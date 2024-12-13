“HeyGen은 우리에게 매우 도움이 되었어요, 특히 모든 관계자에게 새로운 영역이었기 때문이죠. HeyGen을 사용하기 시작할 때까지 우리는 어떤 바이럴 비디오도 없었습니다. 사용을 시작했을 때 모든 것이 달라졌습니다. 팔로워 수가 증가했고, 우리의 콘텐츠에 대한 관객의 참여도가 훨씬 더 높아졌어요.”