còn HR thì tốn hàng giờ chỉ để xử lý khâu hậu cần. Kết quả là nhân viên mới cảm thấy mơ hồ, thiếu gắn kết và mất nhiều tháng mới đạt được hiệu suất làm việc tối đa, trong khi các slide tĩnh và buổi đào tạo trực tiếp không theo kịp tốc độ tăng trưởng của bạn.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến các tài liệu onboarding hiện có của bạn thành video đào tạo chuyên nghiệp mà nhân viên mới thực sự hoàn thành. Tải lên các bản trình bày PowerPoint, dán nội dung từ sổ tay nhân viên của bạn, hoặc tạo kịch bản bằng AI, sau đó chọn một avatar dẫn chương trình và tạo các video onboarding được trau chuốt chỉ trong vài phút. Nhân viên mới có thể học theo lịch trình của riêng họ với khả năng tạm dừng và tua lại, giúp tăng khả năng ghi nhớ. Khi chính sách thay đổi, chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video ngay lập tức. Tuyển dụng trên toàn cầu? Hãy dịch toàn bộ chương trình onboarding của bạn sang hơn 175 ngôn ngữ với công nghệ nhân bản giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình. Đội ngũ nhân sự của bạn chỉ cần tạo một lần, cập nhật tức thì và mở rộng quy mô onboarding theo tốc độ tuyển dụng.
Mọi điều đội ngũ L&D cần để đào tạo ở quy mô lớn
PowerPoint thành video onboarding
Đừng bắt nhân viên mới phải đọc những bộ slide dài 80 trang nữa. Hãy tải lên các bài thuyết trình hiện có của bạn và HeyGen sẽ biến chúng thành các video do avatar dẫn dắt video training với lời thuyết minh, hiệu ứng chuyển cảnh và phong cách chuyên nghiệp. Thư viện slide của bạn sẽ trở thành nội dung video mà không cần làm lại từ đầu.
Nhập PowerPoint, Google Slides hoặc PDF
Avatar trình bày nội dung một cách chuyên nghiệp
Tự động thêm logo và màu sắc thương hiệu của bạn
Nhân bản Chuyên gia Chủ đề
Trưởng bộ phận kinh doanh của bạn mang đến những khóa đào tạo sản phẩm tốt nhất. Quản lý kỹ thuật của bạn giải thích quy trình onboarding kỹ thuật một cách hoàn hảo. Tạo phiên bản kỹ thuật số của họ từ một đoạn video ghi hình ngắn. Họ chỉ cần ghi hình một lần, sử dụng để đào tạo mãi về sau. Truyền tải nội dung nhất quán, không còn xung đột lịch trình và không phải chờ đợi các chuyên gia bận rộn nữa.
Nhân bản các thành viên trong nhóm từ một đoạn ghi hình ngắn
Triển khai chuyên môn của họ cho vô số nhân viên mới
Cập nhật kịch bản đào tạo mà không cần thu âm lại
Bản địa hóa quy trình onboarding toàn cầu
Một video onboarding, cho mọi ngôn ngữ mà đội ngũ của bạn sử dụng. Dịch video bằng AI với công nghệ nhân bản giọng nói giúp nội dung đào tạo nghe tự nhiên như bản địa bằng tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Quan Thoại và hơn 175 ngôn ngữ khác, chứ không giống lồng tiếng gượng gạo. Onboard mọi người bằng ngôn ngữ ưa thích của họ chỉ từ một nguồn duy nhất.
Nhân bản giọng nói giúp giữ nguyên tính chân thực của người thuyết trình
Đồng bộ khẩu hình khớp với chuyển động khuôn mặt theo từng ngôn ngữ
Triển khai trên toàn cầu chỉ từ một video gốc
Tích hợp LMS
Xuất trực tiếp các video onboarding vào hệ thống quản lý học tập của bạn. Gói SCORM 1.2 và 2004 hoạt động với Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR và nhiều nền tảng khác. Theo dõi việc hoàn thành, đặt yêu cầu đạt chuẩn và tích hợp với toàn bộ hệ sinh thái công nghệ nhân sự hiện có của bạn.
