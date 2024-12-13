변경 사항
HeyGen 제품 업데이트
새로운 제품 기능, AI 아바타 도구, 비디오 생성 업데이트 및 플랫폼 개선에 대한 최신 정보를 받아보세요. 이는 여러분의 창의적 경험을 한 단계 끌어올리기 위해 설계되었습니다
2025년 6월 19일
제품 배치
스튜디오나 편집 없이 제품을 장면에 추가하세요.
제품 사진을 업로드하고, 아바타를 선택하고, 스크립트를 떨어뜨린 후 공유할 준비가 된 UGC 광고를 생성하세요. Avatar IV의 초현실적인 제스처와 립싱크로 구동되어, 아바타가 프레임 안에서 제품과 자연스럽게 상호 작용합니다.
스크롤을 멈추게 하는 브랜드 비디오를 가장 빠르게 만드는 방법입니다.
2025년 4월 29일
보이스 미러링
당신의 목소리. 당신의 전달. 완벽하게 일치합니다.
보이스 미러링 기능을 사용하면, 아바타가 당신처럼 들리는 것뿐만 아니라 정확히 당신처럼 말합니다. 참조 클립을 녹음하기만 하면, 아바타가 당신의 어조, 말의 속도, 그리고 표현을 그대로 따라합니다.
모든 언어와 스타일에서 진정으로 자연스러운 소리를 내는 가장 쉬운 방법입니다.
2025년 4월 24일
자막
이제 HeyGen 내부에서 직접 캡션을 추가할 수 있습니다—더 이상 도구를 전환하거나 다른 곳에 업로드할 필요가 없습니다. 자동으로 생성하고, 편집하며, 비디오의 톤과 브랜딩에 맞게 에디터 내에서 바로 캡션을 스타일링하세요. 접근성을 향상시키는 것이든 참여도를 높이는 것이든, 한 곳에서 세련되고 캡션이 있는 콘텐츠를 만드는 것이 이제까지보다 쉬워졌습니다.
2025년 3월 31일
브랜드 셔플
브랜드 셔플 소개 - 프로젝트 전반에 걸쳐 브랜드 정체성을 즉시 적용하는 새로운 방법입니다.
브랜드를 선택하면 모든 색상과 글꼴이 그 고유의 스타일에 맞게 자동으로 업데이트됩니다.
새로운 시각을 원하세요? '셔플'을 클릭하여 브랜드 팔레트와 타이포그래피 내에서 새로운 변형을 탐색해보세요.
브랜드 이미지를 유지하면서 다양한 분위기를 빠르고 재미있게 실험할 수 있는 방법입니다.
2025년 4월 1일
시선 교정
Maintain natural eye contact—even when reading from a script.
Now included in both video and motion looks, this feature subtly corrects gaze direction to help your videos feel more personal and engaging.
- HeyGen을 열어.
- 로 이동하세요 아바타.
- 아바타를 선택하십시오.
- 선택하세요 보세요.
- 클릭 편집 모양.
- 눈맞춤 보정을 켜세요.
2025년 3월 31일
비디오 점수
Get instant feedback on your footage before creating an avatar.
We’ll check lighting, background, framing, and more—so you can fix issues early and get the best results.
2025년 3월 31일
스포트라이트 모드
스포트라이트 모드는 움직임, 조명, 그리고 프레젠테이션을 강화하여 더 표현력 있고 세련되며 카메라에 어울리는 아바타를 만들어냅니다—강렬한 비디오 메시지와 돋보이는 콘텐츠를 위한 완벽한 선택입니다.
2025년 3월 14일
PDF를 비디오로
새로운 PDF를 비디오로 변환하는 기능을 통해, 어떤 PDF도 동적인 아바타가 이끄는 비디오로 즉시 변환할 수 있습니다. 각 페이지는 사용자가 커스터마이즈하거나 아바타와 함께 생성할 수 있는 슬라이드가 됩니다—피치 덱, 교육 콘텐츠 등에 완벽합니다. 지금 아바타 비디오 → PDF를 비디오로 시도해 보세요.
