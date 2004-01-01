Tạo video đào tạo tuân thủ đáp ứng các yêu cầu quy định
Biến các khóa đào tạo bắt buộc thành nội dung video có thể theo dõi được với tính năng xuất SCORM cho LMS của bạn. Cập nhật tức thì khi quy định thay đổi. Triển khai bằng hơn 175 ngôn ngữ. Duy trì hồ sơ kiểm toán chứng minh mọi nhân viên đều đã hoàn thành các khóa đào tạo bắt buộc.
Nút thắt nội dung L&D
Thử thách đào tạo tuân thủ
Đào tạo tuân thủ là yêu cầu pháp lý, có tính cấp bách về thời gian và rất khó quản lý khi triển khai trên quy mô lớn. Hàng trăm nhân viên trễ hạn hoàn thành, quy định thay đổi nhanh hơn tốc độ cập nhật tài liệu, và các cuộc kiểm toán lại phát hiện nhiều lỗ hổng trong hồ sơ hoàn thành. Các buổi đào tạo trực tiếp không đáp ứng được cho nhiều ca làm và nhiều địa điểm, chương trình chỉ có tiếng Anh khiến đội ngũ toàn cầu bị bỏ lại phía sau, còn các bộ slide PowerPoint thì có tỷ lệ hoàn thành rất thấp. Thuê giảng viên bên ngoài tốn hàng nghìn đô mỗi năm, trong khi việc theo dõi thủ công ngốn nhiều giờ làm việc và làm tăng rủi ro kiểm toán, trách nhiệm pháp lý và nguy cơ bị phạt.
Giải pháp HeyGen
HeyGen biến các yêu cầu tuân thủ thành video đào tạo chuyên nghiệp với tính năng theo dõi SCORM tích hợp để tạo tài liệu sẵn sàng cho kiểm toán. Tải nội dung của bạn lên, chọn một avatar AI chuyên nghiệp và tạo video có thể xuất trực tiếp sang LMS của bạn với dữ liệu hoàn thành khóa học, dấu thời gian và kiểm soát phiên bản. Khi quy định thay đổi, chỉ cần cập nhật kịch bản và tạo lại video trong vài phút, với phiên bản mới tự động được phân phối đến người học. Cần đào tạo tuân thủ đa ngôn ngữ? Dịch nội dung về phòng chống quấy rối, OSHA hoặc HIPAA sang hơn 175 ngôn ngữ với giọng nói nhân tạo tự nhiên và đồng bộ khẩu hình, cung cấp chương trình đào tạo tuân thủ pháp lý với một chuỗi kiểm toán thống nhất và nhất quán.
Mọi thứ mà các nhóm L&D cần để đào tạo trên quy mô lớn
Xuất SCORM & Nhật ký kiểm tra
Xuất các video tuân thủ dưới dạng gói SCORM 1.2 hoặc 2004 có thể tích hợp với mọi hệ thống LMS. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors hoặc bất kỳ nền tảng học tập nào. LMS của bạn sẽ tự động theo dõi trạng thái hoàn thành, thời gian học, điểm đánh giá và ngày hoàn thành. Khi kiểm toán viên yêu cầu tài liệu, bạn chỉ cần trích xuất báo cáo hoàn thành trực tiếp từ hệ thống của mình.
Tuân thủ chuẩn SCORM 1.2 và 2004
Theo dõi hoàn thành tự động
Hồ sơ kiểm tra có dấu thời gian
Tài liệu về hệ thống quản lý phiên bản
Cập nhật quy định tức thời
Các quy định không chờ lịch sản xuất của bạn. OSHA cập nhật một tiêu chuẩn. Một vụ kiện làm thay đổi yêu cầu về đào tạo quấy rối. Hãy chỉnh sửa kịch bản đào tạo của bạn với các yêu cầu mới và tạo lại video chỉ trong năm phút. Tải lên LMS của bạn và hệ thống sẽ tự động thay thế phiên bản cũ. Đào tạo tuân thủ của bạn luôn chính xác mà không phải chờ hàng tuần vì chậm trễ sản xuất.
