직원들이 실제로 끝까지 시청하는 마이크로러닝 영상 만들기
60분짜리 교육 과정의 수료율은 35%에 그칩니다. 직원들은 시간이 없다고 말합니다. 어차피 일주일 안에 다 잊어버리기도 합니다. 교육을 3~5분짜리 집중 영상으로 쪼개 보세요. 수료율은 90%까지 뛰어오릅니다. 지식도 실제로 머릿속에 남습니다.
교육 및 개발(L&D) 콘텐츠 병목 현상
긴 훈련 문제
직원들은 긴 교육 프로그램을 끝까지 수료하지 않습니다. 한 시간짜리 컴플라이언스 및 제품 교육 과정의 수료율은 35%까지 떨어지며, 대부분의 학습자는 시작 후 10–15분 안에 이탈합니다. 이는 동기 부족이 아니라, 시간 부족과 바쁜 업무 일정 때문에 학습에 쓸 수 있는 시간이 짧기 때문입니다. 설령 긴 과정을 끝까지 마친다 해도, 정보 과부하로 인해 이해도와 기억 유지율이 떨어집니다. 집중력은 보통 8–10분 정도에서 정점을 찍기 때문에, 마라톤식 교육은 효과가 낮습니다. 그 결과 참여도가 떨어지고, 핵심 역량을 놓치며, 교육이 성과 향상으로 이어지지 못합니다. 연구에 따르면, 직원들은 짧고 집중된 교육을 일정 간격을 두고, 필요할 때마다 제공하는 방식으로 학습할 때 더 효과적으로 배웁니다.
HeyGen 솔루션
마이크로러닝은 2~10분 분량의 집중된 동영상으로 교육을 제공합니다, 각 모듈마다 하나의 주제, 기술 또는 프로세스에만 초점을 맞춥니다. 긴 과정 대신, 팀은 필요한 순간에 정확히 필요한 것만 학습합니다. 영업 담당자는 통화 전에 3~5분짜리 반대 의견 처리 영상만 복습해도 바로 그 기법을 적용할 수 있어, 실시간 활용을 통해 기억 유지율이 높아집니다. 마이크로러닝은 바쁜 업무 일정 속에 자연스럽게 녹아들어, 직원들이 회의 사이, 휴식 시간, 이동 중에도 학습할 수 있게 해줍니다. HeyGen은 기존 콘텐츠를 모바일 시청에 최적화된 전문 짧은 영상으로 전환하고, 수강 완료 추적과 높은 참여도를 위한 기능을 내장해 마이크로러닝을 손쉽게 구현할 수 있게 합니다.
많은 팀이 구조화된 신입 직원 온보딩 영상을 보완하기 위해 마이크로러닝을 활용하며, 첫 주에 신입 직원들을 한꺼번에 압도하기보다는 시간이 지나면서 핵심 개념을 반복적으로 강화합니다.
대규모 교육을 위해 L&D 팀이 필요로 하는 모든 것
2~10분짜리 집중 영상에 완벽합니다
HeyGen은 자연스럽게 이상적인 마이크로러닝 길이를 만들어 줍니다. AI 아바타가 군더더기 없이 핵심만 전달합니다. 능동적 경청 기법은 3분, 비용 보고서 제출은 5분, 신규 기능 개요는 7분. 집중적이고, 완결적이며, 바로 실행할 수 있습니다. 브랜드에 어울리는 전문 템플릿과 스타일 중에서 선택하세요.
군더더기 없이 핵심만 담았습니다. 직원들이 바로 이해하고 곧바로 적용할 수 있는 콘텐츠입니다. 현대인의 짧은 집중 시간과 모바일 시청 환경에 완벽하게 맞는 형식입니다.
