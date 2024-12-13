수많은 사용자가 신뢰하는
생산성
Zapier
시각적 스토리텔링과 운영 흐름을 변화시키세요. HeyGen과 Zapier를 사용하면 175개 이상의 언어로 AI 비디오를 만들고 수천 개의 연결된 앱으로 워크플로우를 자동화할 수 있습니다.
생산성
Clay
대규모로 비디오 스토리텔링을 자동화하세요. HeyGen과 Clay를 사용하여, 시작부터 전송까지 완전 자동화된 개인 맞춤형 영업 및 마케팅 비디오를 생성하여 참여를 유도하세요.
콘텐츠 관리
HubSpot
콘텐츠 전략을 강화하세요. HeyGen과 HubSpot을 이용하면 블로그 포스트를 인플루언서 스타일의 AI 비디오 요약으로 즉시 변환할 수 있습니다—소셜 미디어에 적합합니다.
번역
Translateyoutubevideos.com
YouTube에서 비디오를 번역하는 가장 편리한 방법! YouTube 계정을 연결하고 하나의 편리한 대시보드에서 모든 콘텐츠를 확인하세요. 번거로운 다운로드 및 업로드 없이 대량으로 여러 언어로 비디오를 번역하세요. HeyGen.
마케팅
Adobe Express
멋진 이미지를 비디오 내러티브로 변환하세요. HeyGen과 Adobe Express를 사용하여 정적인 비주얼을 역동적인 스토리로 바꿔 컨텐츠를 한 단계 끌어올리고 관객을 매료시키세요.
마케팅
Canva
정적인 디자인을 AI 기반의 비디오로 전환하세요. HeyGen과 Canva를 사용하면 카메라, 크루, 편집 없이도 디자인을 동적인 비디오 콘텐츠로 즉시 변환할 수 있습니다.
마케팅
ChatGPT
텍스트를 가져와서 제작 준비가 된 시각 자료로 바꾸세요. HeyGen과 ChatGPT를 사용하여 AI가 생성한 텍스트를 즉시 판매, 교육, 소셜 콘텐츠용으로 정교한 비디오로 변환하세요.
마케팅
Trupeer
스크린 녹화에 인간적인 감성을 더하세요. Trupeer와 HeyGen을 사용하면 화면을 녹화하고 텍스트를 비디오로 변환하여 고품질의 제품 데모와 문서를 제작할 수 있습니다.
L&D
FlowShare
교육 및 입문 프로그램을 더 효과적으로 만드세요. HeyGen과 FlowShare를 사용하여 단계별 가이드를 아바타가 주도하는 비디오로 전환하세요—촬영이나 편집이 필요 없습니다.
전자 상거래
Tolstoy
고객을 매료시키고 전환하세요. HeyGen과 Tolstoy를 사용하면 AI 아바타를 이용하여 제품을 선보이고, 시청자를 안내하며, 전자 상거래 사이트에서 직접 판매를 촉진할 수 있습니다.
전자 상거래
Repurpose.io
콘텐츠 공유를 간소화하세요. HeyGen과 Repurpose.io를 사용하여 모든 주요 플랫폼에 최적화되고 일관성 있으며 참여를 유도할 준비가 된 AI 비디오를 만들고 배포하세요.
