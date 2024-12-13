제품 배치

스튜디오나 편집 없이 제품을 장면에 추가하세요.

제품 사진을 업로드하고, 아바타를 선택하고, 스크립트를 떨어뜨린 후 공유할 준비가 된 UGC 광고를 생성하세요. Avatar IV의 초현실적인 제스처와 립싱크로 구동되어, 아바타가 프레임 안에서 제품과 자연스럽게 상호 작용합니다.

스크롤을 멈추게 하는 브랜드 비디오를 가장 빠르게 만드는 방법입니다.