자연스럽게 이상적인 길이는 2~10분입니다
핵심만 담은 콘텐츠, 군더더기 없음
영상 하나에 하나의 주제로 명확하게
몇 분 안에 개념을 완성하세요
전문적인 맞춤형 템플릿
직원들이 시청하는 속도보다 더 빠르게 모듈을 제작하세요
마이크로러닝 라이브러리는 빠르게 구축할 수 있습니다. 10분 안에 5분짜리 영상을 하나 만드세요. 오후 한나절이면 집중된 모듈 10개를 만들 수 있습니다. 몇 주나 걸려 만든 장기 코스가 있나요? 그것을 15개의 마이크로 모듈로 쪼개 보세요. 하루면 전부 만들 수 있습니다. 수십, 수백 개의 집중된 영상을 모아 라이브러리를 구축할 때는 속도가 중요합니다.
10분 만에 만든 5분짜리 영상
전체 모듈 라이브러리를 빠르게 구축하세요
영상 제작 전문 지식은 필요 없습니다
대규모로 구현하는 전문급 품질
학습자에게 신속하게 배포
이동 중 학습을 위한 모바일 최적화
영업팀은 고객 미팅 사이에 휴대폰으로 교육을 시청합니다. 서비스 기술자는 현장에서 태블릿으로 학습합니다. 리테일 직원들은 휴식 시간에 자신의 기기로 모듈을 완료합니다. 마이크로러닝은 곧 모바일 러닝입니다. 짧은 영상은 빠르게 로드됩니다. 데이터 사용량이 적은 파일 크기. 끊었다가도 자연스럽게 이어서 학습할 수 있습니다. 언제, 어디서나, 어떤 기기에서든 학습하세요.
모바일 우선 동영상 형식
빠른 로딩, 데이터 효율적
어떤 기기에서든 시청하세요
언제든지 일시 중지하고 다시 시작하세요
현장 근무자에게 안성맞춤
검색 가능한 마이크로러닝 라이브러리 구축
직원들은 90분짜리 영상을 통째로 뒤져서 답을 찾는 대신, 필요한 정확한 4분짜리 모듈만 바로 찾습니다. 주제별로 분류된, 집중된 콘텐츠의 정리된 라이브러리. 키워드로 검색 가능. 필요한 것에 정확히 제때 접근할 수 있습니다. 화난 고객을 응대하는 방법이 기억나지 않나요? 검색하세요. 3분짜리 영상을 찾습니다. 시청합니다. 그리고 바로 적용합니다.
체계적이고 집중된 콘텐츠
주제별 검색 가능
빠른 참고 라이브러리
적시 액세스
몇 분 안에 답을 찾아보세요
전체를 다시 하지 않고 개별 모듈만 업데이트하기
긴 코스에 업데이트가 필요하신가요? 전체 60분을 다시 만들어야 합니다. 마이크로러닝 모듈에 업데이트가 필요하신가요? 4분짜리 영상 하나만 다시 생성하면 됩니다. 모듈형 접근 방식은 정밀한 ‘외과 수술식’ 업데이트를 가능하게 합니다. 프로세스가 바뀌었나요? 그 프로세스를 다루는 단일 영상만 수정하면 됩니다. 제품 기능이 업데이트되었나요? 그 기능을 다루는 5분짜리 모듈만 새로 고치면 됩니다.
개별 모듈을 독립적으로 업데이트하세요
과정을 전면적으로 개편하지 않음
빠르고 목표 지향적인 새로 고침
모듈식 유지보수
항상 최신 상태를 유지하는 콘텐츠 라이브러리
더 나은 기억을 위한 간격 반복 학습
마이크로러닝은 자연스럽게 간격 반복 학습을 가능하게 합니다. 한 번에 60분짜리 세션을 하는 대신, 직원들은 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 서로 연관된 5분짜리 동영상을 시청합니다. 이렇게 학습 간격을 두면 기억 유지율이 200~300%까지 향상됩니다. 1주차: 협상 입문 (5분). 2주차: 준비 전술 (4분). 3주차: 오프닝 전략 (6분). 한 번에 몰아서 듣고 금방 잊어버리는 세션이 아니라, 오래 남는 간격 학습인 것입니다.
