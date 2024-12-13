API 가격 정책

무료

월 $0

HeyGen API를 무료로 사용해보세요. 어떤 약속도 필요 없습니다

무료 10무료 10
무료 10크레딧 / 월
기본 API 범위
  • 사진으로 아바타 만들기
  • 처음부터 비디오 만들기
  • 템플릿에서 비디오 만들기
  • 아바타, 음성, 템플릿 목록을 가져오세요
  • 인터랙티브 아바타와 스트리밍
  • 워터마크 포함

프로

월 $99

평균 사용량과 맞춤 브랜딩이 있는 제품용입니다.

100100
100크레딧
포함
  • 모든 것을 무료로
  • 워터마크 제거됨
1 크레딧은 다음과 같습니다:
  • 1분 분량의 생성된 아바타 비디오
  • 또는 5분간의 인터랙티브 아바타 스트리밍

규모

월 $330

국제적으로 더 많은 도달 범위와 성장 확장이 필요한 제품을 위해.

660660
660크레딧
포함
  • 프로에 있는 모든 것
  • 비디오 번역 API
  • 교정 API
  • 자동 갱신
1 크레딧은 다음과 같습니다:
  • 20초 영상 번역
  • 다른 제품에서의 Pro와 동일

기업

대화합시다

맞춤형 사용이 필요하고 고성능 서비스가 필요한 제품에 대하여

맞춤맞춤
맞춤
포함
  • 모든 것이 규모에 맞게
  • 맞춤형 확장성
  • 전담 개발자 지원
  • 비디오 아바타 생성 API

사례 연구: 트리바고 주요 결과

-50%후반 작업 시간
3-4절약된 달

“다른 회사들과 테스트를 진행했을 때 HeyGen이 항상 품질 면에서 최고였습니다. 처음 이 일을 진행하는 고위험 고보상 상황이었기 때문에 처음부터 그들 팀과 매우 투명하게 일했고, 그들을 매우 신뢰했으며, 그 결과는 완전히 성공적이었습니다.”

조앙 로레아노, 크리에이티브 디렉터

계획

플랜 비교

그리고 특징.

무료
프로
스케일
기업
비디오 생성 API 접근
비디오 번역 API 접근
인터랙티브 아바타 API 접근
개발자 포털
최고 수준의 AI 아바타 모델
일레븐랩스 AI 보이스 클론 가져오기
이메일 지원
자동 갱신
대량 구매 할인
엔터프라이즈 등급 보안 및 컴플라이언스
프라이빗 슬랙 채널 지원
맞춤형 API 동시성

API 가격 책정 FAQ

무료 플랜은 비디오 생성, 번역, 아바타에 대한 기본 접근을 포함하여 HeyGen의 핵심 API를 시도해 볼 수 있는 10 크레딧을 제공합니다. 이는 플랫폼을 평가하거나 업그레이드하기 전에 워크플로우를 테스트하는 개발자들에게 이상적입니다.

HeyGen은 테스트 목적으로 제한된 크레딧을 가진 개발자 샌드박스 환경을 제공합니다. OAuth를 통해 인증하고 개발 중에 핵심 엔드포인트에 접근할 수 있습니다.

각 크레딧은 사진 아바타나 짧은 AI 비디오와 같은 콘텐츠를 생성하는 데 사용할 수 있습니다. 프로는 매달 100크레딧을 제공하며, 스케일은 매달 660크레딧을 제공하고, 엔터프라이즈 플랜은 맞춤 설정이 가능합니다. 크레딧을 더 많이 구매할수록 크레딧당 효과적인 비용이 낮아집니다.

무료: 월 10 크레딧

프로: 100 크레딧에 $99 = 크레딧 당 $0.99

규모: 660 크레딧에 $330 = 크레딧 당 $0.50

  • 중간 규모의 프로젝트를 진행하거나 가끔 맞춤 브랜딩을 사용하는 경우 Pro를 선택하세요.
  • 정기적으로 콘텐츠를 제작하거나 더 큰 팀을 위해 서비스를 제공한다면 Scale을 선택하세요.
  • API 동시성, 개인 슬랙 지원, SLA 또는 기업 준수가 필요한 경우 Enterprise를 고려하세요.

물론입니다. 크레딧을 더 많이 얻고, 단위당 비용을 낮추며, 동시성 및 개인 지원과 같은 고급 기능에 접근하기 위해 언제든지 업그레이드할 수 있습니다.

Scale은 이메일 지원, 볼륨 할인, 그리고 동시성 옵션을 도입합니다. 엔터프라이즈는 프리미엄 지원(Slack), SLA, 맞춤형 아바타/목소리, 그리고 자동 갱신을 제공합니다.

  • 무료: 개발자 포털 접근 전용
  • 프로: 기본 티켓 지원
  • 규모: 이메일 지원 및 대량 구매 할인
  • Enterprise: 프리미엄 슬랙 지원, 전담 온보딩, 그리고 엔터프라이즈급 SLA

네. 규모를 확장하고 있다면, Scale 플랜은 Pro에 비해 크레딧당 비용을 거의 절반으로 줄여줍니다. 또한 제3자 도구나 수동 작업이 필요한 기능들에도 접근할 수 있게 됩니다.

아니요, 크레딧은 매 결제 주기마다 초기화됩니다. 월간 사용량을 추정하여 가장 비용 효율적인 플랜을 선택하는 것이 좋습니다. 지속적으로 사용량이 적거나 많다면 언제든지 플랜을 변경할 수 있습니다.

Enterprise는 확장성과 신뢰성이 필요한 팀을 위해 설계되었습니다. 맞춤형 아바타, SLA, API 동시성, 고급 컴플라이언스 및 직접 지원 채널을 포함합니다. 이것은 대규모로 중요한 콘텐츠 생성을 위한 전체 스택 솔루션입니다.