Các thay đổi trong script được triển khai chỉ trong vài phút
Không cần quay lại
Theo dõi phiên bản để tuân thủ quy định
Cập nhật tất cả ngôn ngữ cùng lúc
Đào tạo tuân thủ đa ngôn ngữ
Nhiều khu vực pháp lý yêu cầu theo luật rằng đào tạo phải được thực hiện bằng ngôn ngữ mà nhân viên hiểu. Chỉ với một video tuân thủ, bạn có thể tạo ra vô số phiên bản ngôn ngữ. Hãy dịch khóa đào tạo OSHA sang tiếng Tây Ban Nha cho cơ sở của bạn ở Texas, tiếng Bồ Đào Nha cho công nhân Brazil, tiếng Việt cho đội ngũ của bạn tại California. Công nghệ nhân bản giọng nói giúp phần trình bày tự nhiên như người thật, không phải giọng máy. Mỗi phiên bản ngôn ngữ đều giữ nguyên khả năng theo dõi SCORM.
Hỗ trợ hơn 175 ngôn ngữ
Nhân bản giọng nói tự nhiên theo từng ngôn ngữ
Đồng bộ khẩu hình khớp với cử động miệng
Theo dõi SCORM theo từng phiên bản ngôn ngữ
Nội dung tuân thủ chuyên nghiệp
Không ai hoàn thành các bộ slide PowerPoint 40 trang về phòng chống quấy rối. Tỷ lệ hoàn thành video cao gấp 3 lần so với các khóa đào tạo dựa trên tài liệu. Người dẫn chương trình dạng avatar chuyên nghiệp truyền tải nội dung bắt buộc theo cách sinh động, dễ xem. Nhân viên hiểu rõ yêu cầu hơn và ghi nhớ nội dung đào tạo lâu hơn.
Khả năng trình bày chuyên nghiệp
Tỷ lệ hoàn thành cao hơn so với tài liệu
Ghi nhớ kiến thức tốt hơn
Ví dụ dựa trên tình huống khi cần thiết
Từ nhu cầu đào tạo đến khóa học được xuất bản chỉ trong 3 bước
Tải lên nội dung tuân thủ của bạn
Bắt đầu với các tài liệu tuân thủ hiện có. Tải lên các bản trình chiếu PowerPoint từ những buổi đào tạo trước, dán nội dung từ các tài liệu chính sách, hoặc sử dụng đề cương nội dung của đơn vị đào tạo bên ngoài. Với các chủ đề tuân thủ phổ biến, hãy tham chiếu các yêu cầu hiện hành. Tiêu chuẩn OSHA là công khai. Hướng dẫn phòng ngừa quấy rối của EEOC đã được ban hành. Các yêu cầu HIPAA cũng đã được quy định rõ ràng.
Chọn người thuyết trình chuyên nghiệp
Chọn từ hơn 120 avatar AI chuyên nghiệp, phù hợp cho các chủ đề tuân thủ nghiêm túc. Người dẫn trình bày phong cách doanh nhân cho các khóa đào tạo về quấy rối. Avatar tập trung vào an toàn cho nội dung OSHA. Chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho đào tạo HIPAA. Thêm logo và nhận diện thương hiệu của công ty bạn. Bao gồm các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý bắt buộc.
Triển khai với theo dõi SCORM
Xuất dưới dạng gói SCORM. Tải lên LMS của bạn cùng với các khóa đào tạo bắt buộc khác. Thiết lập yêu cầu hoàn thành. Gán cho các nhóm nhân viên bắt buộc. LMS của bạn sẽ xử lý việc ghi danh, theo dõi, nhắc nhở và lưu trữ tài liệu. Khi kiểm toán viên yêu cầu bằng chứng, hãy tạo báo cáo hoàn thành.
