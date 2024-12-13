혜택과 가치
비디오 제작 기술이 필요 없이, 더 빠르게 사용 방법 비디오를 만드세요
복잡한 지침과 제품을 쉽게 따라 할 수 있도록 만드세요
사람들은 비디오를 통해 더 잘 배웁니다. HeyGen은 텍스트가 많은 지침을 명확하고 매력적인 단계별 튜토리얼 비디오로 전환하여 관객이 무엇을 해야 하는지 정확히 볼 수 있고 이해할 수 있도록 도와줍니다. 이것이 어떻게-하는지 시연이든, 온보딩 가이드이든, 문제 해결 워크스루이든 간에.
제작 팀 없이 전문적인 비디오를 만드세요
비싼 비디오 장비나 편집 기술이 없어도 훌륭한 '어떻게 하다' 콘텐츠를 만들 수 있습니다. HeyGen의 AI 아바타, 음성 오버, 그리고 쉬운 템플릿을 사용하면, 세련되고 브랜드가 담긴 비디오를 만들 수 있습니다. PDF나 덱을 업로드하여 몇 번의 클릭으로 비디오로 변환할 수도 있습니다.
어떤 대상이든 교육 및 지원을 확장하세요
여러 위치에서 팀을 훈련시켜야 하나요? 전 세계 시청자를 지원하고 싶으신가요? HeyGen을 사용하면 비디오를 즉시 번역하고 현지화할 수 있어, 어디에 있든, 어떤 언어를 사용하든 모든 사람이 튜토리얼 비디오 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.
고객 사례
기업들이 어떻게 '방법' 콘텐츠를 확장하는지 알아보세요
방법을 알아보세요
HeyGen으로 하우투 비디오를 만드는 방법
HeyGen에 로그인하여 몇 분 안에 전문가 수준의 사용 방법 비디오를 제작하세요—비디오 편집 경험이나 제작 팀이 필요하지 않습니다.
단계별 튜토리얼, 교육 가이드, 그리고 모범 사례 비디오를 위해 디자인된 맞춤형 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 창의적 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 원클릭으로 브랜드 키트를 적용하여 일관된 브랜드 경험을 제공하세요.
교육용 스크립트를 업로드하고 250개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 비디오를 해설할 아바타를 선택하세요. 개인적인 느낌을 원하신다면 자신의 디지털 트윈을 사용하여 콘텐츠를 더 매력적이고 공감 가게 만드세요.
HeyGen의 간편한 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하세요. 로고, 제품 스크린샷 또는 워크플로 시각 자료를 추가하여 명확성과 브랜드 일관성을 확보하세요.
HeyGen의 미디어 라이브러리에서 이미지, 아이콘, 애니메이션을 활용하여 복잡한 단계를 분해하고 관객의 참여를 유지하세요. 주요 내용을 강조하고, 중요한 행동을 부각시키며, 학습을 더 상호작용적으로 만드세요.
비디오가 준비되면 선호하는 형식으로 내보내고 이메일, 소셜 미디어, 웹사이트 또는 내부 교육 플랫폼 등 관객이 필요한 어느 곳에나 공유하세요.
자주 묻는 질문
어떻게 하는지에 대한 비디오는 작업을 완료하는 방법, 제품을 사용하는 방법 또는 모범 사례를 따르는 방법을 시각적으로 설명하는 단계별 안내입니다. 비디오는 텍스트 기반 가이드보다 더 매력적이고 따라하기 쉬워 교육, 입문, 고객 교육에 효과적인 도구입니다.
HeyGen을 사용하면 편집 기술 없이도 전문적인 방법을 설명하는 비디오를 쉽게 만들 수 있습니다. 단순히 템플릿을 선택하고, 스크립트를 추가하고, AI 아바타를 선택한 다음 비주얼로 비디오를 커스터마이즈하세요. HeyGen이 나머지는 처리합니다—제작 팀이 필요 없습니다.
네! HeyGen은 내부 교육 비디오, 입문 안내서, 그리고 직원들을 위한 지침 콘텐츠를 만드는 데 완벽합니다. AI 아바타와 사용하기 쉬운 템플릿을 사용하여 팀과 위치에 걸쳐 교육 자료를 표준화할 수 있습니다.
물론입니다. 많은 기업들이 HeyGen을 사용하여 FAQ 비디오, 문제 해결 가이드, 제품 사용법을 만들어 고객 지원 티켓을 줄이고 고객 경험을 향상시킵니다.
네! HeyGen을 사용하면 브랜드 색상, 글꼴, 로고 및 맞춤형 비주얼을 추가하여 회사 브랜딩과 일관성을 유지하는 방법 영상을 만들 수 있습니다.
이상적인 길이는 주제에 따라 다르지만, 대부분의 효과적인 '어떻게 하다' 비디오는 빠른 튜토리얼의 경우 1-3분, 심층 교육의 경우 5-10분 정도입니다. HeyGen을 사용하면 시청자의 주의를 끌 수 있는 간결하고 흥미로운 콘텐츠를 쉽게 만들 수 있습니다.
네! HeyGen은 AI 기반 번역 및 음성 복제 기능을 제공하여 추가 제작 시간 없이 다국어 설명 동영상을 만들 수 있습니다. 이는 전 세계 팀과 국제 고객에게 이상적입니다.
HeyGen은 SaaS, 전자 학습, 고객 지원, 의료, 제조, 인사, 마케팅 등 다양한 산업에서 흥미롭고 확장 가능한 교육 및 지침 비디오를 만드는 데 사용됩니다.
HeyGen 비디오는 회사 웹사이트, 도움말 센터, YouTube, LinkedIn, 내부 교육 포털, 이메일 캠페인 및 소셜 미디어를 통해 공유되어 도달 범위와 참여도를 극대화할 수 있습니다.
몇 분 안에 고품질의 사용 방법 비디오를 만들 수 있습니다. HeyGen의 AI 아바타와 템플릿은 긴 비디오 촬영과 편집이 필요 없게 하여, 전통적인 방법보다 빠르게 고품질 콘텐츠를 제작할 수 있게 해줍니다.