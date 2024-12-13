텍스트 프롬프트로 멋진 아바타를 만드세요.

카메라가 필요 없습니다.

오늘은 CEO를 만들고, 내일은 슈퍼히어로를 만드세요. AI 아바타 생성기로 몇 초 안에 생생한 아바타를 맞춤 설정하세요. 카메라도, 한계도 없이, 끝없는 가능성만 있습니다. 고품질 비디오 아바타로 브랜드를 생동감 있게 만들어보세요. 어떤 역할, 스타일, 언어에도 무리 없이 적응합니다.