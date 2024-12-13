어떻게 작동하나요?
4단계로 비디오 번역하기
AI 기반 음성 변환, 정확한 번역 및 원활한 현지화를 통해 전 세계 청중에게 도달하세요.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 비디오 번역기 FAQ
Our AI video translator transforms any video into 70+ languages and 175+ dialects with seamless lip-sync and natural speech. Unlike traditional translation tools, our AI ensures that your voice sounds authentic in every language - no robotic text-to-speech, no pre-recorded dubbing.
👉 데모 보기 →
네! AI 번역을 직접 체험하고 싶은 사용자를 위해 무료 AI 비디오 번역 옵션을 제공합니다. 더 높은 정확도, 더 많은 언어 옵션, 그리고 향상된 기능을 찾는 이들을 위해, 우리의 프리미엄 플랜은 고급 맞춤 설정과 우수한 음성 합성을 제공합니다.
자막이 단순히 화면에 번역된 텍스트를 표시하는 것과 달리, AI 기반 비디오 번역은 원본 비디오와 완벽하게 동기화하면서 여러 언어로 당신의 목소리를 재창조합니다. 이것은 완전히 몰입감 있는 경험을 만들어내어, 관객이 마치 당신이 자연스럽게 그들의 모국어로 말하는 것처럼 느끼게 합니다.
우리의 AI 아바타를 사용한 비디오 번역을 통해, 여러분의 제스처, 표정, 그리고 말투를 모방하는 디지털 버전의 자신을 만들 수 있습니다. 프레젠테이션을 하든, 스토리텔링을 하든, 또는 가르치든, 여러분의 아바타는 추가적인 녹음 없이도 다국어 콘텐츠를 개인적이고 매력적으로 느끼게 만들어 줍니다.
창작자, 교육자, 기업, 그리고 글로벌 브랜드들이 우리의 AI 비디오 언어 번역기를 사용하여 그들의 콘텐츠를 수월하게 확장합니다. 교육용 비디오를 제작하든, 마케팅 캠페인, 제품 데모, 또는 소셜 미디어 콘텐츠를 만들든, AI 번역은 비싼 제작 비용 없이 즉시 글로벌 청중에게 도달할 수 있게 도와줍니다.
우리는 번역된 목소리가 얼굴 움직임과 정확하게 일치하도록 하는 고급 립싱크 기술을 개발했습니다. 기본적인 텍스트-투-스피치 도구와 달리, 우리 시스템은 발음과 타이밍을 조정하여 다국어 비디오 콘텐츠가 원본 비디오만큼 자연스럽게 느껴지도록 만듭니다.
우리의 AI 비디오 번역기는 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언을 지원하며, 정확성과 발음을 확장하기 위한 지속적인 개선 작업이 이루어지고 있습니다. 스페인어, 프랑스어, 중국어 또는 지역 악센트가 필요하든, 우리의 AI는 가장 진정성 있는 다국어 경험을 제공하기 위해 적응합니다.