Xuất SCORM 1.2 và SCORM 2004
Ngưỡng hoàn thành có thể tùy chỉnh
Hỗ trợ tải lên trực tiếp lên LMS
Cập nhật nội dung tức thì
Chính sách thay đổi. Quy trình phát triển. Công cụ được thay thế. Khi nội dung onboarding của bạn cần được làm mới, chỉ cần chỉnh sửa kịch bản và tạo lại trong vài phút, không phải vài tháng. Không cần quay lại, không chậm trễ sản xuất, không còn tài liệu đào tạo lỗi thời. Quy trình onboarding của bạn luôn cập nhật, đồng bộ với thực tế công ty.
Các thay đổi trong kịch bản được triển khai chỉ trong vài phút
Không cần quay lại
Kiểm soát phiên bản để theo dõi tuân thủ
Tự học theo nhịp độ riêng cho các nhóm làm việc từ xa
Nhân viên làm việc từ xa ở các múi giờ khác nhau có thể xem vào thời điểm phù hợp với họ. Không cần sắp xếp lịch cho các buổi đào tạo trực tiếp. Họ có thể tạm dừng, tua lại và xem lại những phần mình cần. Quá trình onboarding diễn ra theo lịch của họ, không phải của bạn.
Hoạt động trên mọi múi giờ
Truy cập theo yêu cầu bất cứ lúc nào
Tương thích trên di động để linh hoạt hơn
Từ nhu cầu đào tạo đến khóa học xuất bản chỉ với 3 bước
Tận Dụng Những Gì Bạn Đã Có
Tải lên các bộ slide PowerPoint hiện có, dán kịch bản từ sổ tay nhân viên của bạn hoặc để AI tạo nội dung từ tài liệu onboarding. Không còn nỗi lo trang giấy trắng. Bạn đã biết rõ nhân viên mới cần nắm những gì. HeyGen chỉ đơn giản là biến tất cả thành nội dung dễ xem.
Chọn Người Thuyết Trình Của Bạn
Chọn từ hơn 120 avatar AI chuyên nghiệp hoặc tạo một bản sao kỹ thuật số của CEO, CHRO hoặc quản lý tuyển dụng của bạn. Chọn giọng nói phù hợp với văn hóa công ty. Tùy chỉnh giao diện và phong cách để đồng nhất với tổ chức của bạn. Quy trình onboarding của bạn trông như được sản xuất chuyên nghiệp mà không cần thuê ekip quay phim.
Tạo, Dịch, Triển khai
Nhấn Tạo. Chỉ trong vài phút, bạn đã có các video onboarding chuyên nghiệp. Xuất dưới dạng tệp SCORM cho LMS của bạn, tải xuống file MP4 cho cổng onboarding, hoặc nhúng lên intranet. Cần thêm ngôn ngữ khác? Tạo toàn bộ hơn 175 ngôn ngữ từ cùng một nội dung chỉ với một cú nhấp. Nhân viên mới có thể truy cập từ laptop, máy tính bảng hoặc điện thoại.
Được xây dựng cho mọi nhu cầu đào tạo
Hội nhập cho toàn công ty
Đảm bảo mọi nhân viên mới đều nhận được phần giới thiệu chất lượng cao như nhau về công ty của bạn. Bao gồm lời chào mừng từ ban lãnh đạo, lịch sử và sứ mệnh công ty, văn hóa và giá trị cốt lõi, cơ cấu tổ chức, tổng quan về phúc lợi và các chính sách nơi làm việc. Đây là nền tảng mà ai cũng cần, bất kể vị trí công việc.
Trường hợp sử dụng: Một công ty SaaS đang phát triển tạo ra bộ 8 video cốt lõi cho chương trình onboarding, bao quát các nội dung thiết yếu về công ty. Mọi nhân viên mới, từ người thứ 50 đến người thứ 500, đều xem cùng một phần giới thiệu chuyên nghiệp.
Đào tạo theo vai trò cụ thể
Phương pháp bán hàng cho các giám đốc kinh doanh, tiêu chuẩn kỹ thuật cho đội ngũ phát triển, quy trình chăm sóc khách hàng cho đội hỗ trợ, yêu cầu tuân thủ cho bộ phận tài chính. Đào tạo chuyên biệt cho từng phòng ban mà không cần tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp riêng lẻ cho từng vai trò.