자연스러운 간격 반복
간격을 둔 학습으로 더 오래 기억하기
정보 과부하를 피하세요
시간이 지날수록 학습을 강화하세요
기억에 오래 남는 지식
교육 필요성에서 출판된 과정까지, 3단계로 완성하기
콘텐츠를 주제별로 세분화하기
기존 교육 자료를 살펴보세요. 서로 다른 주제를 구분합니다. 한 시간짜리 제품 교육이 있나요? 12개의 개별 제품 기능으로 나누세요. 각각을 5분짜리 영상 하나로 만듭니다. 집중적이고, 끝까지 볼 수 있고, 검색하기 쉬운 형태로요. 또는 처음부터 새로 시작해도 됩니다. 직원들에게 필요한 역량을 목록으로 정리하세요. 역량 하나당 하나의 집중된 영상을 만듭니다. 이렇게 주제별로 하나씩 쌓아가며 교육 라이브러리를 구축하세요.
2~10분 분량의 동영상 만들기
전문가 아바타를 선택하세요. 집중할 스크립트를 붙여넣으세요. 시간 관리 기법에 대해 3분, CRM 내비게이션에 대해 5분, 갈등 완화 전술에 대해 7분으로 구성합니다. 전문 마이크로러닝을(를) 생성해 주의 집중 시간을 존중하세요. 각 영상은 하나의 명확한 학습 목표만 담도록 하세요. 직원들이 끝났을 때 “나는 이 구체적인 것을 배웠다”라고 느끼게 해야 합니다.
모바일 친화적인 라이브러리 배포
모듈을 카테고리별로 구성하세요. 역량, 프로세스, 제품, 시스템 등으로 나눕니다. 직원들은 자신의 필요에 따라 검색하고, 지금 당장 필요한 정확한 4분짜리 영상을 찾습니다. 휴대폰으로 시청하고 바로 현장에서 적용합니다. 학습은 ‘혹시 몰라서’가 아니라 ‘지금 당장 필요해서’ 이루어집니다. 어떤 모듈이 가장 많이 시청되는지 추적하고, 지식의 공백을 파악하세요. 그 공백을 메우기 위해 타깃형 마이크로 콘텐츠를 제작합니다.
모든 트레이닝 니즈를 위한 설계
적시 기술 적용
직원들은 필요한 순간에 딱 맞춰, 꼭 필요한 것만 정확히 학습합니다. 영업 담당자는 통화 전에 3~4분짜리 반대 의견 처리 영상을 시청하고 바로 적용해, 승률을 28% 향상시킵니다.
모바일 현장 인력 교육
짧은 문제 해결 동영상은 작업과 작업 사이에 자연스럽게 활용됩니다. 현장 기술자들은 작업 현장에서 자신의 기기으로 3~5분 분량의 모듈을 시청하여 최초 수리 성공률을 35% 높이고, 재방문 횟수를 줄입니다.
장기 기억을 위한 간격 반복
긴 워크숍 대신, 시간을 두고 제공되는 짧은 동영상으로 대체하세요. 교육을 5–7분짜리 모듈로 나누어 매주 제공하면, 마라톤식 세션에 비해 장기 기억 유지 효과가 2배 이상 향상됩니다.
프로세스 및 시스템 업데이트
마이크로러닝은 기능, 프로세스 또는 정책이 변경될 때 빠르게 내용을 업데이트할 수 있게 해줍니다. 팀은 변경 사항이 배포된 바로 그날 3–6분 분량의 업데이트 영상을 받아 더 빠른 도입을 이끌어 냅니다.
온보딩 강화
실제 업무 요구에 맞춘 주간 마이크로러닝 모듈로 온보딩을 1주차 이후까지 확장하세요. 이런 단계적 접근 방식은 부담감을 줄이고, 완전한 생산성에 도달하는 시간을 87일에서 52일로 단축합니다.
그럴 만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(그래요, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 만들 수 있도록 돕습니다. 고객들이 특히 좋아하는 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다
귀사와 비슷한 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 활용해 어떻게 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끌어 내는지 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다.
마이크로러닝 영상의 적절한 길이는 어느 정도인가요?
2~10분이 가장 적절한 길이입니다. 단순한 개념 설명이나 빠른 업데이트에는 3~5분, 절차나 기술을 다룰 때는 5~7분, 더 많은 시간이 정말로 필요한 복잡한 주제는 7~10분이 좋습니다. 10분을 넘기면 더 이상 마이크로러닝이라고 보기 어렵습니다. 어떤 주제가 10분 이상 필요하다면, 여러 개의 집중된 모듈로 나누어 구성하세요.
