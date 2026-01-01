Tập đoàn Würth là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường toàn cầu trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu liên kết và lắp ráp. Hơn 400 công ty với hơn 2.800 chi nhánh và cửa hàng là một phần của doanh nghiệp gia đình toàn cầu này, có nguồn gốc từ thị trấn Künzelsau của Đức. Văn hóa doanh nghiệp của Würth được định hình bởi các giá trị như cởi mở, biết ơn, tôn trọng, tò mò, trách nhiệm, khiêm tốn và giản dị. Những giá trị này là nền tảng cho thành công của Würth và là cơ sở cho mọi sự hợp tác.
Với 88.000 nhân viên làm việc tại hơn 80 quốc gia, Würth có các đội ngũ đa ngôn ngữ với những nhu cầu vận hành đa dạng. Để thu hẹp khoảng cách trong giao tiếp và đào tạo, Würth cần một giải pháp có thể tinh gọn quy trình truyền thông nội bộ, đồng thời tiết kiệm chi phí và hiệu quả. Đó chính là điều đã đưa Würth đến với HeyGen.
Giao tiếp với lực lượng lao động toàn cầu
Là một doanh nghiệp gia đình hoạt động trên toàn cầu, Würth phải đối mặt với thách thức đảm bảo việc truyền thông nhất quán và hiệu quả trên toàn bộ lực lượng lao động đa quốc gia của mình. Ban lãnh đạo — bao gồm CEO và các hội đồng quản trị — cần chia sẻ các bản cập nhật và sáng kiến chiến lược bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tiếp cận nhân viên tại các khu vực như APAC, Châu Âu và Châu Mỹ. Các quy trình hiện có phụ thuộc vào thuyết minh thu âm trong studio với chi phí cao hoặc các giải pháp phụ đề kém hoàn thiện, vốn không thể mở rộng và cũng không hiệu quả về chi phí.
“Chúng tôi thực sự rất cần một công cụ như HeyGen, bởi vì nếu bạn là một phó chủ tịch điều hành, chẳng hạn ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các công ty của chúng tôi tại Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Campuchia,” ông Andreas Henschel, Trưởng Nhóm Truyền Thông Doanh Nghiệp tại Würth cho biết.
Làm trầm trọng thêm những thách thức này là các vấn đề kém hiệu quả về chi phí và thời gian. Các phương pháp sản xuất video truyền thống, bao gồm ghi chép, dịch thuật và làm phụ đề, đều tốn rất nhiều nguồn lực. Việc thu âm lồng tiếng tại các studio bên ngoài có chi phí từ €800 đến €1.200 cho 10 phút âm thanh, tùy thuộc vào ngôn ngữ yêu cầu.
“Khi các diễn viên lồng tiếng quá đắt cho một dự án riêng lẻ, chúng tôi sẽ cố gắng thêm phụ đề cho các ngôn ngữ khác nhau dựa trên phiên bản tiếng Anh,” Andreas nói. “Đó là một giải pháp không đủ và vẫn khá tốn kém, vì những người không hiểu tiếng Anh vẫn gặp khó khăn khi phải xem một video tiếng Anh chỉ có phụ đề bằng ngôn ngữ của họ.”
Triển khai HeyGen và mở rộng các trường hợp sử dụng
HeyGen đã giúp Würth sản xuất các video đa ngôn ngữ một cách dễ dàng. Các phó chủ tịch điều hành khu vực sử dụng HeyGen để tạo các bản cập nhật hàng tháng bằng tối đa 10 ngôn ngữ, đảm bảo các nhóm trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu và Châu Mỹ nhận được thông điệp kịp thời và được bản địa hóa. Những video này được chia sẻ qua các hệ thống intranet của Würth, tự động điều chỉnh nội dung theo cài đặt ngôn ngữ ưa thích của người dùng, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận và mức độ tương tác.
“Tính năng dịch video và khả năng sử dụng giao diện tốt hơn rất nhiều so với các đối thủ. HeyGen là không có đối thủ thay thế,” Andreas nói.
