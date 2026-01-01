ELB Learning는 조직이 학습을 온라인으로 전환하고 한 단계 끌어올릴 수 있도록 돕는 풀서비스 전문 서비스 및 러닝 테크 제공업체입니다. 글로벌 러닝 수석 부사장인 리치 바스(Rich Vass)는 서비스 팀을 이끌며 맞춤형 학습, 자문 전략, 학습 기술 도입을 담당하고 있으며, ELB의 미국과 인도 사업 운영을 모두 총괄하고 있습니다.

ELB의 고객 명단에는 포춘 100대 기업의 약 90%가 포함되어 있습니다. 이들은 VR 교육 도구와 에셋 라이브러리부터 AI 기반 마이크로 러닝 플랫폼에 이르기까지 모든 것을 제작합니다. 동영상이 학습의 중심이 되면서, ELB는 확장 가능하고 고품질의 콘텐츠를 더 스마트하고 빠르게 제작할 수 있는 방법이 필요했습니다. 바로 그 지점에서 HeyGen이 등장했습니다.

기존 영상 제작 워크플로의 병목 현상 극복하기

10년이 넘는 기간 동안 ELB Learning 팀은 Adobe After Effects와 Camtasia와 같은 전통적인 도구를 사용해 설명 영상, 토킹 헤드 영상, 모션 그래픽을 제작해 왔습니다. Rich의 말처럼, “영상은 학습을 위해 매우 중요한 매체”였습니다. 그럼에도 불구하고, 제작 과정은 여전히 많은 인력이 들고 융통성이 떨어졌습니다.

기존 방식으로 영상을 제작하려면 대본 작성, 촬영, 편집, 그래픽 작업까지 모두 거쳐야 해서 시간과 인력이 많이 드는 비용 높은 과정이었습니다. 콘텐츠를 여러 언어로 번역하려면 워크플로의 주요 단계를 다시 진행해야 했습니다. 게다가 고객들은 점점 더 “어떤 도구를 쓰고 있나요?”라고 물으며, ELB가 더 현대적이고 투명한 접근 방식을 도입하도록 압박을 가했습니다.

리치는 ELB가 처음에는 Colossyan을 시험적으로 사용했지만, 내부 엔지니어들과 고객들의 요구로 인해 결국 HeyGen으로 옮기게 되었다고 설명했습니다. 한 고객은 반드시 HeyGen을 써야 한다고 강하게 요구했고, 이것이 의사 결정에 속도를 냈습니다. “당신들이 제공해 준 유연성은 우리가 딱 필요로 하던 것이었어요.”라고 리치는 말했습니다.

버전 관리, 번역, 재작업에 몇 달씩 걸리던 일이 점점 더 큰 전략적 병목으로 변하고 있었습니다. ELB는 품질을 유지하면서도 속도, 확장성, 현지화, 그리고 비용 절감을 모두 가능하게 해 줄 동영상 솔루션을 찾아야 했습니다.