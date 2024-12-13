도전

트리바고의 마케팅 전략의 주요 구성 요소는 타겟팅된 TV 광고 제작에 전념하고 있습니다.

Jean과 João의 팀은 이 프로젝트들에 대해 초기 개념부터 생산, 최종 편집에 이르기까지 긴밀하게 협력합니다. 과거에는 제작 회사와 함께 일하기도 했지만, 대부분의 작업은 내부에서 진행됩니다.

그들의 팀은 30개 시장에서 서로 다른 언어와 방언을 사용하여 광고를 지역화하는데 시간과 비용이 효율적인 방법을 찾는 중대한 도전에 직면했습니다.

이를 위해, 그들은 여러 언어를 구사하고 모든 시장에 호소할 수 있는 한 사람을 찾아야 했다. 이 과정에는 비용이 많이 드는 시간 소모적인 연구와 그들의 억양의 미세한 부분을 후반 작업 편집하는데 상당한 시간이 소요되었으며, 이는 전체 비용을 증가시켰다. 보이스오버 효과를 활용함에도 불구하고, 최종 제품은 트리바고가 구상한 메시지를 효과적으로 전달하지 못했다.

모든 언어에 걸쳐 한 사람을 트리바고 브랜드의 얼굴로 유지하고자 하며, 이 긴 과정을 단순화할 플랫폼이 필요했습니다.

트리바고가 여러 생성 AI 플랫폼을 테스트한 후, HeyGen을 발견했습니다.

해결책

HeyGen의 기술을 사용하여, 트리바고 팀은 모든 특이하고 비정형적인 요구 사항을 충족할 수 있는 단일 배우를 찾는 비용이 많이 드는 계획을 포기했습니다. 대신, 트리바고는 필요한 모든 것과 그 이상을 제공하는 원스톱 소프트웨어 솔루션을 찾았습니다.

처음에, 팀들은 추가 시간과 재정적 비용을 발생시키지 않고는 연기할 수 없는 상업적 납기일정에 직면했습니다. 제작 관리에 있어 HeyGen의 능력을 확신하며, 트리바고는 이 기술을 처음으로 활용하기로 결정했습니다.

HeyGen 팀은 다른 시간대를 성공적으로 조정하고 시기적절한 제출을 용이하게 하면서 필요한 모든 변경 사항을 능숙하게 우선 순위를 정하고 적극적으로 대응하는 것으로 입증되었습니다.

제작 중 여러 차례 조정이 있었고 매우 촉박한 일정에도 불구하고, 트리바고 팀은 HeyGen에 기회를 걸었고 결과는 성공이었습니다.

결과들

“다른 회사들과 테스트를 진행했을 때 HeyGen이 항상 품질 면에서 우위에 있었습니다. 우리는 처음으로 이 일을 하면서 높은 위험과 높은 보상이 있는 상황이었기 때문에 시작부터 그들 팀과 매우 투명하게 일했고, 그들을 정말로 신뢰했으며, 그 결과는 완전히 성공적이었습니다,”라고 조앙이 말했습니다.

HeyGen을 1년도 채 사용하지 않았지만, 비용과 시간 모두에 미치는 영향이 상당했습니다.

기술이 후반 작업 시간을 절반으로 단축시켜, 평균적으로 팀이 3-4개월을 인상적으로 절약할 수 있게 되었습니다.

광고가 세 달 만에 15개 지역에 성공적으로 현지화되었습니다—이는 HeyGen이 없었다면 불가능했을 업적입니다.

HeyGen의 텍스트-음성 변환 기능을 활용하여

텍스트-투-스피치는 트리바고가 전 세계 대상 시장에 콘텐츠를 신속하게 현지화하는 데 도움을 줍니다.

HeyGen을 사용한 지 1년도 채 되지 않아 트리바고는 30개 지역에서 TV 광고를 대량으로 확보했습니다.

“HeyGen이 우리 팀에 맞춤 솔루션을 제공하고, 질문에 빠르게 답변해 주었으며, 우리가 필요로 하고 요청한 변경 사항을 짧은 시간 내에 수용해 주었습니다.” - 장 피에르 마살라, trivago에서 모션 디자이너