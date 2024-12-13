변경 사항

HeyGen 제품 업데이트

새로운 제품 기능, AI 아바타 도구, 비디오 생성 업데이트 및 플랫폼 개선에 대한 최신 정보를 받아보세요. 이는 여러분의 창의적 경험을 한 단계 끌어올리기 위해 설계되었습니다

2025년 6월 19일

제품 배치

스튜디오나 편집 없이 제품을 장면에 추가하세요.

제품 사진을 업로드하고, 아바타를 선택하고, 스크립트를 떨어뜨린 후 공유할 준비가 된 UGC 광고를 생성하세요. Avatar IV의 초현실적인 제스처와 립싱크로 구동되어, 아바타가 프레임 안에서 제품과 자연스럽게 상호 작용합니다.

스크롤을 멈추게 하는 브랜드 비디오를 가장 빠르게 만드는 방법입니다.

2025년 6월 5일

아바타 IV 업그레이드

아바타 IV가 더 똑똑해졌어요.

이제 스크립트 기반의 동적 제스처, 프롬프트 제어 이동, 미세 표정과 1080p에서 최대 60초 동안, 당신의 아바타는 그 어느 때보다 더 인간적으로 느껴집니다.

눈 깜빡임, 움직임, 그리고 어깨를 으쓱하는 모든 동작이 여러분의 스크립트를 놀라운 리얼리즘으로 생생하게 만듭니다.

2025년 6월 4일

AI 스튜디오

문서를 작성하듯이 비디오를 만드세요.

AI 스튜디오를 사용하면 하나의 스크립트에서 톤, 제스처, 감정 등 모든 것을 편집할 수 있습니다. 타임라인이 없습니다. 수동 애니메이션도 없습니다.

당신의 방식대로 이야기를 풀어나가세요. 빠르고 유연하며, 속도를 위한 품질로 구축되었습니다.

2025년 5월 4일

아바타 IV

아바타 IV가 여기 있습니다: 지금까지 가장 진보된 모델입니다.

단 하나의 사진과 스크립트만 있으면, 아바타가 정확한 립싱크와 자연스러운 표정, 역동적인 움직임으로 생생하게 움직입니다. 애완동물, 캐릭터, 상상 속 존재들에게도 효과적입니다.

이것은 애니메이션이 아닙니다. 몇 초 안에 생생하고 사실적인 스토리텔링입니다.

2025년 4월 29일

보이스 미러링

당신의 목소리. 당신의 전달. 완벽하게 일치합니다.

보이스 미러링 기능을 사용하면, 아바타가 당신처럼 들리는 것뿐만 아니라 정확히 당신처럼 말합니다. 참조 클립을 녹음하기만 하면, 아바타가 당신의 어조, 말의 속도, 그리고 표현을 그대로 따라합니다.

모든 언어와 스타일에서 진정으로 자연스러운 소리를 내는 가장 쉬운 방법입니다.

2025년 4월 24일

자막

이제 HeyGen 내부에서 직접 캡션을 추가할 수 있습니다—더 이상 도구를 전환하거나 다른 곳에 업로드할 필요가 없습니다. 자동으로 생성하고, 편집하며, 비디오의 톤과 브랜딩에 맞게 에디터 내에서 바로 캡션을 스타일링하세요. 접근성을 향상시키는 것이든 참여도를 높이는 것이든, 한 곳에서 세련되고 캡션이 있는 콘텐츠를 만드는 것이 이제까지보다 쉬워졌습니다.

2025년 3월 31일

브랜드 셔플

브랜드 셔플 소개 - 프로젝트 전반에 걸쳐 브랜드 정체성을 즉시 적용하는 새로운 방법입니다.

브랜드를 선택하면 모든 색상과 글꼴이 그 고유의 스타일에 맞게 자동으로 업데이트됩니다.

새로운 시각을 원하세요? '셔플'을 클릭하여 브랜드 팔레트와 타이포그래피 내에서 새로운 변형을 탐색해보세요.

브랜드 이미지를 유지하면서 다양한 분위기를 빠르고 재미있게 실험할 수 있는 방법입니다.

2025년 4월 1일

시선 교정

Maintain natural eye contact—even when reading from a script.
Now included in both video and motion looks, this feature subtly corrects gaze direction to help your videos feel more personal and engaging.

  1. HeyGen을 열어.
  2. 로 이동하세요 아바타.
  3. 아바타를 선택하십시오.
  4. 선택하세요 보세요.
  5. 클릭 편집 모양.
  6. 눈맞춤 보정을 켜세요.
2025년 3월 31일

비디오 점수

Get instant feedback on your footage before creating an avatar.
We’ll check lighting, background, framing, and more—so you can fix issues early and get the best results.

