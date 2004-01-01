Đào tạo an toàn theo tiêu chuẩn OSHA Sản xuất, xây dựng, kho bãi và mọi ngành có yêu cầu về an toàn lao động. Truyền đạt thông tin về nguy cơ, quy trình khóa và gắn thẻ (lockout tagout), bảo vệ chống ngã, vào làm việc trong không gian hạn chế, vận hành xe nâng, yêu cầu về PPE (trang bị bảo hộ cá nhân). Tạo các khóa đào tạo tuân thủ OSHA với hồ sơ hoàn thành được lưu trữ phục vụ cho công tác thanh tra/kiểm tra. Trường hợp sử dụng: Một công ty sản xuất làm việc ba ca tạo video đào tạo khóa học khóa và gắn thẻ an toàn theo quy định OSHA. Video được triển khai bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tất cả các ca hoàn thành khóa học theo lịch của họ. Thanh tra OSHA yêu cầu tài liệu chứng minh. Người quản lý tạo báo cáo hoàn thành cho thấy 100% tuân thủ trong chưa đầy hai phút.

Đào tạo về Quyền riêng tư và Bảo mật HIPAA Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng khám, bệnh viện, công ty bảo hiểm và mọi đơn vị thuộc diện điều chỉnh có xử lý thông tin sức khỏe được bảo mật. Quy tắc quyền riêng tư HIPAA, quy tắc bảo mật, thông báo vi phạm, quyền của bệnh nhân. Yêu cầu đào tạo HIPAA hằng năm được đáp ứng thông qua nội dung video có thể theo dõi. Trường hợp sử dụng: Một cơ sở y tế có nhiều chi nhánh xây dựng chương trình đào tạo về quyền riêng tư theo HIPAA. Chương trình được triển khai cho toàn bộ nhân viên lâm sàng và hành chính tại năm văn phòng. Hệ thống LMS theo dõi việc hoàn thành khóa học, chứng minh rằng tất cả nhân viên đều đã hoàn thành các yêu cầu HIPAA hằng năm trước thời hạn.

Đào tạo phòng chống quấy rối Bắt buộc tại hầu hết các bang đối với mọi người sử dụng lao động. Bao gồm quấy rối tình dục, phân biệt đối xử, trả đũa, xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, quy trình báo cáo và trách nhiệm của quản lý. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể theo từng bang với nội dung có thể tùy chỉnh. Trường hợp sử dụng: Một chuỗi bán lẻ với 50 cửa hàng tại California và New York xây dựng chương trình đào tạo phòng chống quấy rối đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng bang. Hệ thống theo dõi việc hoàn thành khóa học để chứng minh rằng tất cả quản lý giám sát đã hoàn tất khóa đào tạo hai giờ bắt buộc của California.

Tuân thủ Bảo mật Dữ liệu & An ninh Mạng Các yêu cầu GDPR cho hoạt động tại châu Âu, chính sách bảo vệ dữ liệu, nhận thức về lừa đảo qua email (phishing), bảo mật mật khẩu, báo cáo sự cố. Các công ty công nghệ, dịch vụ tài chính, mọi tổ chức xử lý dữ liệu khách hàng. Trường hợp sử dụng: Công ty SaaS xây dựng khóa đào tạo tuân thủ GDPR cho nhân viên tại châu Âu. Nội dung bao gồm các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu, quyền của cá nhân, quy trình thông báo vi phạm. Hệ thống theo dõi việc hoàn thành khóa học để phục vụ tài liệu chứng minh tuân thủ quy định.

Tuân thủ trong dịch vụ tài chính Chống rửa tiền, Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, Hiểu rõ khách hàng (KYC), tuân thủ SOX, quy định về chứng khoán, phòng ngừa giao dịch nội gián. Các ngân hàng, hiệp hội tín dụng, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu quản lý trong lĩnh vực tài chính. Trường hợp sử dụng: Một ngân hàng khu vực xây dựng chương trình đào tạo AML cho tất cả giao dịch viên và nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Chương trình được cập nhật hàng quý với các ví dụ tình huống mới và các thay đổi về quy định. Theo dõi bằng SCORM cung cấp tài liệu kiểm tra phục vụ cho các đợt rà soát của cơ quan quản lý.