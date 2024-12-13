HeyGen AI 스튜디오는 댓글, 태깅, 다중 사용자 편집과 같은 기능으로 협업을 매끄럽게 만들어줍니다. 실시간 피드백을 추가하고, 특정 업데이트에 팀 멤버를 태그하며, 동시에 같은 비디오 작업을 하여 모두가 창의적인 비전과 콘텐츠에 대해 일치된 이해를 가지도록 할 수 있습니다.