Trường hợp sử dụng: Một công ty công nghệ duy trì các lộ trình onboarding riêng cho Khối Kỹ thuật, Bán hàng, Marketing và Chăm sóc khách hàng. Nhân viên mới sẽ hoàn thành chuỗi khóa học chung toàn công ty cùng với các mô-đun chuyên biệt cho phòng ban của họ.
Hướng Dẫn Nhân Viên Từ Xa Mới
Hướng dẫn cho đội ngũ phân tán, các công cụ giao tiếp và những thực tiễn tốt nhất, xây dựng kết nối trong môi trường trực tuyến, kỳ vọng về thiết lập văn phòng tại nhà, chính sách làm việc từ xa. Giúp nhân sự làm việc từ xa cảm thấy được hòa nhập ngay từ ngày đầu tiên mà không cần họ phải tham gia các cuộc gọi với trụ sở chính lúc 6 giờ sáng.
Trường hợp sử dụng: Một công ty hoàn toàn làm việc từ xa tiếp nhận hơn 40 nhân viên mỗi quý tại 15 quốc gia. Đào tạo qua video mang lại trải nghiệm nhất quán cho mọi người, bất kể vị trí địa lý hay múi giờ.
Onboarding Toàn Cầu Cho Đội Ngũ
Triển khai quy trình onboarding nhất quán trên toàn cầu bằng video đào tạo đa ngôn ngữ để đảm bảo mọi nhân viên đều được học bằng ngôn ngữ ưa thích của họ.
Trường hợp sử dụng: Một tập đoàn đa quốc gia chỉ cần tạo nội dung onboarding cốt lõi một lần, sau đó triển khai bằng 8 ngôn ngữ. Việc tuyển dụng quốc tế được đẩy nhanh mà không cần ngân sách sản xuất riêng cho từng thị trường.
Tuân thủ và Đào tạo Bắt buộc
Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ với các khóa đào tạo bắt buộc có tính nhất quán và dễ theo dõi. Ngăn ngừa quấy rối, an toàn nơi làm việc, bảo mật dữ liệu, quy tắc ứng xử. Đảm bảo nhân viên mới hoàn thành đầy đủ các chính sách bắt buộc, đào tạo an toàn và chương trình giáo dục về tuân thủ thông qua video đào tạo tuân thủ với khả năng theo dõi dựa trên SCORM và báo cáo sẵn sàng cho kiểm toán.
Trường hợp sử dụng: Công ty chăm sóc sức khỏe đảm bảo 100% nhân viên mới hoàn thành đào tạo HIPAA trước khi được cấp quyền truy cập hệ thống. Định dạng video kết hợp với theo dõi SCORM cung cấp đầy đủ tài liệu cho các cuộc kiểm tra tuân thủ quy định.
Hướng Dẫn Nhập Môn Cho Quản Lý
Kỳ vọng về năng lực lãnh đạo, các nguyên tắc cơ bản trong quản lý con người, quy trình đánh giá hiệu suất, các thực tiễn tốt nhất cho các buổi 1:1, trách nhiệm trong tuyển dụng và phỏng vấn. Chuẩn bị cho các cá nhân đóng góp được thăng chức lên vai trò quản lý để họ sẵn sàng với các trách nhiệm mới.
Trường hợp sử dụng: Mỗi năm, công ty thăng chức 20 nhân viên lên vị trí quản lý. Lộ trình hội nhập cho quản lý mới giúp họ hiểu rõ kỳ vọng trước khi dẫn dắt đội nhóm.
Sản phẩm phát triển nhanh nhất trên G2 là có lý do
Từ các chương trình đào tạo toàn cầu đến video quảng cáo, HeyGen trao quyền cho bất kỳ ai (vâng, cả bạn) tạo nội dung video chất lượng cao, có thể mở rộng cho mọi nhu cầu. Dưới đây là một số lợi ích mà khách hàng của chúng tôi yêu thích nhất:
Được hơn 100.000+ đội ngũ tin dùng vì chất lượng, sự đơn giản và tốc độ
Tìm hiểu cách các doanh nghiệp giống như của bạn mở rộng quy mô sản xuất nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Những loại nội dung onboarding nào phù hợp để làm video?
