HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI giúp các tổ chức sản xuất hiệu quả các video đào tạo an toàn chất lượng cao. Nền tảng này hỗ trợ các nhóm trong việc giáo dục nhân viên về an toàn tại nơi làm việc, chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và các quy trình, quy định đặc thù của từng ngành.