2025년 3월 3일
BrandKit
브랜드가 몇 초 안에 자동 생성됩니다. URL을 입력하기만 하면 HeyGen이 로고, 색상, 글꼴은 물론 브랜드의 톤까지 전체 브랜드 프로필을 구축합니다.
여러 BrandKits 간에 언제든지 전환할 수 있으며, 귀하의 브랜드 이름 발음도 정확하게 수정해 드립니다. 이는 여러 브랜드를 다루는 창작자, 팀 및 대행사에게 완벽합니다.
2025년 2월 28일
사진 및 비디오 아바타 결합
모든 사진 및 비디오 아바타를 한 곳에서 관리하세요—더 유연하고 간소화된 창작 경험을 위해 스타일 간에 원활하게 전환하세요.
2025년 2월 28일
보이스 디자인
아바타를 위한 독특한 목소리를 디자인하세요—톤과 억양부터 속도와 개성에 이르기까지. 일관된 브랜드 내레이션, 캐릭터 개발 또는 다국어 음성 오버에 이상적입니다.
2024년 1월 19일
모션 컨트롤
아바타 슬롯이 더 필요하신 적 있나요? 이제 Creator+ 사용자를 위한 유료 플랜에서 인터랙티브 및 비디오 아바타 추가 기능을 구독 탭에서 클릭 한 번으로 이용할 수 있습니다.
2024년 12월 30일
커뮤니티 아바타
아바타 슬롯이 더 필요하신 적 있나요? 이제 Creator+ 사용자를 위한 유료 플랜에서 인터랙티브 및 비디오 아바타 추가 기능을 구독 탭에서 클릭 한 번으로 이용할 수 있습니다.
2024년 12월 18일
아바타 추가 기능
아바타 슬롯이 더 필요하신 적 있나요? 이제 Creator+ 사용자들은 구독 탭에서 한 번의 클릭으로 모든 유료 플랜에서 인터랙티브 및 비디오 아바타 추가 기능을 이용할 수 있습니다.
2024년 12월 18일
사진 아바타에 사운드 효과 추가
우리의 사진 아바타에 새로운 수준의 리얼리즘이 도입되었습니다. 버튼을 누르는 것만으로도 움직임의 모습과 현실적인 배경 소리 및 효과음을 추가할 수 있습니다. 네, 이제 5년 전 그 해변 사진에서 갈매기 소리와 파도 소리를 들을 수 있습니다.
2024년 12월 18일
룩 팩
완벽한 모습이나 결과물을 어떻게 연출해야 할지 모르겠나요? 저희 룩 팩은 여러분의 최신 비디오 창작물에 필요한 모든 자산을 만들 수 있도록 도와주는 테마별로 엄선된 프롬프트 세트입니다.
2024년 12월 18일
생성된 룩스를 위한 스타일 옵션
포즈를 취하고 아바타를 위한 다양한 스타일로 룩을 창조하며 창의력을 발휘하세요. 픽사, 빈티지, 원하는 스타일이 무엇이든 - 모두에게 맞는 표준은 없습니다.
2024년 12월 5일
댓글이 포함된 페이지 공유
협업이 더 쉬워졌습니다. 개인 링크를 통해 창작물을 공유하고, HeyGen 계정이 필요 없이 타임라인 댓글을 수집하세요.
2024년 9월 5일
아바타 3.0
아바타 3.0은 지금까지 중 가장 생생한 아바타를 선보입니다—이제 대본의 뉘앙스에 맞는 표정과 동작을 할 수 있습니다. 더 이상의 경직된 반복이나 어색한 정지는 없습니다. 이 아바타들은 말하는 내용에 자연스럽게 반응하여, 진정한 감정의 깊이를 가지고 여러분의 메시지를 전달합니다.