Đào tạo tuân thủ cho mọi yêu cầu pháp lý
Đào tạo an toàn theo tiêu chuẩn OSHA
Sản xuất, xây dựng, kho bãi và mọi ngành có yêu cầu về an toàn lao động. Truyền đạt thông tin về nguy cơ, quy trình khóa và gắn thẻ (lockout tagout), bảo vệ chống ngã, vào làm việc trong không gian hạn chế, vận hành xe nâng, yêu cầu về PPE (trang bị bảo hộ cá nhân). Tạo các khóa đào tạo tuân thủ OSHA với hồ sơ hoàn thành được lưu trữ phục vụ cho công tác thanh tra/kiểm tra.
Trường hợp sử dụng: Một công ty sản xuất làm việc ba ca tạo video đào tạo khóa học khóa và gắn thẻ an toàn theo quy định OSHA. Video được triển khai bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Tất cả các ca hoàn thành khóa học theo lịch của họ. Thanh tra OSHA yêu cầu tài liệu chứng minh. Người quản lý tạo báo cáo hoàn thành cho thấy 100% tuân thủ trong chưa đầy hai phút.
Đào tạo về Quyền riêng tư và Bảo mật HIPAA
Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phòng khám, bệnh viện, công ty bảo hiểm và mọi đơn vị thuộc diện điều chỉnh có xử lý thông tin sức khỏe được bảo mật. Quy tắc quyền riêng tư HIPAA, quy tắc bảo mật, thông báo vi phạm, quyền của bệnh nhân. Yêu cầu đào tạo HIPAA hằng năm được đáp ứng thông qua nội dung video có thể theo dõi.
Trường hợp sử dụng: Một cơ sở y tế có nhiều chi nhánh xây dựng chương trình đào tạo về quyền riêng tư theo HIPAA. Chương trình được triển khai cho toàn bộ nhân viên lâm sàng và hành chính tại năm văn phòng. Hệ thống LMS theo dõi việc hoàn thành khóa học, chứng minh rằng tất cả nhân viên đều đã hoàn thành các yêu cầu HIPAA hằng năm trước thời hạn.
Đào tạo phòng chống quấy rối
Bắt buộc tại hầu hết các bang đối với mọi người sử dụng lao động. Bao gồm quấy rối tình dục, phân biệt đối xử, trả đũa, xây dựng môi trường làm việc tôn trọng, quy trình báo cáo và trách nhiệm của quản lý. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể theo từng bang với nội dung có thể tùy chỉnh.
Trường hợp sử dụng: Một chuỗi bán lẻ với 50 cửa hàng tại California và New York xây dựng chương trình đào tạo phòng chống quấy rối đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng bang. Hệ thống theo dõi việc hoàn thành khóa học để chứng minh rằng tất cả quản lý giám sát đã hoàn tất khóa đào tạo hai giờ bắt buộc của California.
Tuân thủ Bảo mật Dữ liệu & An ninh Mạng
Các yêu cầu GDPR cho hoạt động tại châu Âu, chính sách bảo vệ dữ liệu, nhận thức về lừa đảo qua email (phishing), bảo mật mật khẩu, báo cáo sự cố. Các công ty công nghệ, dịch vụ tài chính, mọi tổ chức xử lý dữ liệu khách hàng.
Trường hợp sử dụng: Công ty SaaS xây dựng khóa đào tạo tuân thủ GDPR cho nhân viên tại châu Âu. Nội dung bao gồm các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu, quyền của cá nhân, quy trình thông báo vi phạm. Hệ thống theo dõi việc hoàn thành khóa học để phục vụ tài liệu chứng minh tuân thủ quy định.
Tuân thủ trong dịch vụ tài chính
Chống rửa tiền, Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, Hiểu rõ khách hàng (KYC), tuân thủ SOX, quy định về chứng khoán, phòng ngừa giao dịch nội gián. Các ngân hàng, hiệp hội tín dụng, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu quản lý trong lĩnh vực tài chính.
Trường hợp sử dụng: Một ngân hàng khu vực xây dựng chương trình đào tạo AML cho tất cả giao dịch viên và nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Chương trình được cập nhật hàng quý với các ví dụ tình huống mới và các thay đổi về quy định. Theo dõi bằng SCORM cung cấp tài liệu kiểm tra phục vụ cho các đợt rà soát của cơ quan quản lý.
