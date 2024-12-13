헤이젠이 무엇인가요?

HeyGen은 사용자가 170개 이상의 언어와 방언으로 즉시 그리고 효율적으로 고품질의 비디오를 대규모로 생성할 수 있게 해주는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 마케팅, 교육, 이러닝, 또는 영업용 콘텐츠를 만들고 있든, HeyGen은 비디오 제작을 빠르고, 확장 가능하며, 접근하기 쉽게 만들어 줍니다.

HeyGen에서 생성된 3700만 개 이상의 비디오. 매분 성장하고 있습니다.
1500만 이상
HeyGen 사용자들
1700만 이상
사진 아바타 생성됨
120만+
즉시 생성된 아바타

비디오 스토리텔링을 접근하기 쉽게 만들기

HeyGen은 비디오 제작이 노력 없이 쉽고 접근 가능해야 한다는 단순한 믿음 위에 설립되었습니다. 전통적인 비디오 제작은 비용이 많이 들고, 시간이 오래 걸리며, 겁을 주는 일입니다. 창립자인 Joshua Xu는 AI를 통해 카메라를 제거하면 모든 사람의 창의력을 해방시킬 수 있다는 것을 보았습니다. 이제, 단지 스크립트만으로 누구나 촬영, 편집, 예산의 장벽 없이 고품질 비디오를 만들 수 있습니다.

Stats panel imageStats panel image
50%
후반 작업에 드는 시간을 줄이세요
3시간
비디오별로 저장됨
80%
번역 비용 절감

AI 비디오 제작의 파트너

HeyGen의 AI 비디오 플랫폼은 대규모 현대 스토리텔링의 요구를 충족시키도록 설계되었습니다. 아바타 주도 비디오 제작부터 실시간 상호작용, 번역, 개인화에 이르기까지, 각 제품은 속도, 정밀성, 그리고 편리함으로 관객을 끌어들이는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다.

아바타 비디오

카메라 앞에 서지 않고도 전문적인 비디오를 대량으로 제작하여 콘텐츠 제작 엔진을 가속화하세요. 현실감 있는 아바타 라이브러리에서 선택하거나 자신만의 디지털 대변인을 만드세요. 그런 다음, 소스-투-비디오를 사용하여 어떤 콘텐츠든 생동감 있는 비디오로 변환하고, 리얼한 아바타, 자연스러운 목소리, 제스처 및 표정을 사용하세요.

흥분한 톤과 배경 그라데이션을 가진 손을 흔드는 여자흥분한 톤과 배경 그라데이션을 가진 손을 흔드는 여자

더 이상 분절된 AI 비디오 도구는 없습니다

HeyGen의 최첨단 AI 제품군은 원활한 사용자 경험을 위해 모든 것을 하나의 지붕 아래로 가져옵니다. 규모와 스토리텔링에 맞게 설계된 HeyGen은 단편화된 도구의 마찰을 없애고, 귀하의 청중이 기대하는 보이지 않는 품질 기준을 조용히 충족합니다. 강력하고 직관적인 대안으로, AI 비디오가 할 수 있는 것에 대한 새로운 기준을 설정합니다.

플랫폼올인원 플랫폼
사용 편의성사용자 친화적 인터페이스
아바타 품질맞춤 설정 가능하고 생생한
배송 동기화자연스러운 제스처 & 음성
브랜드 연마외부 사용 준비가 된 폴리쉬
생산 속도속도, 품질, & 규모
API 접근모든 제품에 대한 API 접근
고객 지원지원 및 온보딩

고객들이 HeyGen을 어떻게 사용하는지 확인하세요

video thumbnail

하나의 플랫폼, 무제한 사용 사례

마케팅

HeyGen은 마케터들이 수요에 맞춰 전문적인 품질의 비디오를 자유롭게 만들 수 있게 해줍니다. 스크립트와 몇 번의 클릭만으로 PDF, 블로그, 슬라이드 덱 등 어떤 자산이든 언제든지, 예산을 많이 들이지 않고도 설득력 있는 브랜드 비디오 콘텐츠로 변환할 수 있습니다.

방법 가이드

직원 교육, 고객 온보딩 또는 전문적인 튜토리얼 비디오, 단계별 가이드, 그리고 모범 사례 튜토리얼을 통해 지식을 공유하세요.

altalt

학습 및 개발

HeyGen은 팀이 컴플라이언스부터 직원 개발 및 지속적인 업스킬링에 이르기까지 맞춤형 교육 경험을 창출할 수 있도록 지원합니다. 우리의 AI 비디오 플랫폼은 품질이나 속도를 희생하지 않으면서도 영향력 있는 학습을 쉽게 확장할 수 있게 해줍니다.

기업 교육

어떤 텍스트 기반 과정이든 고가의 제작 팀 없이 이해도와 지식 유지를 향상시키는 고품질 기업 교육 비디오로 전환하세요.

altalt

판매

HeyGen은 영업 팀이 대규모로 개인화된 접근을 제공할 수 있게 해주며, 탐색부터 후속 조치 및 제품 시연에 이르기까지 지원합니다. 우리의 AI 비디오 플랫폼은 영업 담당자가 붐비는 수신함에서 눈에 띄게 하고, 거래 주기를 가속화하며, 더 강력한 고객 관계를 구축하는 데 도움을 줍니다.

