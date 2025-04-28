Công cụ Tạo Bản Sao AI của Bạn cho Video Cá nhân Ngay Lập Tức

Nhân bản chính mình với AI và tạo video mà không cần ghi hình mỗi lần. Chuyển đổi văn bản thành video trông và nghe giống như bạn, sử dụng phiên bản số hóa để truyền đạt thông điệp một cách nhất quán qua nội dung, cập nhật và giao tiếp.

-Video đã tạo
-Avatar đã tạo
-Video đã dịch
Các công ty hàng đầu thế giới tin tưởng HeyGen
Được hàng triệu người trên toàn thế giới tin tưởng để biến câu chuyện của họ thành hiện thực.

Hãy thử trình tạo video từ hình ảnh miễn phí của chúng tôi

Thông tin cập nhật từ người sáng lập và ban điều hành

Thông tin cập nhật từ người sáng lập và ban điều hành

Lãnh đạo sử dụng quy trình làm việc của bản sao AI để chia sẻ các cập nhật định kỳ mà không cần lên lịch ghi âm, giữ cho giao tiếp kịp thời và nhất quán.

Phân phối nội dung giáo dục

Phân phối nội dung giáo dục

Giáo viên tạo bản sao của chính mình một lần và tạo ra bài giảng, giải thích, và cập nhật bằng cách chỉnh sửa văn bản thay vì ghi hình nhiều lần, cơ bản là tạo ra phiên bản AI của phong cách giảng dạy của họ.

Video bán hàng và tiếp cận

Video bán hàng và tiếp cận

Tạo các thông điệp bán hàng cá nhân hóa hoặc có thể lặp lại trông như thể chúng đã được ghi hình riêng lẻ, mà không tốn nhiều thời gian.

Đào tạo nội bộ và tiếp nhận nhân viên mới

Đào tạo nội bộ và tiếp nhận nhân viên mới

Các đội ngũ đào tạo cung cấp hướng dẫn thông qua một gương mặt quen thuộc trong khi cập nhật kịch bản khi quy trình thay đổi.

Sản xuất nội dung sáng tạo

Sản xuất nội dung sáng tạo

Người sáng tạo duy trì lịch trình xuất bản ổn định bằng cách tạo ra các video từ kịch bản ngay cả khi không xuất hiện trước máy quay.

Giao tiếp toàn cầu

Giao tiếp toàn cầu

Các công ty truyền đạt cùng một thông điệp từ cùng một người thuyết trình qua các khu vực bằng cách sử dụng kịch bản đã được dịch và một bản sao duy nhất với công cụ dịch video.

Tại sao HeyGen là Công cụ Nhân bản AI Tốt nhất

HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành video sống động chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu từ một ý tưởng sơ khai, một kịch bản hoàn chỉnh, hoặc thậm chí chỉ vài điểm nổi bật. HeyGen tạo ra các cảnh nói chuyện chân thực với các công cụ điều khiển mạnh mẽ, giúp bạn chuyển từ lời nói thành video hoàn thiện mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.

Một phiên bản của bạn, vô số video

Tạo một bản sao đơn và sử dụng lại nó trong nhiều video. Cập nhật kịch bản thay vì thiết lập máy quay mỗi lần để tạo phiên bản AI của chính bạn.

Sự hiện diện nhất quán trên quy mô lớn

Các video nhân bản của bạn giữ nguyên giọng nói AI, vẻ ngoài và cách thức truyền đạt qua các kênh, đội ngũ và ngôn ngữ.

Được xây dựng để đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế

Quy trình làm việc AI sao chép bản thân được thiết kế cho nội dung có thể lặp lại, không phải cho các thí nghiệm đơn lẻ hay video mới lạ, đảm bảo hiệu quả trong việc tạo ra một video AI.

Ảnh đại diện AI và Hoạt hình nhân vật

Hoạt hình hóa chân dung, ảnh toàn thân và hình đại diện với những cử chỉ sống động. Bộ sinh ảnh này phân tích biểu cảm và thêm hiệu ứng hoạt hình khuôn mặt chân thực sử dụng AI tiên tiến, tạo ra những kết quả video hấp dẫn.

hình ảnh thành video

Tạo Video từ Ảnh Nhanh

Tải ảnh lên, thêm kịch bản của bạn và nhấp vào tạo video. HeyGen sẽ xử lý phần còn lại. Chuyển hình ảnh thành video ấn tượng chỉ trong vài giây với chất lượng video cao. Đây là công cụ lý tưởng để chuyển hình ảnh thành video cho những ai cần tạo video nhanh chóng và hàng loạt.

Một chiếc điện thoại thông minh hiển thị giao diện ứng dụng TikTok màu tối trên nền sáng rực rỡ của ánh đèn neon màu hồng và xanh dương.

Giọng nói, Âm nhạc, và Phụ đề trong một Dòng chảy

Tạo video sử dụng giọng nói và âm nhạc có sẵn. Tạo hình đại diện nói chuyện với phụ đề đồng bộ với âm thanh. Thêm các lớp âm thanh mà không cần dùng đến các công cụ riêng biệt. Hỗ trợ nhiều định dạng và độ phân giải video khác nhau.

