비디오 스토리텔링을 접근하기 쉽게 만들기

HeyGen은 비디오 제작이 노력 없이 쉽고 접근 가능해야 한다는 단순한 믿음 위에 설립되었습니다. 전통적인 비디오 제작은 비용이 많이 들고, 시간이 오래 걸리며, 겁을 주는 일입니다. 창립자인 Joshua Xu는 AI를 통해 카메라를 제거하면 모든 사람의 창의력을 해방시킬 수 있다는 것을 보았습니다. 이제, 단지 스크립트만으로 누구나 촬영, 편집, 예산의 장벽 없이 고품질 비디오를 만들 수 있습니다.