모두가 이해할 수 있는 다국어 교육 동영상 제작하기
스페인어를 사용하는 직원들이 영어 안전 교육을 이해하지 못하고 있습니다. OSHA는 언어 관련 위반으로 귀사를 제재했습니다. 기존 번역 방식으로는 교육 프로그램 번역에 5만 달러가 든다는 견적을 받으셨습니다. 자연스러운 음성 클로닝과 립싱크를 활용해 175개 이상의 언어로 교육 콘텐츠를 제작해 보세요. 하나의 영상이 무제한 언어 버전으로 확장됩니다. OSHA 규정을 준수하면서도 비용은 90%까지 절감할 수 있습니다.
- 신용카드 정보는 필요하지 않습니다
- SCORM 내보내기 포함
교육 콘텐츠 병목 현상
다국어 교육의 도전 과제
귀사의 인력은 여러 언어를 사용하지만, 안전 및 컴플라이언스 교육은 영어로만 제공되고 있습니다. 많은 직원들이 내용을 완전히 이해하지 못해, 귀사는 OSHA 언어 규정 위반과 건당 최대 15,000달러에 달하는 벌금 위험에 노출됩니다. 기존 방식의 교육 번역은 느리고 비용이 많이 들며, 언어당 수천 달러가 소요되는 데다 참여도를 떨어뜨리는 저품질 더빙을 제공하는 경우가 많습니다. 자막 역시 강한 읽기 능력과 소리 켜진 상태의 시청을 전제로 하기 때문에 문제를 해결하지 못합니다. 그 결과 이해도는 낮고 수료율은 저조하며 법적 리스크는 지속되는 반면, 다국어 교육 프로그램을 운영하는 조직들은 모든 언어 그룹에 걸쳐 안전하고 규정을 준수하며 운영하고 있습니다.
HeyGen 솔루션
HeyGen은 기존 교육 콘텐츠를 175개 이상의 언어로 된 다국어 영상으로 전환합니다. 영어 교육 자료를 업로드하면 AI 음성 클로닝과 정교한 립싱크를 통해 자연스러운 번역 음성을 즉시 생성하여, 어색한 더빙 없이도 전문적인 품질을 제공합니다. 언어당 수천 달러가 드는 기존 번역 방식과 달리, HeyGen의 고정 구독료만으로 무제한 언어의 무제한 영상을 제작할 수 있어 비용을 최대 90%까지 절감할 수 있습니다. 교육 내용이 변경되면 스크립트만 한 번 수정하고 몇 분 안에 모든 언어 버전을 다시 생성하여, 글로벌 교육 라이브러리를 항상 정확하고 규정을 준수하며 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
대규모 교육을 위해 L&D 팀이 필요로 하는 모든 것
175개 이상의 언어에서 음성 클로닝 지원
직원들이 사용하는 어떤 언어로든 교육 콘텐츠를 번역하세요. 스페인어(라틴 아메리카 및 유럽), 중국어(만다린), 베트남어, 타갈로그어, 아랍어, 힌디어, 포르투갈어, 폴란드어, 한국어, 일본어 등 165개 이상의 언어를 지원합니다. 자연스러운 AI 음성 클로닝을 통해 각 언어마다 실제 같은 교육 음성을 제공합니다. 기계적인 TTS(텍스트 음성 변환)가 아닙니다. 감정과 톤을 그대로 살린, 전문 성우 수준의 고품질 음성입니다.
175개 이상의 언어와 지역별 변형
언어별 자연스러운 음성 클로닝
진짜 원어민 수준의 품질
언어가 달라져도 감정과 톤이 그대로 유지됩니다
전문적인 립싱크 기술
입 모양이 실제로 말하는 언어와 정확히 일치합니다. 스페인어 교육 콘텐츠에서는 스페인어에 맞는 입 모양이, 중국어(만다린) 교육 콘텐츠에서는 만다린 발음에 맞는 입 모양이 나타납니다. 음성과 화면이 어긋나는 어색한 더빙 효과를 없애 줍니다. 전문적인 수준의 영상 품질은 학습자의 신뢰와 신빙성을 높여 줍니다. 직원들은 자연스럽게 보이고 들리는 콘텐츠에 더 적극적으로 참여합니다.
