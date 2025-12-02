動画を翻訳
トルコ語から英語へ
クリエイター、教育者、企業向けに設計されたAI搭載の動画翻訳ソリューションを使って、トルコ語の動画を自然で分かりやすい英語に翻訳しましょう。トルコ語の動画をアップロードするだけで、正確な英語字幕や英語音声を自動生成し、スタジオや手作業での編集、専門的なスキルなしで、数分で完成度の高い動画を書き出せます。
トルコ語のYouTube動画やオンライン講座、ビジネスプレゼンテーションなど、どのようなコンテンツを翻訳する場合でも、このワークフローを使えば、意味・トーン・わかりやすさを損なうことなく、英語話者のオーディエンスに効果的に届けることができます。
- クレジットカード不要
- 1,000以上のアバター
- いつでも解約できます
トルコ語から英語へ、瞬時に変換
従来の動画翻訳では、複数のベンダーが関わり、納品までに長い時間がかかることがよくあります。このAI主導のワークフローなら、こうした一連のプロセスを数分で完了できます。
翻訳者や声優、編集者との調整なしで、トルコ語の動画を自動的に英語へ翻訳できます。すべてを一元管理できるため、継続的な公開がしやすくなり、コンテンツ制作を効率的に拡大できます。
ヨーロッパ向けコンテンツも翻訳しているチームは、統一された多言語戦略を維持するために、フランス語から英語への動画翻訳と組み合わせて活用することがよくあります。
英語圏のオーディエンスに届ける、シンプルな方法
英語は、教育、ビジネス、デジタルプラットフォーム全般におけるグローバルな動画配信の主要言語です。トルコ語の動画を英語に翻訳することで、リーチを拡大し、アクセシビリティを向上させ、視聴者のエンゲージメントを高めることができます。
この方法は次のような場合に最適です：
トルコ語のYouTube動画やソーシャルメディア動画
オンライン講座や教育コンテンツ
企業向けトレーニングとオンボーディング
マーケティングおよびプロモーション動画
多くのグローバルチームは、アウトバウンドコンテンツを翻訳して活用することでリーチをさらに拡大しています。たとえば、英語からスペイン語への動画翻訳を行い、追加の市場にも効率的にサービスを提供しています。
トルコ語から英語への動画翻訳におけるベストプラクティス
最良の結果を得るには、まず背景雑音の少ない、明瞭なトルコ語の音声を用意してください。翻訳する前にトルコ語の書き起こしをよく確認し、文脈や用語が正確であることを確かめましょう。
アクセシビリティを最優先する場合は字幕を選び、完全にローカライズされた視聴体験を提供したい場合は英語の吹き替えを選択してください。公開前には必ず最終出力をプレビューし、タイミング、字幕、音声品質を確認しましょう。
トルコ語から英語への翻訳に特化した機能
このソリューションは、大規模な動画ローカライゼーションのために特別に設計されています。
自動トルコ語音声認識
トルコ語から英語への動画翻訳
SRTおよびVTT形式で書き出せる英語字幕
英語のボイスオーバーと吹き替えオプション
複数の動画で一貫した声質
自然な再生を実現するリップシンク対応
字幕のタイミング調整とキャプション編集
MP4、MOV、AVI、WebM 形式に対応
HeyGen AI を使えば、文字起こし、翻訳、書き出しまでを、ひとつのスムーズなワークフローで完結できます。
トルコ語の動画をアップロード
トルコ語の動画ファイルをアップロードするか、動画リンクを使ってインポートしてください。システムがトルコ語の音声を自動的に検出し、地域ごとのアクセントや発音の違いにも対応します。
動画をアップロード
MP4、MOV、または音声ファイルをアップロードしてください。システムがフランス語の音声トラックを自動的に検出します。
トルコ語の書き起こしを生成
あなたの動画は高度な音声認識技術で文字起こしされます。翻訳の前に、トルコ語の書き起こしを確認して、名前や専門用語、言い回しなどを編集・修正できます。
トルコ語を英語に翻訳
トルコ語の文字起こしを、わかりやすく自然な英語に変換します。コンテンツの届け方に合わせて、英語字幕・英語ボイスオーバー・英語フル吹き替えの中からお選びください。
レビューとエクスポート
タイミング、リップシンク、字幕、ナレーションを確認し、細かな編集を行って英語版動画を書き出すか、SRT または VTT ファイルをダウンロードしましょう。
HeyGenのどこが優れているのですか？
その効果は明らかです。企業は HeyGen のビデオ翻訳ツールを使って、実際の成果を上げています。動画を即座に翻訳することで、コストと時間の両方を削減しながら、手間をかけずにグローバルなリーチを拡大できます。
動画翻訳コストの削減
市場を即座にローカライズ
1本の動画を、数週間や数か月ではなく短時間で
よくある質問
トルコ語の動画を英語に翻訳するにはどうすればよいですか？
ファイルをアップロードし、トルコ語の文字起こしを生成して英語に翻訳し、タイミングと同期が正確な字幕またはボイスオーバーとして書き出すことで、トルコ語の動画を英語に翻訳できます。
トルコ語の動画を英語に、オンラインで無料翻訳できますか？
はい、短いトルコ語の動画クリップであれば、オンラインで無料翻訳して字幕の正確さや音声の品質をテストし、その後で長尺動画向けやプロ向けの翻訳機能にアップグレードすることができます。
このツールはトルコ語の動画に英語字幕を付けることはできますか？
はい、トルコ語の動画に対して正確な英語字幕を生成し、YouTube、研修プラットフォーム、アクセシビリティ要件への準拠に適した標準的な形式で書き出すことができます。
トルコ語の動画から英語の吹き替えを作成できますか？
はい、自然な音質で適切な話速を保ち、必要に応じてリップシンクにも対応したAI生成ボイスを使って、英語の吹き替えを作成できます。
トルコ語のアクセントや地域ごとの話し方の違いにも対応していますか？
はい、このシステムはトルコ語のアクセントや地域ごとの話し方も認識し、文字起こしの精度を高めることで、英語への翻訳が明瞭で自然なものになるようにします。
トルコ語から英語への翻訳では、どの動画形式がサポートされていますか？
MP4、MOV、AVI、WebM など、一般的な動画形式のほとんどに対応しているため、ファイルを変換したりワークフローを変更したりすることなく、トルコ語の動画を翻訳できます。
これはビジネス、教育、またはトレーニング用の動画に役立ちますか？
はい、多くの組織がこのソリューションを利用して、トルコ語のオンボーディング、トレーニング、マーケティング、社内コミュニケーション用の動画を、グローバルチーム向けに英語へ翻訳しています。
これはビジネス、教育、またはトレーニング動画に役立ちますか？
はい、多くの組織がこのソリューションを利用して、トルコ語のオンボーディング、トレーニング、マーケティング、社内コミュニケーション用の動画を、グローバルチーム向けに英語へ翻訳しています。こちらからアカウントを作成できます。これにより、よりスムーズなコラボレーションと、迅速なローカライズのワークフローが実現します。
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