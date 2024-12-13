모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

당신의 디지털 트윈과 함께 당신만의 콘텐츠 우주의 영웅이 되세요. 당신의 아바타는 단순히 제스처, 표정, 그리고 개성을 복제하는 것이 아니라 그것들을 강화합니다. 당신은, 확대되어, 창조하고, 참여하며, 영감을 주는 초능력을 가지게 되며, 커피 휴식이 전혀 필요 없습니다!