175개 이상의 모든 언어에서 립싱크 지원
언어별 자연스러운 입 모양 움직임
어색한 더빙 효과 없이
전문적인 프레젠테이션 품질
OSHA 언어 규정 준수
OSHA는 직원들이 이해할 수 있는 언어로 교육을 실시할 것을 요구합니다. HeyGen은 규정을 준수하는 다국어 안전 교육을 제공합니다. 유해 물질 의사소통, 록아웃/태그아웃, PPE, 비상 절차 등을 직원들의 모국어로 교육합니다. 이수 현황 추적으로 규정 준수 여부를 문서화할 수 있습니다. 직원들이 실제로 이해하는 교육을 통해 위반 통지와 벌금을 예방하세요.
OSHA 규정을 준수하는 언어 교육
어떤 언어로든 제공되는 안전 교육
문서화된 직원 이해도
언어 위반으로 인한 위반 조치를 피하세요
기존 번역 대비 비용 90% 절감
전통적인 에이전시: 영상 한 편당, 언어 하나당 3,000~8,000달러. HeyGen: 언어 수에 제한 없는 정액 구독. 한 개 언어든 50개 언어든 비용은 동일합니다. 처음 몇 개의 다국어 영상만으로도 비용을 회수할 수 있습니다. 글로벌 교육 프로그램에서 막대한 ROI를 얻으세요. 예산 때문에 사용할 언어를 고르는 일을 멈추고, 모두에게 그들의 모국어로 교육하세요.
고정 비용으로, 언어는 무제한
기존 번역 대비 90% 비용 절감
언어별 요금 없음
처음 몇 개의 동영상에서부터 얻는 투자 수익(ROI)
모든 언어를 동시에 업데이트
교육 내용이 업데이트가 필요하신가요? 영어 스크립트만 수정하면 됩니다. 몇 분 안에 모든 언어 버전을 다시 생성하세요. 여덟 개의 번역 프로젝트를 따로따로 조율할 필요가 없습니다. 업데이트를 몇 달씩 기다릴 필요도 없습니다. 모든 언어 버전이 자동으로 동기화되고 최신 상태로 유지됩니다. 공정 변경이 안전 교육에 영향을 미치나요? 모든 언어를 같은 날 바로 업데이트하세요.
한 번만 수정하면 모든 언어가 업데이트됩니다
동시 다국어 업데이트
번역 조율이 필요 없습니다
항상 최신 상태를 유지하는 글로벌 교육
당일 글로벌 배포
월요일에 영어 교육을 제작하세요. 화요일에는 12개 언어로 배포하세요. 기존 번역 방식은 몇 주에서 몇 달이 걸립니다. HeyGen은 당일 다국어 배포를 제공합니다. 번역 지연 없이 전 세계에 교육을 론칭하세요. 모든 직원 언어 그룹에 대해 규제 변경 사항에 즉시 대응하세요.
당일 다국어 배포
번역 대기 시간 없음
전 세계에 즉시 롤아웃
즉시 언어 제공
영어 교육에서 175개 이상의 언어까지, 단 3단계로
기본 언어로 작성하기
영어 또는 귀하의 기본 언어로 교육을 개발하세요. 기존 PowerPoint 파일을 업로드하고, 주제 전문가의 설명을 녹화하거나, 새로운 콘텐츠를 제작할 수 있습니다. 이렇게 만든 자료가 모든 번역 버전의 원본이 됩니다. 기존의 교육 자료를 그대로 활용하실 수 있습니다. 처음부터 콘텐츠를 다시 만들 필요가 없습니다.
대상 언어 선택
귀하의 인력이 어떤 언어를 필요로 하는지 선택하세요. 텍사스 시설에는 스페인어, 캘리포니아 창고에는 베트남어, 상하이 사무실에는 중국어(만다린), 브라질에는 포르투갈어가 필요할 수 있습니다. 한 가지 언어든, 50가지 언어든 자유롭게 선택하세요. HeyGen이 선택한 각 언어에 대해 자연스러운 보이스 클로닝과 립싱크를 자동으로 생성합니다.
전 세계 팀에 배포
다국어 교육을 각 대상자에게 적절히 배포하세요. 스페인어 버전은 스페인어 사용 직원에게, 베트남어 버전은 베트남어 사용 직원에게 제공하세요. 언어별로 교육 이수 현황을 추적하고, 모든 직원 언어 그룹에 대해 컴플라이언스 관련 문서가 갖춰져 있는지 확인하세요. 귀사의 LMS는 영어 교육과 마찬가지 방식으로 다국어 콘텐츠를 처리합니다.