Würth đã tìm ra một trường hợp sử dụng khác cho HeyGen để đào tạo các nhóm về những sản phẩm phức tạp của mình. Với danh mục đa dạng bao gồm dụng cụ công nghiệp và linh kiện điện tử, Würth cần các tài liệu đào tạo đa ngôn ngữ cho cả đội ngũ nội bộ và khách hàng. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ đã làm giảm hiệu quả của các buổi đào tạo, dù được tổ chức từ xa hay trực tiếp tại chỗ.
“Bởi vì chúng tôi có một lực lượng bán hàng toàn cầu cần được đào tạo về các điểm bán hàng và cách thức hoạt động bên trong của hầu hết các sản phẩm, nên đã nảy sinh vấn đề trong việc chuyển giao kiến thức từ các bộ phận R&D sang bộ phận quản lý sản phẩm, rồi từ đó đến lực lượng bán hàng toàn cầu của chúng tôi,” Andreas cho biết.
Giờ đây, các nhóm có thể ghi lại các buổi workshop bằng ngôn ngữ bản địa của mình, và HeyGen sẽ dịch cũng như tạo ra các video được trau chuốt ở nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khả năng này cho phép các nhóm cập nhật liền mạch những phân đoạn cụ thể mà không cần quay lại toàn bộ video, từ đó giảm đáng kể thời gian và nguồn lực cần thiết, đồng thời vẫn đảm bảo độ chính xác của nội dung.
“Điều tuyệt nhất là ngay cả khi bạn mắc lỗi, như vấp ở một từ nào đó, bạn vẫn có thể chỉnh sửa lại rất dễ dàng trong HeyGen,” Andreas nói. “Nếu có bản cập nhật sản phẩm, bạn có thể thay đổi mà không cần quay lại toàn bộ video. Đó là điều mà các huấn luyện viên của chúng tôi nhận ra là một tài sản vô cùng quý giá.”
Trở thành một công ty ưu tiên video
Việc áp dụng HeyGen đang thay đổi cách Tập đoàn Würth giao tiếp và đào tạo lực lượng lao động toàn cầu của mình, chuyển đổi công ty từ hình thức giao tiếp bằng văn bản sang giao tiếp bằng video.
- Tiết kiệm chi phí: Bằng cách thay thế các bản thu âm lồng tiếng trong studio truyền thống bằng khả năng dịch thuật bằng AI của HeyGen, Würth đã đạt được mức tiết kiệm chi phí 80%. Việc sản xuất các bài thuyết trình của ban lãnh đạo giờ đây tốn ít chi phí hơn rất nhiều, giúp công ty có thể phân bổ nguồn lực một cách chiến lược hơn.
- Hiệu quả về thời gian: HeyGen đã rút ngắn một nửa thời gian cần thiết cho việc sản xuất video. Một bài thuyết trình dài 65 phút gần đây của CEO và chủ sở hữu công ty, được dịch sang tám ngôn ngữ, đã được hoàn thành trong bốn ngày làm việc — một quy trình vốn dĩ sẽ mất ít nhất tám ngày theo cách truyền thống.
- Khả năng tiếp cận được cải thiện: Với các video có sẵn bằng tối đa 10 ngôn ngữ, hoạt động truyền thông của Würth trở nên bao quát và hiệu quả hơn. Nhân viên có thể truy cập nội dung được điều chỉnh phù hợp với ngôn ngữ ưa thích của họ, giúp tăng mức độ tương tác và hiểu biết.
- Tính dễ sử dụng được nâng cao: Giao diện trực quan của HeyGen đã rút ngắn thời gian làm quen so với các công cụ e-learning hoặc chỉnh sửa video thông thường. Nhân viên có thể học cách sử dụng công cụ chỉ trong 45 phút, giúp các nhóm tại các văn phòng toàn cầu của Würth dễ dàng tiếp nhận và áp dụng công nghệ.
“HeyGen đã cách mạng hóa cách chúng tôi tạo nội dung video và giúp chúng tôi sử dụng video như một hình thức giao tiếp,” Andreas nói. “Nó đã khiến việc giao tiếp trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều và mang tính cá nhân hơn rất nhiều.”