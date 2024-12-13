동적이고 개인화된 광고로 ROI 극대화하기

광고 달러마다 더 많은 가치를 얻으려면, 관객과 진정으로 공감할 수 있는 비디오를 만들고 시간을 절약하며 효과적인 것을 확장하세요. HeyGen의 AI 비디오 도구와 강력한 API를 사용하면 YouTube와 같은 플랫폼에서 수백만 명의 시청자를 위해 광고를 동적으로 개인화하고 그들이 시청하는 콘텐츠에 맞는 스크립트를 매칭할 수 있습니다.