모든 트레이닝 니즈를 위한 설계
OSHA 안전 교육 규정 준수
직원들이 이해할 수 있는 안전 교육을 제공하여 OSHA 언어 요구 사항을 충족하세요. 영어, 스페인어, 베트남어, 중국어(만다린) 등 다양한 언어로 유해물질 경고(위험물질 의사소통), 록아웃/태그아웃, PPE(개인 보호구) 교육을 제작할 수 있습니다. 많은 조직이 다국어 교육을 도입한 후 언어와 관련된 위반 조치가 0건이라고 보고하고 있습니다.
글로벌 기업 교육
국제 지사 전반에 걸쳐 리더십, 컴플라이언스, 온보딩 프로그램을 일관되게 배포하세요. 별도의 제작 없이 핵심 프로그램을 현지 언어로 번역하기 위해 직원 온보딩 동영상을(를) 활용하여, 전 세계적인 일관성을 유지하고 롤아웃 속도를 높이십시오.
미국 다양한 인력 교육
소매, 호스피탈리티, 서비스 업종의 다국어 인력을 위해 식품 안전, 괴롭힘 예방, 고객 서비스 교육을 여러 언어로 제공하세요. 다국어 교육 제공은 교육 이수율을 약 50%에서 90% 이상으로 높이고, 주(州)별 언어 요건을 충족합니다.
다국어 구사 의료진
직원들의 모국어로 환자 안전, HIPAA, 감염 관리 교육을 제공하세요. 명확한 이해는 의사소통 오류를 줄이고 환자 안전 결과를 향상시킵니다.
건설 현장 안전
추락 방지, 장비 운전, 굴착 작업 안전을 위해 현장별 안전 교육을 작업자들의 언어로 제공합니다. 언어에 맞춘 교육은 사고를 줄이고, 지적 사항 없이 OSHA 점검을 통과하는 데 도움이 됩니다.
검증된 결과
조직은 교육을 영어만으로 제공하거나 자막만 제공할 때보다, 직원들의 모국어로 제공할 경우 이해도가 85% 이상 더 높아지는 것으로 나타났습니다.
그만한 이유가 있는 G2에서 가장 빠르게 성장하는 제품
전사 교육부터 동영상 광고까지, HeyGen은 누구나(네, 바로 당신도) 모든 니즈에 맞는 고품질의 확장 가능한 동영상 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원합니다. 고객들이 특히 좋아하는 주요 장점은 다음과 같습니다:
품질, 편의성, 속도를 중시하는 10만 개 이상의 팀이 사용하고 있습니다
귀사와 같은 기업들이 가장 혁신적인 이미지-투-비디오 플랫폼을 통해 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이끄는 방법을 확인해 보세요.
궁금한 점이 있으신가요? 저희가 답해 드립니다
어떤 언어를 사용할 수 있나요?
스페인어(라틴아메리카 및 유럽), 중국어(만다린), 베트남어, 타갈로그어, 프랑스어, 독일어, 포르투갈어(브라질 및 유럽), 아랍어, 힌디어, 한국어, 일본어, 폴란드어, 러시아어, 이탈리아어, 태국어 등 175개 이상의 언어와 추가로 160개 이상의 언어를 지원합니다. 주요 언어의 경우 문화적·언어적 적합성을 보장하기 위해 지역별 변형(로컬 버전)을 제공합니다.
이것이 OSHA 언어 요구 사항을 충족하나요?
네. OSHA는 직원이 이해할 수 있는 언어로 교육을 실시할 것을 요구합니다. HeyGen은 수료 기록이 남는 자연스러운 음성 교육을 제공하여 컴플라이언스 감사에 대응할 수 있도록 지원합니다. 많은 팀이 이를 사내 교육 영상과 함께 활용해 시간이 지나도 안전과 절차를 지속적으로 강화하고 있습니다.
다국어 교육 비용은 얼마인가요?
기존 번역 방식: 영상 한 편당, 언어 하나당 3,000~8,000달러. HeyGen의 고정 요금제는 언어 수, 영상 수에 제한 없이 모두 포함합니다. 한 개 언어를 쓰든 50개 언어를 쓰든 비용은 동일합니다. 일반적으로 기존 번역 서비스 대비 약 90% 절감 효과가 있습니다. 보통 처음 몇 개의 영상만으로도 연간 구독료를 상쇄할 수 있습니다.
