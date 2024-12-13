AI 주식 아바타

완벽한 얼굴을 선택하세요.

500개 이상의 AI 주식 아바타에서.

우리의 AI 주식 아바타는 다양한 산업과 창의적인 요구에 맞게 설계되었습니다. 이러한 준비된 아바타는 복잡한 설정 없이 전문가 품질의 시각적 효과를 보장합니다.

video thumbnail

스튜디오 품질의 가장 큰 인공지능 아바타 라이브러리입니다.

실제 표정과 제스처를 모방하는 디지털 트윈 아바타로 콘텐츠를 향상시키세요. 마케팅, 교육, 또는 프레젠테이션을 위해, 이러한 아바타들은 생생한 존재감을 유지하면서 비디오 제작을 간소화하는 데 도움을 줍니다.

주식 아바타 템플릿

브랜드를 대표하도록 디자인되었습니다.

브랜드와 스타일에 맞춤 제작된 아바타.

다양한 AI 아바타 컬렉션 중에서 선택하거나 나만의 맞춤형 아바타 생성기 버전을 만드세요. 카메라 앞에 서지 않고도 역동적인 비디오 솔루션이 필요한 콘텐츠 제작자, 기업, 교육자에게 이상적입니다.

다재다능한 AI 아바타 라이브러리

산업, 대상 청중, 그리고 창의적인 포부에 맞게 제작된 500개가 넘는 아바타를 둘러보세요. 당신에게 꼭 맞는 아바타가 기다리고 있습니다.

video thumbnail

산업별 옵션

우리는 헬스케어, 소매, 기업, 창조적 분야를 포함한 모든 산업과 필요에 맞춘 디자인을 제공합니다.

video thumbnail

시간 절약 솔루션

처음부터 시작할 필요가 있을까요? 완벽한 것으로 시작하는 건 어떨까요? 저희가 준비한 아바타들은 디자인 시간을 몇 시간이나 절약해주며, 촬영할 필요도 없습니다.

video thumbnail

사례 연구: 트리바고 주요 결과

-50%후반 작업 시간
3-4절약된 달

“다른 회사들과 테스트를 진행했을 때 HeyGen이 항상 품질 면에서 최고였습니다. 처음 이 일을 진행하는 고위험 고보상 상황이었기 때문에 처음부터 그들 팀과 매우 투명하게 일했고, 그들을 매우 신뢰했으며, 그 결과는 완전히 성공적이었습니다.”

조앙 로레아노, 크리에이티브 디렉터

AI 아바타 갤러리

생생한 아바타들.

수백 가지의 리얼한 AI 비디오 아바타를 선택할 수 있습니다.

브랜드의 개성에 맞는 완벽한 AI 비디오 아바타를 찾으세요. 우리의 아바타는 단순히 제스처와 표정을 모방하는 것이 아니라, 참여도를 높이고 콘텐츠 제작을 간소화합니다.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
altalt

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
altalt

비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
altalt

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
altalt

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
altalt

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
altalt

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

AI 번역기

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 주식 아바타 FAQ

AI 스톡 아바타는 비디오와 마케팅에 사용되는 사전 디자인된 디지털 캐릭터입니다. 제작 시간을 절약하고 전문적인 외관을 제공하며 촬영 없이도 흥미로운 콘텐츠를 보장합니다.

디지털 트윈 아바타는 비디오나 이미지를 업로드함으로써 AI가 당신의 얼굴, 제스처, 그리고 표정을 분석하고 복제할 수 있게 합니다. 이는 항상 카메라 앞에 있지 않고도 콘텐츠 제작을 확장하는 데 도움을 줍니다.

AI 아바타 라이브러리에는 다양한 산업에 맞는 스톡 아바타, 맞춤형 AI 생성 아바타, 디지털 트윈 아바타가 포함되어 있습니다. HeyGen과 같은 플랫폼을 통해 온라인으로 접근하여 필요에 맞는 것을 선택할 수 있습니다.

네! AI 아바타는 표정, 입 모양, 그리고 제스처를 높은 정확도로 모방하기 위해 얼굴 추적을 사용하여, 비디오에서 자연스럽고 생생하게 보이게 합니다.

AI 아바타는 촬영할 필요 없이 시간을 절약하고 비용을 줄이며 고품질의 콘텐츠를 제공합니다. 그것들은 사용자 정의가 가능하며, 확장성이 있고, 전 세계 관객을 위한 다양한 언어로 작동합니다.

고객 평가

고객님들이 우리에 대해 말씀하신 내용

logo
