무료 플랜은 비디오 생성, 번역, 아바타에 대한 기본 접근을 포함하여 HeyGen의 핵심 API를 시도해 볼 수 있는 10 크레딧을 제공합니다. 이는 플랫폼을 평가하거나 업그레이드하기 전에 워크플로우를 테스트하는 개발자들에게 이상적입니다.

HeyGen은 테스트 목적으로 제한된 크레딧을 가진 개발자 샌드박스 환경을 제공합니다. OAuth를 통해 인증하고 개발 중에 핵심 엔드포인트에 접근할 수 있습니다.