완전한 창작 통제권을 제공하는 유일한 플랫폼
AI 스튜디오는 아바타 움직임, 제스처 제어, 자연스러운 목소리 맞춤과 같은 전례 없는 고급 AI 기능을 통합합니다. 이러한 혁신과 사용의 용이성이 결합된 독보적인 조화는 비디오 제작을 접근하기 쉽고, 직관적이며, 강력하게 만듭니다. 여기 몇 가지 주요 기능들이 있습니다.
음성 감독
스크립트 전달 방식을 세밀하게 조정하세요. Voice Director를 사용하면 개별 단어와 구문의 강조와 억양을 제어할 수 있어, 다른 플랫폼에서는 따라올 수 없는 독특하고 인상적인 AI 아바타의 보컬 퍼포먼스를 만들어낼 수 있습니다.
보이스 미러링
AI 기반 비디오에 진정성을 부여하세요. Voice Mirroring(음성 대 음성)을 사용하면 자신의 녹음을 업로드하여 디지털 트윈의 말하기 속도, 감정, 그리고 어조를 제어하여 당신의 개성과 일치하고 자연스럽게 들리도록 할 수 있습니다.
제스처 제어
아바타를 더 인간처럼 느끼게 만드세요. 감정이 없고 생기 없는 아바타는 통하지 않습니다. Gesture Control을 사용하면 손짓부터 얼굴 표정까지 자연스러운 움직임을 스크립트에 매핑할 수 있어 AI가 생성한 비디오 콘텐츠가 더 역동적이고 표현력이 풍부하게 느껴지도록 할 수 있습니다.
현실적인 미리보기
제출하기 전에 자신감을 가져보세요. AI 비디오 제작에서 가장 큰 고충 중 하나는 최종 비디오가 생성될 때까지 최종 결과를 알 수 없다는 것입니다. 리얼리스틱 프리뷰는 프리뷰 내에서 아바타의 움직임을 보여주어 렌더링하기 전에 조정할 수 있게 해줍니다.
댓글
플랫폼 내에서 직접 쉽게 댓글을 추가하여 팀과 원활하게 협업하고, 피드백이 실시간으로 포착되고 반영되도록 합니다.
태깅
비디오에서 사용자를 태그하여 협업을 수월하게 만들고 팀원들이 중요한 업데이트와 피드백에 대해 알림을 받고 일치된 상태를 유지할 수 있도록 합니다.
다중 사용자 편집
다중 사용자 편집 기능은 팀이 함께 작업하고, 아이디어를 공유하며, 조정을 하고, 여러 협업자와 함께 비디오를 다듬을 수 있게 해줍니다.
당신의 모든 비디오 요구 사항을 한 곳에서
첫 번째 초안에서 최종 비디오까지 몇 분 안에 여러 도구를 번거롭게 다루지 않고도, 내용이 매번 정교하고 일관되며 전문적으로 완성될 수 있습니다.
자동 자막
자동으로 사용자 정의 가능한 글꼴, 크기, 색상으로 스타일이 있는 캡션을 추가하여 비디오를 더 액세스하기 쉽고 매력적으로 만드세요. 캡션은 AI 스튜디오의 스크립트에서 직접 가져와 타이밍과 철자에 대한 완전한 제어를 할 수 있습니다.
브랜드 키트
브랜드의 주요 요소인 로고, 색상, 글꼴, 이미지, 비디오를 업로드하세요. 계정 사용자가 비디오와 그래픽에 브랜딩을 빠르게 적용할 수 있도록 함으로써 모든 프로젝트에서 일관되고 전문적인 콘텐츠를 유지하세요. 더 이상 시각적 요소를 수동으로 조정할 필요가 없습니다.
B-롤 소스
내장된 B-롤 요소로 여러분의 비디오를 더 고급스럽고 세련된 느낌으로 만드세요. 도구 간에 전환하거나 고급 편집 기술이 필요 없이 처음부터 끝까지 고품질의 비디오를 만들어보세요. 새로운 편집기는 장면 전환, 게티 이미지의 스톡 이미지, 배경 음악 등의 기능을 포함하고 있습니다.
어떻게
AI 스튜디오로 비디오를 만드세요
HeyGen에 로그인한 다음 HeyGen Academy에서 AI 스튜디오를 사용하여 몇 분 만에 매력적인 AI 생성 비디오 제작 방법을 따라하세요.
HeyGen에 로그인한 다음 HeyGen Academy에서 AI 스튜디오를 사용하여 몇 분 만에 매력적인 AI 생성 비디오 제작 방법을 따라하세요.
다양한 용도에 맞게 디자인된 맞춤형 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 적용하여 일관되고 브랜드에 맞는 경험을 제공하세요.
다양한 용도에 맞게 디자인된 맞춤형 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 적용하여 일관되고 브랜드에 맞는 경험을 제공하세요.
당신의 이야기가 AI 스튜디오와 함께 시작되는 곳입니다. 패널에 직접 입력하거나, 오디오 파일을 업로드하거나, HeyGen 내에서 목소리를 녹음하세요.
당신의 이야기가 AI 스튜디오와 함께 시작되는 곳입니다. 패널에 직접 입력하거나, 오디오 파일을 업로드하거나, HeyGen 내에서 목소리를 녹음하세요.
스크립트를 입력하신 후에는 미리보기를 클릭하여 재생해 보세요. 발음을 조정하고자 하는 단어를 강조하거나, 자연스러운 중단을 추가하려면 일시 정지 아이콘을 클릭하세요.
