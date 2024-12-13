다재다능한 AI 아바타 라이브러리
산업, 대상 청중, 그리고 창의적인 포부에 맞게 제작된 500개가 넘는 아바타를 둘러보세요. 당신에게 꼭 맞는 아바타가 기다리고 있습니다.
산업별 옵션
우리는 헬스케어, 소매, 기업, 창조적 분야를 포함한 모든 산업과 필요에 맞춘 디자인을 제공합니다.
시간 절약 솔루션
처음부터 시작할 필요가 있을까요? 완벽한 것으로 시작하는 건 어떨까요? 저희가 준비한 아바타들은 디자인 시간을 몇 시간이나 절약해주며, 촬영할 필요도 없습니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 주식 아바타 FAQ
AI 스톡 아바타는 비디오와 마케팅에 사용되는 사전 디자인된 디지털 캐릭터입니다. 제작 시간을 절약하고 전문적인 외관을 제공하며 촬영 없이도 흥미로운 콘텐츠를 보장합니다.
디지털 트윈 아바타는 비디오나 이미지를 업로드함으로써 AI가 당신의 얼굴, 제스처, 그리고 표정을 분석하고 복제할 수 있게 합니다. 이는 항상 카메라 앞에 있지 않고도 콘텐츠 제작을 확장하는 데 도움을 줍니다.
AI 아바타 라이브러리에는 다양한 산업에 맞는 스톡 아바타, 맞춤형 AI 생성 아바타, 디지털 트윈 아바타가 포함되어 있습니다. HeyGen과 같은 플랫폼을 통해 온라인으로 접근하여 필요에 맞는 것을 선택할 수 있습니다.
네! AI 아바타는 표정, 입 모양, 그리고 제스처를 높은 정확도로 모방하기 위해 얼굴 추적을 사용하여, 비디오에서 자연스럽고 생생하게 보이게 합니다.
AI 아바타는 촬영할 필요 없이 시간을 절약하고 비용을 줄이며 고품질의 콘텐츠를 제공합니다. 그것들은 사용자 정의가 가능하며, 확장성이 있고, 전 세계 관객을 위한 다양한 언어로 작동합니다.