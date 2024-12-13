background image

HeyGen 앱 통합

AI의 힘을 해방하라

비디오 제작을 위한

앱 통합

HeyGen의 앱 파트너 생태계는 인기 있는 앱들과 원활하게 통합되어 기존 워크플로우에 바로 AI 비디오 생성 기능을 도입합니다. 도구 간 전환 없이 빠르고 효율적으로 고품질 비디오를 생성하세요.

video thumbnail

수많은 사용자가 신뢰하는

85,000명 이상의 고객

연결하고 창조하다

HeyGen의 앱 파트너 생태계를 탐색하세요

altalt

L&D

Mindstamp

비디오에 인터랙티브 요소를 추가하세요. HeyGen과 Mindstamp를 사용하면 퀴즈, 양식 등을 비디오에 추가하여 관객의 참여를 유도하고 참여도를 높일 수 있습니다.

HeyGen과 파트너십을 맺으세요

건설하다. 벌다. 창조하다

HeyGen으로 비디오 스케일링, 워크플로우 간소화 및 참여 유도

앱 파트너스

HeyGen의 비디오 도구로 앱을 강화하고 싶으신가요? HeyGen의 비디오 API를 통합하여 사용자가 앱 내에서 직접 매력적인 비디오를 만들 수 있게 하세요.

altalt

제휴 파트너

HeyGen을 공유해서 돈을 벌고 싶으세요? HeyGen을 홍보하고 귀하의 청중이 가입할 때 수익을 얻으세요. 마케터와 인플루언서에게 이상적입니다.

altalt

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo