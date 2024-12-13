AI 아바타 생성기

텍스트 프롬프트로 멋진 아바타를 만드세요.

카메라가 필요 없습니다.

오늘은 CEO를 만들고, 내일은 슈퍼히어로를 만드세요. AI 아바타 생성기로 몇 초 안에 생생한 아바타를 맞춤 설정하세요. 카메라도, 한계도 없이, 끝없는 가능성만 있습니다. 고품질 비디오 아바타로 브랜드를 생동감 있게 만들어보세요. 어떤 역할, 스타일, 언어에도 무리 없이 적응합니다.

video thumbnail
생성적 아바타가 무엇인가요?

AI 아바타를 생성하세요.

촬영할 필요 없이. 몇 초 안에 준비됩니다.

당신의 상상력만큼 자유로운.

콘텐츠 우주의 영웅이 되어보세요. 디지털 트윈 아바타가 여러분의 제스처, 표정, 그리고 개성을 강화해줍니다. 비즈니스 프레젠테이션부터 소셜 미디어 콘텐츠까지, AI 아바타 제작자는 여러분이 참여하고, 영감을 주며, 창조할 수 있는 힘을 제공합니다 - 커피 브레이크가 필요 없습니다!

AI 캐릭터 생성기

캐릭터 공장.

콘텐츠를 돋보이게 하는 캐릭터들.

AI 캐릭터 생성기로 여러분의 아이디어를 현실로 만들어보세요. 능력 있는 CEO부터 판타지 영웅까지, 어떤 역할의 아바타도 디자인하세요. 의상, 표정, 스타일을 손쉽게 커스터마이즈할 수 있습니다. 몇 초 만에 놀라운 디지털 인물을 만들어내세요, 디자인 기술은 필요 없습니다.

텍스트-투-아바타 마법

AI 기반 텍스트-투-아바타 기술로 여러분의 아이디어를 생생한 디지털 캐릭터로 만들어보세요. 단순히 여러분의 비전을 설명하고, 독특한 아바타들이 생명을 얻는 것을 지켜보세요. 비즈니스 임원, 공상 과학 영웅, 또는 인플루언서 닮은꼴이든, 카메라 없이도 즉시 멋진 아바타를 창조할 수 있습니다.

video thumbnail

스타일 스위치 슈프림

오늘은 날카로운 CEO 느낌이 필요하고 내일은 슈퍼히어로 분위기를 원하세요? AI 비디오 아바타로 몇 초 안에 캐릭터의 복장, 헤어스타일, 스타일을 업데이트하세요. 긴 비디오 촬영을 건너뛰고 몇 번의 클릭으로 아바타의 외모를 맞춤 설정하세요.

video thumbnail

룩 팩 매직

처음부터 만들 필요가 있을까요? 이미 디자인되어 바로 사용할 수 있는 스타일에 접근할 수 있습니다. 당신의 아바타를 회의실 준비 완료 상태에서 파티 완벽 모드로 한 번의 클릭으로 변신시키세요. 전문적인, 캐주얼한, 혹은 판타지에서 영감을 받은 외모든, AI 아바타는 스타일을 손쉽게 전환할 수 있게 해줍니다.

video thumbnail

사례 연구: 트리바고 주요 결과

-50%후반 작업 시간
3-4절약된 달

“다른 회사들과 테스트를 진행했을 때 HeyGen이 항상 품질 면에서 최고였습니다. 처음 이 일을 진행하는 고위험 고보상 상황이었기 때문에 처음부터 그들 팀과 매우 투명하게 일했고, 그들을 매우 신뢰했으며, 그 결과는 완전히 성공적이었습니다.”

조앙 로레아노, 크리에이티브 디렉터

아바타 스타일

아바타 스타일. 마법.

다양한 스타일로 아바타 생성하기.

비즈니스 전문가부터 판타지 영웅에 이르기까지 모든 시나리오에 맞는 다양한 스타일의 AI 아바타를 만드세요. 의상, 표정, 머리카락을 포함한 모든 세부 사항을 사용자 정의하여 독특한 디지털 페르소나를 창조하세요. AI 기반 아바타로 순식간에 외모를 바꾸고 어떤 역할에도 쉽게 적응하세요.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

대본에 맞춰 감정이 변화합니다, 흥분된 것부터 진지한 것까지.

당신의 목소리를 디지털 자산으로 전환하세요. 정밀하게 복제하여 프로젝트 전반에 걸쳐 일관되고 진정성 있으며 개인화된 오디오를 제공하세요.

기성 감정 표현 아바타 중에서 선택하거나 나만의 독특한 캐릭터를 만드세요.

AI 아바타 생성기를 사용하면 아바타를 처음부터 생성하고, 그들의 표정을 미세 조정하며, 그들을 당신의 가상 정체성으로 만들 수 있습니다.

더 이상 어색한 정적은 없습니다, 당신의 아바타는 맥락을 이해합니다.

콘텐츠를 해설하거나 비디오에서 발표하는 경우, 이제 아바타가 흐름을 이해하고 자연스럽게 말을 전달합니다.

창조적 마법

조명, 카메라, 생성.

HeyGen의 AI를 사용하여 사진을 찍고 어떤 상황에서든 자신을 재상상해보세요. HeyGen 아바타는 전문적인 사무실, 호화로운 휴가, 창의적인 판타지 세계 등, 당신의 비전에 맞게 조정됩니다. 자연스러운 움직임, 생생한 제스처, 맞춤형 스타일로, 아바타는 필요한 어떤 설정에도 어울릴 수 있습니다.

프롬프트로 AI 아바타 생성하기

원하는 장면, 복장, 또는 포즈를 간단한 텍스트로 설명하세요. HeyGen의 AI는 당신의 사진을 현실적인 AI 이미지로 변환합니다. 비즈니스, 캐주얼, 테마 등 어떤 설정도 선택할 수 있습니다.

당신의 상상력을 입력하세요

간단한 텍스트 프롬프트로 원하는 장면, 복장 또는 포즈를 설명하세요. HeyGen의 AI는 당신의 사진을 현실적인 AI 이미지로 변환합니다. 비즈니스, 캐주얼, 테마 등 어떤 설정도 선택할 수 있습니다.

오래된 비디오에 새로운 관객을

원하는 장면, 복장 또는 포즈를 간단한 텍스트로 설명하세요. HeyGen의 AI는 당신의 사진을 현실적인 AI 이미지로 변환합니다. 비즈니스, 캐주얼, 테마 등 어떤 설정도 선택할 수 있습니다.

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 아바타 생성기 FAQ

인공 지능 아바타 생성기는 인공 지능을 사용하여 개인의 디지털 표현을 만드는 도구로, 사용자가 카메라 없이 아바타를 디자인할 수 있게 해줍니다.

텍스트-투-아바타 도구는 사용자가 제공한 텍스트 설명을 기반으로 아바타를 생성하여, 작성된 프롬프트를 시각적 표현으로 변환합니다.

네, HeyGen과 같은 플랫폼은 개인 촬영이 필요 없이 AI를 사용하여 제스처와 표정을 복제할 수 있는 디지털 트윈 아바타를 만들 수 있는 AI 도구를 제공합니다.

AI 비디오 아바타는 생생한 디지털 프레젠터를 제공함으로써 콘텐츠 제작을 향상시킬 수 있으며, 반복적인 촬영 없이도 일관되고 매력적인 커뮤니케이션을 가능하게 합니다.


답변: 여러 플랫폼에서 AI 아바타 생성 도구를 제공하고 있으며, HeyGen, Canva, Synthesia 등 각기 다른 필요에 맞는 독특한 기능을 제공합니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