2025년 3월 31일

스포트라이트 모드

스포트라이트 모드는 움직임, 조명, 그리고 프레젠테이션을 강화하여 더 표현력 있고 세련되며 카메라에 어울리는 아바타를 만들어냅니다—강렬한 비디오 메시지와 돋보이는 콘텐츠를 위한 완벽한 선택입니다.

2025년 3월 14일

PDF를 비디오로

새로운 PDF를 비디오로 변환하는 기능을 통해, 어떤 PDF도 동적인 아바타가 이끄는 비디오로 즉시 변환할 수 있습니다. 각 페이지는 사용자가 커스터마이즈하거나 아바타와 함께 생성할 수 있는 슬라이드가 됩니다—피치 덱, 교육 콘텐츠 등에 완벽합니다. 지금 아바타 비디오 → PDF를 비디오로 시도해 보세요.

HeyGen에서 업로드된 문서 슬라이드로 아바타가 주도하는 비디오 생성을 보여주는 PDF에서 비디오로의 기능 데모.HeyGen에서 업로드된 문서 슬라이드로 아바타가 주도하는 비디오 생성을 보여주는 PDF에서 비디오로의 기능 데모.

2025년 3월 3일

BrandKit

브랜드가 몇 초 안에 자동 생성됩니다. URL을 입력하기만 하면 HeyGen이 로고, 색상, 글꼴은 물론 브랜드의 톤까지 전체 브랜드 프로필을 구축합니다.

여러 BrandKits 간에 언제든지 전환할 수 있으며, 귀하의 브랜드 이름 발음도 정확하게 수정해 드립니다. 이는 여러 브랜드를 다루는 창작자, 팀 및 대행사에게 완벽합니다.

2025년 2월 28일

사진 및 비디오 아바타 결합

모든 사진 및 비디오 아바타를 한 곳에서 관리하세요—더 유연하고 간소화된 창작 경험을 위해 스타일 간에 원활하게 전환하세요.

2025년 2월 28일

보이스 디자인

아바타를 위한 독특한 목소리를 디자인하세요—톤과 억양부터 속도와 개성에 이르기까지. 일관된 브랜드 내레이션, 캐릭터 개발 또는 다국어 음성 오버에 이상적입니다.

2024년 1월 19일

모션 컨트롤

아바타 슬롯이 더 필요하신 적 있나요? 이제 Creator+ 사용자를 위한 유료 플랜에서 인터랙티브 및 비디오 아바타 추가 기능을 구독 탭에서 클릭 한 번으로 이용할 수 있습니다.

2024년 12월 30일

커뮤니티 아바타

아바타 슬롯이 더 필요하신 적 있나요? 이제 Creator+ 사용자를 위한 유료 플랜에서 인터랙티브 및 비디오 아바타 추가 기능을 구독 탭에서 클릭 한 번으로 이용할 수 있습니다.

2024년 12월 18일

아바타 추가 기능

아바타 슬롯이 더 필요하신 적 있나요? 이제 Creator+ 사용자들은 구독 탭에서 한 번의 클릭으로 모든 유료 플랜에서 인터랙티브 및 비디오 아바타 추가 기능을 이용할 수 있습니다.

앱의 스크린샷으로 "타입하고 트윅하고 지켜보세요 탈은 스토리텔링 노력을 가능하게 합니다"라고 적혀 있습니다앱의 스크린샷으로 "타입하고 트윅하고 지켜보세요 탈은 스토리텔링 노력을 가능하게 합니다"라고 적혀 있습니다

2024년 12월 15일

2024년을 마무리하며

올해가 마무리되면서, 우리는 마지막 제품 업데이트와 2025년에 다가올 것들—더 표현력 있는 아바타부터 더 빠르고 똑똑한 비디오 제작 도구에 이르기까지—을 공유합니다.

HeyGen 2024 제품 업데이트 콜라주로 아바타 추가 기능, 외모 팩, 사운드 이펙트, 스타일 옵션 및 용어 업데이트를 선보입니다.HeyGen 2024 제품 업데이트 콜라주로 아바타 추가 기능, 외모 팩, 사운드 이펙트, 스타일 옵션 및 용어 업데이트를 선보입니다.

