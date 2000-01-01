직원들은 긴 교육 프로그램을 끝까지 수료하지 않습니다. 한 시간짜리 컴플라이언스 및 제품 교육 과정의 수료율은 35%까지 떨어지며, 대부분의 학습자는 시작 후 10–15분 안에 이탈합니다. 이는 동기 부족이 아니라, 시간 부족과 바쁜 업무 일정 때문에 학습에 쓸 수 있는 시간이 짧기 때문입니다. 설령 긴 과정을 끝까지 마친다 해도, 정보 과부하로 인해 이해도와 기억 유지율이 떨어집니다. 집중력은 보통 8–10분 정도에서 정점을 찍기 때문에, 마라톤식 교육은 효과가 낮습니다. 그 결과 참여도가 떨어지고, 핵심 역량을 놓치며, 교육이 성과 향상으로 이어지지 못합니다. 연구에 따르면, 직원들은 짧고 집중된 교육을 일정 간격을 두고, 필요할 때마다 제공하는 방식으로 학습할 때 더 효과적으로 배웁니다.

마이크로러닝은 2~10분 분량의 집중된 동영상으로 교육을 제공합니다, 각 모듈마다 하나의 주제, 기술 또는 프로세스에만 초점을 맞춥니다. 긴 과정 대신, 팀은 필요한 순간에 정확히 필요한 것만 학습합니다. 영업 담당자는 통화 전에 3~5분짜리 반대 의견 처리 영상만 복습해도 바로 그 기법을 적용할 수 있어, 실시간 활용을 통해 기억 유지율이 높아집니다. 마이크로러닝은 바쁜 업무 일정 속에 자연스럽게 녹아들어, 직원들이 회의 사이, 휴식 시간, 이동 중에도 학습할 수 있게 해줍니다. HeyGen은 기존 콘텐츠를 모바일 시청에 최적화된 전문 짧은 영상으로 전환하고, 수강 완료 추적과 높은 참여도를 위한 기능을 내장해 마이크로러닝을 손쉽게 구현할 수 있게 합니다.

많은 팀이 구조화된 신입 직원 온보딩 영상을 보완하기 위해 마이크로러닝을 활용하며, 첫 주에 신입 직원들을 한꺼번에 압도하기보다는 시간이 지나면서 핵심 개념을 반복적으로 강화합니다.