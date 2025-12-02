動画を翻訳
ウルドゥー語から英語へ
AI を活用した動画翻訳で、ウルドゥー語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。HeyGen を使えば、手作業での編集や従来型の吹き替え作業なしで、数分で正確な英語字幕やリアルな AI 音声吹き替えを作成できます。
YouTube動画、トレーニングコンテンツ、マーケティングキャンペーン、教育教材など、どのようなコンテンツをローカライズする場合でも、HeyGenならウルドゥー語から英語への動画翻訳を、迅速かつ高精度、そして大規模に行うことができます。
タップして動画をアップロード！動画をアップロード！
数分で別の言語で視聴できます。
ウルドゥー語の動画を、英語版に一瞬で変換
ウルドゥー語のコンテンツを英語から自然なウルドゥー語に変換するのに、必要なのは数分だけです。このツールを使えば、複雑な編集や追加ソフトなしで、台本やメッセージ、フル動画まで自然なウルドゥー語に変換できます。
ブラウザ上だけで、自然なAI音声付きの英語字幕や、完全にローカライズされた動画を簡単に作成できます。最初から最後まで、シンプルで高速かつ柔軟なワークフローです。
ウルドゥー語動画の英語翻訳を、もっと簡単に
HeyGen は、動画翻訳のために特別に設計された AI 搭載ツールです。話されたウルドゥー語を英語の字幕やウルドゥー語の音声ナレーションに変換し、意味・トーン・文脈を損なうことなく再現します。
一般的なテキスト翻訳ツールとは異なり、HeyGen は実際の話し言葉を理解します。音声認識と自然言語処理を活用して、機械的で逐語訳のようなものではなく、自然で聞き取りやすい英語翻訳を生成します。
字幕またはAI音声翻訳を選択
英語字幕は、アクセシビリティの向上と迅速なローカライズに最適です。HeyGen はウルドゥー語の音声を、自動的に読みやすい英語キャプションへ変換し、動画とぴったり同期させます。
字幕が最も効果的なのは次のような場合です：
ソーシャルメディア動画
教育およびeラーニング向けコンテンツ
音声をオフにして視聴しているユーザー
アクセシビリティおよびコンプライアンスのニーズ
また、他のプラットフォームで使用するための字幕ファイルをエクスポートすることもできます。同じワークフローは複数の言語ペアにわたって使用されます。たとえば、アラビア語の動画を英語に翻訳する場合も、ここで同じ手順を利用できます。
ウルドゥー語動画から英語への翻訳の主な活用事例
HeyGen は、ウルドゥー語の動画を英語に翻訳する用途で一般的に利用されています：
世界中の視聴者向けにウルドゥー語のYouTube動画を翻訳する
マーケティングおよび広告キャンペーンのローカライズ
ウルドゥー語の研修動画を英語版に変換
教育およびeラーニングコンテンツの翻訳
企業向けおよび社内コミュニケーション
ソーシャルメディアおよび短尺動画のローカライズ
多くのチームは、オーディエンスのニーズに応じて、他の南アジアの言語から英語へコンテンツを翻訳しています。
動画を4つの簡単なステップで翻訳する方法
いくつかのステップで、あなたの言葉から共有しやすいプロフェッショナルな動画を作成しましょう。
ウルドゥー語の動画をアップロードまたはインポートする
動画ファイルをアップロードするか、YouTube URL などの動画リンクをインポートしてください。
ウルドゥー語から英語を選択
ソース言語にウルドゥー語を、ターゲット言語に英語を選択してください。
字幕またはAI音声を選択
視聴者やコンテンツの目的に応じて、英語字幕、AI音声翻訳、またはその両方を選択できます。
生成して共有
翻訳された動画を生成し、ダウンロードするか、どこにでも公開できます。
この一連のプロセスは、単体の動画から大規模なコンテンツライブラリまで、スムーズに運用できるよう設計されています。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールによって、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画を、数週間や数か月ではなく、この時間で
よくある質問
HeyGen を使ってウルドゥー語の動画を英語に翻訳するにはどうすればよいですか？
ウルドゥー語の動画をアップロードし、元の言語にウルドゥー語、ターゲット言語に英語を選択してから、字幕またはAI音声翻訳を選び、自動的に英語版の動画を生成します。逆方向の翻訳も必要な場合は、
AIはウルドゥー語の動画を正確に英語へ翻訳できますか？
はい。音声が明瞭であれば、AI は単語を一対一で置き換えるのではなく、話し方のパターンや文構造、文脈を理解することで、ウルドゥー語の動画を英語に正確に翻訳できます。
ウルドゥー語のYouTube動画を自動的に英語に翻訳できますか？
はい。HeyGen にウルドゥー語の YouTube 動画をインポートし、元の動画を手動でダウンロードしたり編集したりすることなく、英語の字幕や AI 音声翻訳を生成できます。
AIはウルドゥー語の動画に対して、英語の字幕と英語音声の吹き替えに対応していますか？
HeyGen はウルドゥー語の動画に対して、英語字幕と AI 音声吹き替えの両方に対応しており、視聴者層やコンテンツの種類に応じて最適な形式を選択できます。
AI音声翻訳は英語字幕よりも優れていますか？
英語字幕はアクセシビリティの向上や素早い公開に最適ですが、AI音声翻訳は視聴者が字幕を読まずに自然な形で視聴できるため、エンゲージメント向上により効果的です。
この翻訳ツールは MP4 や MOV などの形式に対応していますか？
はい。MP4、MOV、AVI、WebM を含むほとんどの形式に対応しています。これにより、ほぼすべてのウルドゥー語の動画をアップロードして、別途変換ツールを用意したり、余分な準備作業を行ったりすることなく、正確なスペイン語字幕や吹き替えを生成できます。
ビジネスや研修用コンテンツに、ウルドゥー語から英語への動画翻訳を利用できますか？
はい。多くの企業が、英語を話すオーディエンスに効果的にリーチするために、オンボーディング、トレーニング、マーケティング、社内コミュニケーションでウルドゥー語から英語への動画翻訳を活用しています。もしあなたもヒンディー語の動画を英語に翻訳したい場合は、そのページはこちらです：
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