Hầu hết nội dung onboarding đều phù hợp ở dạng video, bao gồm giới thiệu công ty, văn hóa, phúc lợi, đào tạo hệ thống, chính sách và kỳ vọng về vai trò. Nhiều đội ngũ cũng mở rộng chương trình onboarding thành cácvideo đào tạo nội bộliên tục để hỗ trợ học tập và nâng cao kỹ năng.
Video onboarding nên có độ dài bao lâu?
Giữ mỗi video trong khoảng 5–15 phút. Chia nhỏ các chủ đề dài thành từng chương. Tổng chương trình onboarding có thể kéo dài vài giờ, được chia thành nhiều mô-đun ngắn. Mức độ tập trung giảm đáng kể sau 15 phút, vì vậy các video ngắn, tập trung sẽ giúp tỷ lệ hoàn thành cao hơn so với những buổi xem dài liên tục.
Bạn có cần kỹ năng sản xuất video không?
Không. Nếu bạn có thể tạo PowerPoint hoặc viết kịch bản, bạn có thể tạo video onboarding chuyên nghiệp. HeyGen xử lý toàn bộ phần sản xuất kỹ thuật. Hầu hết các đội ngũ nhân sự tạo được video đầu tiên của họ trong vòng chưa đến 30 phút mà không cần bất kỳ kinh nghiệm làm video nào.
Xuất SCORM hoạt động như thế nào?
Xuất video onboarding của bạn dưới dạng gói SCORM (định dạng 1.2 hoặc 2004). Tải lên LMS của bạn giống hệt như bất kỳ mô-đun đào tạo nào khác. Thiết lập các yêu cầu hoàn thành. LMS của bạn sẽ theo dõi ai đã xem, tiến độ và trạng thái hoàn thành. Hoạt động với Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors và mọi nền tảng học tập lớn.
Bạn có thể cập nhật video mà không cần bắt đầu lại từ đầu không?
Có. Chỉnh sửa kịch bản của bạn với thông tin đã được cập nhật và tạo lại video. Mất khoảng 5–10 phút. Không cần thu âm lại, không cần cập nhật hệ thống LMS phức tạp, không còn rối rắm về phiên bản. Điều này đặc biệt quan trọng khi chính sách thay đổi hoặc khi bạn nhận ra cần làm rõ thêm điều gì đó dựa trên các câu hỏi của nhân viên mới.
Còn các ngôn ngữ khác thì sao?
Tạo nội dung onboarding bằng ngôn ngữ chính của bạn. Nhấp vào dịch. Chọn tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Quan Thoại, Hindi hoặc bất kỳ tổ hợp nào trong hơn 175 ngôn ngữ. HeyGen tạo các phiên bản bản địa hóa với giọng nói nhân bản tự nhiên và đồng bộ khẩu hình. Cùng một avatar có thể nói trôi chảy tiếng Tây Ban Nha, Pháp hoặc Nhật.
Giải pháp này có phù hợp cho nhân viên làm việc từ xa không?
Đặc biệt phù hợp cho nhân viên làm việc từ xa. Họ có thể xem theo lịch của riêng mình ở nhiều múi giờ khác nhau. Tạm dừng để ăn trưa, tua lại những đoạn cần hiểu rõ hơn, xem trên laptop hoặc điện thoại. Không còn phải ép các thành viên ở Tokyo tham gia các cuộc gọi với trụ sở lúc 3 giờ sáng.
Chi phí này so với đào tạo trực tiếp thì như thế nào?
Quy trình onboarding trực tiếp có nhiều chi phí ẩn như thời gian của điều phối viên nhân sự, thời gian của quản lý, cơ sở vật chất và chi phí đi lại cho các công ty có nhiều văn phòng. Một công ty điển hình tốn 15–25 giờ công cho mỗi đợt nhân viên mới. Onboarding bằng video loại bỏ hầu hết các chi phí đó. Chỉ cần tạo một lần, có thể tái sử dụng vô hạn. Hầu hết các đội ngũ nhân sự đều thấy ROI dương ngay trong quý đầu tiên.
