헤이젠 아바타 IV 소개

생생하게 말하는 아바타를 만드세요

단 하나의 사진으로부터

아바타 IV는 우리의 가장 진보된 AI 아바타 엔진입니다.
단 하나의 사진을 음성 동기화, 얼굴 표정, 그리고 처음으로 손짓까지 포함한 말하는 비디오로 변환합니다. 카메라도, 모션 캡처도 필요 없습니다. 단지 여러분의 대본과 이미지만 있으면 됩니다.

혁신이 내장되어 있습니다

음성 동기화된 모션

Your avatar doesn’t just talk — it reacts and emotes based on your script.
Natural timing, tone, and movement for lifelike delivery.

현실적인 손짓

Add expressive hand movements that match your avatar’s speech.
Perfect for emphasis, nuance, and visual storytelling.

스타일리시하거나 사실적인

Choose from hyper-realistic clones or stylized characters.
Supports human, anime, and animal avatars in portrait or full-body.

어떻게 작동하나요?

Start with Just One Photo

하나의 스크립트. 한 번의 클릭. 최상의 성능.

1단계

사진 업로드

선명한 이미지를 사용하세요 — 얼굴, 상반신, 혹은 전신.

2단계

스크립트 또는 오디오 추가

스크립트를 입력하거나 오디오 파일을 업로드하세요 — 우리가 움직임에 맞춰 동기화할게요.

3단계

비디오 생성

당신의 아바타가 말하고, 반응하며, 제스처를 취합니다 — 즉시.

아바타 IV로 제작됨

당신이 무엇을 만들 수 있는지 확인하세요

단 하나의 사진과 대본, 카메라 시간 제로로 만든 아바타 IV의 실제 비디오를 시청하세요.

@stevenmacgregor03

아바타 IV가 다양한 카메라 각도에서 어떻게 수행되는지 보여줍니다 — 움직임 속에서도 립싱크가 정확하게 유지됩니다.

@minchoi

단 하나의 사진과 오디오로 생성된 완벽한 보컬 표현 — 100% AI.
완벽한 립싱크. 배우 필요 없음.

@maxescu

생생한 감정. 인공지능 목소리. 오리지널 음악.
한 장의 사진. 완전히 상상된.

@jeff_synthesized

AI 베어가 뉴스를 합니다 — 배우도, 조작도 없이, 단지 한 장의 이미지와 대본만으로.

@visiblemaker

아바타 IV에 의해 구동되는 밈 기반 AI 단편영화 — 말하는 동물들, 시네마틱 컷, 그리고 완벽한 음성 동기화가 특징입니다.

@SarahAnnabels

손으로 그린 초상화도 생명을 얻습니다 — 아바타 IV의 스타일리시한 생성 기술에 의해.

@nkwrnr

완전히 AI가 생성한 보컬 공연 — 한 장의 사진, 하나의 목소리, 카메라는 제로.

@SarahAnnabels

표현력이 풍부하고 스타일리시하며 태도가 넘치는 — AI가 머펫 매직을 만나다.

@emperor.nick_

그는 눈을 깜빡이지 않지만 말은 합니다. 아바타 IV로 구동되는 AI 베이비 공동 진행자입니다.

새로운 세대의 아바타들

왜 아바타 IV가 돋보이나요?

아바타 IV가 이전보다 더 선명한 시각적 효과, 더 똑똑한 움직임, 그리고 더 표현력 있는 아바타를 어떻게 제공하는지 확인해보세요.

→ 립싱크를 넘어서

아바타 IV를 사용하면 아바타가 단순히 말만 하는 것이 아니라 행동합니다.
업그레이드된 모델은 말투, 속도, 감정에 반응하여 생생한 표정과 동기화된 제스처로 인간처럼 느껴지는 연기를 제공합니다.

포토 아바타 V3
아바타 IV
자연스러운 음성 동기화
보이스 미러링
전신 아바타 지원
다국어 지역화
비디오 내보내기
최대 해상도 (1280p+)
표정이 풍부한 움직임
현실적인 손짓
유연한 카메라 각도
스타일리시한 아바타들
보이스 디렉터

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

아바타 IV 자주 묻는 질문

아바타 IV는 HeyGen의 가장 진보된 AI 아바타 엔진입니다. 단 하나의 사진을 완전히 애니메이션화된 말하는 비디오로 변환하며, 자연스러운 음성 동기화, 표현력 있는 움직임, 제스처 기반의 리얼리즘을 제공합니다 — 촬영이나 모션 캡처 없이도 가능합니다.

아바타 IV는 더 높은 해상도, 더 똑똑한 음성-얼굴 동기화, 현실적인 제스처를 제공하며, 스타일화되거나 비인간적인 아바타도 지원합니다. 이것은 단순한 화상 대화가 아닌 창의성을 위해 만들어졌습니다.

아니요. 단 하나의 사진과 스크립트 또는 오디오 파일만 있으면 됩니다. Avatar IV가 나머지를 처리하여 몇 초 안에 생생한 움직임, 표정, 그리고 동기화된 목소리를 생성합니다.

네! 아바타 IV는 더 풍부한 훈련과 모델 다양성 덕분에 애니메이션, 동물, 스타일화된 캐릭터를 포함한 다양한 아바타 유형을 지원합니다.

아바타 IV는 현재 가로세로 비디오 출력을 지원합니다. 아바타 생성 과정에 사용할 고화질 이미지(최소 720p)를 업로드할 수 있습니다.

네 — Avatar IV는 HeyGen의 무료 플랜에 제한된 비디오 크레딧으로 포함되어 있습니다. 더 많은 사용, 내보내기 또는 팀 협업을 위해서는 사용자가 유료 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.

아바타 IV는 짧은 형식의 콘텐츠, 브랜드 캐릭터 또는 글로벌 캠페인을 빠르고 유연하며 스튜디오 없이 제작하고자 하는 창작자, 마케터, 교육자 및 팀에게 이상적입니다.

네. HeyGen의 AI 번역 및 립싱크 기술을 사용하면 어떤 아바타 IV 비디오도 175개 이상의 언어와 지역으로 현지화할 수 있으며, 모국어 스타일의 입 모양과 목소리까지 완벽하게 구현됩니다.

Voice Mirroring을 사용하면 자신의 목소리를 업로드할 수 있으며, Avatar IV가 그 리듬, 톤, 개성을 복제하여 재녹음 없이도 자연스럽고 표현력 있는 연기를 제공합니다.

네 — HeyGen은 음성 복제 및 사용자 정의 음성 업로드를 지원합니다, 그래서 여러분의 아바타가 여러분처럼 들릴 수 있습니다. 디지털 트윈을 만들거나 개인화된 콘텐츠를 대규모로 창작하는 데 이상적입니다.

선도하는 AI 비디오 플랫폼들은 보안을 우선시하며, 아바타와 생성된 콘텐츠가 윤리 지침을 준수하도록 합니다. 투명성, 사용자 동의, 그리고 책임 있는 AI 개발은 윤리적인 AI 비디오 생성을 유지하는데 있어 핵심 요소입니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

