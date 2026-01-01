Tập đoàn Würth là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường toàn cầu trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu liên kết và lắp ráp. Hơn 400 công ty với hơn 2.800 chi nhánh và cửa hàng là một phần của doanh nghiệp gia đình toàn cầu này, có nguồn gốc từ thị trấn Künzelsau của Đức. Văn hóa doanh nghiệp của Würth được định hình bởi các giá trị như cởi mở, biết ơn, tôn trọng, tò mò, trách nhiệm, khiêm tốn và giản dị. Những giá trị này là nền tảng cho thành công của Würth và là cơ sở cho mọi sự hợp tác.

Với 88.000 nhân viên làm việc tại hơn 80 quốc gia, Würth có các đội ngũ đa ngôn ngữ với những nhu cầu vận hành đa dạng. Để thu hẹp khoảng cách trong giao tiếp và đào tạo, Würth cần một giải pháp có thể tinh gọn quy trình truyền thông nội bộ, đồng thời tiết kiệm chi phí và hiệu quả. Đó chính là điều đã đưa Würth đến với HeyGen.

Giao tiếp với lực lượng lao động toàn cầu

Là một doanh nghiệp gia đình hoạt động trên toàn cầu, Würth phải đối mặt với thách thức đảm bảo việc truyền thông nhất quán và hiệu quả trên toàn bộ lực lượng lao động đa quốc gia của mình. Ban lãnh đạo — bao gồm CEO và các hội đồng quản trị — cần chia sẻ các bản cập nhật và sáng kiến chiến lược bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận nhân viên tại các khu vực như APAC, Châu Âu và Châu Mỹ. Các quy trình hiện có phụ thuộc vào thuyết minh thu âm trong studio với chi phí cao hoặc các giải pháp phụ đề kém hoàn thiện, vốn không thể mở rộng và cũng không hiệu quả về chi phí.

“Chúng tôi thực sự rất cần một công cụ như HeyGen, bởi vì nếu bạn là một phó chủ tịch điều hành, chẳng hạn ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các công ty của chúng tôi tại Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Campuchia,” ông Andreas Henschel, Trưởng Nhóm Truyền Thông Doanh Nghiệp tại Würth cho biết.

Làm trầm trọng thêm những thách thức này là các vấn đề kém hiệu quả về chi phí và thời gian. Các phương pháp sản xuất video truyền thống, bao gồm ghi chép, dịch thuật và làm phụ đề, đều tốn rất nhiều nguồn lực. Việc thu âm lồng tiếng tại các studio bên ngoài có chi phí từ €800 đến €1.200 cho 10 phút âm thanh, tùy thuộc vào ngôn ngữ yêu cầu.

“Khi các diễn viên lồng tiếng quá đắt cho một dự án riêng lẻ, chúng tôi sẽ cố gắng thêm phụ đề cho các ngôn ngữ khác nhau dựa trên phiên bản tiếng Anh,” Andreas nói. “Đó là một giải pháp không đủ và vẫn khá tốn kém, vì những người không hiểu tiếng Anh vẫn gặp khó khăn khi phải xem một video tiếng Anh chỉ có phụ đề bằng ngôn ngữ của họ.”

Triển khai HeyGen và mở rộng các trường hợp sử dụng