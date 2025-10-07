HeyGen logo

교육용 비디오 제작기: 빠르게 흥미로운 수업 만들기

HeyGen의 AI 기반 교육 비디오 제작기를 사용하여 흥미로운 교육 비디오를 만드세요. 아이디어, 스크립트, 이미지 또는 기존 자료로부터 수업, 설명자, 그리고 훈련 비디오를 자동 시각화, 음성, 자막, 그리고 페이싱과 함께 생성하세요. 촬영, 편집 타임라인, 또는 제작 오버헤드 없습니다.

교실 수업과 강의

교실 수업과 강의

강의를 반복해서 녹화하는 것은 시간이 많이 소요됩니다. 교육용 비디오 제작기를 사용하여 학생들이 언제든지 다시 볼 수 있는 명확한 수업 비디오를 생성하세요.

온라인 강좌 및 전자 학습

온라인 강좌 및 전자 학습

전통적으로 강의 비디오를 제작하려면 스튜디오와 편집자가 필요합니다. AI 비디오 생성은 구조화된 학습 모듈을 빠르고 일관되게 만들어냅니다.

교육 및 입문 프로그램

교육 및 입문 프로그램

교육 비디오는 종종 빠르게 구식이 되지만, 비디오 템플릿을 사용하면 계속 관련성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 정책, 도구 또는 프로세스가 변경될 때 교육용 비디오를 쉽게 생성하고 업데이트하세요.

학생 프로젝트 및 발표

학생 프로젝트 및 발표

학생들이 기술적 장벽 없이 시각적으로 아이디어를 전달할 수 있도록 돕습니다. 인공지능이 생성한 비디오는 창의성을 지원하면서도 명확한 구조를 유지합니다.

학교 및 대학 커뮤니케이션

학교 및 대학 커뮤니케이션

긴 이메일이나 정적인 슬라이드 대신 흥미로운 교육용 비디오를 통해 공지사항, 오리엔테이션, 업데이트를 공유하세요.

다국어 교육 콘텐츠

다국어 교육 콘텐츠

전 세계적으로 비디오 번역 기능을 사용하여 교육용 비디오 콘텐츠를 제공하세요. 여러 언어로 교육 비디오를 만들면서 말의 속도와 명료성을 유지하세요.

HeyGen이 최고의 교육용 비디오 제작자인 이유

HeyGen은 명확성, 일관성, 그리고 확장성이 필요한 현대 교육 팀을 위해 만들어졌습니다. 교실에서 기업 교육에 이르기까지, AI 비디오 생성은 느린 제작 워크플로우를 빠르고 유연한 콘텐츠 생성으로 대체합니다.

대규모 교육을 위해 구축됨

몇 주가 아닌 몇 분 만에 교육용 비디오를 생성하세요. AI가 시각적 요소, 내레이션, 구조를 처리하여 교육자들이 제작 작업이 아닌 학습 성과에 집중할 수 있게 해줍니다.

모든 학습 환경에 적합하도록 설계되었습니다

K-12, 고등 교육, 훈련 및 내부 지식 공유를 위한 비디오를 우리의 무료 교육 비디오 도구를 사용하여 만드세요. 콘텐츠는 형식, 청중 및 전달 채널에 쉽게 적응합니다.

교육자와 팀에게 쉬운

저희 사용자 친화적인 플랫폼을 통해 교육용 비디오를 만들기 위한 디자인이나 편집 경험이 필요하지 않습니다. 간단한 작업 흐름으로 교사, 트레이너, 관리자들이 전문적인 교육용 비디오를 제작할 수 있습니다.

엔드 투 엔드 AI 비디오 생성

Create complete educational videos using AI video generator. HeyGen builds scenes, pacing, captions, and narration automatically, transforming education videos into polished videos ready to share.

메탈릭 셔츠를 입고 태블릿을 든 미소 짓는 여성, "2025 AI 감성 보고서" 그래픽이 함께 있습니다.

이미지에서 비디오로 시각 학습

다이어그램, 슬라이드, 이미지를 동작으로 변환하는 이미지에서 비디오로 도구를 사용하세요. AI는 이해도를 높이고 학습자의 참여를 유지하는 움직임과 구조를 추가합니다.

