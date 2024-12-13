혜택과 가치
AI 비디오 광고를 통해 더 많은 성과를 이루세요
몇 분 만에 번거로움 없이 멋진 광고를 제작하세요
전통적인 광고 제작의 긴 제작 주기와 높은 비용을 건너뛰세요. HeyGen의 AI 광고 생성기는 브랜드에 맞는 멋진 광고를 시간의 일부만으로 제작할 수 있게 해주어, 당신이 긴박한 마감 시간을 이기고 캠페인을 경쟁에서 앞서 나갈 수 있게 도와줍니다.
동적이고 개인화된 광고로 ROI 극대화하기
광고 달러마다 더 많은 가치를 얻으려면, 관객과 진정으로 공감할 수 있는 비디오를 만들고 시간을 절약하며 효과적인 것을 확장하세요. HeyGen의 AI 비디오 도구와 강력한 API를 사용하면 YouTube와 같은 플랫폼에서 수백만 명의 시청자를 위해 광고를 동적으로 개인화하고 그들이 시청하는 콘텐츠에 맞는 스크립트를 매칭할 수 있습니다.
최대한의 영향을 위한 노력 없는 광고 테스팅 및 최적화
여러 메시지, 콜투액션, 또는 비주얼을 테스트하기 위한 광고 변형을 빠르게 생성하세요. HeyGen의 AI를 사용하면 통찰력을 모으고 캠페인을 더 빠르게 최적화하여, 모든 단계에서 데이터 기반의 결정이 성능을 높일 수 있도록 합니다.
고객 사례
유명 브랜드들이 어떻게 광고 제작을 확장하는지 알아보세요
Trivago는 3-4개월을 절약하고 30개 시장에 광고를 현지화합니다
trivago의 크리에이티브 팀이 HeyGen을 사용하여 후반 작업 시간을 50% 단축하고 글로벌 광고 현지화를 간소화하는 동시에 브랜드 일관성을 유지하는 방법을 알아보세요.
Tomorrow.io가 개인화된 비디오 콘텐츠를 확장합니다
Tomorrow.io의 슬림한 마케팅 팀이 HeyGen을 사용하여 몇 시간 만에 개인화되고 확장 가능한 비디오를 만들어 참여도를 높이고 콘텐츠 전략을 추진한 방법을 알아보세요.
“다른 회사들과 테스트를 진행했을 때 HeyGen이 항상 품질 면에서 최고였습니다. 처음 해보는 일이라 고위험 고보상 상황이었기 때문에 그들 팀과 처음부터 매우 투명하게 협력했고, 그들을 완전히 신뢰했으며 그 결과가 전적으로 성공적이었습니다.”
방법:
HeyGen으로 비디오 광고 만들기
HeyGen에 로그인하여 단 몇 분 만에 눈길을 끄는 AI 생성 광고를 제작하세요.
다양한 종류의 사용 준비가 된 광고 템플릿을 발견하세요. 제품 출시, 서비스 업데이트, 브랜드 인지도 향상 등의 목적이든, 비전과 일치하는 템플릿을 선택하세요. 브랜드 키트를 즉시 적용하여 일관된 브랜딩을 완성하세요.
스크립트를 업로드하고 현실감 있는 AI 아바타를 선택하거나 직접 만들어 광고에 친근한 인간적 요소를 더하세요. B롤 영상, 제품 이미지 또는 눈에 띄는 시각 자료를 포함하여 독특한 판매 포인트를 강조하세요.
스크립트를 업로드하고 제품 비디오를 설명할 생생한 AI 아바타를 선택하세요. 개인적인 느낌을 원하신다면? 여러분의 경영진의 디지털 트윈을 만들어 비디오를 더 진정성 있고 매력적으로 만드세요.
HeyGen의 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 색상 구성, 글꼴 및 레이아웃을 조정하세요. 로고나 태그라인을 추가하여 모든 것을 브랜드에 맞게 유지하세요.
HeyGen의 에셋 라이브러리에서 애니메이션, 그래픽, 특수 효과를 사용하여 광고에 특별한 인상을 줄 수 있습니다.