Đào tạo tuân thủ cho nhân viên mới
Đảm bảo mọi nhân viên hoàn thành các chính sách bắt buộc trong quá trình hội nhập bằng video onboarding nhân viên với hệ thống tự động theo dõi tuân thủ.
Có thắc mắc? Chúng tôi có câu trả lời
Điều này có đáp ứng các yêu cầu đào tạo của OSHA không?
Có. OSHA yêu cầu đào tạo phù hợp, khả năng hiểu ngôn ngữ và tài liệu chứng nhận.Đào tạo qua video với theo dõi SCORM đáp ứng các yêu cầu này. Nhiều tổ chức cũng mở rộng chương trình tuân thủ thông qua cácvideo đào tạo nội bộ thường xuyên để củng cố nhận thức về an toàn và quy định.
Đào tạo bằng video có tuân thủ pháp luật về phòng chống quấy rối không?
Hầu hết các luật đào tạo về quấy rối của các bang yêu cầu nội dung mang tính tương tác nhưng không bắt buộc phải đào tạo trực tiếp tại chỗ. Đào tạo bằng video với các ví dụ tình huống và câu hỏi kiểm tra kiến thức đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính tương tác. California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois và Maine đều chấp nhận hình thức đào tạo về quấy rối dựa trên video.
Theo dõi SCORM hoạt động như thế nào đối với tài liệu tuân thủ?
SCORM gửi dữ liệu hoàn thành đến LMS của bạn, bao gồm ai đã hoàn thành, thời điểm hoàn thành, thời gian thực hiện, điểm đánh giá và phiên bản nào đã được dùng. LMS của bạn lưu trữ những dữ liệu này vĩnh viễn, tạo ra hồ sơ kiểm toán chứng minh rằng các khóa đào tạo bắt buộc đã được thực hiện.
Bạn có thể cập nhật video khi quy định thay đổi không?
Luật liên bang và tiểu bang thường yêu cầu đào tạo bằng ngôn ngữ mà nhân viên có thể hiểu. Hãy tạo video tuân thủ quy định của bạn bằng tiếng Anh, dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quan Thoại, hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào mà lực lượng lao động của bạn sử dụng. Mỗi phiên bản ngôn ngữ đều có theo dõi SCORM riêng.
Còn những nhân viên không nói tiếng Anh thì sao?
Luật liên bang và tiểu bang thường yêu cầu đào tạo bằng ngôn ngữ mà nhân viên có thể hiểu. Hãy tạo video tuân thủ của bạn bằng tiếng Anh, sau đó dịch sang tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Quan thoại hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào mà lực lượng lao động của bạn sử dụng. Mỗi phiên bản ngôn ngữ đều có hệ thống theo dõi SCORM riêng.
Video đào tạo tuân thủ nên có độ dài bao lâu?
Tùy thuộc vào yêu cầu pháp lý. California yêu cầu 2 giờ đào tạo về quấy rối cho cấp quản lý. Hầu hết các bang chấp nhận 1 giờ đào tạo cho nhân viên. Để đáp ứng tuân thủ chung, hãy giữ mỗi mô-đun riêng lẻ dưới 20 phút. Chia nhỏ các yêu cầu dài hơn thành từng chương.
Nền tảng LMS nào có thể sử dụng được với tính năng này?
Bất kỳ hệ thống LMS nào hỗ trợ SCORM 1.2 hoặc 2004, tức là hầu như tất cả các hệ thống. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard và hàng trăm nền tảng khác
Bạn chứng minh việc đào tạo với các kiểm toán viên như thế nào?
Hệ thống LMS của bạn lưu trữ toàn bộ dữ liệu hoàn thành khóa học. Khi kiểm toán viên yêu cầu bằng chứng, hãy tạo báo cáo hoàn thành từ LMS của bạn. Các báo cáo này hiển thị tên nhân viên, ngày hoàn thành, thời gian tham gia, điểm đánh giá và phiên bản khóa đào tạo mà họ đã hoàn thành.