여러 사진 썸네일, 드래그 앤 드롭 영역, 그리고 선택된 이미지가 있는 포인터를 보여주는 이미지 업로드 인터페이스.

자연스러운 목소리와 입모양 동기화 전달

현실적인 내레이션과 정확한 입모양 동기화로 개념을 명확하게 설명하세요. 다양한 주제, 연령대, 지역에 맞는 목소리와 언어를 선택하세요.

음성 복제

스크립트 기반 업데이트 및 제어

콘텐츠를 편집하여 레슨을 업데이트하세요. 주제, 예시 또는 언어를 변경하고 일관된 품질로 즉시 비디오를 다시 생성하세요.

모션 그래픽 사진을 비디오로

미로
"우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 있어서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 발휘할 수 있게 해주었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화 작업이 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 이유는 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없기 때문입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
작동 원리

교육용 비디오 메이커 사용 방법

AI를 활용하여 교육용 비디오를 네 단계로 제작하세요.

1단계

학습 내용을 추가하세요

아이디어, 대본, 슬라이드 또는 이미지부터 시작하세요. 교육용 비디오의 주제, 대상, 그리고 톤을 정의하여 비디오 콘텐츠 목표와 일치하도록 하십시오.

2단계

비주얼과 목소리를 사용자화하세요

시각적 스타일, 나레이션, 자막, 그리고 언어를 선택하세요. 학습 환경에 맞게 브랜딩이나 형식을 적용하세요.

3단계

AI로 생성하기

HeyGen의 AI 비디오 생성기는 동기화된 시각적 요소, 음성, 그리고 움직임을 포함한 전체 교육 비디오를 제작합니다.

4단계

언제든지 내보내기 및 업데이트 가능

비디오를 다운로드하거나 내용을 조정하고 처음부터 다시 시작하지 않고 재생성하여 나중에 수정하세요.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

교육용 비디오 제작자란 무엇인가요?

교육용 비디오 제작자가 AI 비디오 생성 기능을 사용하여 학습 비디오를 자동으로 만듭니다. 전통적인 촬영이나 편집 없이 시각적 요소, 내레이션, 자막을 생성하여 비디오 제작 과정을 간소화합니다.

AI가 교육용 비디오를 어떻게 개선하나요?

AI는 내용을 명확하게 구성하고, 시각 자료와 음성을 자동으로 추가하며, 일관된 속도를 유지합니다. 이는 학습자가 정보를 더 효과적으로 이해하고 기억하는 데 도움이 됩니다.

다양한 교육 수준을 위한 비디오를 만들 수 있나요?

네. 교육용 비디오 제작자는 K 12, 고등 교육, 기업 교육 및 내부 학습 프로그램에 사용됩니다.

여러 언어를 지원하나요?

네. 내장된 번역 및 음성 기능을 사용하여 여러 언어로 교육용 비디오를 생성할 수 있습니다.

비디오 영상 대신 이미지나 슬라이드를 사용해도 될까요?

네. 이미지를 비디오로 변환하는 도구들은 슬라이드, 다이어그램, 시각 자료들을 애니메이션화하여 촬영 없이도 수업을 더 흥미롭게 만들어주며, 애니메이션 비디오 콘텐츠에 완벽합니다.

선생님들이나 트레이너들은 편집 기술이 필요한가요?

아니요. 이 워크플로우는 비기술 사용자를 위해 설계되었습니다. AI가 제작을 처리하는 동안 여러분은 교육 내용에 집중하세요.

교육용 비디오를 어떤 형식으로 내보낼 수 있나요?

비디오는 LMS 플랫폼, 웹사이트, 프레젠테이션 및 소셜 공유에 적합한 표준 형식으로 내보낼 수 있습니다.

교육용 비디오를 나중에 업데이트할 수 있나요?

네. 내용을 편집하고 예시를 변경하거나 언어를 업데이트하여 교육용 비디오 제작기를 통해 처음부터 다시 만들지 않고 비디오를 재생성하세요.

교육 콘텐츠가 안전하며 내 소유인가요?

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

