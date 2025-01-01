Các video đào tạo an toàn hiệu quả là yếu tố thiết yếu đối với mọi tổ chức. Dù là đào tạo nhân viên về các mối nguy tại nơi làm việc, ứng phó khẩn cấp hay các quy trình an toàn chuyên ngành, HeyGen giúp các nhóm dễ dàng tạo ra các video đào tạo an toàn chuyên nghiệp một cách nhanh chóng mà không cần đến những nguồn lực sản xuất tốn kém.
Traditional safety training video production requires significant time and budget. HeyGen streamlines the process, allowing safety officers, HR teams, and compliance managers to produce high-quality safety training content quickly and efficiently.
Use AI avatars to deliver safety instructions clearly and consistently. Incorporate animations, motion graphics, and step-by-step visuals to demonstrate workplace safety procedures, emergency protocols, and industry-specific precautions in your videos.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can quickly update training materials, adapt content for different industries, and translate your safety training videos into multiple languages. Ensure that employees and stakeholders receive the latest safety information without the need for costly reshoots.
Discover how Sibelco uses HeyGen to transform the time it takes to produce internal training videos, dramatically decreasing costs by €1,000 per minute of video created.
“Với HeyGen, mọi thứ trở nên bớt phức tạp và trực quan hơn. Dù việc sử dụng AI có thể gây e ngại, quy trình với HeyGen giúp việc sử dụng trở nên dễ dàng, cho phép đội ngũ của chúng tôi tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn cho nhân viên Sibelco.”
Jean-Marie Petit
Quản lý Học tập Số tại Sibelco
How to create safety training videos with HeyGen
HeyGen là một nền tảng tạo video bằng AI giúp các tổ chức sản xuất hiệu quả các video đào tạo an toàn chất lượng cao. Nền tảng này hỗ trợ các nhóm trong việc giáo dục nhân viên về an toàn tại nơi làm việc, chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và các quy trình, quy định đặc thù của từng ngành.
HeyGen loại bỏ nhu cầu phải có người dẫn xuất hiện trước ống kính, các ekip quay phim đắt đỏ và những chu kỳ sản xuất kéo dài. Các avatar AI truyền tải hướng dẫn an toàn một cách chuyên nghiệp và nhất quán, giúp video đào tạo an toàn trở nên dễ mở rộng và dễ tiếp cận hơn.
Chắc chắn rồi. HeyGen cung cấp các avatar AI có thể tùy chỉnh để phù hợp với văn hóa an toàn và mục tiêu đào tạo của công ty bạn. Bạn có thể điều chỉnh ngoại hình, giọng điệu và kịch bản để phù hợp với các hướng dẫn an toàn của mình.
Có. HeyGen phù hợp với nhiều ngành khác nhau—xây dựng, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, vận tải và nhiều lĩnh vực khác. Dễ dàng tùy chỉnh video đào tạo theo các tiêu chuẩn an toàn cụ thể.
Với HeyGen, việc cập nhật video trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản, thay đổi hình ảnh và tạo ra một phiên bản mới chỉ trong vài phút — không cần những buổi quay lại tốn kém.
Chắc chắn là được. Video HeyGen có thể được tải lên các cổng nội bộ, nền tảng e-learning, mô-đun onboarding hoặc thậm chí là các ứng dụng di động.
Thông thường chỉ mất vài giờ để tạo ra các video đào tạo an toàn chuyên nghiệp, tùy thuộc vào mức độ chuyên sâu của nội dung và mức độ tùy chỉnh cần thiết.
Không. Giao diện trực quan của HeyGen được thiết kế cho các nhóm nhân sự, quản lý an toàn và chuyên viên đào tạo, những người có ít hoặc không có kinh nghiệm về sản xuất video.
HeyGen rất phù hợp cho các khóa đào tạo an toàn tại nơi làm việc, mô-đun tuân thủ, hướng dẫn ứng phó khẩn cấp, quy trình sơ tán và các chủ đề an toàn chuyên ngành.
