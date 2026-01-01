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보이스 라이브러리 액세스

HeyGen에서 보이스는 동영상에 사용되는 AI 생성 음성을 의미합니다. 보이스는 아바타와 함께 사용하거나 오디오만 단독으로 사용할 수 있으며, 다양한 언어, 억양, 말하기 스타일을 폭넓게 지원해 콘텐츠에 톤, 개성, 그리고 풍부한 감정 표현을 더해 줍니다.

보이스는 동영상의 전달 방식을 시청자와 사용 목적에 맞게 조정하는 데 도움을 줍니다.

보이스 라이브러리

HeyGen의 모든 보이스는 보이스 라이브러리에서 관리됩니다. 여기에서 자신의 보이스 클론을 확인하고, 공개 AI 보이스를 탐색하며, 모든 것을 한곳에서 체계적으로 정리할 수 있습니다.

음성 라이브러리는 다음 세 가지 주요 위치에서 이용할 수 있습니다:

AI 스튜디오

아바타 페이지

교정

Voice Library에는 원하는 목소리를 빠르게 찾을 수 있도록 도와주는 강력한 필터링 도구가 포함되어 있습니다. 지역, 억양, 나이, 감정, 사용 사례 등 다양한 기준으로 필터링할 수 있습니다. 자주 사용하는 목소리는 즐겨찾기로 표시해 쉽게 접근할 수도 있습니다.

AI Studio에서 보이스 사용하기

AI Studio에서 아바타 영상에 사용할 음성을 선택할 때마다 전체 보이스 라이브러리에 접근할 수 있습니다. 여기에서 다양한 음성을 미리 들어보고, 프로젝트에 가장 잘 맞는 음성을 빠르게 적용할 수 있습니다.

또한 아바타를 먼저 만들지 않고도 AI Studio에서 바로 음성을 생성할 수 있습니다. Voice Library에서 ‘New Voice’를 선택한 뒤, 음성을 즉시 클론할지, 서드파티 음성을 연동할지, 아니면 Voice Design을 사용해 완전히 새로운 음성을 생성할지 선택하세요. 음성이 생성되면 모든 프로젝트에서 사용할 수 있게 됩니다.

아바타 페이지에서 음성을 관리하세요

아바타 페이지에서도 보이스를 관리할 수 있습니다. 아바타를 선택한 뒤 보이스 메뉴를 열면 기본 보이스를 설정하거나 보이스 라이브러리를 열 수 있습니다.

기본 음성을 설정하면, 이후 동영상에서 해당 아바타를 선택할 때마다 그 음성이 자동으로 사용됩니다.

교정에서 음성 기능 사용하기

음성은 교정 기능에서도 사용할 수 있습니다. 어떤 스크립트 박스에서든 ‘트랙 음성’ 탭을 열어 영상에 사용된 모든 음성을 확인할 수 있습니다. 여기에서 스크립트를 다듬으면서 음성을 바꾸거나 새 음성을 생성할 수 있습니다.