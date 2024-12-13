실제 세계에 영향을 미치는 다양한 방언
적절한 방언은 모든 차이를 만듭니다. 아르헨티나 스페인어든 멕시코 스페인어든, 지역적 적응은 명확성과 문화적 관련성을 보장합니다.
모든 언어를 위한 원클릭 지역화
정확한 AI 립싱크 기술로 비디오를 70개 이상의 언어로 즉시 변환하세요. 자연스럽게 관객과 소통하고 국경을 넘어 신뢰를 구축하세요.
모든 언어로 당신처럼 들리세요
독특한 목소리, 어조, 그리고 개성을 유지하세요. AI 기반 음성 합성은 문화적 콘텐츠 적응을 보장하면서도 여러분의 진정성을 보존합니다.
비디오 현지화
언어 현지화란 무엇인가요?
즉시 현지어로 대화하세요.
비디오 현지화는 번역을 넘어섭니다. 문화, 언어, 그리고 지역적 표현에 맞추어 콘텐츠가 자연스럽게 느껴지도록 합니다. AI 기반 솔루션을 통해 브랜드들은 진정으로 현지화된 느낌의 다국어 비디오 콘텐츠를 만들 수 있습니다.
글로벌 관객을 위한 기존 비디오의 재활용
어떤 비디오든 넣기만 하면, AI 기반 비디오 현지화 기능이 그것을 어떤 언어로든 변환해 드립니다. 방대한 콘텐츠 라이브러리를 가지고 계신가요? 대규모 다국어 비디오 콘텐츠를 위한 API를 통해 과정을 자동화하세요.
70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언으로 당신의 목소리
어떤 비디오든 드롭하면 AI 기반 비디오 현지화가 그것을 어떤 언어로든 변환해 줍니다. 대량의 콘텐츠 라이브러리를 가지고 계신가요? 대규모 다국어 비디오 콘텐츠를 위한 API를 통해 과정을 자동화하세요.
소셜 준비 완료
당신의 콘텐츠는 단순히 현지화된 것이 아니라 YouTube, TikTok, 학습 포털 또는 관객이 있는 곳이면 어디든지 완벽하게 포장되어 있습니다.
방언
어떤 지역 방언이든 자연스럽게 말하세요
파리지앵 프랑스어든 브라질 포르투갈어든, 여러분의 비디오는 진정성을 갖게 될 것입니다. AI 주도 언어 현지화는 모든 목소리가 현지 관객들과 울림을 갖게 보장합니다.
문화
번역을 넘어선 문화적 적응
당신의 콘텐츠는 단어를 바꾸는 것 이상의 일을 합니다—그것은 특정 언어, 관용구, 그리고 신뢰를 구축하는 문화적 표현을 배웁니다. 문화 콘텐츠 적응은 모든 비디오가 현지에서 제작된 것처럼 느껴지게 만듭니다.
립싱크
AI 립싱크로 매끄러운 음성 매칭
불일치하는 단어와 입 모양에 작별을 고하세요. AI 립싱크 기술은 언어에 걸쳐 완벽하게 타이밍이 맞춰진, 자연스러운 말소리 동기화를 만들어냅니다.
스페인어 (언어)
아르헨티나 (방언)
볼리비아 (방언)
칠레 (방언)
콜롬비아 (방언)
코스타리카 (방언)
쿠바 (방언)
도미니카 공화국 (방언)
에콰도르 (방언)
엘살바도르 (방언)
Mexico (Dialect)
중국어 (언어)
광동어 전통 방언
지루 만다린 간체(방언)
중국어 간체(방언)
동북 만다린 (방언)
남서부 만다린 (방언)
대만 국어(방언)
우어 간체(방언)
중원 만다린 하난 방언
영어 (언어)
미국 (방언)
호주 (방언)
캐나다 (방언)
홍콩 특별행정구 (방언)
인도 (방언)
아일랜드 (방언)
케냐 (방언)
뉴질랜드 (방언)
나이지리아 (방언)
남아프리카 공화국의 (방언)
믿을 수 있는 번역
우리는 단순히 언어를 바꾸는 것이 아닙니다. 지역의 억양, 말투, 그리고 언어 패턴까지 포착하여 진정성 있는 소통을 보장합니다.
완벽한 발음
무엇이든 이상하게 들린다면, 간단히 음성 녹음을 업로드하면 인공지능이 당신의 완벽한 발음을 배우게 됩니다.
항상 브랜드 이미지를 유지하며
브랜드 목소리를 사용할 수 있습니다 — 중요한 단어, 제품 또는 비즈니스 이름의 발음과 함께 목소리와 스타일을 알려주시기만 하면 됩니다.
타임라인을 번역하기 위해 저희 X 봇을 사용하세요
X에서 비디오를 번역하려면 @HeyGenLabs를 태그하세요
쉽습니다. 원래 게시물에 답글로 선호하는 언어를 @HeyGenLabs 태그하세요. 번역된 비디오를 게시했을 때 X로부터 알림을 받게 됩니다. 꽤 편리하죠?
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 언어 지역화 자주 묻는 질문
비디오 현지화는 내용을 다양한 언어와 문화에 맞게 자연스럽게 조정합니다. 이는 관객층을 확대하고 참여를 개선하며 신뢰를 구축합니다. HeyGen의 AI 기반 현지화는 이 과정을 매끄럽게 만듭니다.
AI 립싱크는 번역된 오디오와 입 모양을 맞춰 비디오가 자연스럽게 보이게 합니다. HeyGen은 완벽한 동기화를 보장하여 부드럽고 몰입감 있는 경험을 만들어냅니다.
디지털 아바타는 비디오에서 사용되는 AI 생성 캐릭터입니다. HeyGen을 통해 사용자는 아바타를 만들거나 자신을 복제하거나 500개가 넘는 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 기업들은 개인화된 메시지, 다국어 콘텐츠, 자동화된 상호작용을 위해 이들을 사용합니다.
문화적 적응은 현지 표현과 관용구를 사용하여 콘텐츠를 모국어처럼 느끼게 만듭니다. HeyGen은 다양한 청중과의 공감대를 형성하여 신뢰와 참여를 향상시킵니다.
네. HeyGen은 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언을 지원합니다. 멕시코 스페인어와 아르헨티나 스페인어와 같은 지역 변종을 구별하여 정확한 현지화를 보장합니다.