Nhân bản giọng nói

Phong cách linh hoạt và kiểm soát chuyển động

Tùy chỉnh độ dài video, tỷ lệ khung hình và tốc độ phát. Hướng dẫn chuyển cảnh bằng các lệnh dựa trên văn bản như “quay chậm” hoặc “phóng to đối tượng.” Công cụ tạo video này mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn mà không cần học.

chuyển đổi hình ảnh đồ họa chuyển động thành video

Được sử dụng bởi hơn 100.000 đội ngũ đánh giá cao chất lượng, sự tiện lợi và tốc độ

Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.

Miro
"Nó đã trao quyền cho các nhà văn của chúng tôi để có cùng mức độ sáng tạo trong quá trình mà tôi có khi nói đến các phương tiện kể chuyện bằng hình ảnh."

Steve Sowrey, Nhà thiết kế học liệu
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Khoảnh khắc kỳ diệu đối với tôi là khi chúng tôi có một bộ phim mà tôi đã thực hiện hàng tuần. Bỗng nhiên, chúng tôi nhận ra rằng tôi có thể viết một kịch bản, gửi nó đi và không bao giờ phải xuất hiện trước máy quay một lần nào nữa."

Roger Hirst, Đồng sáng lập
play buttonWatch video
Ngày làm việc
"Điều tôi yêu thích về HeyGen là tôi không cần phải từ chối các dự án nữa. Cảm giác như chúng tôi đã mở rộng đội ngũ. Chúng tôi có thể làm được nhiều hơn với những nguồn lực mà chúng tôi có."

Justin Meisinger, Quản lý chương trình
play buttonWatch video
Cách nó hoạt động

Cách sử dụng công cụ Tạo Bản Sao AI của bạn

Tạo video với bản sao AI của bạn qua bốn bước đơn giản được thiết kế để sử dụng lặp đi lặp lại.

Bước 1

Tạo bản sao của bạn

Cung cấp một mẫu tham khảo ngắn gọn về hình ảnh và giọng nói. HeyGen xây dựng một hình đại diện AI thể hiện chính xác bạn.

Bước 2

Thêm kịch bản của bạn

Nhập hoặc dán văn bản bạn muốn gửi. Hệ thống sẽ tự động chuẩn bị tốc độ và cách thức giao hàng.

Bước 3

Chọn kiểu và ngôn ngữ

Chọn bố cục hình ảnh, âm điệu và ngôn ngữ. Bản sao thích nghi trong khi giữ cho bản sắc của bạn được nhất quán.

Bước 4

Tạo và xuất

Xuất video và tải xuống hoặc chia sẻ. Cập nhật kịch bản bất cứ lúc nào để tạo ra phiên bản mới.

Một chiếc Apple iMac hiển thị bảng điều khiển dữ liệu với các biểu đồ và số liệu, bàn phím, điện thoại thông minh và cốc trên bàn làm việc bằng gỗ.

Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs)

AI clone bản thân có nghĩa là gì?

AI sao chép bản thân có nghĩa là tạo ra một phiên bản số của bạn có thể tạo ra các video từ văn bản bằng cách sử dụng AI video generator. Điều này cho phép bạn xuất hiện trên màn hình mà không cần ghi hình từng video một cách thủ công.

Tôi có cần ghi lại tất cả các video không?

Không. Bạn chỉ tạo bản sao một lần, sau đó tạo video mới bằng cách chỉnh sửa văn bản. Điều này loại bỏ việc quay phim và làm lại nhiều lần.

Bản sao có thực tế đến mức nào?

Bản sao AI được thiết kế để trông và nghe giống bạn, với cách thể hiện tự nhiên và chuyển động nhất quán phù hợp cho việc sử dụng trong video chuyên nghiệp, làm cho nó hoàn hảo cho YouTube.

Tôi có thể sử dụng cùng một bản sao cho các ngôn ngữ khác nhau không?

Vâng. Một bản sao có thể nói nhiều ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên hình dáng và đặc điểm giọng nói.

Liệu điều này phù hợp để sử dụng trong môi trường chuyên nghiệp không?

Vâng. Nhiều đội ngũ sử dụng quy trình làm việc bằng AI nhân bản cho giáo dục, đào tạo, cập nhật lãnh đạo và tạo nội dung.

Tôi có thể cập nhật video sau này không?

Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video bất cứ lúc nào mà không cần xây dựng lại bố cục hay ghi hình lại.

Tôi có cần kỹ năng kỹ thuật hoặc chỉnh sửa không?

Không. Quy trình này dựa vào văn bản và được thiết kế cho người dùng không chuyên môn.

Ai sẽ được lợi nhiều nhất từ việc nhân bản chính mình?

Những người sáng lập, giáo viên, người sáng tạo, đội ngũ bán hàng và các tổ chức cần giao tiếp video một cách nhất quán sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các công cụ nhân bản AI.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