만족하면 선호하는 형식으로 AI 기반 비디오 광고를 내보내고 원하는 채널에 배포하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 전문적인 광고 제작을 간소화하는 AI 기반 비디오 생성 플랫폼입니다. 마케터들이 비싼 제작 비용이나 긴 제작 시간 없이 소셜 미디어, 디스플레이 또는 리타게팅을 위한 비디오 광고를 빠르게 제작할 수 있도록 도와줍니다.
전통적인 제작 워크플로우를 AI로 대체함으로써, 템플릿을 선택하고, 스크립트, 브랜드 요소, 그리고 생생한 AI 아바타를 넣어 최종 광고를 며칠이나 몇 주가 아닌 몇 분 안에 제작할 수 있습니다.
물론이죠! HeyGen은 Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube 등을 위한 광고 제작을 지원합니다. 각 채널의 사양에 맞게 종횡비와 길이를 조정하세요.
각 광고의 메시지, 시각적 요소, 또는 음성 해설을 다양한 대상이나 언어에 맞게 맞춤 설정할 수 있어, 리타게팅, 현지화, 또는 ABM 캠페인에 이상적입니다.
네. HeyGen의 번역 도구를 사용하면 170개 이상의 언어와 방언으로 광고를 생성할 수 있으며, 현실적인 음성을 위한 정확한 입모양 동기화가 가능합니다. 이는 다양한 지역에서 진정성을 유지해야 하는 글로벌 캠페인에 이상적입니다.
아니요. HeyGen의 사용자 친화적 인터페이스와 드래그 앤 드롭 편집기는 경험에 상관없이 누구나 고급 편집을 접근할 수 있게 해줍니다.
HeyGen은 전체 제작 팀, 비싼 촬영, 고급 후반 작업이 필요 없게 해줍니다. AI 기반 접근 방식은 내부에서 고품질 광고를 제작하는 비용을 대폭 낮춥니다.
기존 광고 콘텐츠를 빠르게 업데이트하거나 현지화할 수 있으며, 다양한 플랫폼에 맞게 형식을 조정하고, 새로운 브랜딩을 통합하거나 메시징을 교체하여 기존 비디오를 새로운 캠페인에 효과적으로 재활용할 수 있습니다. 이는 콘텐츠의 가치를 극대화하면서 시간을 절약할 수 있게 합니다.
HeyGen은 생생한 AI 아바타, 고급 현지화 기능, 그리고 간소화된 비디오 제작 과정으로 눈에 띕니다. 마케터들이 빠르게 고품질의 확장 가능한 콘텐츠를 만들어야 할 때 이상적이어서 현대 광고 캠페인에 적합합니다.
HeyGen은 번역, 현지화, 개인화 기능을 하나의 플랫폼에서 제공함으로써 글로벌 광고 캠페인을 간소화합니다. 여러 지역을 대상으로 광고를 신속하게 제작하여 다양한 시장에서의 일관성과 진정성을 추가적인 복잡함 없이 보장할 수 있습니다.
시작하는 것은 쉽습니다. 무료 계정에 가입하고, 플랫폼의 템플릿과 기능을 탐색한 다음, 단 몇 분 만에 첫 광고를 만드세요. HeyGen의 직관적인 도구들은 지역 캠페인을 운영하든 전 세계적으로 출시하든, 매력적인 광고를 제작하는 것을 간단하게 만들어 줍니다.
네! HeyGen은 큰 예산이나 방대한 자원이 없어도 모든 규모의 팀이 영향력 있는 광고를 만들 수 있도록 설계되었습니다. 저렴한 가격과 시간을 절약하는 도구들로 마케팅 팀이 그들의 결과물을 극대화할 수 있게 해주어, 리소스가 적은 마케팅 팀에게 이상적입니다.
HeyGen은 기존 워크플로우에 쉽게 통합됩니다. 비디오를 생성하고 나면, 선호하는 광고 플랫폼, CRM 또는 콘텐츠 관리 도구에 다운로드하여 업로드함으로써 원활한 배포가 가능합니다.
HeyGen은 다양한 광고 유형을 지원하는 다재다능한 플랫폼으로, 소셜 미디어 광고, 리타게팅 비디오, 설명 광고, 지역화 캠페인 등을 포함합니다. 그 도구들은 눈에 띄는 콘텐츠를 제작하여 결과를 창출하는 데 도움을 주도록 설계되었습니다.