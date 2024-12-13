혜택과 가치
모든 비즈니스 요구에 맞는 소셜 미디어의 힘을 활용하세요
이전보다 10배 더 빠른 시간 안에 더 많은 소셜 비디오를 제작하세요
긴 제작 주기와 창의적 병목 현상에 대처하는 일을 그만두세요. HeyGen으로 수요에 맞춰 전문가급 비디오를 제작하세요. 준비된 템플릿을 선택하고, 메시지를 맞춤 설정한 뒤 게시하기만 하면 됩니다 - 고급 편집 기술은 필요 없습니다.
품질은 유지하면서 편집 및 제작 비용을 절감하세요
고품질의 소셜 미디어 콘텐츠 제작이 은행을 부수지 않아도 됩니다. 창작 과정의 모든 단계를 간소화하여 비싼 대행사나 추가적인 내부 자원을 줄입니다. 결과는 무엇인가요? 비용의 일부만으로도 완성도 높고 매력적인 비디오를 제작할 수 있습니다.
다국어 비디오로 세계적인 관객들에게 다가가세요
HeyGen의 번역 및 현지화 도구를 사용하면 전 세계 대중에게 다가가기가 그 어느 때보다 쉽습니다. 170개 이상의 언어와 방언으로 콘텐츠를 제작하고, 현실적인 립싱크와 AI 음성 오버를 통해 여러분의 메시지가 전 세계 관객들과 공감할 수 있도록 보장합니다.
고객 사례
마케터들이 소셜 미디어 콘텐츠 제작을 어떻게 빠르게 하는지 알아보세요
에퀴티 트러스트는 AI로 시간당 12개의 비디오를 제작합니다
Equity Trust가 자원 제약을 극복하고, 콘텐츠 제작을 확장하며, 5배 빠른 속도로 영향력 있고 전문적인 비디오를 제공하기 위해 HeyGen을 어떻게 사용하는지 알아보세요.
AGM이 수 시간 내에 10개 이상의 언어로 소셜 미디어 확장
주목받는 미디어가 HeyGen의 AI를 사용하여 NaturalSlim의 소셜 미디어 비디오를 전 세계적으로 확장하고, 생산 시간을 3배 단축하면서도 진정성을 유지하는 방법을 확인하세요.
“HeyGen은 우리에게 매우 도움이 되었어요, 특히 모든 관계자에게 새로운 영역이었기 때문이죠. HeyGen을 사용하기 시작할 때까지 우리는 어떤 바이럴 비디오도 없었습니다. 사용을 시작했을 때 모든 것이 달라졌습니다. 팔로워 수가 증가했고, 우리의 콘텐츠에 대한 관객의 참여도가 훨씬 더 높아졌어요.”
소셜 미디어 비디오를 만드는 방법
HeyGen으로
HeyGen에 로그인하세요, 빠르고 전문적인 품질의 소셜 미디어 비디오 편집을 위한 AI 기반의 에디터입니다.
소셜 미디어 콘텐츠를 위해 디자인된 다양한 커스터마이즈 가능한 템플릿을 탐색해보세요. 프로모션, 튜토리얼, 또는 공지가 필요하든, 귀하의 브랜드와 일치하는 스타일을 선택하세요. 몇 초 안에 브랜드 키트를 적용하여 일관되고 세련된 외관을 완성하세요.
스크립트를 업로드하고 인간적인 요소를 위해 다이내믹 AI 아바타를 선택하세요. 제품이나 서비스를 실제로 보여주기 위해 B-롤 영상을 추가하고, 모든 소셜 미디어 비디오에 깊이와 시각적 플레어를 더하세요.
직관적인 드래그 앤 드롭 소셜 미디어 비디오 편집기를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하여 비디오를 개인화하세요. 브랜딩 요소를 포함시키고 마케팅 목표에 맞게 모든 세부 사항을 정교하게 다듬으세요.
HeyGen의 방대한 라이브러리에서 애니메이션, 그래픽, 이미지를 활용하여 창작물을 강화하세요. 주목을 끌고 참여를 유발하는 진정으로 눈길을 끄는 소셜 미디어 비디오를 제작하세요.
비디오 작업이 끝나면 선호하는 형식으로 내보내고 모든 소셜 채널에 공유하여 도달 범위를 극대화하세요.
자주 묻는 질문
HeyGen은 마케터들이 고품질의 매력적인 콘텐츠를 빠르고 저렴하게 제작할 수 있도록 돕는 AI 비디오 생성 플랫폼이자 소셜 미디어 비디오 편집기입니다. 개인화된 비디오, 현지화된 클립, 브랜드에 맞는 비주얼이 필요하든, HeyGen은 전체 제작 과정을 간소화합니다.
HeyGen의 소셜 미디어 비디오 편집기를 사용하면 몇 분 안에 전문가 수준의 비디오를 제작할 수 있습니다. 전통적인 비디오 촬영과 수시간의 편집을 잊고 템플릿을 선택하여 사용자화하고 공유하세요.
물론입니다! 저희의 AI 기반 소셜 미디어 비디오 편집기는 고급 번역 및 현지화 기능을 제공하여 10개 이상의 언어로 비디오를 제작할 수 있습니다. 현실적인 립싱크와 음성 복제 기능이 진정성을 유지하는 데 도움을 줍니다.
우리의 소셜 미디어 비디오 편집기는 제품 업데이트, 교육 콘텐츠, 홍보 캠페인, 개인화된 메시지 등에 완벽합니다. TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube 등 당신의 관객이 있는 곳이라면 어디서든 콘텐츠를 재활용하세요.
물론입니다! 저희 소셜 미디어 비디오 편집기는 소규모 팀을 위해 만들어졌으며, 비싼 제작 자원이 필요 없게 해줍니다. 사용자 친화적인 템플릿과 빠른 편집 도구로 바로 작업을 시작하세요.
HeyGen은 생생한 AI 아바타, 견고한 현지화 및 사용자 친화적인 소셜 미디어 비디오 편집 인터페이스로 눈에 띕니다. 비디오는 비싼 비용 없이도 세련되고 전문적으로 보입니다.
소셜 미디어 비디오 편집기를 사용하여 만든 콘텐츠는 주목을 끌고 참여를 높이기 위해 특별히 설계되었습니다. 개인화된 요소부터 놀라운 비주얼까지, 당신은 금방 개선된 지표를 볼 수 있을 것입니다.
전혀 그렇지 않습니다. 우리의 소셜 미디어 비디오 편집기는 사용자 친화적이며 사전 편집 경험이 필요 없습니다. 로그인만 하고 템플릿을 선택한 다음 창작을 시작하세요.
네, 우리의 소셜 미디어 비디오 편집기는 기존 콘텐츠를 재활용하여 다양한 플랫폼과 청중을 위한 새롭고 영향력 있는 비디오로 만드는 작업을 간소화합니다.
시작하기가 매우 간단합니다. 무료 계정에 가입하고, 우리의 소셜 미디어 비디오 편집기를 탐색한 다음 몇 분 안에 첫 비디오 제작을 시작하세요. HeyGen의 직관적인 도구들이 여러분의 소셜 콘텐츠 전략을 훨씬 빠르게 시작할 수 있도록 도와줍니다.