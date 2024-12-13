비디오 스토리텔링을 접근하기 쉽게 만들기
HeyGen은 비디오 제작이 노력 없이 쉽고 접근 가능해야 한다는 단순한 믿음 위에 설립되었습니다. 전통적인 비디오 제작은 비용이 많이 들고, 시간이 오래 걸리며, 겁을 주는 일입니다. 창립자인 Joshua Xu는 AI를 통해 카메라를 제거하면 모든 사람의 창의력을 해방시킬 수 있다는 것을 보았습니다. 이제, 단지 스크립트만으로 누구나 촬영, 편집, 예산의 장벽 없이 고품질 비디오를 만들 수 있습니다.
AI 비디오 제작의 파트너
HeyGen의 AI 비디오 플랫폼은 대규모 현대 스토리텔링의 요구를 충족시키도록 설계되었습니다. 아바타 주도 비디오 제작부터 실시간 상호작용, 번역, 개인화에 이르기까지, 각 제품은 속도, 정밀성, 그리고 편리함으로 관객을 끌어들이는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다.
아바타 비디오
카메라 앞에 서지 않고도 전문적인 비디오를 대량으로 제작하여 콘텐츠 제작 엔진을 가속화하세요. 현실감 있는 아바타 라이브러리에서 선택하거나 자신만의 디지털 대변인을 만드세요. 그런 다음, 소스-투-비디오를 사용하여 어떤 콘텐츠든 생동감 있는 비디오로 변환하고, 리얼한 아바타, 자연스러운 목소리, 제스처 및 표정을 사용하세요.
비디오 번역
새로운 또는 기존의 비디오를 글로벌 청중을 위해 쉽게 현지화할 수 있습니다. 실감나는 음성 더빙, 정확한 입모양 동기화 및 스크립트 편집을 통해 비디오를 170개 이상의 언어와 방언으로 즉시 번역하세요. 재녹음이나 성우 고용 없이 새로운 시장에 도달하세요. 그저 업로드하고, 번역하고, 공유하세요.
개인 맞춤형 비디오
맞춤 데이터와 CRM 통합을 사용하여 각 시청자에게 맞는 비디오 콘텐츠를 제작하세요. 자동으로 이름, 회사 정보 등을 삽입하여 대규모로 독특하고 관련성 높은 개인화된 메시지를 만들 수 있습니다. 이것은 진정으로 개인화된 비디오 커뮤니케이션으로 참여도를 높이고 결과를 이끌어내는 현명한 방법입니다.
인터랙티브 아바타
실시간으로 소비자들을 참여시킬 수 있는 AI 기반 가상 프레젠터를 만드세요. LLM을 연결하거나 지식 베이스를 만들면, 아바타가 질문에 답하고, 사용자를 안내하며, 요구에 따라 동적 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 이것은 정적 비디오를 개인화된 양방향 경험으로 전환하는 강력한 방법입니다.
더 이상 분절된 AI 비디오 도구는 없습니다
HeyGen의 최첨단 AI 제품군은 원활한 사용자 경험을 위해 모든 것을 하나의 지붕 아래로 가져옵니다. 규모와 스토리텔링에 맞게 설계된 HeyGen은 단편화된 도구의 마찰을 없애고, 귀하의 청중이 기대하는 보이지 않는 품질 기준을 조용히 충족합니다. 강력하고 직관적인 대안으로, AI 비디오가 할 수 있는 것에 대한 새로운 기준을 설정합니다.
|플랫폼
|올인원 플랫폼
|사용 편의성
|사용자 친화적 인터페이스
|아바타 품질
|맞춤 설정 가능하고 생생한
|배송 동기화
|자연스러운 제스처 & 음성
|브랜드 연마
|외부 사용 준비가 된 폴리쉬
|생산 속도
|속도, 품질, & 규모
|API 접근
|모든 제품에 대한 API 접근
|고객 지원
|지원 및 온보딩
하나의 플랫폼, 무제한 사용 사례
자주 묻는 질문
HeyGen은 고품질의 비디오를 대규모로 즉시 생성할 수 있는 AI 비디오 제작 플랫폼입니다. 카메라, 크루, 편집 경험이 필요 없습니다. 170개 이상의 언어와 방언을 지원하며 마케팅, 학습 및 개발, 영업 등 다양한 용도로 설계되었습니다.
HeyGen은 스크립팅, 아바타, 편집, 그리고 현지화를 하나의 원활한 작업 흐름으로 결합한 올인원 플랫폼입니다. 단편적인 도구나 학습 곡선이 가파른 플랫폼과 달리 HeyGen은 직관적이고 빠르며, 귀하의 요구에 따라 확장 가능한 외부 수준의 콘텐츠를 위해 구축되었습니다.
전혀 그렇지 않습니다. HeyGen의 사용자 친화적인 인터페이스는 누구나 몇 번의 클릭만으로 세련되고 전문적인 비디오를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다.
네. 다양한 리얼리틱 아바타 라이브러리에서 선택하거나 브랜드에 맞는 디지털 대변인을 직접 만들 수 있습니다. 목소리 톤, 제스처, 그리고 전달 스타일에 대한 완전한 제어를 가질 수 있습니다.
HeyGen의 내장된 비디오 번역 기능을 사용하면, 현실적인 더빙, 정확한 입모양 맞춤, 그리고 편집 가능한 스크립트를 통해 170개 이상의 언어와 방언으로 콘텐츠를 번역할 수 있습니다. 이는 비디오를 다시 녹음하거나 성우를 고용하지 않고도 비용 효율적으로 현지화할 수 있는 방법입니다.
개인화된 비디오를 통해 이름, 회사 또는 위치와 같은 CRM 데이터 또는 기타 변수를 사용하여 각 시청자에게 독특한 비디오를 만들 수 있습니다. 이는 마케팅, 홍보, 온보딩 및 고객 성공에서 참여도를 높이는 강력한 도구입니다.
인터랙티브 아바타는 실시간으로 시청자와 소통할 수 있는 AI 기반의 가상 프레젠터입니다. 질문에 답하거나 사용자를 안내하거나 스크립트나 지식 베이스에 연결하여 동적 콘텐츠를 제공함으로써 정적 콘텐츠를 양방향 경험으로 전환할 수 있습니다.
85,000개 이상의 회사들—스타트업부터 대기업 브랜드에 이르기까지—가 마케팅, 학습 및 개발, 고객 지원, 영업 부서를 포함하여 HeyGen을 사용하고 있습니다. 주목할 만한 사용자로는 OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy 등이 있습니다.
평균적으로 사용자들은 후반 작업 시간을 50% 줄이고, 비디오당 3시간을 절약하며, 번역 비용을 80%까지 줄일 수 있다고 보고합니다. 저희의 ROI 계산기를 사용하여 귀하의 팀이 절약할 수 있는 잠재적인 저축액을 추정해보세요.
네. HeyGen은 인기 있는 플랫폼, CRM 및 학습 시스템과의 통합을 제공하여 작업 흐름을 간소화하고 대규모로 콘텐츠를 개인화하는 데 도움을 줍니다.