2024년 12월 18일

사진 아바타에 사운드 효과 추가

우리의 사진 아바타에 새로운 수준의 리얼리즘이 도입되었습니다. 버튼을 누르는 것만으로도 움직임의 모습과 현실적인 배경 소리 및 효과음을 추가할 수 있습니다. 네, 이제 5년 전 그 해변 사진에서 갈매기 소리와 파도 소리를 들을 수 있습니다.

2024년 12월 18일

룩 팩

완벽한 모습이나 결과물을 어떻게 연출해야 할지 모르겠나요? 저희 룩 팩은 여러분의 최신 비디오 창작물에 필요한 모든 자산을 만들 수 있도록 도와주는 테마별로 엄선된 프롬프트 세트입니다.

2024년 12월 18일

생성된 룩스를 위한 스타일 옵션

포즈를 취하고 아바타를 위한 다양한 스타일로 룩을 창조하며 창의력을 발휘하세요. 픽사, 빈티지, 원하는 스타일이 무엇이든 - 모두에게 맞는 표준은 없습니다.


2024년 12월 5일

댓글이 포함된 페이지 공유

협업이 더 쉬워졌습니다. 개인 링크를 통해 창작물을 공유하고, HeyGen 계정이 필요 없이 타임라인 댓글을 수집하세요.


여성의 얼굴과 댓글이 있는 비디오의 스크린샷입니다.여성의 얼굴과 댓글이 있는 비디오의 스크린샷입니다.

2024년 11월 15일

프롬프트. 기록. 규모: 11월 판

이번 달, HeyGen은 생성 속도를 더욱 빠르게 합니다. 단지 텍스트 프롬프트로 자신의 비디오를 생성하고, 음성 입력만으로 화면을 녹화하며, 새로운 API 스위트를 사용하여 비디오 생성을 확장하세요.

2024년 10월 15일

더 많이 창조하고, 더 빠르게 번역하기: 10월 에디션

HeyGen에서는 독특한 아바타 외모를 디자인하고, 사진에서 아바타를 생성하며, 몇 번의 클릭만으로 여러 언어로 텍스트를 번역할 수 있는 새로운 도구들을 통해 비디오 제작을 더 쉽게 확장할 수 있도록 하고 있습니다.


HeyGen 아바타 선택 그리드에서 개성 있는 비디오 제작을 위한 다양한 캐릭터, 의상, 그리고 배경을 선보입니다.HeyGen 아바타 선택 그리드에서 개성 있는 비디오 제작을 위한 다양한 캐릭터, 의상, 그리고 배경을 선보입니다.

2024년 9월 30일

HeyGen 가을 2024: 새로운 기능 및 가격 업데이트

새로운 AI 기능으로 아바타를 생동감 있게 만들어, 상상력을 자극하여 더 나은 빠른 비디오 제작을 할 수 있습니다.

2024년 9월 15일

지금 감정을 담아: 9월 에디션

HeyGen에서는 AI 비디오의 한계를 항상 넓혀가고 있습니다. 이번 달에는 감정 표현이 가능한 가장 생생한 아바타를 선보이며, 더욱 몰입감 있는 인간적인 비디오를 만들 수 있도록 더 똑똑한 음성 및 번역 기능을 추가했습니다.

HeyGen Avatar 3.0 쇼케이스에는 여러 가지 모습을 한 리얼리스틱 아바타 Nik, Candace, Chad가 등장합니다.HeyGen Avatar 3.0 쇼케이스에는 여러 가지 모습을 한 리얼리스틱 아바타 Nik, Candace, Chad가 등장합니다.

2024년 9월 5일

아바타 3.0

아바타 3.0은 지금까지 중 가장 생생한 아바타를 선보입니다—이제 대본의 뉘앙스에 맞는 표정과 동작을 할 수 있습니다. 더 이상의 경직된 반복이나 어색한 정지는 없습니다. 이 아바타들은 말하는 내용에 자연스럽게 반응하여, 진정한 감정의 깊이를 가지고 여러분의 메시지를 전달합니다.


2024년 8월 15일

더 스마트하게 창조하기: 8월 판

비디오 제작을 더욱 간단하게 만들었습니다. 이제 Proofread Studio에서 SRT 및 CSV 파일을 업로드하고, 몇 분 안에 무료 Instant Avatar를 만들 수 있으며, 새롭게 디자인된 대시보드로 프로젝트를 더 빠르게 탐색할 수 있습니다.


HeyGen 제품 업데이트 비주얼로 교정 인터페이스, 가상 프레젠터 및 비디오 번역 업로드 화면이 특징입니다HeyGen 제품 업데이트 비주얼로 교정 인터페이스, 가상 프레젠터 및 비디오 번역 업로드 화면이 특징입니다
