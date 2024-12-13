수많은 사용자가 신뢰하는
인터랙티브 아바타란 무엇인가
미래를 위해 만들어진 아바타
대화용
인터랙티브 아바타는 항상 사용할 수 있는 당신의 디지털 인격입니다. 자연스럽고 의미 있는 대화를 할 수 있도록 만들어졌습니다. 그들은 당신을 위해 열심히 일합니다. 그들은 단순히 말만 하는 것이 아니라 이해하고, 적응하며, 인간과 같은 수준의 개인화로 응답합니다.
자동 번역
오래된 비디오에 새로운 관객을
가지고 있는 모든 비디오를 넣기만 하면 원하는 언어로 전환해 드립니다. 비디오가 많으신가요? API를 통해 과정을 자동화하세요. 비디오 라이브러리의 영향력을 확장하고 새로운 시장에 진입하는 것이 이보다 쉬웠던 적은 없습니다.
보이스-클론
어떤 언어로도 진정성을 유지하세요
브랜드 고유의 목소리를 다양한 문화권에 걸쳐 유지하세요. 우리의 AI 기반 현지화 과정은 원래의 스타일과 어조를 포착하여, 메시지가 모든 언어로 울려퍼지도록 합니다. 음성 녹음에서부터 자막에 이르기까지, 진정성은 닿는 모든 관객에게 항상 중심에 있습니다.
175개 이상의 언어와 방언
우리의 광범위한 언어 지원을 통해 새로운 시장에 도달하고 전 세계의 관객들과 연결하세요. 175개 이상의 언어와 방언을 지원함으로써, 여러분의 콘텐츠가 문화적으로 관련성이 있고 언어적으로 정확하게 전달되어, 어디서나 시청자들에게 지속적인 영향을 미칠 수 있습니다.
고객 지원
고객 지원 - 인간미가 느껴지는
여러 언어를 구사하는 리얼한 아바타로 AI 기반 고객 지원을 제공하세요. HeyGen은 반응 시간을 개선하고 비용을 절감하며 인간 같은 자동화로 만족도를 높이는 자연스러운 지원 비디오를 만듭니다.
영업 통화
인터랙티브 아바타로 귀하의 판매 규모를 확장하세요
제품 시연, 리드 아웃리치 및 후속 조치를 위한 AI 아바타로 판매량을 늘리세요. HeyGen은 판매 팀이 대규모로 비디오를 개인화하여 참여도를 높이고 전 세계 시장에서 더 빠르게 거래를 마무리할 수 있도록 도와줍니다.
교육
개인 맞춤형 트레이닝 및 데모 제공
현지화되고 흥미로운 AI 교육 비디오와 입문 데모를 만드세요. HeyGen을 사용하면 직원 교육, 고객 교육, 내부 커뮤니케이션을 위한 전문적인 콘텐츠를 쉽게 제작할 수 있습니다.
지식 업로드
문서, FAQ, 제품 정보 또는 사용자 정의 스크립트를 쉽게 업로드하세요—귀하의 아바타가 모두 학습합니다. 회사 정책이든 브랜드 스토리텔링이든, 항상 정확하고 브랜드에 맞는 답변을 제공합니다.
맞춤형 인격
전문적이고 세련된 것부터 재미있고 기발한 것까지, 아바타의 외모, 어조, 스타일을 당신의 브랜드나 창의적 비전과 완벽하게 일치시키도록 제어할 수 있습니다.
항상 켜져 있고, 항상 확장 가능한
24시간 내내 이용 가능한 인터랙티브 아바타는 수천 개의 대화를 동시에 관리할 수 있으며, 관객이 늘어나도 전혀 무리 없이 확장할 수 있습니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
인터랙티브 아바타 자주 묻는 질문
HeyGen 인터랙티브 AI 아바타는 실시간 대화에 참여하는 생생한 디지털 캐릭터입니다. AI가 주도하는 음성, 제스처, 그리고 얼굴 표정을 통해 챗봇을 넘어서 인간과 같은 상호작용을 제공합니다.
HeyGen을 사용하면 사진, 텍스트 프롬프트 또는 500개 이상의 캐릭터 라이브러리에서 AI 아바타를 생성하고 사용자 정의할 수 있습니다. 이 아바타들은 고급 AI를 사용하여 말하고, 움직이며, 적응할 수 있어 비디오, 고객 서비스, 콘텐츠 제작에 이상적입니다.
네, HeyGen은 AI 아바타 생성, 음성 추가, 짧은 비디오 제작을 위한 무료 버전을 제공합니다. 프리미엄 플랜은 HD 렌더링, 맞춤 설정, 상업적 사용과 같은 고급 기능을 잠금 해제합니다.
HeyGen 아바타는 톤을 이해하고 반응을 조정하며 자연스러운 움직임을 표현하기 위해 인공지능을 사용합니다. 이들은 애니메이션화되어 있으며, 다국어를 지원하고, 전통적인 텍스트 기반 챗봇보다 더 매력적입니다.
네, HeyGen 아바타는 비디오 제작을 위해 디자인되었습니다. 마케팅, 이러닝, 기업 교육, 고객 지원 등에서 사용할 수 있으며, 고품질의 AI 생성 콘텐츠를 제공합니다.
아바타의 외모, 목소리, 언어, 그리고 제스처를 조정할 수 있습니다. 빠른 스타일링을 위해 룩 팩을 사용하거나 독특한 AI 기반 디지털 인격을 위해 자신의 사진을 업로드하세요.
네, HeyGen 아바타는 175개 이상의 언어와 방언을 구사하여 전 세계적인 커뮤니케이션, 교육, 고객 참여에 이상적입니다.
기업, 교육자 및 콘텐츠 제작자들은 마케팅, 교육, 소셜 미디어, 가상 이벤트 및 자동화된 고객 서비스를 위해 HeyGen 아바타를 사용합니다.
HeyGen의 AI 아바타 비디오 생성기는 실제와 같은 얼굴 표정과 움직임을 말과 동기화하여 카메라나 배우 없이도 역동적이고 매력적인 콘텐츠를 만들어냅니다.
HeyGen의 Look Packs는 비즈니스, 엔터테인먼트, 게임, 그리고 글로벌 산업을 위한 준비된 아바타를 제공하여, 몇 초 안에 적합한 아바타를 찾을 수 있도록 도와줍니다.