마이크로러닝이 정말로 수료율을 높여 줄까요?
그렇습니다. 업계 데이터에 따르면 마이크로러닝의 이수율은 90% 이상인 반면, 전통적인 장문형 e-러닝은 30~40% 수준에 그칩니다. 직원들은 짧은 영상은 일정 속에 자연스럽게 들어가기 때문에 끝까지 수강하지만, 60분을 온전히 비울 수 있는 시간이 거의 없어 긴 과정은 중도에 포기하게 됩니다.
마이크로러닝에 가장 적합한 주제는 무엇인가요?
역량, 프로세스, 제품 기능, 시스템 사용 방법, 정책 업데이트 등은 모두 마이크로러닝 형식에 잘 맞습니다. 더 깊이 있는 제품 지식을 위해서는, 팀이 마이크로러닝을 체계적인 제품 교육 영상과 함께 활용하는 경우가 많습니다.
짧은 동영상이 많을 때 어떻게 정리하나요?
카테고리별로 정리된 검색 가능한 라이브러리를 구축하세요. 역량, 프로세스, 제품, 컴플라이언스, 시스템 등으로 구성할 수 있습니다. 동영상에 키워드를 태그하고, 학습 경로를 위한 재생목록을 만드세요. 직원들은 필요한 내용을 검색하거나, 큐레이션된 순서를 따라 학습할 수 있습니다.
복잡한 교육에도 마이크로러닝을 활용할 수 있을까요?
네, 하지만 순서가 있는 시퀀스로 설계하세요. 60분이 필요한 복잡한 주제라면 5분짜리 영상 12개로 나누어 만드세요. 직원들은 한 번에 다 듣는 대신 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 학습하게 됩니다. 이렇게 간격을 두고 반복해서 학습하면, 복잡한 주제일수록 실제로 기억 유지에 더 도움이 됩니다.
짧은 교육은 학습량이 적다는 뜻일까요?
아니요. 폭넓게 다루는 것보다 집중하는 것이 더 중요합니다. 직원들은 다섯 가지 주제를 한 번에 다루는 25분짜리 영상 하나보다, 각 주제에 집중한 5분짜리 영상 다섯 개에서 더 많은 내용을 기억합니다. 인지 부하와 집중력 측면에서는, 적을수록 더 좋습니다.
마이크로러닝은 기존 LMS와 어떻게 연동되나요?
다른 동영상 교육과 동일합니다. LMS에 업로드하고, 검색을 위한 태그를 달고, 수강 완료를 추적하면 됩니다. 표준 SCORM 규격을 준수하는 동영상은 어떤 LMS에서든 작동합니다. 긴 영상보다 짧은 영상이 정리와 검색이 더 쉽습니다.
실습이 필요한 실무 중심의 교육은 어떻게 하나요?
마이크로러닝은 지식 전달과 시연에 매우 효과적입니다. 실습이 필요한 경우에는 접근 방식을 결합해 보세요. 예를 들어, 마이크로러닝 영상으로 방법을 보여주고(5분), 이어서 실습 세션에서 이를 적용하게 하는 식입니다. 영상은 기술을 가르치고, 실습은 숙련도를 키워 줍니다.
마이크로러닝은 LMS와 어떻게 연동되나요?
마이크로러닝 영상은 어떤 LMS와도 매끄럽게 연동되며, 추적과 관리가 쉽습니다. 많은 조직에서는 지속적인 학습과 역량 강화를 지원하기 위해 마이크로러닝을 사내 교육 영상으로 확장하기도 합니다.
지금 바로 교육용 동영상을 만들어 보세요
출시도 전에 이미 오래된 콘텐츠를 몇 달씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 교육 영상을 만들고, 원하는 어떤 언어로든 즉시 번역하며, 비즈니스가 바뀔 때마다 재촬영 없이 손쉽게 업데이트할 수 있습니다. Workday, Advantive, Würth Group와 함께 이미 교육 방식을 혁신한 L&D 팀에 합류하세요.
