AI 아바타 생성 도구
만나보세요, Looks.
무제한 배경, 의상 및 장면.
완전히 사용자 정의 가능한 디지털 세계로 들어가보세요. AI 기반 아바타는 단순히 제스처와 표정을 모방하는 것이 아니라, 여러분의 상상력에 의해 독특한 캐릭터로 진화합니다. 창의성과 스토리텔링을 한계 없이 확장할 수 있는 도구로 자신을 표현하세요.
아바타부터 시작하세요
최상의 정확도를 위해 사진을 업로드하거나, 텍스트 프롬프트로 아바타를 생성하면서 상상력을 발휘하여 건너뛰세요.
텍스트 프롬프트로 생성하기
당신의 상상력이 프리셋을 넘어설 때, 텍스트 프롬프트를 사용하여 당신만의 독특한 것을 만들어보세요. 꿈꾸고 있는 의상, 환경 또는 분위기를 묘사하고, HeyGen이 나머지를 처리할게요.
룩 팩 둘러보기
대담한 비즈니스 복장부터 신화 속 모험가에 이르기까지, 엄선된 사전 설정 스타일 라이브러리를 활용해 보세요. 룩 팩은 특정 테마와 상황에 맞춰 정교하게 맞춘 룩을 즉시 사용할 수 있게 해줍니다.
비교할 수 없는 창의적 자유
상상해보세요, 그리고 HeyGen이 그것을 현실로 만들어냅니다. 텍스트 프롬프트 또는 사전 디자인된 룩 팩을 사용하여 다른 어떤 도구도 제공하지 않는 방식으로 아바타와 그 주변 환경을 스타일링할 수 있습니다.
프롬프트로 AI 아바타 생성하기
원하는 장면, 복장 또는 포즈를 간단한 텍스트로 설명하세요. HeyGen의 AI는 당신의 사진을 현실적인 AI 이미지로 변환합니다. 비즈니스, 캐주얼, 테마 등 어떤 설정도 선택할 수 있습니다.
수월한 맞춤 설정
세부 사항을 가지고 고민할 필요가 없습니다. 한 번의 클릭으로, 당신의 아바타는 어떤 장면, 목적, 또는 기분에도 완벽하게 어울리는 모습으로 변신합니다.
아바타 룩 팩
창의력을 발휘하다.
미리 디자인된 룩 팩으로.
HeyGen Look Packs는 당신의 아바타를 위한 궁극의 옷장입니다. 세련된 비즈니스 스타일부터 신화적인 모험까지, 이러한 사전 디자인된 팩들은 모든 프로젝트, 기분, 또는 걸작을 위한 무한한 가능성을 열어줍니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 여러분의 HeyGen 아바타를 만드세요
당신의 디지털 트윈과 함께 당신만의 콘텐츠 우주의 영웅이 되세요. 당신의 아바타는 단순히 당신의 제스처, 표정, 그리고 개성을 복제하는 것이 아니라 그것들을 강화합니다. 당신은, 확대되어, 창조하고, 참여하며, 영감을 주는 초능력을 가지게 되며, 이 모든 것이 커피 휴식 시간이 필요 없이 이루어집니다!
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 아바타 외모 FAQ
AI 아바타 생성 도구는 맞춤 설정을 재정의합니다. 전문적인 외모, 영화 같은 미학, 또는 상상 속에서 직접 뽑아낸 것과 같은 것을 원하든, 우리 기술은 당신의 비전을 현실로 변환합니다. 매끄러운 개인화, 비교할 수 없는 창의적 통제력, 그리고 즉각적인 스타일 생성을 통해, 진정으로 당신만의 아바타를 얻게 됩니다.
간단해요. 텍스트 프롬프트를 사용하여 이상적인 의상, 설정 또는 캐릭터 특성을 설명하거나, 전문적으로 디자인된 룩 팩에서 선택하세요. 몇 초 안에 AI 아바타 생성기가 여러분의 스타일, 톤, 그리고 창의적 비전에 맞는 여러분의 모습을 만들어냅니다.
물론입니다. 비즈니스 미팅부터 창의적인 스토리텔링까지, 귀하의 AI 아바타는 노력 없이 적응합니다. 어떤 상황에도 맞게 - 전문적인, 캐주얼한, 미래 지향적인, 또는 완전히 이 세계 밖의 것이든 - 실시간으로 표정, 의상, 그리고 배경을 커스터마이즈하세요.
미리 디자인된 룩 팩은 스타일, 의상, 그리고 환경들의 큐레이션된 컬렉션으로, 당신의 아바타를 즉시 변신시켜줍니다. 디자인 기술이 없으세요? 문제 없어요. 당신의 비전에 맞는 룩 팩을 선택하기만 하면, 당신의 아바타가 즉시 업데이트됩니다.
속도, 창의성, 그리고 통제가 중요하기 때문입니다. AI 아바타 디자인 플랫폼은 수동 편집의 번거로움을 없애고 한 번의 클릭으로 무한한 가능성을 제공합니다. 융통성 없는 템플릿은 잊어버리세요 - 이것은 타협 없는 개인화입니다.