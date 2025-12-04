Malecare là một tổ chức quốc gia về hỗ trợ và vận động cho bệnh nhân ung thư, do Darryl Mitteldorf lãnh đạo – một bác sĩ ung bướu và nhân viên công tác xã hội đã dành hàng thập kỷ giúp bệnh nhân sống lâu hơn và hạnh phúc hơn. Những gì bắt đầu cách đây 30 năm như một phản ứng trước chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt của cha ông đã phát triển thành một trong những tổ chức về ung thư lớn nhất tại Hoa Kỳ. “Tôi coi đó là một cơ hội để trả thù căn bệnh này,” Darryl nói.

Trung tâm trong công việc của Malecare là Cancer Academy, một nền tảng giáo dục số được xây dựng để cung cấp cho bệnh nhân ung thư và những người thân của họ những hướng dẫn rõ ràng, thiết thực. “Cancer Academy là một nền tảng dành cho tất cả bệnh nhân ung thư và tất cả những ai yêu thương bệnh nhân ung thư,” Darryl nói. Thông qua các video ngắn, tập trung, nền tảng này hướng tới việc khôi phục sự tự tin, giảm bớt nỗi sợ hãi và giúp mọi người điều hướng tốt hơn quá trình điều trị, các triệu chứng và những thách thức trong cuộc sống hằng ngày.

Theo thời gian, Malecare nhận ra rằng tầm nhìn giáo dục của mình đòi hỏi phải có hàng nghìn video, mỗi video đều được xây dựng cẩn thận, mang tính hỗ trợ về mặt cảm xúc và chính xác về mặt y khoa. Nhưng với một đội ngũ chỉ gồm các nhân viên công tác xã hội và nhà tâm lý học, việc sản xuất khối lượng nội dung chất lượng cao như vậy dường như là bất khả thi.

“Nền tảng Cancer Academy của Malecare cần đến hàng nghìn video,” Darryl nói. “Trước khi có HeyGen, khó khăn là phải tạo ra hàng nghìn video ở quy mô lớn chỉ với một nhóm sáu người, tất cả đều là nhân viên công tác xã hội hoặc nhà tâm lý học, và không ai có kinh nghiệm về sản xuất video.”

Mọi thứ đã thay đổi khi nhóm phát hiện ra HeyGen. Nền tảng này cho phép họ tạo ra các video giáo dục đầy thấu cảm và chính xác với quy mô lớn mà không cần chuyên môn quay phim chuyên nghiệp hay các nguồn lực sản xuất đắt đỏ.

Vượt qua rào cản sản xuất để tiếp cận hàng triệu bệnh nhân

Trước khi có HeyGen, Malecare gặp khó khăn trong việc tiếp cận toàn bộ cộng đồng bệnh nhân cần thông tin. “Chúng tôi có 120.000 người tham gia các nhóm hỗ trợ. Có hàng triệu người được chẩn đoán mắc ung thư. Vì vậy, chúng tôi đang bỏ lỡ rất nhiều người,” Darryl nói.

Để tiếp cận được những bệnh nhân đó, họ cần một mức độ sản xuất video mà cả đội đơn giản là không thể đạt tới. Họ cần những người dẫn có thể lặp lại, cách truyền đạt rõ ràng và sản lượng lớn, nhưng quay video trực tiếp thì chậm, tốn kém và phụ thuộc vào các cộng tác viên bên ngoài. “Chúng tôi không phải chờ lịch phòng thu hay đợi các diễn giả ban đầu xuất hiện. Chúng tôi không phải thuê những người có tay nghề cực cao,” Darryl nói. “Tôi là một nhân viên công tác xã hội, và tôi đang làm ra những video ở cùng đẳng cấp, hoặc gần như cùng đẳng cấp, với các chuyên gia đã có 20 hoặc 30 năm kinh nghiệm.”

Vì không thể sản xuất nội dung một cách đều đặn và nhanh chóng, nhiều bệnh nhân đã không có được những câu trả lời đáng tin cậy. Nhóm thường nhận được phản hồi từ những người xem video vào giữa đêm, trong tâm trạng sợ hãi và không chắc liệu các triệu chứng của mình có bình thường hay không.

“Bất cứ khi nào họ đổ mồ hôi giữa đêm và tự hỏi: Mình sẽ nói gì với bác sĩ đây? Liệu mình có sống qua được đêm nay không? Họ có thể xem một video do HeyGen tạo ra và biết rằng loại thuốc họ đang dùng thực sự có tác dụng phụ. Bạn sẽ vượt qua được đêm nay, và bạn sẽ tận hưởng ngày mai.”

Đối với Malecare, việc giúp bệnh nhân cảm thấy yên tâm trong những khoảnh khắc đó đã trở thành trọng tâm trong sứ mệnh của họ và là lý do họ cần một giải pháp có thể mở rộng và đáng tin cậy.

Ứng dụng AI để mở rộng giáo dục với sự rõ ràng, tự tin và tận tâm

Trải nghiệm đầu tiên của nhóm với HeyGen là điều mà Darryl gọi là một “khoảnh khắc kỳ diệu”. Chỉ trong một ngày, làm việc ngay tại phòng khách của mình, họ đã đạt được điều mà trước đây tưởng như không thể.

