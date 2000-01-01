입 모양이 실제로 말하는 언어와 정확히 일치합니다. 스페인어 교육 콘텐츠에서는 스페인어에 맞는 입 모양이, 중국어(만다린) 교육 콘텐츠에서는 만다린 발음에 맞는 입 모양이 나타납니다. 음성과 화면이 어긋나는 어색한 더빙 효과를 없애 줍니다. 전문적인 수준의 영상 품질은 학습자의 신뢰와 신빙성을 높여 줍니다. 직원들은 자연스럽게 보이고 들리는 콘텐츠에 더 적극적으로 참여합니다.

175개 이상의 모든 언어에서 립싱크 지원

언어별 자연스러운 입 모양 움직임

어색한 더빙 효과 없이

전문적인 프레젠테이션 품질