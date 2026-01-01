ELB Learning는 조직이 학습을 온라인으로 전환하고 한 단계 끌어올릴 수 있도록 돕는 풀서비스 전문 서비스 및 러닝 테크 제공업체입니다. 글로벌 러닝 수석 부사장인 리치 바스(Rich Vass)는 서비스 팀을 이끌며 맞춤형 학습, 자문 전략, 학습 기술 도입을 담당하고 있으며, ELB의 미국과 인도 사업 운영을 모두 총괄하고 있습니다.
ELB의 고객 명단에는 포춘 100대 기업의 약 90%가 포함되어 있습니다. 이들은 VR 교육 도구와 에셋 라이브러리부터 AI 기반 마이크로 러닝 플랫폼에 이르기까지 모든 것을 제작합니다. 동영상이 학습의 중심이 되면서, ELB는 확장 가능하고 고품질의 콘텐츠를 더 스마트하고 빠르게 제작할 수 있는 방법이 필요했습니다. 바로 그 지점에서 HeyGen이 등장했습니다.
기존 영상 제작 워크플로의 병목 현상 극복하기
10년이 넘는 기간 동안 ELB Learning 팀은 Adobe After Effects와 Camtasia와 같은 전통적인 도구를 사용해 설명 영상, 토킹 헤드 영상, 모션 그래픽을 제작해 왔습니다. Rich의 말처럼, “영상은 학습을 위해 매우 중요한 매체”였습니다. 그럼에도 불구하고, 제작 과정은 여전히 많은 인력이 들고 융통성이 떨어졌습니다.
기존 방식으로 영상을 제작하려면 대본 작성, 촬영, 편집, 그래픽 작업까지 모두 거쳐야 해서 시간과 인력이 많이 드는 비용 높은 과정이었습니다. 콘텐츠를 여러 언어로 번역하려면 워크플로의 주요 단계를 다시 진행해야 했습니다. 게다가 고객들은 점점 더 “어떤 도구를 쓰고 있나요?”라고 물으며, ELB가 더 현대적이고 투명한 접근 방식을 도입하도록 압박을 가했습니다.
리치는 ELB가 처음에는 Colossyan을 시험적으로 사용했지만, 내부 엔지니어들과 고객들의 요구로 인해 결국 HeyGen으로 옮기게 되었다고 설명했습니다. 한 고객은 반드시 HeyGen을 써야 한다고 강하게 요구했고, 이것이 의사 결정에 속도를 냈습니다. “당신들이 제공해 준 유연성은 우리가 딱 필요로 하던 것이었어요.”라고 리치는 말했습니다.
버전 관리, 번역, 재작업에 몇 달씩 걸리던 일이 점점 더 큰 전략적 병목으로 변하고 있었습니다. ELB는 품질을 유지하면서도 속도, 확장성, 현지화, 그리고 비용 절감을 모두 가능하게 해 줄 동영상 솔루션을 찾아야 했습니다.
HeyGen을 도입해 생산과 영업을 혁신하기
ELB가 HeyGen을 도입했을 때, 이는 단순히 제작 파이프라인에서만이 아니라 영업과 솔루션 기획 전반에 걸친 전략적 도구가 되었습니다. Rich는 이제 AI 영상이 그들의 표준 제공 서비스의 일부가 되었다고 설명합니다. “업무 범위 합의서에 서명하기 전에, 우리는 영상 솔루션을 포함합니다. 고객들이 우리가 어떤 도구를 쓰는지 물으면, HeyGen이라고 말하죠.”
대규모 마이크로러닝 프로젝트 하나에서 ELB는 설계, 스크립트 작성, 검토, 제작에 200시간 이상이 걸릴 것으로 예상했습니다. 하지만 HeyGen을 사용해 약 70시간 만에 완료했으며, 이는 거의 65–75%에 달하는 시간 절감 효과였습니다.
ELB의 영업팀은 이제 HeyGen을 단순히 더 저렴한 영상이 아니라 가치 창출 요소로 제안하고 있습니다. Rich의 말처럼, 그들은 이를 “값싼 선택지”로 포장하는 대신 “비용 효율적이고 가치 기반”의 제공 방식으로 포지셔닝합니다.
HeyGen은 또한 ELB가 새로운 비즈니스를 수주하는 데 도움을 주었습니다. Rich는 한 콘텐츠 집계 업체 고객이 ELB가 HeyGen을 활용해 촉박한 일정도 맞출 수 있다는 점을 높이 평가해 수백 개의 마이크로 코스 계약을 ELB에 맡겼다고 언급했습니다.
마지막으로, ELB는 사용하는 도구 스택에 대해 고객에게 투명하게 공개합니다. “어떤 도구를 쓰느냐고 묻습니다.”라고 Rich는 말했습니다. “우리는 코드를 열어 보여주고 모두 공개합니다. HeyGen을 사용한다는 사실이 우리가 최첨단 솔루션을 활용하고 있다는 신뢰를 줍니다.”
빠르고 진짜 같은 AI 영상으로 ELB의 경쟁 우위를 강화하다
HeyGen을 도입한 이후, ELB는 콘텐츠 제공 속도를 높이고 역량을 확장했으며, 시장 내 입지도 강화했습니다:
- 개발 시간 65–75% 단축: 마이크로러닝 프로젝트의 SaaS 범위에서 ELB는 HeyGen을 활용해 약 200시간 이상 소요되던 작업을 약 70시간으로 줄였습니다.
- 속도가 제안서에서 차별화된 강점이 되다: ELB는 이제 다가오는 프로젝트와 영업 제안 모두에서 더 짧은 일정 준수를 자신 있게 약속할 수 있습니다.
- AI 역량으로 가능해진 신규 고객사 수주: HeyGen은 공격적인 납기 일정과 더 낮은 제작 비용을 제시하여 ELB가 ‘수백 개의 마이크로 코스’를 제작하는 계약을 따낼 수 있도록 도왔습니다.
Rich는 내부 팀과 인수한 엔지니어링 리더들이 이 전환을 강하게 밀어붙였다고 언급했습니다. “엔지니어들이 ‘시장에 나와 있는 것 중 최고’라며 HeyGen을 추천했고, 한 주요 고객도 우리가 HeyGen을 사용해 달라고 요청해서 결국 결단을 내리게 됐습니다.” 오늘날 HeyGen은 ELB의 솔루션 패키지에 일상적으로 포함되어 있습니다.
수치적인 성과를 넘어, Rich는 눈에 보이지 않는 변화에 주목했다. 이제 고객, 내부 이해관계자, 그리고 잠재 고객들은 ELB를 AI 영상 분야에서 미래지향적이고 역량 있는 파트너로 인식하고 있다는 것이다. “이제는 어떤 도구를 쓰는지 물어볼 정도로 잘 알고 있습니다.”라고 Rich는 말했다. “HeyGen은 이제 우리가 차별화를 이루는 방식의 한 부분입니다.”