보이스 클로닝은 더빙과 어떻게 다른가요?
보이스 클로닝은 각 언어에서 자연스럽고 인간에 가까운 품질의 음성을 만들어 냅니다. 기존 더빙은 시각 자료와 맞지 않는 어색한 오디오 때문에 로봇처럼 들립니다. HeyGen은 입 모양이 실제 음성과 전문적으로 일치하도록 립싱크 기능을 제공합니다. 직원들은 티 나는 더빙을 보고 웃는 대신, 자연스럽게 들리는 교육 콘텐츠에 더 잘 몰입하게 됩니다.
모든 언어로 된 교육 내용을 업데이트해 줄 수 있나요?
네. 원본 언어 스크립트만 한 번 수정하면 됩니다. 몇 분 안에 모든 언어 버전을 다시 생성할 수 있습니다. 모든 언어가 동시에 업데이트됩니다. 개별 번역 프로젝트를 따로 조율하거나 몇 주씩 기다릴 필요가 없습니다. 프로세스가 변경되었나요? 모든 언어를 같은 날 바로 업데이트하세요.
번역에는 얼마나 시간이 걸리나요?
당일 처리. 대상 언어를 선택하고, 음성 클로닝과 립싱크를 활용해 번역을 생성하세요. 즉시 배포할 수 있습니다. 기존 번역 방식은 언어당 수주에서 수개월이 걸립니다. HeyGen은 전 세계 동시 출시를 즉각 가능하게 합니다.
지역별 언어 변형은 어떻게 되나요?
주요 언어에 대해 제공됩니다. 라틴 아메리카 스페인어와 유럽 스페인어, 브라질 포르투갈어와 유럽 포르투갈어, 간체 중국어와 번체 중국어 중에서 선택할 수 있습니다. 귀사의 인력에 가장 적합한 변형을 선택하여 자연스럽고 문화적으로 적합한 교육을 제공하세요.
이것은 기술 콘텐츠에도 적용되나요?
네. 용어집을 업로드하세요. HeyGen은 기술 용어, 제품명, 안전 관련 용어가 정확하게 번역되도록 보장합니다. 전문 콘텐츠에 대해 언어 전반에 걸쳐 일관성을 유지합니다. 모든 언어에서 기술 교육의 품질이 높은 수준으로 유지됩니다.
HeyGen은 기존 영상 제작 방식과 어떻게 비교되나요?
기존의 교육용 영상 제작은 진행자 섭외, 스튜디오 예약, 촬영팀 조율, 후반 편집 등으로 인해 보통 완성본 한 편당 제작 기간이 2~3개월, 비용이 5,000~15,000달러 이상 소요됩니다. HeyGen은 이와 동등한 품질의 영상을 몇 분에서 몇 시간 만에 제작할 수 있으며, 수정도 무제한으로 가능합니다. Advantive는 콘텐츠 제작 시간을 50% 단축했다고 보고했습니다. Würth Group은 제작 시간을 50% 줄이고 번역 비용을 80% 절감했습니다.
지역별 언어 변형은 어떻게 처리되나요?
주요 언어에 대해 제공됩니다. 라틴 아메리카 스페인어와 유럽 스페인어, 브라질 포르투갈어와 유럽 포르투갈어, 간체 중국어와 번체 중국어 중에서 선택할 수 있습니다. 귀사의 인력 구성에 가장 적합한 변형을 선택하여 자연스럽고 문화적으로 적합한 교육을 제공하세요.
더 많은 솔루션 살펴보기
지금 바로 교육용 동영상 제작을 시작하세요
출시되기도 전에 이미 오래된 콘텐츠를 몇 달씩 기다리지 마세요. 몇 분 만에 전문적인 교육 영상을 제작하고, 원하는 어떤 언어로든 즉시 번역하며, 비즈니스가 바뀔 때마다 재촬영 없이 손쉽게 업데이트할 수 있습니다. Workday, Advantive, Würth Group와 함께 교육 방식을 혁신한 L&D 팀에 지금 합류하세요.
- 신용카드 정보는 필요하지 않습니다
- SCORM 내보내기 포함
- 언제든지 취소할 수 있습니다