Nhân bản chính mình với AI và tạo video mà không cần ghi hình mỗi lần. Chuyển đổi văn bản thành video trông và nghe giống như bạn, sử dụng phiên bản số hóa để truyền đạt thông điệp một cách nhất quán qua nội dung, cập nhật và giao tiếp.
Lãnh đạo sử dụng quy trình làm việc của bản sao AI để chia sẻ các cập nhật định kỳ mà không cần lên lịch ghi âm, giữ cho giao tiếp kịp thời và nhất quán.
Giáo viên tạo bản sao của chính mình một lần và tạo ra bài giảng, giải thích, và cập nhật bằng cách chỉnh sửa văn bản thay vì ghi hình nhiều lần, cơ bản là tạo ra phiên bản AI của phong cách giảng dạy của họ.
Tạo các thông điệp bán hàng cá nhân hóa hoặc có thể lặp lại trông như thể chúng đã được ghi hình riêng lẻ, mà không tốn nhiều thời gian.
Các đội ngũ đào tạo cung cấp hướng dẫn thông qua một gương mặt quen thuộc trong khi cập nhật kịch bản khi quy trình thay đổi.
Người sáng tạo duy trì lịch trình xuất bản ổn định bằng cách tạo ra các video từ kịch bản ngay cả khi không xuất hiện trước máy quay.
Các công ty truyền đạt cùng một thông điệp từ cùng một người thuyết trình qua các khu vực bằng cách sử dụng kịch bản đã được dịch và một bản sao duy nhất với công cụ dịch video.
Tại sao HeyGen là Công cụ Nhân bản AI Tốt nhất
HeyGen biến bất kỳ kịch bản nào thành video sống động chất lượng cao chỉ trong vài phút. Bắt đầu từ một ý tưởng sơ khai, một kịch bản hoàn chỉnh, hoặc thậm chí chỉ vài điểm nổi bật. HeyGen tạo ra các cảnh nói chuyện chân thực với các công cụ điều khiển mạnh mẽ, giúp bạn chuyển từ lời nói thành video hoàn thiện mà không cần quy trình sản xuất truyền thống.
Tạo một bản sao đơn và sử dụng lại nó trong nhiều video. Cập nhật kịch bản thay vì thiết lập máy quay mỗi lần để tạo phiên bản AI của chính bạn.
Các video nhân bản của bạn giữ nguyên giọng nói AI, vẻ ngoài và cách thức truyền đạt qua các kênh, đội ngũ và ngôn ngữ.
Quy trình làm việc AI sao chép bản thân được thiết kế cho nội dung có thể lặp lại, không phải cho các thí nghiệm đơn lẻ hay video mới lạ, đảm bảo hiệu quả trong việc tạo ra một video AI.
Ảnh đại diện AI và Hoạt hình nhân vật
Hoạt hình hóa chân dung, ảnh toàn thân và hình đại diện với những cử chỉ sống động. Bộ sinh ảnh này phân tích biểu cảm và thêm hiệu ứng hoạt hình khuôn mặt chân thực sử dụng AI tiên tiến, tạo ra những kết quả video hấp dẫn.
Tạo Video từ Ảnh Nhanh
Tải ảnh lên, thêm kịch bản của bạn và nhấp vào tạo video. HeyGen sẽ xử lý phần còn lại. Chuyển hình ảnh thành video ấn tượng chỉ trong vài giây với chất lượng video cao. Đây là công cụ lý tưởng để chuyển hình ảnh thành video cho những ai cần tạo video nhanh chóng và hàng loạt.
Giọng nói, Âm nhạc, và Phụ đề trong một Dòng chảy
Tạo video sử dụng giọng nói và âm nhạc có sẵn. Tạo hình đại diện nói chuyện với phụ đề đồng bộ với âm thanh. Thêm các lớp âm thanh mà không cần dùng đến các công cụ riêng biệt. Hỗ trợ nhiều định dạng và độ phân giải video khác nhau.
Phong cách linh hoạt và kiểm soát chuyển động
Tùy chỉnh độ dài video, tỷ lệ khung hình và tốc độ phát. Hướng dẫn chuyển cảnh bằng các lệnh dựa trên văn bản như “quay chậm” hoặc “phóng to đối tượng.” Công cụ tạo video này mang lại quyền kiểm soát hoàn toàn mà không cần học.
Xem cách các doanh nghiệp như của bạn mở rộng việc tạo nội dung và thúc đẩy tăng trưởng với nền tảng chuyển đổi hình ảnh thành video sáng tạo nhất trên thị trường.
Cách sử dụng công cụ Tạo Bản Sao AI của bạn
Tạo video với bản sao AI của bạn qua bốn bước đơn giản được thiết kế để sử dụng lặp đi lặp lại.
Cung cấp một mẫu tham khảo ngắn gọn về hình ảnh và giọng nói. HeyGen xây dựng một hình đại diện AI thể hiện chính xác bạn.
Nhập hoặc dán văn bản bạn muốn gửi. Hệ thống sẽ tự động chuẩn bị tốc độ và cách thức giao hàng.
Chọn bố cục hình ảnh, âm điệu và ngôn ngữ. Bản sao thích nghi trong khi giữ cho bản sắc của bạn được nhất quán.
Xuất video và tải xuống hoặc chia sẻ. Cập nhật kịch bản bất cứ lúc nào để tạo ra phiên bản mới.
AI sao chép bản thân có nghĩa là tạo ra một phiên bản số của bạn có thể tạo ra các video từ văn bản bằng cách sử dụng AI video generator. Điều này cho phép bạn xuất hiện trên màn hình mà không cần ghi hình từng video một cách thủ công.
Không. Bạn chỉ tạo bản sao một lần, sau đó tạo video mới bằng cách chỉnh sửa văn bản. Điều này loại bỏ việc quay phim và làm lại nhiều lần.
Bản sao AI được thiết kế để trông và nghe giống bạn, với cách thể hiện tự nhiên và chuyển động nhất quán phù hợp cho việc sử dụng trong video chuyên nghiệp, làm cho nó hoàn hảo cho YouTube.
Vâng. Một bản sao có thể nói nhiều ngôn ngữ mà vẫn giữ nguyên hình dáng và đặc điểm giọng nói.
Vâng. Nhiều đội ngũ sử dụng quy trình làm việc bằng AI nhân bản cho giáo dục, đào tạo, cập nhật lãnh đạo và tạo nội dung.
Bạn có thể chỉnh sửa kịch bản và tạo lại video bất cứ lúc nào mà không cần xây dựng lại bố cục hay ghi hình lại.
Không. Quy trình này dựa vào văn bản và được thiết kế cho người dùng không chuyên môn.
Những người sáng lập, giáo viên, người sáng tạo, đội ngũ bán hàng và các tổ chức cần giao tiếp video một cách nhất quán sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các công cụ nhân bản AI.