AI SDRs

HeyGen의 인터랙티브 AI 아바타는 잠재 고객의 질문에 답하고, 리드를 자격을 갖추고, 24/7 회의를 예약하는 가상 AI SDR로 활동합니다.

altalt

HeyGen이 얼마나 절약해 줄 수 있는지 확인해보세요

HeyGen의 AI 비디오 플랫폼으로 팀이 얼마나 많은 시간과 예산을 절약할 수 있는지 비용 절감, 생산 효율성 및 수익 잠재력을 정량화하여 알아보세요.

판매 실적이라고 적힌 비디오판매 실적이라고 적힌 비디오
background image

기존 앱과 통합하세요

HeyGen은 인기 있는 앱과 원활하게 통합되어 AI 비디오 생성을 기존 워크플로우에 직접 가져옵니다. 도구 간 전환 없이 빠르고 효율적으로 고품질 비디오를 생성하세요.

background image

자주 묻는 질문

HeyGen은 고품질의 비디오를 대규모로 즉시 생성할 수 있는 AI 비디오 제작 플랫폼입니다. 카메라, 크루, 편집 경험이 필요 없습니다. 170개 이상의 언어와 방언을 지원하며 마케팅, 학습 및 개발, 영업 등 다양한 용도로 설계되었습니다.

HeyGen은 스크립팅, 아바타, 편집, 그리고 현지화를 하나의 원활한 작업 흐름으로 결합한 올인원 플랫폼입니다. 단편적인 도구나 학습 곡선이 가파른 플랫폼과 달리 HeyGen은 직관적이고 빠르며, 귀하의 요구에 따라 확장 가능한 외부 수준의 콘텐츠를 위해 구축되었습니다.

전혀 그렇지 않습니다. HeyGen의 사용자 친화적인 인터페이스는 누구나 몇 번의 클릭만으로 세련되고 전문적인 비디오를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다.

네. 다양한 리얼리틱 아바타 라이브러리에서 선택하거나 브랜드에 맞는 디지털 대변인을 직접 만들 수 있습니다. 목소리 톤, 제스처, 그리고 전달 스타일에 대한 완전한 제어를 가질 수 있습니다.

HeyGen의 내장된 비디오 번역 기능을 사용하면, 현실적인 더빙, 정확한 입모양 맞춤, 그리고 편집 가능한 스크립트를 통해 170개 이상의 언어와 방언으로 콘텐츠를 번역할 수 있습니다. 이는 비디오를 다시 녹음하거나 성우를 고용하지 않고도 비용 효율적으로 현지화할 수 있는 방법입니다.

개인화된 비디오를 통해 이름, 회사 또는 위치와 같은 CRM 데이터 또는 기타 변수를 사용하여 각 시청자에게 독특한 비디오를 만들 수 있습니다. 이는 마케팅, 홍보, 온보딩 및 고객 성공에서 참여도를 높이는 강력한 도구입니다.

인터랙티브 아바타는 실시간으로 시청자와 소통할 수 있는 AI 기반의 가상 프레젠터입니다. 질문에 답하거나 사용자를 안내하거나 스크립트나 지식 베이스에 연결하여 동적 콘텐츠를 제공함으로써 정적 콘텐츠를 양방향 경험으로 전환할 수 있습니다.

85,000개 이상의 회사들—스타트업부터 대기업 브랜드에 이르기까지—가 마케팅, 학습 및 개발, 고객 지원, 영업 부서를 포함하여 HeyGen을 사용하고 있습니다. 주목할 만한 사용자로는 OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy 등이 있습니다.

평균적으로 사용자들은 후반 작업 시간을 50% 줄이고, 비디오당 3시간을 절약하며, 번역 비용을 80%까지 줄일 수 있다고 보고합니다. 저희의 ROI 계산기를 사용하여 귀하의 팀이 절약할 수 있는 잠재적인 저축액을 추정해보세요.

네. HeyGen은 인기 있는 플랫폼, CRM 및 학습 시스템과의 통합을 제공하여 작업 흐름을 간소화하고 대규모로 콘텐츠를 개인화하는 데 도움을 줍니다.

logo
가격
가격 책정 플랜API 가격 정책
HeyGen을 위한 엔터프라이즈
기업용영업팀에 문의하기
제품
비디오 아바타사진 아바타생성적 아바타스톡 아바타아바타 외모API 문서비디오 번역현지화인터랙티브 아바타AI 도구
산업
에이전시 파트너E-러닝
리소스
블로그고객 사례제휴 프로그램웨비나고객 지원 센터커뮤니티방법 가이드API 문서자주 묻는 질문 FAQAI 용어집
마케팅학습 및 개발현지화영업 접근
회사
회사 소개채용대안신뢰와 안전인공지능 연구보안 포털개인정보 처리방침서비스 약관중재 정책GDPR 준수
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo