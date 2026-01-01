Trong hơn 150 năm, Sibelco đã là một công ty giải pháp vật liệu toàn cầu, chuyên về khai thác và chế biến khoáng sản công nghiệp. Có trụ sở chính tại Bỉ với mạng lưới hoạt động trên toàn thế giới, bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Á, Sibelco cam kết phát triển bền vững và đổi mới, không ngừng cải tiến quy trình và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng đang thay đổi, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.

Jean-Marie Petit, Quản lý Đào tạo Số tại Sibelco, chia sẻ rằng quy trình truyền thống để tạo các video đào tạo nội bộ thường mất nhiều tháng sản xuất. Tuy nhiên, với HeyGen, nhóm của ông đã nâng cao đáng kể hiệu quả, đồng thời điều chỉnh nỗ lực của họ phù hợp với sứ mệnh của công ty là cung cấp các tài liệu đào tạo an toàn và giàu thông tin, giúp đơn giản hóa quy trình trong chuỗi cung ứng sản xuất của họ.

Thách thức

Trước đây, việc sản xuất video là một trở ngại lớn đối với đội ngũ đào tạo của Sibelco. Việc thuê diễn viên, di chuyển đến nhiều địa điểm trực tiếp trên khắp thế giới, chỉnh sửa và tùy biến từng video cho các ngôn ngữ khác nhau đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực. Cách làm truyền thống này không chỉ gây áp lực lên ngân sách mà còn cản trở khả năng tạo ra video một cách hiệu quả và nhanh chóng của đội ngũ.

Vì tò mò về các công cụ AI có thể cắt giảm chi phí và tối ưu hóa thời gian sản xuất, đội Ngọc & Phát triển của Jean-Marie đã khám phá ra HeyGen, công cụ đã hoàn toàn thay đổi quy trình làm việc của họ. Đội ngũ không còn cần phải mời diễn viên vào studio trong nhiều giờ hoặc thậm chí nhiều ngày để quay video, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Với HeyGen, các bản cập nhật cho nội dung của họ có thể được triển khai nhanh chóng, đảm bảo tài liệu đào tạo luôn phản ánh các chính sách và quy trình hiện hành.

Giải pháp

Việc tích hợp các avatar AI sống động như thật của HeyGen và chuyển văn bản thành giọng nói đã làm thay đổi đáng kể quy trình đào tạo của Sibelco, giúp họ giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài. Bằng cách tự sản xuất và xuất bản video nội bộ, đội ngũ của họ có được quyền kiểm soát tốt hơn đối với nội dung, từ đó tiết kiệm chi phí đáng kể và trao quyền cho đội ngũ sản xuất chủ động tạo video.

Quy trình làm việc mới này không chỉ giúp tinh gọn các quy trình của Sibelco mà còn cho phép họ sản xuất các video đào tạo chất lượng phòng thu với quy mô lớn hơn, trang bị cho nhân viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả. Bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất, đội ngũ L&D của Jean-Marie có thể nhanh chóng xây dựng nội dung phù hợp với từng nhu cầu đào tạo cụ thể. Điều này đảm bảo nhân viên nhận được hướng dẫn rõ ràng và nhất quán, giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót và nâng cao hiệu suất tổng thể. Kết quả là, điều này không chỉ đáp ứng các yêu cầu đào tạo mà còn thúc đẩy một văn hóa an toàn và hiệu quả trên toàn tổ chức.

‍

Kết quả

Chỉ trong chưa đầy sáu tháng, Sibelco đã rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để sản xuất các video đào tạo nội bộ. Chi phí sản xuất video đã giảm mạnh, giúp đội ngũ của họ tiết kiệm được 1.000 euro chỉ cho một phút nội dung đào tạo. Ngoài ra, đội ngũ của họ còn sử dụng HeyGen để minh họa tiềm năng của AI cho các nhóm nội bộ, điều này vô cùng hữu ích trong việc làm nổi bật những khả năng chuyển đổi mà AI mang lại cho Sibelco.

Ngoài ra, việc sử dụng HeyGen đã giúp họ cải thiện đáng kể số lượng video được sản xuất và phát hành. Sự thay đổi này trao quyền cho nhiều người hơn tham gia đổi mới và sáng tạo, ngay cả những người không có nhiều kinh nghiệm về video. Giờ đây, đội ngũ của họ có thể nhanh chóng cập nhật nội dung hiện có và tạo ra các tài liệu đào tạo chất lượng cao mà không cần tăng thêm ngân sách.

‍

“Với HeyGen, mọi thứ trở nên bớt phức tạp và trực quan hơn. Dù việc sử dụng AI có thể gây e ngại, quy trình với HeyGen giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng, cho phép đội ngũ của chúng tôi tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho nhân viên Sibelco.”

Jean-Marie Petit

Quản lý Đào tạo Số tại Sibelco