스크립트를 입력하신 후에는 미리보기를 클릭하여 재생해 보세요. 발음을 조정하고자 하는 단어를 강조하거나, 자연스러운 중단을 추가하려면 일시 정지 아이콘을 클릭하세요.
700개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 콘텐츠를 들려줄 아바타를 선택하세요. 개인적인 느낌을 원하신다면 자신만의 디지털 트윈을 만들어 더 친숙하고 매력적인 경험을 제공하세요.
700개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 콘텐츠를 들려줄 아바타를 선택하세요. 개인적인 느낌을 원하신다면 자신만의 디지털 트윈을 만들어 더 친숙하고 매력적인 경험을 제공하세요.
툴바를 사용하여 텍스트 오버레이, 이미지, 비디오, 음악, 도형, 아이콘 또는 접근성을 위한 캡션을 추가하세요. 각 자산은 스크립트 패널의 애니메이션 마커로 애니메이션될 수 있습니다. 자산이 장면에 들어오고 나가는 시기를 제어하거나 심지어 전환을 추가할 수도 있습니다.
툴바를 사용하여 텍스트 오버레이, 이미지, 비디오, 음악, 도형, 아이콘 또는 접근성을 위한 캡션을 추가하세요. 각 자산은 스크립트 패널의 애니메이션 마커로 애니메이션될 수 있습니다. 자산이 장면에 들어오고 나가는 시기를 제어하거나 심지어 전환을 추가할 수도 있습니다.
비디오가 완성되면 미리보기를 한 후에 AI 기반 비디오를 선호하는 형식으로 내보내고 선택한 채널에 배포하세요.
비디오가 완성되면 미리보기를 한 후에 AI 기반 비디오를 선호하는 형식으로 내보내고 선택한 채널에 배포하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen AI 스튜디오는 음성 맞춤 설정부터 제스처 및 아바타 움직임에 이르기까지 비디오 제작 과정의 모든 측면을 뛰어난 수준으로 제어할 수 있는 기능을 제공합니다. Voice Director, Voice Mirroring, Gesture Control과 같은 기능을 사용하면 빠르게 비디오를 제작할 뿐만 아니라 깊이 있게 개인화되고 인간 중심적인 비디오를 만들 수 있어, 모든 비디오가 여러분의 메시지와 브랜드를 완벽하게 반영하도록 보장합니다.
보이스 미러링을 사용하면 자신의 목소리 녹음을 업로드하여 AI 아바타의 말하는 속도, 어조, 감정을 직접 조절할 수 있습니다. 이를 통해 비디오가 본인만의 개성과 스타일을 반영하여 진정성 있게 들리며, 처음부터 모든 것을 다시 녹음할 필요가 없습니다.
네! 보이스 디렉터 기능을 사용하면 AI 아바타의 목소리를 가장 세밀한 부분까지 맞춤 설정할 수 있습니다. 개별 단어와 구문의 강조, 억양, 속도, 그리고 감정을 조절하여 스크립트가 말해지는 방식을 완전히 창의적으로 제어할 수 있습니다.
제스처 컨트롤을 사용하면 손짓과 얼굴 표정과 같은 자연스러운 인간의 움직임을 AI 아바타에 매핑할 수 있습니다. 이 기능은 비디오를 더 역동적이고 공감 가며 표현력이 풍부하게 만들어 AI 기반 콘텐츠가 더 진정성 있고 매력적으로 느껴지게 합니다.
현실적인 미리보기를 통해 최종적으로 콘텐츠를 확정하기 전에 비디오가 어떻게 보일지, 아바타의 움직임을 포함하여 확인할 수 있습니다. 이를 통해 비디오를 조정할 수 있는 자신감을 갖게 되며, 최종 버전이 기대에 부응하고 세련된 결과물을 제공하도록 보장합니다.
HeyGen AI 스튜디오는 댓글, 태깅, 다중 사용자 편집과 같은 기능으로 협업을 매끄럽게 만들어줍니다. 실시간 피드백을 추가하고, 특정 업데이트에 팀 멤버를 태그하며, 동시에 같은 비디오 작업을 하여 모두가 창의적인 비전과 콘텐츠에 대해 일치된 이해를 가지도록 할 수 있습니다.
네! HeyGen을 사용하면 스크립트와 화면 텍스트를 즉시 번역할 수 있어 전 세계 관객을 위한 비디오 제작이 가능합니다. 이 기능은 170개 이상의 언어와 방언에 걸쳐 일관성을 유지하면서 전 세계 시청자들에게 당신의 메시지가 도달하도록 보장합니다.
HeyGen의 브랜드 키트를 사용하면 회사의 로고, 색상, 글꼴, 이미지를 업로드하여 만드는 모든 비디오에 브랜딩을 쉽게 적용할 수 있습니다. 이를 통해 콘텐츠가 전문적이고 일관되며 브랜드 정체성과 일치하도록 유지됩니다.
물론이죠! HeyGen은 사용하기 쉽게 설계되어 기술적인 능력에 상관없이 누구나 고품질의 비디오를 만들 수 있습니다. 플랫폼의 직관적인 인터페이스와 내장된 협업 도구는 비디오 제작을 간단하게 만들어, 이전에 비디오 경험이 없는 사람들도 사용할 수 있습니다.
HeyGen AI Studio는 전체 비디오 제작 과정을 간소화하여, 스크립트에서부터 완성도 높은 전문 비디오까지 몇 분 안에 만들 수 있게 해줍니다. 내부 교육 비디오를 제작하든 대중을 대상으로 한 콘텐츠를 만들든, 품질을 저하시키지 않으면서 더 많은 비디오를 더 빠르게 제공할 수 있습니다.