Hội nhập cho toàn công ty Đảm bảo mọi nhân viên mới đều nhận được phần giới thiệu chất lượng cao như nhau về công ty của bạn. Bao gồm lời chào mừng từ ban lãnh đạo, lịch sử và sứ mệnh công ty, văn hóa và giá trị cốt lõi, cơ cấu tổ chức, tổng quan về phúc lợi và các chính sách nơi làm việc. Đây là nền tảng mà ai cũng cần, bất kể vị trí công việc. Trường hợp sử dụng: Một công ty SaaS đang phát triển tạo ra bộ 8 video cốt lõi cho chương trình onboarding, bao quát các nội dung thiết yếu về công ty. Mọi nhân viên mới, từ người thứ 50 đến người thứ 500, đều xem cùng một phần giới thiệu chuyên nghiệp.



Đào tạo theo vai trò cụ thể Phương pháp bán hàng cho các giám đốc kinh doanh, tiêu chuẩn kỹ thuật cho đội ngũ phát triển, quy trình chăm sóc khách hàng cho đội hỗ trợ, yêu cầu tuân thủ cho bộ phận tài chính. Đào tạo chuyên biệt cho từng phòng ban mà không cần tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp riêng lẻ cho từng vai trò. Trường hợp sử dụng: Một công ty công nghệ duy trì các lộ trình onboarding riêng cho Khối Kỹ thuật, Bán hàng, Marketing và Chăm sóc khách hàng. Nhân viên mới sẽ hoàn thành chuỗi khóa học chung toàn công ty cùng với các mô-đun chuyên biệt cho phòng ban của họ.



Hướng Dẫn Nhân Viên Từ Xa Mới Hướng dẫn cho đội ngũ phân tán, các công cụ giao tiếp và những thực tiễn tốt nhất, xây dựng kết nối trong môi trường trực tuyến, kỳ vọng về thiết lập văn phòng tại nhà, chính sách làm việc từ xa. Giúp nhân sự làm việc từ xa cảm thấy được hòa nhập ngay từ ngày đầu tiên mà không cần họ phải tham gia các cuộc gọi với trụ sở chính lúc 6 giờ sáng. Trường hợp sử dụng: Một công ty hoàn toàn làm việc từ xa tiếp nhận hơn 40 nhân viên mỗi quý tại 15 quốc gia. Đào tạo qua video mang lại trải nghiệm nhất quán cho mọi người, bất kể vị trí địa lý hay múi giờ.



Onboarding Toàn Cầu Cho Đội Ngũ Triển khai quy trình onboarding nhất quán trên toàn cầu bằng video đào tạo đa ngôn ngữ để đảm bảo mọi nhân viên đều được học bằng ngôn ngữ ưa thích của họ. Trường hợp sử dụng: Một tập đoàn đa quốc gia chỉ cần tạo nội dung onboarding cốt lõi một lần, sau đó triển khai bằng 8 ngôn ngữ. Việc tuyển dụng quốc tế được đẩy nhanh mà không cần ngân sách sản xuất riêng cho từng thị trường.



Tuân thủ và Đào tạo Bắt buộc Đáp ứng các yêu cầu tuân thủ với các khóa đào tạo bắt buộc có tính nhất quán và dễ theo dõi. Ngăn ngừa quấy rối, an toàn nơi làm việc, bảo mật dữ liệu, quy tắc ứng xử. Đảm bảo nhân viên mới hoàn thành đầy đủ các chính sách bắt buộc, đào tạo an toàn và chương trình giáo dục về tuân thủ thông qua video đào tạo tuân thủ với khả năng theo dõi dựa trên SCORM và báo cáo sẵn sàng cho kiểm toán. Trường hợp sử dụng: Công ty chăm sóc sức khỏe đảm bảo 100% nhân viên mới hoàn thành đào tạo HIPAA trước khi được cấp quyền truy cập hệ thống. Định dạng video kết hợp với theo dõi SCORM cung cấp đầy đủ tài liệu cho các cuộc kiểm tra tuân thủ quy định.