API 가격 책정 FAQ
무료 플랜은 비디오 생성, 번역, 아바타에 대한 기본 접근을 포함하여 HeyGen의 핵심 API를 시도해 볼 수 있는 10 크레딧을 제공합니다. 이는 플랫폼을 평가하거나 업그레이드하기 전에 워크플로우를 테스트하는 개발자들에게 이상적입니다.
HeyGen은 테스트 목적으로 제한된 크레딧을 가진 개발자 샌드박스 환경을 제공합니다. OAuth를 통해 인증하고 개발 중에 핵심 엔드포인트에 접근할 수 있습니다.
각 크레딧은 사진 아바타나 짧은 AI 비디오와 같은 콘텐츠를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 프로는 매달 100크레딧을 제공하며, 스케일은 매달 660크레딧을 제공하고, 엔터프라이즈 플랜은 맞춤 설정이 가능합니다. 크레딧을 더 많이 구매할수록 크레딧당 효과적인 비용이 낮아집니다.
무료: 월 10 크레딧
프로: 100 크레딧에 $99 = 크레딧 당 $0.99
규모: 660 크레딧에 $330 = 크레딧 당 $0.50
- 중간 규모의 프로젝트를 진행하거나 가끔 맞춤 브랜딩을 사용하는 경우 Pro를 선택하세요.
- 정기적으로 콘텐츠를 제작하거나 더 큰 팀을 위해 서비스를 제공한다면 Scale을 선택하세요.
- API 동시성, 개인 슬랙 지원, SLA 또는 기업 준수가 필요한 경우 Enterprise를 고려하세요.
물론입니다. 크레딧을 더 많이 얻고, 단위당 비용을 낮추며, 동시성 및 개인 지원과 같은 고급 기능에 접근하기 위해 언제든지 업그레이드할 수 있습니다.
Scale은 이메일 지원, 볼륨 할인, 그리고 동시성 옵션을 도입합니다. 엔터프라이즈는 프리미엄 지원(Slack), SLA, 맞춤형 아바타/목소리, 그리고 자동 갱신을 제공합니다.
- 무료: 개발자 포털 접근 전용
- 프로: 기본 티켓 지원
- 규모: 이메일 지원 및 대량 구매 할인
- Enterprise: 프리미엄 슬랙 지원, 전담 온보딩, 그리고 엔터프라이즈급 SLA
네. 규모를 확장하고 있다면, Scale 플랜은 Pro에 비해 크레딧당 비용을 거의 절반으로 줄여줍니다. 또한 제3자 도구나 수동 작업이 필요한 기능들에도 접근할 수 있게 됩니다.
아니요, 크레딧은 매 결제 주기마다 초기화됩니다. 월간 사용량을 추정하여 가장 비용 효율적인 플랜을 선택하는 것이 좋습니다. 지속적으로 사용량이 적거나 많다면 언제든지 플랜을 변경할 수 있습니다.
Enterprise는 확장성과 신뢰성이 필요한 팀을 위해 설계되었습니다. 맞춤형 아바타, SLA, API 동시성, 고급 컴플라이언스 및 직접 지원 채널을 포함합니다. 이것은 대규모로 중요한 콘텐츠 생성을 위한 전체 스택 솔루션입니다.