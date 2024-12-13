제작 팀 없이 전문적인 비디오를 만드세요

비싼 비디오 장비나 편집 기술이 없어도 훌륭한 '어떻게 하다' 콘텐츠를 만들 수 있습니다. HeyGen의 AI 아바타, 음성 오버, 그리고 쉬운 템플릿을 사용하면, 세련되고 브랜드가 담긴 비디오를 만들 수 있습니다. PDF나 덱을 업로드하여 몇 번의 클릭으로 비디오로 변환할 수도 있습니다.