“Ba chúng tôi ngồi trong phòng khách nhà tôi, và đến cuối ngày thì đã làm xong 15 video. Cảm giác như, ‘làm sao mà chúng ta làm được vậy nhỉ?’” Darryl nói. “Mười lăm video hoàn toàn chất lượng, sẵn sàng để xuất bản.”

Khoảnh khắc đó cho họ thấy điều gì là khả thi. HeyGen cho phép họ mở rộng sản xuất vượt ra ngoài chỉ vài người đóng góp và trao quyền cho mọi thành viên trong nhóm tạo ra nội dung video mạnh mẽ, nhất quán. “Chúng tôi đã phổ biến quy trình làm việc đó cho từng cá nhân,” Darryl giải thích. “Các nhà tâm lý học có thể thoải mái làm 5 đến 10 video trong một ngày.”

Việc tìm ra giọng nói và tông giọng phù hợp cũng quan trọng không kém. Malecare nhận thấy rằng các bệnh nhân ung thư phản hồi tốt nhất với những người dẫn chương trình thân thiện, đặc biệt là những người gợi nhớ đến các giáo viên khoa học cấp ba. Sau khi thử nghiệm với hàng chục người dẫn chương trình ngoài đời thực, HeyGen đã giúp nhóm tái tạo lại những giọng nói ấm áp, trấn an đó dưới dạng kỹ thuật số.

“Chúng tôi thực sự có thể truyền cho mỗi avatar một cá tính riêng,” Darryl nói. “Chúng tôi có thể mô phỏng lại những giáo viên khoa học cấp ba giống như những người thật mà chúng tôi đã sử dụng.”

Bệnh nhân thường không thể phân biệt được video nào có người dẫn thật và video nào sử dụng avatar, và trong nhiều trường hợp, mọi người còn kết nối sâu sắc hơn với các phiên bản kỹ thuật số. Một thành viên trong nhóm thảo luận đã chia sẻ một góc nhìn vẫn luôn đọng lại trong Darryl cho đến tận bây giờ:

“Tôi biết đó là một avatar. Bạn đã nói với tôi đó là một avatar, nhưng tôi cảm thấy mình có thể có một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn với họ về chính chủ đề mà họ đang trình bày cho tôi. Và ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận nước mắt trào ra khi nghĩ về việc chúng ta biết rằng mình đã thành công trong việc kết nối với mọi người, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn, giảm bớt lo âu và giúp họ thực sự lắng nghe, tiếp nhận những thông tin vô cùng khó khăn đó.”

Đối với Darryl, phản ứng đầy cảm xúc này cho thấy HeyGen không chỉ giúp mở rộng quy mô, mà còn tăng cường sự thấu cảm. “Nếu chỉ được nói một điều về HeyGen, thì đó là bạn sẽ không chỉ có quyền kiểm soát, mà còn có khả năng sử dụng sự sáng tạo và trái tim của mình để tạo ra những cuộc trò chuyện với những người mà bạn chưa từng gặp.”

Đạt được tác động đo lường được và khôi phục niềm tin của bệnh nhân

HeyGen đã trở thành một phần cốt lõi trong quy trình làm việc của Malecare, giúp đội ngũ tạo nội dung với độ chính xác và sự linh hoạt cao.

“Tôi có khả năng tạo ra các nội dung giáo dục số mà chúng tôi có thể đo lường được, biết chính xác phần nào của video cần điều chỉnh, rồi chỉnh sửa lại. Bạn chỉ có thể làm được điều đó khi bạn có quyền kiểm soát kỹ thuật số đối với hiệu suất của avatar,” Darryl nói.

HeyGen cũng giúp công việc trở nên bền vững hơn về mặt cảm xúc và sáng tạo. Thay vì cảm thấy choáng ngợp trước việc chỉnh sửa, Darryl mô tả một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái. “Phòng dựng cho phép tôi không phải nghĩ quá nhiều về quy trình chỉnh sửa. Tôi không còn chỉ chỉnh sửa, tôi đang sáng tạo,” Darryl nói. “Đó là một cảm giác thật đáng kinh ngạc.”

Quan trọng nhất là kết quả điều trị của bệnh nhân đang được cải thiện. Malecare dựa vào các công cụ đã được kiểm chứng để đo lường những thay đổi về kiến thức, mức độ sẵn sàng và mức độ chủ động của bệnh nhân. “Tất cả các chỉ số của chúng tôi đều vượt xa kỳ vọng,” Darryl nói. “Có rất ít thứ mà bạn có thể nói là đạt được hiệu quả nhanh chóng như những gì chúng tôi đã chứng minh được.”

Đối với Darryl và đội ngũ của mình, HeyGen không chỉ là một công cụ; đó là cách để gặp gỡ bệnh nhân với sự rõ ràng, thoải mái và hy vọng vào những thời điểm họ cần nhất. “Giống như có một thiên thần bước xuống qua chiếc iPhone của họ và đi vào trong đầu họ vậy,” Darryl nói. “Và điều đó thực sự tuyệt vời.”