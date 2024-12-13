혁신이 내장되어 있습니다
음성 동기화된 모션
Your avatar doesn’t just talk — it reacts and emotes based on your script.
Natural timing, tone, and movement for lifelike delivery.
현실적인 손짓
Add expressive hand movements that match your avatar’s speech.
Perfect for emphasis, nuance, and visual storytelling.
스타일리시하거나 사실적인
Choose from hyper-realistic clones or stylized characters.
Supports human, anime, and animal avatars in portrait or full-body.
@stevenmacgregor03
아바타 IV가 다양한 카메라 각도에서 어떻게 수행되는지 보여줍니다 — 움직임 속에서도 립싱크가 정확하게 유지됩니다.
@minchoi
단 하나의 사진과 오디오로 생성된 완벽한 보컬 표현 — 100% AI.
완벽한 립싱크. 배우 필요 없음.
@maxescu
생생한 감정. 인공지능 목소리. 오리지널 음악.
한 장의 사진. 완전히 상상된.
@jeff_synthesized
AI 베어가 뉴스를 합니다 — 배우도, 조작도 없이, 단지 한 장의 이미지와 대본만으로.
@visiblemaker
아바타 IV에 의해 구동되는 밈 기반 AI 단편영화 — 말하는 동물들, 시네마틱 컷, 그리고 완벽한 음성 동기화가 특징입니다.
@SarahAnnabels
손으로 그린 초상화도 생명을 얻습니다 — 아바타 IV의 스타일리시한 생성 기술에 의해.
@nkwrnr
완전히 AI가 생성한 보컬 공연 — 한 장의 사진, 하나의 목소리, 카메라는 제로.
@SarahAnnabels
표현력이 풍부하고 스타일리시하며 태도가 넘치는 — AI가 머펫 매직을 만나다.
@emperor.nick_
그는 눈을 깜빡이지 않지만 말은 합니다. 아바타 IV로 구동되는 AI 베이비 공동 진행자입니다.
→ 립싱크를 넘어서
아바타 IV를 사용하면 아바타가 단순히 말만 하는 것이 아니라 행동합니다.
업그레이드된 모델은 말투, 속도, 감정에 반응하여 생생한 표정과 동기화된 제스처로 인간처럼 느껴지는 연기를 제공합니다.
→ 손짓으로 말하다
With Avatar IV, avatars don’t just move — they gesture.
Natural hand motion is synced to your voice, adding depth and expressiveness to every performance.
→ 인간을 넘어서다
Avatar IV breaks creative boundaries — it's not just for people anymore.
Turn a sketch, a cartoon, or even an animal into a talking, expressive avatar.
From lifelike humans to anime and fantasy creatures, you now have the freedom to generate any persona, with performance to match.
→ 전면을 넘어서
Avatar IV는 정면을 향한 사진뿐만 아니라 다양한 각도에서 찍힌 사진으로도 아바타를 생성합니다.
기울어진 머리, 옆모습, 각도가 있는 포즈 — 새로운 모델은 이미지의 관점에 맞춰 적응하여 매번 신뢰할 수 있는 렌더링을 제공합니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
아바타 IV 자주 묻는 질문
아바타 IV는 HeyGen의 가장 진보된 AI 아바타 엔진입니다. 단 하나의 사진을 완전히 애니메이션화된 말하는 비디오로 변환하며, 자연스러운 음성 동기화, 표현력 있는 움직임, 제스처 기반의 리얼리즘을 제공합니다 — 촬영이나 모션 캡처 없이도 가능합니다.
아바타 IV는 더 높은 해상도, 더 똑똑한 음성-얼굴 동기화, 현실적인 제스처를 제공하며, 스타일화되거나 비인간적인 아바타도 지원합니다. 이것은 단순한 화상 대화가 아닌 창의성을 위해 만들어졌습니다.
아니요. 단 하나의 사진과 스크립트 또는 오디오 파일만 있으면 됩니다. Avatar IV가 나머지를 처리하여 몇 초 안에 생생한 움직임, 표정, 그리고 동기화된 목소리를 생성합니다.
네! 아바타 IV는 더 풍부한 훈련과 모델 다양성 덕분에 애니메이션, 동물, 스타일화된 캐릭터를 포함한 다양한 아바타 유형을 지원합니다.
아바타 IV는 현재 가로 및 세로 비디오 출력을 지원합니다. 아바타 생성 과정에 사용할 고화질 이미지(최소 720p)를 업로드할 수 있습니다.
네 — Avatar IV는 HeyGen의 무료 플랜에 제한된 비디오 크레딧으로 포함되어 있습니다. 더 많은 사용, 내보내기 또는 팀 협업을 위해서는 사용자가 유료 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
아바타 IV는 짧은 형식의 콘텐츠, 브랜드 캐릭터 또는 글로벌 캠페인을 빠르고 유연하며 스튜디오 없이 제작하고자 하는 창작자, 마케터, 교육자 및 팀에게 이상적입니다.
네. HeyGen의 AI 번역 및 립싱크 기술을 사용하면 어떤 아바타 IV 비디오도 175개 이상의 언어와 지역으로 현지화할 수 있으며, 모국어 스타일의 입 모양과 목소리까지 완벽하게 구현됩니다.
Voice Mirroring을 사용하면 자신의 목소리를 업로드할 수 있으며, Avatar IV가 그 리듬, 톤, 개성을 복제하여 재녹음 없이도 자연스럽고 표현력 있는 연기를 제공합니다.
네 — HeyGen은 음성 복제 및 사용자 정의 음성 업로드를 지원합니다, 그래서 여러분의 아바타가 여러분처럼 들릴 수 있습니다. 디지털 트윈을 만들거나 개인화된 콘텐츠를 대규모로 창작하는 데 이상적입니다.
선도하는 AI 비디오 플랫폼들은 보안을 우선시하며, 아바타와 생성된 콘텐츠가 윤리 지침을 준수하도록 합니다. 투명성, 사용자 동의, 그리고 책임 있는 AI 개발은 윤리적인 AI 비디오 생성을 유지하는데 있어 핵심 요소입니다.